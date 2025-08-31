Дегустация в лесном кафе с видом на реку — это возможность открыть для себя лучшие вина Черноморского побережья в одном месте.
Вместо разъездов по винодельням — концентрированное знакомство с разными стилями,
Вместо разъездов по винодельням — концентрированное знакомство с разными стилями,
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с винами следующих хозяйств:
- «Шато де Талю» (Геленджик)
- «Усадьба Маркотх» (Геленджик)
- Винный дом «Мысхако» (Новороссийск)
- «Шато Пино» — гравитационная винодельня
- «Абрау-Дюрсо» (Новороссийск)
- Имение «Сикоры» — субрегион Семигорье
Дегустация сопровождается локальными гастрономическими парами: сыры, мясные закуски, сезонные фрукты.
Вы узнаете:
- Какие сорта винограда выращивают в субрегионе Семигорье и на берегах Геленджикской бухты
- Чем отличаются сортовые вина от ассамбляжей
- Как климат, почва и рельеф формируют вкус напитка
- Какие бокалы подходят под разные стили, что такое танины, кислотность и «тело» вина
- В чём особенности амфорного, гравитационного и выдержанного в дубе виноделия
- Почему игристое подходит не только к празднику, а лёгкое красное — не обязательно к мясу
Организационные детали
- Дегустации для участников 18+. Если вы берёте с собой детей, для них есть альтернативные напитки и детская площадка на открытом воздухе
- Мы доставим вас в ресторан и отвезём обратно на комфортабельном автомобиле. Есть детские кресла/бустер. Если вы решите остаться в ресторане после завершения мероприятия, обратный трансфер нужно будет оплатить самостоятельно
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
- Состав дегустационного сета может меняться. В описании приведён примерный набор вин
- Место встречи может отличаться от указанного в описании. Если такая ситуация возникнет, заранее сообщим вам альтернативную точку сбора
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вы утверждаете с организатором до внесения предоплаты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1653 туристов
Мой профессиональный подход и профильное образование в винном мире определили мою особую страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с организацией от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Потрясающая винная дегустация! Анна - замечательный харизматичный человек и настоящий профессионал своего дела! В процессе дегустации Анна знакомила нас с разными винными домами Краснодарского края, рассказывала о сочетаемости вин с
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Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация.
Организатор Анна очень интересно рассказывала о разных сортах вина,винодельнях,традициях и всем,что связано с вином,я открыла для себя много нового, особенно" зашло" розовое вино
Организатор Анна очень интересно рассказывала о разных сортах вина,винодельнях,традициях и всем,что связано с вином,я открыла для себя много нового, особенно" зашло" розовое вино
+2
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А
Винный вечер «Винные легенды Геленджика»
Отмечу атмосферу, живописную локацию у подножия горы с видом на реку, профессионального гида Анну, которая увлекательно рассказывает о виноделии. В программе: дегустация вин с гастрономическими закусками, ретро-музыка (винил) и необычное завершение вечера с МАК-картами, что добавило глубины и личного смысла мероприятию. Рекомендую эту экскурсию как вариант для знакомства с винами Черноморья без длительных переездов.
Отмечу атмосферу, живописную локацию у подножия горы с видом на реку, профессионального гида Анну, которая увлекательно рассказывает о виноделии. В программе: дегустация вин с гастрономическими закусками, ретро-музыка (винил) и необычное завершение вечера с МАК-картами, что добавило глубины и личного смысла мероприятию. Рекомендую эту экскурсию как вариант для знакомства с винами Черноморья без длительных переездов.
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Я осталась безумно довольна! Очень душевная компания и классная дегустация. Анна очень интересно рассказывала о разных сортах вина,винодельнях,традициях, с чем и как лучше сочетать вино.
Очень понравилась атмосфера и природа вокруг, приятная не навязчивая музыка красивого Винила.
Обязательно буду рекомендовать Анну и ее экскурсии друзьям и знакомым, очень крутая дегустация!!!
В конце были- МАК- карты.
Интересное завершение вечера.
Огромное спасибо ❤️❤️❤️
Очень понравилась атмосфера и природа вокруг, приятная не навязчивая музыка красивого Винила.
Обязательно буду рекомендовать Анну и ее экскурсии друзьям и знакомым, очень крутая дегустация!!!
В конце были- МАК- карты.
Интересное завершение вечера.
Огромное спасибо ❤️❤️❤️
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А
Удивительный увлекательный вечер от невероятной Анны.
Познавательная экскурсия в мир виноделен края и производимого здесь вина. Дегустацию провели в очень атмосферном живописном месте с качественным и вкусным гастрономическим сопровождением. Особый шарм
Познавательная экскурсия в мир виноделен края и производимого здесь вина. Дегустацию провели в очень атмосферном живописном месте с качественным и вкусным гастрономическим сопровождением. Особый шарм
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Н
Экскурсия "Винные легенды Черноморья" впечатлила профессионализмом гида. За пару часов получила структурированные знания о местном виноделии - от истории до тонкостей дегустации. Особенно ценно, что эксперт сразу выделил ключевые моменты, сэкономив мне время на самостоятельный поиск информации. Рекомендую тем, кто хочет быстро и глубоко погрузиться в тему.
Спасибо,Анна и всем кто был в этом уютном и теплом вечере
Спасибо,Анна и всем кто был в этом уютном и теплом вечере
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