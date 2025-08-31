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Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация

Отправиться в путешествие по винодельням и погребам, не покидая уютного ресторана в Геленджике
Дегустация в лесном кафе с видом на реку — это возможность открыть для себя лучшие вина Черноморского побережья в одном месте.

Вместо разъездов по винодельням — концентрированное знакомство с разными стилями,
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терруарами и философиями.

Дегустацию проводит сертифицированный сомелье, который поможет разобраться в особенностях каждого вина.

Вы услышите о традициях, технологиях и людях, стоящих за каждой бутылкой, и, возможно, откроете для себя вкус, который захочется увезти с собой.

5
12 отзывов
Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с винами следующих хозяйств:

  • «Шато де Талю» (Геленджик)
  • «Усадьба Маркотх» (Геленджик)
  • Винный дом «Мысхако» (Новороссийск)
  • «Шато Пино» — гравитационная винодельня
  • «Абрау-Дюрсо» (Новороссийск)
  • Имение «Сикоры» — субрегион Семигорье

Дегустация сопровождается локальными гастрономическими парами: сыры, мясные закуски, сезонные фрукты.

Вы узнаете:

  • Какие сорта винограда выращивают в субрегионе Семигорье и на берегах Геленджикской бухты
  • Чем отличаются сортовые вина от ассамбляжей
  • Как климат, почва и рельеф формируют вкус напитка
  • Какие бокалы подходят под разные стили, что такое танины, кислотность и «тело» вина
  • В чём особенности амфорного, гравитационного и выдержанного в дубе виноделия
  • Почему игристое подходит не только к празднику, а лёгкое красное — не обязательно к мясу

Организационные детали

  • Дегустации для участников 18+. Если вы берёте с собой детей, для них есть альтернативные напитки и детская площадка на открытом воздухе
  • Мы доставим вас в ресторан и отвезём обратно на комфортабельном автомобиле. Есть детские кресла/бустер. Если вы решите остаться в ресторане после завершения мероприятия, обратный трансфер нужно будет оплатить самостоятельно
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
  • Состав дегустационного сета может меняться. В описании приведён примерный набор вин
  • Место встречи может отличаться от указанного в описании. Если такая ситуация возникнет, заранее сообщим вам альтернативную точку сбора

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Вы утверждаете с организатором до внесения предоплаты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1653 туристов
Мой профессиональный подход и профильное образование в винном мире определили мою особую страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с организацией от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём
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не заботились. Также выступаю в медиа о крае — делюсь историями, местами и винами, которые стоит попробовать. Вместе со мной работает команда, в которую входят не просто гиды, а настоящие виртуозы своего дела: гиды-водители, экстремалы, профессиональный фотограф, который сохранит ваши лучшие моменты, а также гиды с высшим образованием в сфере туризма — с глубокими знаниями и вниманием к каждой детали. Проводим поездки на новых авто GAC GS8, Toyota Land Cruiser Prado, Haval Jolion. Мы родились и выросли здесь, знаем каждый уголок нашего города и окрестностей. Наша миссия — глубокое погружение: создаём продуманные серии программ, которые раскрывают характер региона с разных сторон. А наше гостеприимство не знает сезонов — мы работаем круглый год!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Потрясающая винная дегустация! Анна - замечательный харизматичный человек и настоящий профессионал своего дела! В процессе дегустации Анна знакомила нас с разными винными домами Краснодарского края, рассказывала о сочетаемости вин с
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закусками! Сервировка стола и атмосфера - отдельное эстетическое удовольствие! Экскурсия-дегустация проводилась в живописной местности с видом на горы и реку. Трансфер был комфортабельным. Дополнением вечера стали музыкальные пластинки и колода карт, которая давала ответы на вопросы. Компания этого винного вечера также была чудесной! Этот вечер стал лучшим за время отдыха в Геленджике! Grazie mille!❤️

Потрясающая винная дегустация! Анна - замечательный харизматичный человек и настоящий профессионал своего дела! В процессе дегустации
Потрясающая винная дегустация! Анна - замечательный харизматичный человек и настоящий профессионал своего дела! В процессе дегустации
Потрясающая винная дегустация! Анна - замечательный харизматичный человек и настоящий профессионал своего дела! В процессе дегустации
Потрясающая винная дегустация! Анна - замечательный харизматичный человек и настоящий профессионал своего дела! В процессе дегустации
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Ирина
Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация.
Организатор Анна очень интересно рассказывала о разных сортах вина,винодельнях,традициях и всем,что связано с вином,я открыла для себя много нового, особенно" зашло" розовое вино
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из подавленного винограда,прям прикольное,я такого раньше не пила.
Очень понравилась атмосфера и сама локация,беседка у подножья горы,а внизу река,все в зелени,прям кайф!!!
Непременно буду рекомендовать Анну и ее экскурсии друзьям и знакомым, очень крутая дегустация!!!
И вишенка на торте- МАК- карты.
Вообще огонь))) Все получили свои ответы)))
Искренне желаю Анечке и ее команде процветания,развития и побольше счастливых клиентов)))
Огромное спасибо ❤️🔥✌️🙌

Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация.
Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация.
Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация.
Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация.
Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация.
Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация.
Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация.
Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация.+2
Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация.
Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация.
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А
Винный вечер «Винные легенды Геленджика»
Отмечу атмосферу, живописную локацию у подножия горы с видом на реку, профессионального гида Анну, которая увлекательно рассказывает о виноделии. В программе: дегустация вин с гастрономическими закусками, ретро-музыка (винил) и необычное завершение вечера с МАК-картами, что добавило глубины и личного смысла мероприятию. Рекомендую эту экскурсию как вариант для знакомства с винами Черноморья без длительных переездов.
Винный вечер «Винные легенды Геленджика»
Винный вечер «Винные легенды Геленджика»
Винный вечер «Винные легенды Геленджика»
Винный вечер «Винные легенды Геленджика»
Винный вечер «Винные легенды Геленджика»
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Виктория
Я осталась безумно довольна! Очень душевная компания и классная дегустация. Анна очень интересно рассказывала о разных сортах вина,винодельнях,традициях, с чем и как лучше сочетать вино.
Очень понравилась атмосфера и природа вокруг, приятная не навязчивая музыка красивого Винила.
Обязательно буду рекомендовать Анну и ее экскурсии друзьям и знакомым, очень крутая дегустация!!!
В конце были- МАК- карты.
Интересное завершение вечера.
Огромное спасибо ❤️❤️❤️
Я осталась безумно довольна! Очень душевная компания и классная дегустация. Анна очень интересно рассказывала о разных
Я осталась безумно довольна! Очень душевная компания и классная дегустация. Анна очень интересно рассказывала о разных
Я осталась безумно довольна! Очень душевная компания и классная дегустация. Анна очень интересно рассказывала о разных
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А
Удивительный увлекательный вечер от невероятной Анны.
Познавательная экскурсия в мир виноделен края и производимого здесь вина. Дегустацию провели в очень атмосферном живописном месте с качественным и вкусным гастрономическим сопровождением. Особый шарм
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вечеру придал патефон)
Анна рассказала про несколько виноделен, про само вино, про Геленджик и его окрестности. Тембр голоса гида, внешний вид и вкус вина - сделали этот вечер волшебным и незабываемым. Удобный формат знакомства с виноделием, в том числе, для непродолжительного отпуска, рукомендую💯🔝

Удивительный увлекательный вечер от невероятной Анны.
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Н
Экскурсия "Винные легенды Черноморья" впечатлила профессионализмом гида. За пару часов получила структурированные знания о местном виноделии - от истории до тонкостей дегустации. Особенно ценно, что эксперт сразу выделил ключевые моменты, сэкономив мне время на самостоятельный поиск информации. Рекомендую тем, кто хочет быстро и глубоко погрузиться в тему.
Спасибо,Анна и всем кто был в этом уютном и теплом вечере
Экскурсия "Винные легенды Черноморья" впечатлила профессионализмом гида. За пару часов получила структурированные знания о местном виноделии
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