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не заботились. Также выступаю в медиа о крае — делюсь историями, местами и винами, которые стоит попробовать. Вместе со мной работает команда, в которую входят не просто гиды, а настоящие виртуозы своего дела: гиды-водители, экстремалы, профессиональный фотограф, который сохранит ваши лучшие моменты, а также гиды с высшим образованием в сфере туризма — с глубокими знаниями и вниманием к каждой детали. Проводим поездки на новых авто GAC GS8, Toyota Land Cruiser Prado, Haval Jolion. Мы родились и выросли здесь, знаем каждый уголок нашего города и окрестностей. Наша миссия — глубокое погружение: создаём продуманные серии программ, которые раскрывают характер региона с разных сторон. А наше гостеприимство не знает сезонов — мы работаем круглый год!