Мини-группа
до 10 чел.
Винные легенды Черноморья
Дегустация в лесном кафе с видом на реку - шанс познакомиться с винами Черноморья. Узнайте о традициях и философиях, стоящих за каждой бутылкой
30 авг в 17:00
6 сен в 17:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенда и авангард: "Мысхако" и "Гай-Кодзор" (18+)
Трансфер из Геленджика на две винодельни - быстро и с комфортом
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
Расписание: По субботам в 17:00
30 авг в 17:00
6 сен в 17:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина14 июля 2025Для нас эта экскурсия вылилась не просто в знакомство с виноделием Края, а ещё и приятное знакомство с очаровательной Анной,
- ТТатьяна28 июня 2025Прекрасная экскурсия! Если вы хотите узнать много интересного о винах краснодарского края и попробовать лучшие из них на фоне великолепной горной природы, то поезжайте на эту дегустацию и замечательно проведете время.
- ННаталья23 июня 2025Экскурсия "Винные легенды Черноморья" впечатлила профессионализмом гида. За пару часов получила структурированные знания о местном виноделии - от истории до
- ААнна17 июня 2025Винный вечер «Винные легенды Геленджика»
Отмечу атмосферу, живописную локацию у подножия горы с видом на реку, профессионального гида Анну, которая увлекательно
- ААлександра15 июня 2025Удивительный увлекательный вечер от невероятной Анны.
Познавательная экскурсия в мир виноделен края и производимого здесь вина. Дегустацию провели в очень атмосферном
- ВВиктория15 июня 2025Я осталась безумно довольна! Очень душевная компания и классная дегустация. Анна очень интересно рассказывала о разных сортах вина,винодельнях,традициях, с чем
- ДДмитрий14 июня 2025Экскурсия впечатлила профессионализмом гида. За пару часов получил структурированные знания о местном виноделии, научился правильно дегустировать и узнал лучшие вина
- ИИрина14 июня 2025Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация.
Организатор Анна очень интересно рассказывала о разных сортах вина,винодельнях,традициях и всем,что связано с
- ТТатьяна14 июня 2025Короткий отзыв об экскурсии «Винные легенды Черноморья» с гидом Анной
Экскурсия с Анной превзошла все ожидания! Ее глубокие знания о винах
- ИИрина14 июня 2025Наша остановка была в одном из известных загородных ресторанов города Геленджик, где мы узнали много интересного о процессе производства вина
- ННебесная31 мая 2025Очень хорошая экскурсия,очень удобно для людей,которые не могут много ходить,забрали из дома и привезли обратно😉 Экскурсовод очень интересно и понятно рассказывал,показал самые интересные места,помогал выбирать интересные ракурсы для фото. Мы отлично провели время и с пользой 😁 Спасибо большое!
