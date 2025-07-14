читать дальше

от виноградника до бутылки. Экскурсовод подробно рассказали о сортах винограда, методах выдержки и секретах приготовления уникальных напитков. Затем последовала дегустация, где каждый мог оценить богатство вкусов местных вин.

Вина Юга России заслуженно завоевывают признание, как внутри страны, так и за её пределами. И нам давилось в этот вечер в этом убедится!! Попробовав продукцию нескольких ведущих виноделен, я убедилась, что уровень качества достиг международного уровня. не могу перечислить всех марок и названия всех вин, это был парад вкусов!



Первое впечатление произвело красное сухое вино из сорта Саперави. Оно обладает насыщенным цветом, богатым ароматом ягод и пряностей, а также бархатной структурой. Отличная гармония между кислотностью и танинами делает этот напиток идеальным спутником мясных блюд.



Белое полусладкое вино, приготовленное из Рислинга, приятно удивило своей свежестью и легкостью. Тонкий аромат цитрусовых и цветов сочетается с приятным сладковатым вкусом, что делает его отличным выбором для летних вечеров и лёгких закусок.



Особого внимания заслуживает игристое белое брют, произведённое традиционным методом шампанизации. Этот напиток отличается чистотой аромата, изящной пенкой и долгим послевкусием.



Развитие виноделия на юге России является ярким примером успешного возрождения старинных традиций и интеграции современных технологий. Регион славится своими уникальными климатическими условиями, позволяющими выращивать я считаю, что Проведение специализированных мероприятий, таких как посещенная нами экскурсия и привлекает внимание широкой аудитории и способствует популяризации региона как центра винного туризма.



Завершилась экскурсия дегустацией вин семейной винодельни, Семигорья,где производство ведется вручную, сохраняя традиционные методы и секреты поколений. Атмосфера семейного предприятия добавила особую теплоту всему мероприятию, а сладкое Мерло Сикоры, это просто - любовь, сладкая любовь))😍!

Эта поездка стала настоящим открытием, позволив глубже погрузиться в искусство виноделия и насладиться великолепием русских вин. Рекомендую всем, кто хочет расширить свои знания о вине и провести время интересно и познавательно!