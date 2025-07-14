Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Геленджика с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Геленджике, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
На машине
3 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Винные легенды Черноморья
Дегустация в лесном кафе с видом на реку - шанс познакомиться с винами Черноморья. Узнайте о традициях и философиях, стоящих за каждой бутылкой
Начало: Вы утверждаете с организатором до внесения предопл...
30 авг в 17:00
6 сен в 17:00
3000 ₽ за человека
Легенда и авангард: "Мысхако" и "Гай-Кодзор" (18+)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенда и авангард: "Мысхако" и "Гай-Кодзор" (18+)
Трансфер из Геленджика на две винодельни - быстро и с комфортом
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
Начало: Начало экскурсии вы утверждаете с организатором до...
Расписание: По субботам в 17:00
30 авг в 17:00
6 сен в 17:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    14 июля 2025
    Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
    Для нас эта экскурсия вылилась не просто в знакомство с виноделием Края, а ещё и приятное знакомство с очаровательной Анной,
    читать дальше

    гостями приехавшими из разных мест. Умение Анны так вкусно рассказывать о напитках и создавать такую душевную, гостеприимную обстановку, я думаю, у всех останется в памяти! Рекомендую всем посетить эту экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    28 июня 2025
    Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
    Прекрасная экскурсия! Если вы хотите узнать много интересного о винах краснодарского края и попробовать лучшие из них на фоне великолепной горной природы, то поезжайте на эту дегустацию и замечательно проведете время.
  • Н
    Наталья
    23 июня 2025
    Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
    Экскурсия "Винные легенды Черноморья" впечатлила профессионализмом гида. За пару часов получила структурированные знания о местном виноделии - от истории до
    читать дальше

    тонкостей дегустации. Особенно ценно, что эксперт сразу выделил ключевые моменты, сэкономив мне время на самостоятельный поиск информации. Рекомендую тем, кто хочет быстро и глубоко погрузиться в тему.
    Спасибо,Анна и всем кто был в этом уютном и теплом вечере

    Экскурсия "Винные легенды Черноморья" впечатлила профессионализмом гида. За пару часов получила структурированные знания о местном виноделии
  • А
    Анна
    17 июня 2025
    Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
    Винный вечер «Винные легенды Геленджика»
    Отмечу атмосферу, живописную локацию у подножия горы с видом на реку, профессионального гида Анну, которая увлекательно
    читать дальше

    рассказывает о виноделии. В программе: дегустация вин с гастрономическими закусками, ретро-музыка (винил) и необычное завершение вечера с МАК-картами, что добавило глубины и личного смысла мероприятию. Рекомендую эту экскурсию как вариант для знакомства с винами Черноморья без длительных переездов.

    Винный вечер «Винные легенды Геленджика»
  • А
    Александра
    15 июня 2025
    Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
    Удивительный увлекательный вечер от невероятной Анны.
    Познавательная экскурсия в мир виноделен края и производимого здесь вина. Дегустацию провели в очень атмосферном
    читать дальше

    живописном месте с качественным и вкусным гастрономическим сопровождением. Особый шарм вечеру придал патефон)
    Анна рассказала про несколько виноделен, про само вино, про Геленджик и его окрестности. Тембр голоса гида, внешний вид и вкус вина - сделали этот вечер волшебным и незабываемым. Удобный формат знакомства с виноделием, в том числе, для непродолжительного отпуска, рукомендую💯🔝

    Удивительный увлекательный вечер от невероятной Анны
  • В
    Виктория
    15 июня 2025
    Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
    Я осталась безумно довольна! Очень душевная компания и классная дегустация. Анна очень интересно рассказывала о разных сортах вина,винодельнях,традициях, с чем
    читать дальше

    и как лучше сочетать вино.
    Очень понравилась атмосфера и природа вокруг, приятная не навязчивая музыка красивого Винила.
    Обязательно буду рекомендовать Анну и ее экскурсии друзьям и знакомым, очень крутая дегустация!!!
    В конце были- МАК- карты.
    Интересное завершение вечера.
    Огромное спасибо ❤️❤️❤️

    Я осталась безумно довольна! Очень душевная компания и классная дегустация. Анна очень интересно рассказывала о разных
  • Д
    Дмитрий
    14 июня 2025
    Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
    Экскурсия впечатлила профессионализмом гида. За пару часов получил структурированные знания о местном виноделии, научился правильно дегустировать и узнал лучшие вина
    читать дальше

    региона. Идеальный вариант для тех, кто хочет за короткий срок погрузиться в тему без самостоятельных поисков. Рекомендую ценителям качественного и емкого отдыха.

    Экскурсия впечатлила профессионализмом гида. За пару часов получил структурированные знания о местном виноделии, научился правильно дегустировать
  • И
    Ирина
    14 июня 2025
    Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
    Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация.
    Организатор Анна очень интересно рассказывала о разных сортах вина,винодельнях,традициях и всем,что связано с
    читать дальше

    вином,я открыла для себя много нового, особенно" зашло" розовое вино из подавленного винограда,прям прикольное,я такого раньше не пила.
    Очень понравилась атмосфера и сама локация,беседка у подножья горы,а внизу река,все в зелени,прям кайф!!!
    Непременно буду рекомендовать Анну и ее экскурсии друзьям и знакомым, очень крутая дегустация!!!
    И вишенка на торте- МАК- карты.
    Вообще огонь))) Все получили свои ответы)))
    Искренне желаю Анечке и ее команде процветания,развития и побольше счастливых клиентов)))
    Огромное спасибо ❤️🔥✌️🙌

    Я в восторге! Очень душевная и классная дегустация
  • Т
    Татьяна
    14 июня 2025
    Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
    Короткий отзыв об экскурсии «Винные легенды Черноморья» с гидом Анной

    Экскурсия с Анной превзошла все ожидания! Ее глубокие знания о винах
    читать дальше

    и увлеченность темой сделали дегустацию по-настоящему интересной. Особенно запомнились:

    ✔ Идеальная сервировка– каждый бокал подавался с вниманием к деталям.
    ✔ Ретро-музыка – создавала уютную атмосферу.
    ✔ Очаровательное кафе «Природа»– вкусные закуски и живописный вид.

    Анна мастерски объясняла нюансы виноделия, а ее гостеприимство сделало день незабываемым. Рекомендую всем!

  • И
    Ирина
    14 июня 2025
    Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
    Наша остановка была в одном из известных загородных ресторанов города Геленджик, где мы узнали много интересного о процессе производства вина
    читать дальше

    от виноградника до бутылки. Экскурсовод подробно рассказали о сортах винограда, методах выдержки и секретах приготовления уникальных напитков. Затем последовала дегустация, где каждый мог оценить богатство вкусов местных вин.
    Вина Юга России заслуженно завоевывают признание, как внутри страны, так и за её пределами. И нам давилось в этот вечер в этом убедится!! Попробовав продукцию нескольких ведущих виноделен, я убедилась, что уровень качества достиг международного уровня. не могу перечислить всех марок и названия всех вин, это был парад вкусов!

    Первое впечатление произвело красное сухое вино из сорта Саперави. Оно обладает насыщенным цветом, богатым ароматом ягод и пряностей, а также бархатной структурой. Отличная гармония между кислотностью и танинами делает этот напиток идеальным спутником мясных блюд.

    Белое полусладкое вино, приготовленное из Рислинга, приятно удивило своей свежестью и легкостью. Тонкий аромат цитрусовых и цветов сочетается с приятным сладковатым вкусом, что делает его отличным выбором для летних вечеров и лёгких закусок.

    Особого внимания заслуживает игристое белое брют, произведённое традиционным методом шампанизации. Этот напиток отличается чистотой аромата, изящной пенкой и долгим послевкусием.

    Развитие виноделия на юге России является ярким примером успешного возрождения старинных традиций и интеграции современных технологий. Регион славится своими уникальными климатическими условиями, позволяющими выращивать я считаю, что Проведение специализированных мероприятий, таких как посещенная нами экскурсия и привлекает внимание широкой аудитории и способствует популяризации региона как центра винного туризма.

    Завершилась экскурсия дегустацией вин семейной винодельни, Семигорья,где производство ведется вручную, сохраняя традиционные методы и секреты поколений. Атмосфера семейного предприятия добавила особую теплоту всему мероприятию, а сладкое Мерло Сикоры, это просто - любовь, сладкая любовь))😍!
    Эта поездка стала настоящим открытием, позволив глубже погрузиться в искусство виноделия и насладиться великолепием русских вин. Рекомендую всем, кто хочет расширить свои знания о вине и провести время интересно и познавательно!

  • Н
    Небесная
    31 мая 2025
    Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
    Очень хорошая экскурсия,очень удобно для людей,которые не могут много ходить,забрали из дома и привезли обратно😉 Экскурсовод очень интересно и понятно рассказывал,показал самые интересные места,помогал выбирать интересные ракурсы для фото. Мы отлично провели время и с пользой 😁 Спасибо большое!

