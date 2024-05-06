1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
«При желании мы организуем для вас гастроужин с дегустацией локальных вин и закусок (обсуждается дополнительно)»
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
95008 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур Вина и вкусы Долины Лефкадия в Геленджике
Вина и вкусы Долины Лефкадия: гастрономическое путешествие по винодельне с дегустацией и уютным обедом
«Во время дегустации вы отведаете вина и сыры собственного производства»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
«Поучаствуете в дегустации и полюбуетесь окружающими винодельню горами и холмами»
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
«Дегустация бронируется заранее к определенному времени:к 11»
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
«На дегустации пяти разных сортов местный гид расскажет о таинстве создания белых, красных и розовых вин, а также об отличиях каждой линейки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Винный тур Геленджик: дегустация в Шато Пино и Мысхако
Погрузитесь в мир виноделия Краснодарского края: дегустации, традиции и живописные виды ждут вас на экскурсии в Геленджике
Начало: В Геленджике
«Мы посетим новаторское винное хозяйство и спустимся в винные погреба для дегустации»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
25 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина
Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами
«А завершится экскурсия по заводу дегустацией 5 сортов тихих или игристых вин на ваш выбор»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: море и вино - гастрономическое путешествие
Геленджик: море и вино - ваш гастрономический путеводитель. Вкусные встречи, истории и традиции ждут вас
«Перемещаемся на винодельню: я устрою для вас дегустацию в стиле бистро (эскарго + бокал вина), сделаю фото во французском дворике и дворце, а также подскажу, какую продукцию лучше всего приобрести в фирменном магазине при производстве»
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
80006 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье в Геленджике
Насладиться винами и морскими видами на закате в мини-группе
Начало: На Центральной площади
«Я предложу вам дегустацию пяти отечественных вин разных сортов и идеально подходящие к ним закуски»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 мая 2024Экскусоводу Николаю огромное спасибо за поездку по окресностям Геленджика. Интересно, весело. Были с ребенком 9 лет, тоже не скучал.
- ААндрей22 апреля 2024Большое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стиле и уже имеет свою
- ЕЕвгения10 марта 2024Прекрасный организатор! Сделал вместо нас и для нас все: заказал выбранные экскурсии в Лефкадии, организовал столик там же в пиццерии,
- ИИрина7 января 2024Выбрали винодельня Мысхако, однозначно самая потрясающая душевная винодельня, теперь вино так только Мысхако:) Скалистый берег, пафосно, не рекомендую, есть более интересные винодельни (Лефкадия, Шато Пино)
- ММария19 ноября 2023Добрый день. Хочу выразить благодарность за оперативную помощь. Приехали накануне моего дня рождения уже поздно вечером. Ни разу не были в
- ВВиталий4 октября 2023Прекрасная организация экскурсии, заранее говоришь что хочешь - и на 100 % выполнено, ни о чем думать не надо. После
- ИИрина21 сентября 2023Замечательная душевная экскурсия по моему желанию. Проехав по красивейшим местам в окрестностях Геленджика, влюбилась в наше Чёрное море… которое дивно не чёрное, а сине-голубое😀 Спасибо большое гиду Анне, знает и любит свой край, прекрасный собеседник)
- ААндрей18 сентября 2023Замечательная программа, особенно понравилась винодельня Сикора
- ЮЮлия16 августа 2023Лучшая наша экскурсия за весь отдых в Геленджике. Алик прекрасен, особенно с организационной стороны. Сразу же после бронирования со мной
- ООлег14 августа 2023Спасибо большое Наталье, за умение ориентироваться в колеблющейся туристической политике виноделен. Предприятие Сикорского рекомендую как идеально выстроенный винный обзор, лучшее из всего, что я посещал в Крыму и на Тамани.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Дегустационные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 500 до 25 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Геленджике на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 59 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август