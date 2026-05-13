В этой поездке вы прикоснётесь к современному виноделию Краснодарского края — через вкус, атмосферу и общение с людьми, которые живут своим любимым делом. Вас ждут дегустации вин с местными сырами и паштетами, красивые виды и рассказы о том, как небольшие винодельни меняют винную культуру региона.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога до винных хозяйств

Я расскажу о виноделии России и Краснодарского края, локациях, которые мы встретим по пути, и о новороссийском терруаре — сочетании климата, почвы и рельефа, которые влияют на вкус и характер вина.

Винодельня «Усадьба Семигорье» (~1,5 часа)

Её сотрудники познакомят с гаражным виноделием и нюансами местного производства. После экскурсии вас ждёт дегустация 7 образцов вин и 8 видов сыра.

Винодельня «Реликта» (2–2,5 часа)

Вы услышите о философии фермерского виноделия. Узнаете о винах и продуктах, которые здесь делают с любовью и заботой о качестве. Попробуете 5 образцов вин, а также сыры и паштеты.

Смотровые площадки Семигорья

С лучших точек полюбуетесь видами на виноградники и холмы.

Бутики виноделен «Тристория», «Сикоры» и «Шато Семирай»

При желании сможете приобрести местные вина.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле.

Дополнительно оплачиваются: