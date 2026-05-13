В этой поездке вы прикоснётесь к современному виноделию Краснодарского края — через вкус, атмосферу и общение с людьми, которые живут своим любимым делом.
Вас ждут дегустации вин с местными сырами и паштетами, красивые виды и рассказы о том, как небольшие винодельни меняют винную культуру региона.
Вас ждут дегустации вин с местными сырами и паштетами, красивые виды и рассказы о том, как небольшие винодельни меняют винную культуру региона.
Описание экскурсии
Дорога до винных хозяйств
Я расскажу о виноделии России и Краснодарского края, локациях, которые мы встретим по пути, и о новороссийском терруаре — сочетании климата, почвы и рельефа, которые влияют на вкус и характер вина.
Винодельня «Усадьба Семигорье» (~1,5 часа)
Её сотрудники познакомят с гаражным виноделием и нюансами местного производства. После экскурсии вас ждёт дегустация 7 образцов вин и 8 видов сыра.
Винодельня «Реликта» (2–2,5 часа)
Вы услышите о философии фермерского виноделия. Узнаете о винах и продуктах, которые здесь делают с любовью и заботой о качестве. Попробуете 5 образцов вин, а также сыры и паштеты.
Смотровые площадки Семигорья
С лучших точек полюбуетесь видами на виноградники и холмы.
Бутики виноделен «Тристория», «Сикоры» и «Шато Семирай»
При желании сможете приобрести местные вина.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле.
Дополнительно оплачиваются:
- экскурсия на винодельне «Усадьба Семигорье» и дегустация 7 образцов вин и 8 сыров — 3500 ₽ за чел.
- экскурсия на винодельне «Реликта» и дегустация 5 образцов вин, а также сыров, паштетов и сыровяленых деликатесов — 5000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваш гид в Геленджике
Провёл экскурсии для 913 туристов
Я аттестованный гид, давно живу в Геленджике и очень его люблю. Познакомлю вас с городом, его окрестностями и ближайшими локациями. Могу провести треккинги, винные экскурсии и экскурсии по винодельням Краснодарского края. Я объездил весь Краснодарский край и веду блог о путешествиях по Черноморскому побережью.
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии на «Знакомство с фермерскими винами Кавказа - из Геленджика»
Индивидуальная
до 3 чел.
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Краснодарского края
Раскрыть секреты местного виноделия, попробовать свежие улитки и вкуснейшие вина
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Сегодня в 09:30
15 мая в 09:30
13 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный винный день
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
Завтра в 08:00
15 мая в 08:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни будущего. Путешествие из Геленджика
Узнайте, как технологии и экология формируют будущее виноделия. Две уникальные винодельни ждут вас с захватывающими историями и вкусами
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по винодельням Геленджика
Посетить премиальные винодельни - от замка Шато де Талю до усадьбы Маркотх
16 мая в 09:00
18 мая в 09:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
от 14 900 ₽ за экскурсию