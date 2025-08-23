Мои заказы

Винодельни будущего. Путешествие из Геленджика

Узнайте, как технологии и экология формируют будущее виноделия. Две уникальные винодельни ждут вас с захватывающими историями и вкусами
Экскурсия предлагает погружение в мир современного виноделия, где архитектура и технологии создают уникальные вина.

Винодельня "Скалистый берег" удивит футуристическим дизайном и экологичным подходом, а "Гай-Кодзор" впечатлит солнечными батареями и ветрогенераторами. Панорамные виды и дегустации в баре делают поездку незабываемой. Узнайте, как создаются лучшие вина России и насладитесь уникальной атмосферой этих мест
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Уникальные винодельни
  • 🏆 Архитектурные шедевры
  • 🌿 Экологичный подход
  • 🔭 Панорамные виды
  • 👨‍🔬 Французские виноделы
Винодельни будущего. Путешествие из Геленджика© Андрей
Винодельни будущего. Путешествие из Геленджика© Андрей
Винодельни будущего. Путешествие из Геленджика© Андрей
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Скалистый берег
  • Гай-Кодзор

Описание экскурсии

«Скалистый берег»

Винодельня с футуристическим зданием в форме морской гальки. Здание органично встроено в холмистый ландшафт. Этот архитектурный проект удостоен нескольких премий и вошёл в список лучших объектов промышленной архитектуры. Здесь вы узнаете о гравитационной системе производства и экологичном подходе к виноделию.

«Гай-Кодзор»

Ультрасовременный комплекс с солнечными батареями и ветрогенераторами. Архитектура здания построена на контрасте: снаружи — строгие бетонные линии, внутри — зелёный оазис и прозрачные фасады, пропускающие много света. На территории — ухоженный сад, смотровая площадка и винный бар с панорамным видом, где вы сможете попробовать вина, созданные при участии французских виноделов.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Geely Atlas Pro
  • Билеты, включающие дегустации и экскурсии на винодельнях, оплачиваются отдельно: «Скалистый берег» — от 2500 ₽ за чел., «Гай-Кодзор» — от 700 ₽ за чел. (экскурсию нужно бронировать минимум за 2 недели, в курортный сезон возможна дегустация вин в баре винодельни)
  • Возможность записи на винодельни и точное время экскурсии на конкретную дату уточняйте, пожалуйста, в переписке
  • Если на желаемую вами дату какая-то винодельня не сможет нас принять, я смогу всегда предложить альтернативные варианты на выбор

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Геленджике
Провёл экскурсии для 36 туристов
Привет, меня зовут Андрей! Я дипломированный винный гид, влюблённый в виноделие юга России. Организую уникальные маршруты по лучшим винодельням региона. Помогу понять и полюбить российские вина: от классики до современных экспериментов.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александр
23 авг 2025
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Андрею, увлеченный темой виноделия рассказывает интересно и познавательно. За время дороги ответил на все наши вопросы, рассказал много нового для нас о местном виноделии в прошлом
читать дальше

и текущих особенностях. Были на экскурсии в Скалистом береге, отдельно спасибо местному экскурсоводу Екатерине!
На обратном пути заехали пообедать в Винотеррию отличная кухня!
Андрей ещё раз спасибо за интересно проведенное время! Желаю успехов, новых маршрутов! Будем в Геленджике, обратимся к вам обязательно.

