Экскурсия предлагает погружение в мир современного виноделия, где архитектура и технологии создают уникальные вина. Винодельня "Скалистый берег" удивит футуристическим дизайном и экологичным подходом, а "Гай-Кодзор" впечатлит солнечными батареями и ветрогенераторами. Панорамные виды и дегустации в баре делают поездку незабываемой. Узнайте, как создаются лучшие вина России и насладитесь уникальной атмосферой этих мест

Описание экскурсии

«Скалистый берег»

Винодельня с футуристическим зданием в форме морской гальки. Здание органично встроено в холмистый ландшафт. Этот архитектурный проект удостоен нескольких премий и вошёл в список лучших объектов промышленной архитектуры. Здесь вы узнаете о гравитационной системе производства и экологичном подходе к виноделию.

«Гай-Кодзор»

Ультрасовременный комплекс с солнечными батареями и ветрогенераторами. Архитектура здания построена на контрасте: снаружи — строгие бетонные линии, внутри — зелёный оазис и прозрачные фасады, пропускающие много света. На территории — ухоженный сад, смотровая площадка и винный бар с панорамным видом, где вы сможете попробовать вина, созданные при участии французских виноделов.

Организационные детали