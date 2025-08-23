Экскурсия предлагает погружение в мир современного виноделия, где архитектура и технологии создают уникальные вина.
Винодельня "Скалистый берег" удивит футуристическим дизайном и экологичным подходом, а "Гай-Кодзор" впечатлит солнечными батареями и ветрогенераторами. Панорамные виды и дегустации в баре делают поездку незабываемой. Узнайте, как создаются лучшие вина России и насладитесь уникальной атмосферой этих мест
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальные винодельни
- 🏆 Архитектурные шедевры
- 🌿 Экологичный подход
- 🔭 Панорамные виды
- 👨🔬 Французские виноделы
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Скалистый берег
- Гай-Кодзор
Описание экскурсии
«Скалистый берег»
Винодельня с футуристическим зданием в форме морской гальки. Здание органично встроено в холмистый ландшафт. Этот архитектурный проект удостоен нескольких премий и вошёл в список лучших объектов промышленной архитектуры. Здесь вы узнаете о гравитационной системе производства и экологичном подходе к виноделию.
«Гай-Кодзор»
Ультрасовременный комплекс с солнечными батареями и ветрогенераторами. Архитектура здания построена на контрасте: снаружи — строгие бетонные линии, внутри — зелёный оазис и прозрачные фасады, пропускающие много света. На территории — ухоженный сад, смотровая площадка и винный бар с панорамным видом, где вы сможете попробовать вина, созданные при участии французских виноделов.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Geely Atlas Pro
- Билеты, включающие дегустации и экскурсии на винодельнях, оплачиваются отдельно: «Скалистый берег» — от 2500 ₽ за чел., «Гай-Кодзор» — от 700 ₽ за чел. (экскурсию нужно бронировать минимум за 2 недели, в курортный сезон возможна дегустация вин в баре винодельни)
- Возможность записи на винодельни и точное время экскурсии на конкретную дату уточняйте, пожалуйста, в переписке
- Если на желаемую вами дату какая-то винодельня не сможет нас принять, я смогу всегда предложить альтернативные варианты на выбор
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Геленджике
Провёл экскурсии для 36 туристов
Привет, меня зовут Андрей! Я дипломированный винный гид, влюблённый в виноделие юга России. Организую уникальные маршруты по лучшим винодельням региона. Помогу понять и полюбить российские вина: от классики до современных экспериментов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Александр
23 авг 2025
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Андрею, увлеченный темой виноделия рассказывает интересно и познавательно. За время дороги ответил на все наши вопросы, рассказал много нового для нас о местном виноделии в прошлом
