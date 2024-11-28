Ценители прекрасных вин оценят наш маршрут! Он пройдёт по лучшим винодельням региона, в каждой из которых вы продегустируете несколько сортов и в непринуждённой обстановке поговорите о местном терруаре и винном производстве.
А также выясните, как Борей помогает виноделам, почему французам-энологам хорошо в России и какое вино способно покорить мир.
А также выясните, как Борей помогает виноделам, почему французам-энологам хорошо в России и какое вино способно покорить мир.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Замок Шато де Талю с живописными виноградниками, где можно организовать не только дегустацию, но и изысканный французский завтрак с бокалом брюта.
Винодельня «Криница», которая порадует прекрасными винами и красивейшими дизайнерскими решениями в интерьере винных подвалов.
Усадьба Маркотх — здесь вы откроете новые грани известных европейских сортов в русском прочтении.
На винодельнях вам предложат базовые и премиальные сеты от 5 сортов вин с вкусными закусками. Познакомят с терруаром и винным производством, расскажут об особенностях разных сортов и секретах местных виноделов.
Вы узнаете:
- в чём особенность геленджикского терруара
- как виноделам помогает северный ветер Борей
- какие сокровища Маркхотского хребта вбирает в себя виноградная лоза
- почему французским энологам хорошо работается в России
- какое вино покорит мир
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Важно: планируйте винную экскурсию заранее, лучше за месяц и более. Маршрут меняется по предварительному согласованию, если запланированная винодельня не принимает в этот день
- Поездка проходит на комфортабельном авто Peugeot Partner
Дополнительные расходы
- Дегустации — от 2000 ₽ за чел., в зависимости от винодельни, а также от количества бокалов и закусок
- Можем организовать обед, сабраж, а также трансфер на авто повышенной комфортности Volkswagen Мultivan — подробности в переписке
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 73 туристов
Приглашаю вас в путешествие по Краснодарскому краю! С 2017 года я живу на юге, сопровождаю туристов в путешествиях и открываю новые винные маршруты. В прошлой жизни я работала директором рекламного агентства. Ценю комфорт, стиль, красоту, атмосферность. С удовольствием делюсь с вами своими открытиями. И со мной уж точно вам не будет скучно. Работаю с командой таких же увлечённых людей.Задать вопрос
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