Ценители прекрасных вин оценят наш маршрут! Он пройдёт по лучшим винодельням региона, в каждой из которых вы продегустируете несколько сортов и в непринуждённой обстановке поговорите о местном терруаре и винном производстве. А также выясните, как Борей помогает виноделам, почему французам-энологам хорошо в России и какое вино способно покорить мир.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Геленджике

Ульяна Ваш представитель в Геленджике

Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Замок Шато де Талю с живописными виноградниками, где можно организовать не только дегустацию, но и изысканный французский завтрак с бокалом брюта.

Винодельня «Криница», которая порадует прекрасными винами и красивейшими дизайнерскими решениями в интерьере винных подвалов.

Усадьба Маркотх — здесь вы откроете новые грани известных европейских сортов в русском прочтении.

На винодельнях вам предложат базовые и премиальные сеты от 5 сортов вин с вкусными закусками. Познакомят с терруаром и винным производством, расскажут об особенностях разных сортов и секретах местных виноделов.

Вы узнаете:

в чём особенность геленджикского терруара

как виноделам помогает северный ветер Борей

какие сокровища Маркхотского хребта вбирает в себя виноградная лоза

почему французским энологам хорошо работается в России

какое вино покорит мир

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Важно: планируйте винную экскурсию заранее, лучше за месяц и более. Маршрут меняется по предварительному согласованию, если запланированная винодельня не принимает в этот день

планируйте винную экскурсию заранее, лучше за месяц и более. Маршрут меняется по предварительному согласованию, если запланированная винодельня не принимает в этот день Поездка проходит на комфортабельном авто Peugeot Partner

Дополнительные расходы