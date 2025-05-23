Мои заказы

Активности – экскурсии в Георгиевске

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Георгиевске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его окрестности
Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 20 500 ₽ за всё до 6 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Георгиевска)
На машине
8 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия на плато Бермамыт
Отправляйтесь на плато Бермамыт, чтобы увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Узнайте о Броккенском призраке и насладитесь местными блюдами
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 02:30
10 000 ₽ за человека
Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
Джиппинг
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер и экскурсия Пятигорск
Удобный трансфер из аэропорта в Георгиевск с увлекательной экскурсией по Пятигорску. Насладитесь видами и историей без лишних хлопот
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
Путешествие в сердце Кавказа: водопады, склепы и величественные горы ждут вас в этом уникальном туре по Чегемскому ущелью
Завтра в 06:00
14 дек в 08:00
от 29 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    23 мая 2025
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Георгиевска)
    Давно мечтали тут побывать, но на своей машине не добраться. Заказывали экскурсию. Место просто супер. Атмосфера и красота этого места
    читать дальше

    захватывает дыхание и все время нахождения на плато держит в полном эмоциональном восторге. Плато Бермамыт расположено на высоте 2500 метров над уровнем моря. Поездка на плато была незабываемой. Погода нам благоволила, было ясно и солнечно, Эльбрус порадовал своей красотой и не окутался в туманную дымку, закат был настолько прекрасен, что нет слов))

Ответы на вопросы от путешественников по Георгиевску в категории «Активности»

