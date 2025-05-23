Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его окрестности
Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 20 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия на плато Бермамыт
Отправляйтесь на плато Бермамыт, чтобы увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Узнайте о Броккенском призраке и насладитесь местными блюдами
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 02:30
10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер и экскурсия Пятигорск
Удобный трансфер из аэропорта в Георгиевск с увлекательной экскурсией по Пятигорску. Насладитесь видами и историей без лишних хлопот
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
Путешествие в сердце Кавказа: водопады, склепы и величественные горы ждут вас в этом уникальном туре по Чегемскому ущелью
Завтра в 06:00
14 дек в 08:00
от 29 000 ₽ за всё до 6 чел.
Вероника23 мая 2025Давно мечтали тут побывать, но на своей машине не добраться. Заказывали экскурсию. Место просто супер. Атмосфера и красота этого места
