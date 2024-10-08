Экскурсии по паркам Георгиевска

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Георгиевске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска
Джиппинг
На машине
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
«Отправимся по самой красивой дороге в Приэльбрусье — и мы в парке, где из-под земли бьют 18 источников минеральной воды»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
3 500 за человека
Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Как местный нарзан «заложил» парк»
Сегодня в 16:00
Завтра в 05:00
10 900 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска)
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его окрестности
Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении
Начало: По месту вашего проживания
«Нижний парк и Стеклянная струя»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 16 500 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Георгиевску в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Георгиевске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска
  2. Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
  3. Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска)
Какие места ещё посмотреть в Георгиевске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Эльтюбю
  2. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Георгиевску в октябре 2024
Сейчас в Георгиевске в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 16 500.
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