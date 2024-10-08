Найдено 3 экскурсии в категории « Парки » в Георгиевске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности Джиппинг На машине 8 часов Мини-группа до 6 чел. Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли Начало: У вашего отеля «Отправимся по самой красивой дороге в Приэльбрусье — и мы в парке, где из-под земли бьют 18 источников минеральной воды» Расписание: ежедневно в 09:00 3 500 ₽ за человека На машине 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель Начало: В аэропорту Минеральные воды «Как местный нарзан «заложил» парк» 10 900 ₽ за всё до 4 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 6 чел. Кисловодск и его окрестности Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении Начало: По месту вашего проживания «Нижний парк и Стеклянная струя» от 16 500 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Георгиевска

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