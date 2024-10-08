8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
«Отправимся по самой красивой дороге в Приэльбрусье — и мы в парке, где из-под земли бьют 18 источников минеральной воды»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
3 500₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Как местный нарзан «заложил» парк»
Сегодня в 16:00
Завтра в 05:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его окрестности
Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении
Начало: По месту вашего проживания
«Нижний парк и Стеклянная струя»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 16 500₽ за всё до 4 чел.
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