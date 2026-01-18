Водная прогулка
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Георгиевска)
Отправляйтесь на плато Бермамыт, чтобы увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Узнайте о Броккенском призраке и насладитесь местными блюдами
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
20 янв в 02:30
10 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Старинный Георгиевск - тихое сердце Кавказа
Обзорная прогулка по ключевым достопримечательностям курорта
Начало: У Георгиевской крепости
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Георгиевска
Джип-тур по завораживающим местам региона
Начало: По согласованию
Завтра в 18:00
20 янв в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Георгиевску в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Георгиевске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Георгиевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Георгиевску в январе 2026
Сейчас в Георгиевске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные экскурсии в Георгиевске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026