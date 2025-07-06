В Полеводке вас ждёт встреча с белым шаманом, который расскажет о синкретизме религий и проведёт через этнокомплекс, наполненный древними артефактами.
Уникальная возможность прикоснуться к культуре и истории Алтая, увидеть мемориал Шукшина и попробовать знаменитые сростинские пирожки
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная экскурсия по Алтаю
- 📚 История Василия Шукшина
- 🔮 Встреча с белым шаманом
- 🏞️ Потрясающие природные виды
- 🗿 Мемориал и древние курганы
- 🥧 Дегустация сростинских пирожков
Что можно увидеть
- Школа-музей Шукшина
- Дом матери Шукшина
- Гора Пикет
- Музей «Алтай. История России»
Описание экскурсии
Путешествие через границу двух регионов: Республики Алтай и Алтайского края. Весь путь вас будут сопровождать Госпожа Алтая — бирюзовая река Катунь — и рассказы гида о степном и горном Алтае.
Гений из народа В. М. Шукшин
В селе Сростки вы посетите школу-музей и дом матери Шукшина, вас познакомят с путём его становления от мальчика с посредственной успеваемостью до творческого гения с мировым признанием. Также вы прогуляетесь до горы Пикет, где установлен мемориальный комплекс Василию Макаровичу и расположены курганные могильники эпохи палеолита. Здесь же можно попробовать знаменитые сростинские пирожки.
О религиозном синкретизме — на встрече с шаманом
Село Полеводка находится примерно в 15 минутах езды от с. Сростки. Прибыв на место, вы отправитесь исследовать необычный музей «Алтай. История России», открытый шаманом и его семьёй. В жилах этого человека течёт кровь потомков казаков Ермака и рода кумандинцев, коренных жителей Алтая. Так, синтез разных традиций интереснейшим образом лёг в основу необычной экспозиции этнокомплекса.
- Покажем, каким интересным может быть сравнение языческих верований разных народов и изучение религиозного синкретизма (на примере истории сосуществования язычества и христианства).
- Яркой иллюстрацией станет пантеон славянских богов, Золотая баба и Зимний сад, символизирующий Нижний, Срединный и Верхний миры.
- Расскажем о шаманизме, разрушив обывательские представления о нём как о чем-то, связанном с тёмными силами.
- Объясним доступно знания, которые издревле считались закрытыми для общественности. Это темы рода и родового дерева, особенности ритуалов на растущую и убывающую луну и другие вопросы духовной жизни человека.
В центре чадыра вы увидите шаманский бубен, на котором нанесено символическое изображение мира: древо жизни, справа — солнце (мужская энергия), слева — луна (женская энергия). На бубне можно провести исцеляющий сеанс биорезонанса. Также шаман проводит индивидуальные консультации посетителей.
Этнографическое путешествие в прошлое
В музее-панораме, расположенном в просторном чадыре, вы погрузитесь в историческое прошлое малых коренных народов Алтая: кумандинцев, тубаларов, челканцев, телеутов, телесов, шорцев, алтай-кижи, кетов, тунгусов. Здесь представлены образцы старинных орудий труда и быта, применявшихся в хозяйстве алтайских народов. Можно прикоснуться к предметам истории, примерить костюмы народов Алтая. Все экспонаты разрешено брать в руки, осматривать, чтобы полнее почувствовать дух жизни и быта архаичных народов.
На обратной дороге мы сделаем остановку на границе края и республики и сделаем фото с памятником туристу.
Организационные детали
- В программе возможны несущественные изменения в зависимости от погодных и технических условий (например, транспортная ситуация)
- В стоимость включены входные билеты, полное экскурсионное сопровождение (возможно присоединение к групповой экскурсии с ритуалом в музее «Алтай. История России») и транспортные расходы
- Консультации и сеансы с шаманом — запись и стоимость — обсуждаются в переписке с гидом
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников — 1600 руб. за чел.
