Алтай глазами Шукшина и белого шамана

Путешествие по Алтаю, где оживают легенды и история. Посетите родину Шукшина и узнайте о шаманизме, сочетая культурные традиции и природу
Алтай - это место, где природа и история переплетаются в удивительном танце. На экскурсии можно посетить село Сростки, где родился великий писатель и режиссёр Василий Шукшин.

В Полеводке вас ждёт встреча с белым шаманом, который расскажет о синкретизме религий и проведёт через этнокомплекс, наполненный древними артефактами.

Уникальная возможность прикоснуться к культуре и истории Алтая, увидеть мемориал Шукшина и попробовать знаменитые сростинские пирожки
4.6
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная экскурсия по Алтаю
  • 📚 История Василия Шукшина
  • 🔮 Встреча с белым шаманом
  • 🏞️ Потрясающие природные виды
  • 🗿 Мемориал и древние курганы
  • 🥧 Дегустация сростинских пирожков
Алтай глазами Шукшина и белого шамана
Алтай глазами Шукшина и белого шамана© Елена
Алтай глазами Шукшина и белого шамана© Елена
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Школа-музей Шукшина
  • Дом матери Шукшина
  • Гора Пикет
  • Музей «Алтай. История России»

Описание экскурсии

Путешествие через границу двух регионов: Республики Алтай и Алтайского края. Весь путь вас будут сопровождать Госпожа Алтая — бирюзовая река Катунь — и рассказы гида о степном и горном Алтае.

Гений из народа В. М. Шукшин

В селе Сростки вы посетите школу-музей и дом матери Шукшина, вас познакомят с путём его становления от мальчика с посредственной успеваемостью до творческого гения с мировым признанием. Также вы прогуляетесь до горы Пикет, где установлен мемориальный комплекс Василию Макаровичу и расположены курганные могильники эпохи палеолита. Здесь же можно попробовать знаменитые сростинские пирожки.

О религиозном синкретизме — на встрече с шаманом

Село Полеводка находится примерно в 15 минутах езды от с. Сростки. Прибыв на место, вы отправитесь исследовать необычный музей «Алтай. История России», открытый шаманом и его семьёй. В жилах этого человека течёт кровь потомков казаков Ермака и рода кумандинцев, коренных жителей Алтая. Так, синтез разных традиций интереснейшим образом лёг в основу необычной экспозиции этнокомплекса.

  • Покажем, каким интересным может быть сравнение языческих верований разных народов и изучение религиозного синкретизма (на примере истории сосуществования язычества и христианства).
  • Яркой иллюстрацией станет пантеон славянских богов, Золотая баба и Зимний сад, символизирующий Нижний, Срединный и Верхний миры.
  • Расскажем о шаманизме, разрушив обывательские представления о нём как о чем-то, связанном с тёмными силами.
  • Объясним доступно знания, которые издревле считались закрытыми для общественности. Это темы рода и родового дерева, особенности ритуалов на растущую и убывающую луну и другие вопросы духовной жизни человека.

В центре чадыра вы увидите шаманский бубен, на котором нанесено символическое изображение мира: древо жизни, справа — солнце (мужская энергия), слева — луна (женская энергия). На бубне можно провести исцеляющий сеанс биорезонанса. Также шаман проводит индивидуальные консультации посетителей.

Этнографическое путешествие в прошлое

В музее-панораме, расположенном в просторном чадыре, вы погрузитесь в историческое прошлое малых коренных народов Алтая: кумандинцев, тубаларов, челканцев, телеутов, телесов, шорцев, алтай-кижи, кетов, тунгусов. Здесь представлены образцы старинных орудий труда и быта, применявшихся в хозяйстве алтайских народов. Можно прикоснуться к предметам истории, примерить костюмы народов Алтая. Все экспонаты разрешено брать в руки, осматривать, чтобы полнее почувствовать дух жизни и быта архаичных народов.

На обратной дороге мы сделаем остановку на границе края и республики и сделаем фото с памятником туристу.

Организационные детали

  • В программе возможны несущественные изменения в зависимости от погодных и технических условий (например, транспортная ситуация)
  • В стоимость включены входные билеты, полное экскурсионное сопровождение (возможно присоединение к групповой экскурсии с ритуалом в музее «Алтай. История России») и транспортные расходы
  • Консультации и сеансы с шаманом — запись и стоимость — обсуждаются в переписке с гидом
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников — 1600 руб. за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 289 туристов
Наша команда работает в туристической сфере с 2005 года. Как местные жители мы знаем, что на Алтае показать, и в какой сезон это лучше сделать. С нами вы увидите даже
читать дальше

малоизвестные места, которые редко посещают путешественники. Вопросы безопасности гостей для нас в приоритете: собственный специально оборудованный автопарк и подготовленные сертифицированные гиды к вашим услугам. У нас большая коллекция разнообразных экскурсий и туров от 1 до 10 дней, будем рады организовать ваш отдых и предложить поездки в удобные вам даты.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
1
2
1
Ч
Чернова
7 июл 2025
Это потрясающая экскурсия!
Превзошла все мои ожидания!
Благодарю Ольгу, Артема и всех,
всех кто задействован в организации..
Спасибо вам!
Елена
Елена
19 июн 2023
Этно-музей в Полеводке стоит посетить, очень интересное мероприятие, красивое место, много строений, резных изделий мастеров Сибири, сам хозяин -шаман Артем-колоритная, талантливая личность, во всем наблюдается своеобразная эклектика. Спасибо нашему гиду Сергею за обстоятельный рассказ об Алтае, оставил хорошие впечатления.
Ж
Жанна
11 июн 2023
Экскурсия организована абсолютно не продуманно(((«Шаман» - веселое времяпрепровождение в очаровательной усадьбе, сделанной с любовью и фантазией)))
К шаманизму и его истории отношение имеет ооочень отдаленное. Ехать из Горно-Алтайска ради этого не
читать дальше

имеет смысла. 12 тыс. Вы платите исключительно за трансфер(((Стоимость посещения музея 450 рублей индивидуально и 350 руб. в составе группы.
К трансферу претензий нет, Вячеславу 5 звезд)) Все идеально, с пониманием отнесся к нашему желанию посетить музей В. М. Шукшина. После чего отвез в аэропорт.

Лилия
Лилия
11 июн 2023
Я приобрела экскурсию у гида Елены, которая сама не приехала, а прислала водителя (за водителя огромное спасибо, потому как Вячеслав оказался отличным человеком и интересным собеседником👍).
Возможно в этом туре так
читать дальше

и должно быть, но для этого надо предупреждать туриста заранее, поскольку я самостоятельно могла взять водителя и доехать до Артема, поскольку давно слежу за его страницей в социальной сети.
Поэтому за интересное место ставлю 5 звезд, за водителя ставлю 5 звезд, за подход к туристу ставлю ноль (не верная информированность по туру, нет сопровождения тура и даже нет интереса к тому как такой маршрут «зашел» туристу?

Про место, которое посетила- рекомендую.

К
Кирилл
10 апр 2023
Замечательное место, прекрасное событие для каждого человека .
Алла
Алла
4 мар 2023
Экскурсия очень интересная, место интересное! Ездили с детьми 8 и 15 лет, очень понравилось, познавательно, фантастически и душевно. Пусть будет больше таких интересных людей в этом мире. Спасибо ✨💞☀️
Экскурсия очень интересная, место интересное! Ездили с детьми 8 и 15 лет, очень понравилось, познавательно, фантастически и душевно. Пусть будет больше таких интересных людей в этом мире. Спасибо ✨💞☀️
М
Мария
30 дек 2022
Экскурсия произвела впечатление. Прекрасно организованный трансфер, уже по дороге узнали много интересного и посмотрели на Алтайские красоты. А самое главное и важное - это путешествие по дому и рассказам шамана. Этот опыт действительно что-то меняет внутри. Однозначно рекомендую, уверена, что каждый найдет в это поездке ровно то, что ищет.

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

