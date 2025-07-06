Алтай - это место, где природа и история переплетаются в удивительном танце. На экскурсии можно посетить село Сростки, где родился великий писатель и режиссёр Василий Шукшин. В Полеводке вас ждёт встреча с белым шаманом, который расскажет о синкретизме религий и проведёт через этнокомплекс, наполненный древними артефактами. Уникальная возможность прикоснуться к культуре и истории Алтая, увидеть мемориал Шукшина и попробовать знаменитые сростинские пирожки

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Путешествие через границу двух регионов: Республики Алтай и Алтайского края. Весь путь вас будут сопровождать Госпожа Алтая — бирюзовая река Катунь — и рассказы гида о степном и горном Алтае.

Гений из народа В. М. Шукшин

В селе Сростки вы посетите школу-музей и дом матери Шукшина, вас познакомят с путём его становления от мальчика с посредственной успеваемостью до творческого гения с мировым признанием. Также вы прогуляетесь до горы Пикет, где установлен мемориальный комплекс Василию Макаровичу и расположены курганные могильники эпохи палеолита. Здесь же можно попробовать знаменитые сростинские пирожки.

О религиозном синкретизме — на встрече с шаманом

Село Полеводка находится примерно в 15 минутах езды от с. Сростки. Прибыв на место, вы отправитесь исследовать необычный музей «Алтай. История России», открытый шаманом и его семьёй. В жилах этого человека течёт кровь потомков казаков Ермака и рода кумандинцев, коренных жителей Алтая. Так, синтез разных традиций интереснейшим образом лёг в основу необычной экспозиции этнокомплекса.

Покажем, каким интересным может быть сравнение языческих верований разных народов и изучение религиозного синкретизма (на примере истории сосуществования язычества и христианства).

Яркой иллюстрацией станет пантеон славянских богов, Золотая баба и Зимний сад, символизирующий Нижний, Срединный и Верхний миры.

Расскажем о шаманизме, разрушив обывательские представления о нём как о чем-то, связанном с тёмными силами.

Объясним доступно знания, которые издревле считались закрытыми для общественности. Это темы рода и родового дерева, особенности ритуалов на растущую и убывающую луну и другие вопросы духовной жизни человека.

В центре чадыра вы увидите шаманский бубен, на котором нанесено символическое изображение мира: древо жизни, справа — солнце (мужская энергия), слева — луна (женская энергия). На бубне можно провести исцеляющий сеанс биорезонанса. Также шаман проводит индивидуальные консультации посетителей.

Этнографическое путешествие в прошлое

В музее-панораме, расположенном в просторном чадыре, вы погрузитесь в историческое прошлое малых коренных народов Алтая: кумандинцев, тубаларов, челканцев, телеутов, телесов, шорцев, алтай-кижи, кетов, тунгусов. Здесь представлены образцы старинных орудий труда и быта, применявшихся в хозяйстве алтайских народов. Можно прикоснуться к предметам истории, примерить костюмы народов Алтая. Все экспонаты разрешено брать в руки, осматривать, чтобы полнее почувствовать дух жизни и быта архаичных народов.

На обратной дороге мы сделаем остановку на границе края и республики и сделаем фото с памятником туристу.

Организационные детали