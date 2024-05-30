Почувствовать себя местным – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Горно-Алтайске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Телецкое озеро: культурное путешествие на авто
Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру
Начало: На площади Ленина
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
10 500 за всё до 5 чел.
Музей-панорама «Алтай. История России»
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Музей-панорама «Алтай. История России»: путешествие по духовным традициям
Вас ждет уникальное путешествие по миру алтайского шаманизма и славянских традиций в самом сердце Горно-Алтайска
Начало: На площади им. Ленина
Завтра в 14:30
15 июня в 08:30
14 300 за всё до 3 чел.
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи
Начало: в Горно-Алтайске по договорённости
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
10 500 за всё до 6 чел.
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
Убедиться, что раклет - сыр для общения, и поучаствовать в его создании и дегустации
21 июня в 12:00
22 июня в 16:00
10 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • ￼￼тать￼￼￼яна
    30 мая 2024
    По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
    Супер экскурсия!!!! Только здесь понимаешь красоту природы!!! Спасибо большое за организацию!!!
  • Ю
    Юрий
    15 мая 2024
    Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
    Мария настоящий профессионал своего дела. С первых минут общения было понятно, что специалист погружен в свое дело с головой. Максимально
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    профессионально, интересно, необычно! Мы безумно рады знакомству и времени, проведенному вместе. Очень интересная экскурсия, красивое телецкое и отличное настроение обеспечены! Спасибо!

  • A
    Anton
    14 мая 2024
    Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
    Очень понравилось. Одна из лучших экскурсионных программ в опыте
  • М
    Мария
    2 мая 2024
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
    Я в полнейшем восторге от экскурсии с Марией!!! 😍😍😍очень живой диалог на протяжении всей поездки,много интересных историй про традиции,жизнь,историю региона,я
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    под огромным впечатлением, вовлечение 100%,до сих обдумываю всю услышанную информацию🤩🤩рекомендация на 100000%,надеюсь,что в будущем еще не раз побываю у Марии на экскурсиях❤️Алтай -это космос❤️❤️❤️

  • С
    Светлана
    19 марта 2024
    Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
    Лучшая! Просто самородок. Такие люди и должны развивать республику. Кладезь этнографических, самобытных и современных знаний. Мария настоящий хранитель истории и культуры алтайского народа.
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    Она гордится своими корнями и с уважением относится к местным обычаям и традициям. Её рассказы о древних ритуалах, легендах и героических сказаниях Алтая захватывают дух. Она владеет информацией о каждом камне и ручье, знает истории, связанные с древними петроглифами и священными местами. Её знание не ограничивается лишь историческими фактами; она также поделится с вами секретами алтайской кухни, расскажет о целебных свойствах местных трав и даже научит основам алтайского языка. Мария сделает вашу встречу уникальной и незабываемой, обогащая её личными историями и теплым гостеприимством. Она не просто показывает достопримечательности, она делится частичкой своей души, делая вас частью большой алтайской семьи❤️

    Лучшая!Лучшая!Лучшая!Лучшая!Лучшая!
  • И
    Инна
    25 сентября 2023
    По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
    Это пока что лучший гид по Алтаю за 10 лет путешествий по этому краю. Ребята, не ждите, что Ирбизек будет беспрерывной
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    очередью строчить истрическими фактами об Алтае - информация предоставляется взвешенно, но всегда к месту и очень ярко и метафорично. И если вы хотите заглянуть в душу Алтая (а не просто напитаться информацией), то вам сюда.

  • Е
    Елена
    19 июня 2023
    Музей-панорама «Алтай. История России»
    Этно-музей в Полеводке стоит посетить, очень интересное мероприятие, красивое место, много строений, резных изделий мастеров Сибири, сам хозяин -шаман Артем-колоритная, талантливая личность, во всем наблюдается своеобразная эклектика. Спасибо нашему гиду Сергею за обстоятельный рассказ об Алтае, оставил хорошие впечатления.
  • Л
    Лилия
    11 июня 2023
    Музей-панорама «Алтай. История России»
    Я приобрела экскурсию у гида Елены, которая сама не приехала, а прислала водителя (за водителя огромное спасибо, потому как Вячеслав
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    оказался отличным человеком и интересным собеседником👍). Возможно в этом туре так и должно быть, но для этого надо предупреждать туриста заранее, поскольку я самостоятельно могла взять водителя и доехать до Артема, поскольку давно слежу за его страницей в социальной сети. Поэтому за интересное место ставлю 5 звезд, за водителя ставлю 5 звезд, за подход к туристу ставлю ноль (не верная информированность по туру, нет сопровождения тура и даже нет интереса к тому как такой маршрут «зашел» туристу? Про место, которое посетила- рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Почувствовать себя местным»

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  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
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