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Она гордится своими корнями и с уважением относится к местным обычаям и традициям. Её рассказы о древних ритуалах, легендах и героических сказаниях Алтая захватывают дух. Она владеет информацией о каждом камне и ручье, знает истории, связанные с древними петроглифами и священными местами. Её знание не ограничивается лишь историческими фактами; она также поделится с вами секретами алтайской кухни, расскажет о целебных свойствах местных трав и даже научит основам алтайского языка. Мария сделает вашу встречу уникальной и незабываемой, обогащая её личными историями и теплым гостеприимством. Она не просто показывает достопримечательности, она делится частичкой своей души, делая вас частью большой алтайской семьи❤️