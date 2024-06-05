Долина Катуни – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 15 экскурсий в категории «Долина Катуни» в Горно-Алтайске, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
61 отзыв
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 16:29
Завтра в 00:59
21 000 за всё до 4 чел.
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Чуйский тракт за один день: персонализированное путешествие по сердцу Алтая
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
28 000 за всё до 2 чел.
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 14 800 за всё до 4 чел.
Неизведанный Чемал
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 20 000 за всё до 7 чел.
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
52 отзыва
Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту
Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии
Начало: Горный Алтай
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 25 000 за всё до 7 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
145 отзывов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Великая долина Катуни: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
15 900 за всё до 6 чел.
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 600 за всё до 4 чел.
Джип-тур к священному озеру Манас
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Эксклюзивный джип-тур к озеру Манас
Откройте для себя тайны Алтая, путешествуя по его сердцу на джипе, и ощутите дух древних традиций
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
2 июля в 09:00
4 июля в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Музей-панорама «Алтай. История России»
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Музей-панорама «Алтай. История России»: путешествие по духовным традициям
Вас ждет уникальное путешествие по миру алтайского шаманизма и славянских традиций в самом сердце Горно-Алтайска
Начало: На площади им. Ленина
Завтра в 14:30
15 июня в 08:30
14 300 за всё до 3 чел.
Камышлинский водопад и зубровый питомник
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Камышлинский водопад и зубровый питомник: уникальное приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 10 800 за всё до 4 чел.
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
«Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке
Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 12 200 за всё до 4 чел.
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи
Начало: в Горно-Алтайске по договорённости
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
10 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
    Прекрасная экскурсия, спасибо большое Олегу! Насыщенный маршрут, надо приготовиться много передвигаться на автомобиле, но все очень комфортабельно! Автору экскурсии желаю процветания, а
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    также поиска новый локаций, по минимуму от толп людей, чтобы была бы некая приватность, типа вот это шикарное поле - а на нем только вы! 🥰

  • ￼￼тать￼￼￼яна
    30 мая 2024
    По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
    Супер экскурсия!!!! Только здесь понимаешь красоту природы!!! Спасибо большое за организацию!!!
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по нашей просьбе, немного добавили
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    экстрима - незабываемые впечатления!!! Потом были Зубы дракона и остров Патмос, а позже смотровая площадка и Ороктойский мост. Очень понравилось, что Вячеслав привезет на место, расскажет о нем, поможет сфотографироваться, выбрав лучшие виды, а потом всегда даст погулять самостоятельно, чтобы была возможность получить впечатления на свой вкус. Благодаря хорошему знанию края, он всегда показывал места, которые действительно нам интересны, а за счет того, что у машины хорошая проходимость, была возможность проехать в нестандартные туристические места. Ну и, кроме того, на одном из привалов нас ожидал пикник.

    По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Спасибо Славе за экскурсию! На самом деле по насыщенности 10 из 10. Всю дорогу был неуёмный поток разносторонней информации. Но
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    вся она была связана с Алтаем. Очень интересно, познавательно. Экскурсия структурированная, с четким планом. При этом никаких временных ограничений. Отдельное СПАСИБО Наталья, супруге Славы за великолепный травяной чай и мёд. Вид на горе впечатляющий. . Обязательно съездим в следующий раз по другим направлениям!

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!
  • Ю
    ЮЛИЯ
    17 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по Чуйскому и Чемальскому тракту,
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    посетили храм Иоанна Богослова на Патмосе, добрались на лодках до Камышлинского водопада, увидели "зубы Дракона", великолепные панорамы Катуни и Ороктойский мост! Вячеслав угостил нас вкуснейшим чаем из алтайских трав и душистым мёдом, и всё это на фоне сказочного вида на Катунь! На протяжении всего пути мы слушали интереснейшие рассказы об Алтае и прекрасную музыку. Спасибо Славе за профессионализм, юмор и легкость в общении. День пролетел незаметно, мы отлично провели время. ***Отдельное спасибо Вячеславу и Наталье за вкуснейшие чай, мёд и алтайские сувениры, которыми теперь наслаждаемся дома.

    Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по
  • К
    Константин
    15 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Спасибо Константину за организацию нашего путешествия! Вечером созвонились, обсудили детали, с учетом пожеланий нам предложили варианты на 1 и 2
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    дня. Сергей, наш гид, был очень внимательным, сопровождал в путешествии интересными рассказами, а также угостил на привале свежесваренным кофе) С собой увезли много ярких впечатлений и приятных воспоминаний!

  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Ирина - очень интересная и многогранная личность! Готова поделиться своими знаниями о культуре Алтая, тонких материях и великих людях. Маршрут
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    по Чемалу был построен грамотно, пунктуальна и доброжелательна. Если Вы хотите проникнуться не только новыми впечатлениями, но и пообщаться с нестандартно мыслящим человеком - однозначно рекомендую!

  • И
    Инна
    10 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Реально идеальное путешествие! С гидом Дмитрием было очень комфортно, интересно и увлекательно. Всё продумано до мелочей. Огромное спасибо!!!
  • А
    Алексей
    8 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас с красотой Алтая. Хочу
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    отметить безопасное вождение по очень непредсказуемом Чуйском тракте, Николай профессионал! Все три дня пролетели в дружеской атмосфере, масса впечатлений и воспоминаний. Благодарим от души! А наши дети больше всего запомнили катание на лодке и на УАЗе)))

    Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Долина Катуни»

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  1. Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
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  3. Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
  4. Неизведанный Чемал
  5. Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
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