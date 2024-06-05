1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 16:29
Завтра в 00:59
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чуйский тракт за один день: персонализированное путешествие по сердцу Алтая
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту
Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии
Начало: Горный Алтай
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
15 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур к озеру Манас
Откройте для себя тайны Алтая, путешествуя по его сердцу на джипе, и ощутите дух древних традиций
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
2 июля в 09:00
4 июля в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Музей-панорама «Алтай. История России»: путешествие по духовным традициям
Вас ждет уникальное путешествие по миру алтайского шаманизма и славянских традиций в самом сердце Горно-Алтайска
Начало: На площади им. Ленина
Завтра в 14:30
15 июня в 08:30
14 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Камышлинский водопад и зубровый питомник: уникальное приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке
Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 12 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи
Начало: в Горно-Алтайске по договорённости
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
10 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Прекрасная экскурсия, спасибо большое Олегу! Насыщенный маршрут, надо приготовиться много передвигаться на автомобиле, но все очень комфортабельно! Автору экскурсии желаю процветания, а
- ￼￼￼тать￼￼￼яна30 мая 2024Супер экскурсия!!!! Только здесь понимаешь красоту природы!!! Спасибо большое за организацию!!!
- ЕЕлена24 мая 2024По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по нашей просьбе, немного добавили
- ННаталья19 мая 2024Спасибо Славе за экскурсию! На самом деле по насыщенности 10 из 10. Всю дорогу был неуёмный поток разносторонней информации. Но
- ЕЕлена19 мая 2024Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!
- ЮЮЛИЯ17 мая 2024Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по Чуйскому и Чемальскому тракту,
- ККонстантин15 мая 2024Спасибо Константину за организацию нашего путешествия! Вечером созвонились, обсудили детали, с учетом пожеланий нам предложили варианты на 1 и 2
- ААлександра14 мая 2024Ирина - очень интересная и многогранная личность! Готова поделиться своими знаниями о культуре Алтая, тонких материях и великих людях. Маршрут
- ИИнна10 мая 2024Реально идеальное путешествие! С гидом Дмитрием было очень комфортно, интересно и увлекательно. Всё продумано до мелочей. Огромное спасибо!!!
- ААлексей8 мая 2024Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас с красотой Алтая. Хочу
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Долина Катуни»
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