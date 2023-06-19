Нескучные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Горно-Алтайске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
На машине
80 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 16:59
Завтра в 00:59
25 000 за всё до 4 чел.
Великая долина Катуни: тур-конструктор
На машине
63 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
21 000 за всё до 2 чел.
Музей-панорама «Алтай. История России»
На машине
6 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей-панорама «Алтай. История России»: путешествие по духовным традициям
Вас ждет уникальное путешествие по миру алтайского шаманизма и славянских традиций в самом сердце Горно-Алтайска
Начало: На площади им. Ленина
Завтра в 15:30
17 авг в 08:30
14 300 за всё до 3 чел.
Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
Пешая
1 отзыв
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:00
17 авг в 11:00
24 авг в 11:00
800 за человека
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
На машине
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи
Начало: В Горно-Алтайске по договорённости
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
Увидеть уникальный этнопарк и погрузиться в особую эмоциональную атмосферу
Начало: В районе отеля «Игман»
15 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 июня 2023
    Музей-панорама «Алтай. История России»
    Этно-музей в Полеводке стоит посетить, очень интересное мероприятие, красивое место, много строений, резных изделий мастеров Сибири, сам хозяин -шаман Артем-колоритная, талантливая личность, во всем наблюдается своеобразная эклектика. Спасибо нашему гиду Сергею за обстоятельный рассказ об Алтае, оставил хорошие впечатления.
  • Л
    Лилия
    11 июня 2023
    Музей-панорама «Алтай. История России»
    Я приобрела экскурсию у гида Елены, которая сама не приехала, а прислала водителя (за водителя огромное спасибо, потому как Вячеслав
    читать дальше

    оказался отличным человеком и интересным собеседником👍). Возможно в этом туре так и должно быть, но для этого надо предупреждать туриста заранее, поскольку я самостоятельно могла взять водителя и доехать до Артема, поскольку давно слежу за его страницей в социальной сети. Поэтому за интересное место ставлю 5 звезд, за водителя ставлю 5 звезд, за подход к туристу ставлю ноль (не верная информированность по туру, нет сопровождения тура и даже нет интереса к тому как такой маршрут «зашел» туристу? Про место, которое посетила- рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
  2. Великая долина Катуни: тур-конструктор
  3. Музей-панорама «Алтай. История России»
  4. Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
  5. По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт
  2. Самое главное
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Зубы дракона
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в августе 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 800 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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