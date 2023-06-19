13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 16:59
Завтра в 00:59
25 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
21 000₽ за всё до 2 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей-панорама «Алтай. История России»: путешествие по духовным традициям
Вас ждет уникальное путешествие по миру алтайского шаманизма и славянских традиций в самом сердце Горно-Алтайска
Начало: На площади им. Ленина
Завтра в 15:30
17 авг в 08:30
14 300₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:00
17 авг в 11:00
24 авг в 11:00
800₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи
Начало: В Горно-Алтайске по договорённости
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Перезагрузка на Алтае: в гостях у шамана Артёма Игнатенко в Полеводке
Увидеть уникальный этнопарк и погрузиться в особую эмоциональную атмосферу
Начало: В районе отеля «Игман»
15 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 июня 2023Этно-музей в Полеводке стоит посетить, очень интересное мероприятие, красивое место, много строений, резных изделий мастеров Сибири, сам хозяин -шаман Артем-колоритная, талантливая личность, во всем наблюдается своеобразная эклектика. Спасибо нашему гиду Сергею за обстоятельный рассказ об Алтае, оставил хорошие впечатления.
- ЛЛилия11 июня 2023Я приобрела экскурсию у гида Елены, которая сама не приехала, а прислала водителя (за водителя огромное спасибо, потому как Вячеслав
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Нескучные экскурсии»
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