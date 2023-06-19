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оказался отличным человеком и интересным собеседником👍). Возможно в этом туре так и должно быть, но для этого надо предупреждать туриста заранее, поскольку я самостоятельно могла взять водителя и доехать до Артема, поскольку давно слежу за его страницей в социальной сети. Поэтому за интересное место ставлю 5 звезд, за водителя ставлю 5 звезд, за подход к туристу ставлю ноль (не верная информированность по туру, нет сопровождения тура и даже нет интереса к тому как такой маршрут «зашел» туристу? Про место, которое посетила- рекомендую.