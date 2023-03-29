Алтай
Мы посетим крупнейший в регионе водопад Текелю, пройдём через заснеженные перевалы, попаримся в высокогорной баньке и будем считать алтайские звёзды, крупные как алмазы, в самой тёплой компании. Вы никогда не забудете это мощное и завораживающее путешествие в самое сердце Алтая. Поход средней сложности, будут длительные переходы и два перевала, но и много выходов налегке.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд от Новосибирска через Горно-Алтайск в Тюнгур
Встречаемся в аэропорту Новосибирска, отмечаемся у инструктора, знакомимся с товарищами по счастью и стартуем на трансфере в 08:00 по местному времени.
Автобус довезет нас до с. Тюнгур, путь будет неблизким, но очень живописным.
Чтобы меньше ехать в автобусе, можем заранее договориться и забрать вас с трассы у Барнаула или из Горно-Алтайска.
Поедем через Чуйский тракт, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Не забываем любоваться и восхищаться живописными видами Горного Алтая.
По приезду в Тюнгур ставим свой лагерь в туркомплексе.
После ужина ложимся спать – день был непростым, надо набраться сил перед ходовой частью путешествия.
Забираем из Новосибирска, возле Барнаула и Горно-Алтайска. Переезд от 4 до 18 часов.
Заброска и первый ходовой день
Первое утро в горах заряжает нас отличным настроением.
Просыпаемся отдохнувшими, хорошо разминаемся, завтракаем, еще раз знакомимся и стараемся запомнить имена новых товарищей.
Теперь необходимо еще раз оценить, нужно ли брать с собой в горы все, что вы привезли, и настроить рюкзак под себя.
Лишние вещи дождутся вашего возвращения с маршрута в туркомплексе.
Нам предстоит заброска на машине из Тюнгура до стоянки "Елань".
Обедаем в очень симпатичном месте, возле наскальных рисунков (обязательно сходим их посмотреть).
От стоянки начинается наш первый полноценный переход и первая горная река.
Цвет воды в р. Кучерла – молочный с бирюзовым отливом.
На своем пути она прорезает множество морен и горных хребтов, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов – зрелище завораживающее!
Вечером встанем лагерем у хижины лесника возле реки.
После ужина – костер, общение, песни.
Заброска на высоко проходимом транспорте 8 км. Переход под рюкзаком 12 км, перепад высот 250 м.
Кучерлинское озеро
Мы добавили в маршрут посещение знаменитого и невероятно красивого Кучерлинского озера, что лежит у подножья Катунского хребта.
Озеро находится на высоте 1790 м над уровнем моря и наполнено ледяной водой зеленовато-голубого оттенка.
Самые отчаянные сорвиголовы могут в нем искупаться, а остальные сделают классные фотографии с берега.
Вечером поиграем в весёлые походные игры, посидим у костра и обсудим завтрашний день.
Переход под рюкзаком 18 км, перепад высот 450 м.
Кедровые стоянки
Горный дух и особая атмосфера Алтая заряжают нас на бодрый подъём.
Мы же как следует заряжаемся утренней кашей и разминаемся перед ходовым днем.
Сегодня нам предстоит подняться на гребень водораздела рек Аккем и Кучерла.
Обед устроим на границе леса, чтобы за трапезой видеть все эти фантастические красоты вокруг.
Хорошо отдохнув, мы выдвигаемся к "Кедровым" стоянкам на ночлег.
Переход под рюкзаком 10 км, перепад высот 700 м. Связи нет.
Перевал Кара-Тюрек (3078 м) и цивилизация на Аккемском озере
Сегодня – важный день в нашем путешествии.
Наконец-то мы увидим ее – Белуху во всей красе!
Непростой подъем на перевал Кара-Тюрек (3078м, категория сложности 1А) стоить тех видов, которые станут нашей наградой за труды.
Приготовьтесь много восхищаться и фотографировать – с высшей точки перевала откроется завораживающая панорама Катунского хребта с бесконечными вершинами и долины Ярлу (она тоже есть в нашей программе).
Когда мы отдохнем и утолим фотографическую жажду, начнем спуск к озеру Аккем, возле которого и встанем лагерем.
На берегу озера есть кусочек цивилизации, в частности, гидрометеостанция, пункт проката, база МЧС и даже кафе.
Можно будет купить вкусных горячих лепешек.
На вечер приберегите лучшие пляжные наряды (которые могут быть в рюкзаке у туриста) – у нас запланирована высокогорная банька.
Переход под рюкзаком 10 км, перепад высот 1000 м: подъем и спуск. Возможность зарядиться. Есть кафе. Высокогорная банька.
День отдыха
Это будет наш запасной день на случай непогоды.
Погода на Алтае, как и в любых других горах, – дама капризная и переменчивая, к этому нужно всегда быть готовым.
Сегодня можно выспаться, устроить постирушки, фотосессию, поиграть в активные игры или просто поваляться на пенке и послушать звуки природы.
Возможность зарядиться. Есть кафе.
Озеро Горных духов и ледник Белухи
После завтрака, отдохнувшие и бодрые, мы отправляемся в радиальный выход.
Пойдем к часовне Св. Архангела Михаила, которая была построена в память об альпинистах, погибших при восхождении на вершину в 2006 году.
Место очень живописное, любуемся видами, наслаждаемся величием здешних мест.
И, конечно, снимаем тонну фотографий и видео, которые хоть сейчас можно отправлять в журнал о дикой природе.
Довольные и вдохновленные, идем к озеру Горных духов или к леднику, который и образует реку Аккем.
Вечером возвращаемся в лагерь извилистыми дорогами и каменными осыпями.
Трекинг налегке 6 км, перепад высот до 100 м. Возможность зарядиться.
Долина Семи озер
Мы в пути целую неделю – уже не так страшны переходы и наконец запомнилось имя соседа по палатке.
После завтрака и обязательной разминки выходим налегке в долину Семи озер.
Тропа ведет нас вверх, поднимаясь среди кустарников и кедров.
Виды впечатляют: мощные деревья с раскидистыми кронами, сверкающие снега величественной Белухи, пушистые облака под ногами, зеркальная гладь затерянных в горах озер.
Мы пообедаем в долине, чтобы подольше насладиться красотой и атмосферой этих мест, а затем пойдем обратно в лагерь.
За ужином обменяемся впечатлениями, потом устроим вечер игр или песен у костра.
Трекинг налегке 8 км, перепад высот 600 м. Возможность зарядиться.
Долина Ярлу и водопад Текелю
Ещё один насыщенный и яркий день нашего знакомства с Алтаем.
Встаем пораньше, кушаем, собираем лагерь, и выходим в ущелье Ярлу.
Для этого нам надо будет переправиться через р. Аккем.
Об ущелье стоит рассказать подробнее – это по-настоящему сказочное место, которое часто называют Долиной Эдельвейсов.
Из-за ярких красок этих цветов кажется, что склоны гор покрыты невообразимо пестрым и переливающимся ковром.
Считается, что в ущелье Ярлу необычайная энергетика.
Паломники выстроили здесь Каменный город, очень необычное место, которое стоит увидеть.
После прогулки в Ярлу мы пообедаем и отправимся к водопаду Текелю, самому высокому на Алтае (60м).
От нашей стоянки можно будет увидеть только верхнюю его часть.
Внизу лежит густой лес, поэтому посмотреть водопад целиком – довольно сложно.
В долину можно прогуляться отдельно вместо запасного дня на Аккеме, тогда мы сразу пойдем до водопада Текелю.
Трекинг налегке 7 км. Переход под рюкзаком 9 км, перепад высот 500 м.
Стоянка «Три березы»
Просыпаемся под пение птиц и аппетитные запахи походной кухни.
Сегодня нас ждет путь вдоль реки Аккем до стоянки "Три березы".
Радуемся первым признакам цивилизации: в местном магазине можно купить напитки, горячие пирожки, лепешки к обеду.
День будет несложным, но завтра планируется еще один перевал.
Так что копим силы и как следует высыпаемся в уютном теплом спальнике под звуки вечерней природы.
Переход под рюкзаком 13 км, перепад высот 500 м.
Перевал Кузуяк
По утру выходим со стоянки "Три березы" к перевалу Кузуяк (1513 м, н/к).
Путь наверх непрост, но и мы уже тертые походные калачи!
На седловине перевала нас ждет небольшая передышка и перекус.
Затем спускаемся к д. Кучерла, откуда мы и начинали наш маршрут.
Идем до с. Тюнгур к знакомому туркомплексу, встаем лагерем, бежим распаковывать нетронутые чистые вещи.
Вечером устраиваем прощальный ужин у костра, подводим итоги, делимся впечатлениями.
Переход под рюкзаком 18 км, перепад 650 м. Возможность зарядиться. Банька при желании.
Трансфер до Новосибирска мимо Горно-Алтайска и Барнаула
Ранним утром собираем лагерь и личные вещи, выезжаем на трансфере до Новосибирска.
По желанию участников заедем в музей Н. К. Рериха, музей старообрядчества и творческое объединение "Самоцветы" в селе Верх-Уймон.
В пути остановимся пообедать в кафе (не входит в стоимость).
Переезд от 4 до 18 часов. Повезем мимо Горно-Алтайска, Барнаула в Новосибирск.
День вылета из Новосибирска
Для подстраховки мы указываем день вылета именно на 13-й день похода.
Просьба отнестись к этому внимательно, ведь путь из Тюнгура неблизкий и могут быть сложности как с дорогой, так и с транспортом.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) – по запросу
- Доставка группового снаряжения на место старта маршрута – в Новосибирск
- Регистрация группы в МЧС и покупка групповой страховки
- Трансфер от аэропорта Новосибирска и обратно по окончании похода. Попутно сможем забрать от трассы возле Барнаула и из Горно-Алтайска
- Трёхразовое питание на маршруте: завтраки, обеды и/или перекусы, ужины (кроме обедов в кафе в дни заезда и выезда)
- Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, горелки, пила, топор, групповая аптечка, тент и пр.)
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедника
- Баня в середине похода на Аккемском озере
- Услуги инструкторов
- Заброска на ГАЗ-66 в начале маршрута
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула / г. Горно-Алтайска и обратно
- Обеды в кафе в день заезда по пути к старту маршрута и в день выезда по пути в аэропорт Новосибирска (примерно 250-300 рублей/обед)
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка – по необходимости, можно взять в прокат
- Личные расходы (сувениры, кафе, хостел в Новосибирске до или после похода)
- Место начала и завершения?
- г. Новосибирск / г. Барнаул / г. Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранное снаряжение и одежда – залог хорошего настроения и комфорта на маршруте. В горах нужно быть готовым на все 4 сезона погоды. Погода может меняться кардинально в считанные минуты. Обязательно консультируйтесь с нами, если сомневаетесь в подборе снаряжения или одежды! Личное снаряжение должно весить не больше 14 кг и занимать около 60 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам достанется ещё часть общественного снаряжения и модули с едой.
Снаряжение:
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- перчатки;
- шапка теплая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- кроссовки;
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- спички;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное;
Рекомендуем добавить:
- средство от клещей;
- балаклава;
- фотоаппарат;
- очки солнцезащитные.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какая будет погода?
Погода в горной местности очень разнообразна, будьте готовы к частой смене погоды, подготовьте одежду на все случаи жизни. Обо всем снаряжении и одежде консультируйтесь с инструктором похода. Температура днем может подниматься до +30, а по заходу солнца сильно падать, вплоть до 0, в зависимости от высотности стоянки. Собирайтесь по списку, много вещей не берите, ведь все нести на себе.
- Какое предоставляется снаряжение?
Турклуб предоставляет модули с общественным снаряжением: котлы, тент, горелки, пила, групповая аптека, кухонное и пр., в том числе и палатки (3-4 местные), а также приемы пищи, сформированные по дням (1 д. завтрак, 2 д. завтрак, 3 д. обед, 5 д. ужин и тп). Рюкзаки, спальники, пенки участник или берет свои, или берет в прокат.
- Где будем мыться?
В походах каждый день будет возможность освежиться в родниках, речках или озерах. Всегда можно устроить "помывочный день" из котелков с теплой водой. На всех маршрутах предусмотрена банька в середине пути.
- Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание в походе входит в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Не включены в стоимость только обеды по пути из Новосибирска и обратно, по дороге трансфер делает остановку в кафе. Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без "быстрых" каш и супов. Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи. Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Если в группе больше четырех вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка(сыр, горошек, кукуруза). На месте закупаем хлеб и лимоны. Готовим как на костре (в лесной зоне), так и на газу, в зависимости от ситуации с дровами.
- Какой будет итоговый вес рюкзака в походе?
Около 20-24 кг веса, зависит от веса личного снаряжения. Стремиться к тому, чтобы вес рюкзака был вместе с модулем (8-10 кг): у девушек не более 18-20 кг, а у мужчин не более 25-27 кг, иначе будет, действительно, тяжело.
- Как организован трансфер из Новосибирска?
Он будет порядка 800 км, достаточно продолжительный. Поначалу путь пролегает по трассе, в горах же дорога значительно хуже. Время переезда зависит от погодных условий, рассчитывайте на 16 часов от Новосибирска. Путь предстоит длинный, продумайте вариант удобного переезда в автобусе: подушку под шею, беруши, кофточка теплая поближе. Подготовьте сразу ручную кладь для переезда и багаж. Будет остановка для покупки водички в дорогу, купите себе бутылку необходимого объема, будете ее потом восполнять, как тару. Обязательно будет остановка на обед, как по пути туда, так и обратно (приготовьте по 250-300 рублей на прием). С собой в дорогу у нас будет перекус.
- Можно ли оставить вещи, когда я пойду в поход под рюкзаком?
Все "лишние вещи", которые не пригодятся Вам в походе, можно оставить в туркомплексе, куда привезет нас трансфер. Маршруты кольцевые и по окончанию похода мы как раз вернемся к своим вещам. Хранение вещей оплачивает турклуб.
- Нужен ли пограничный пропуск для иностранных граждан?
Всем иностранным гражданам можно записаться в поход не менее, чем за 40 дней до старта похода (в том числе и гражданам ближайшего зарубежья), чтобы мы успели согласовать пограничный пропуск. С 2021 года пограничная зона перенесена и проходить мы ее будем во второй день похода, весь маршрут пролегает по пограничной территории России. Всем гражданам России ограничений нет, проход по паспорту РФ.
- Есть ли скидки в туре?
Для компаний от 3х человек, скидка 1 000 рублей каждому.
Скидка для доноров – 1 000 рублей. Сдайте кровь в любом отделении любого города и сделайте фото справки о донации и селфи с этой справкой в мед. отделении так, чтобы на обоих фото хорошо читались текст и дата.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
По части дисциплины, на мой взгляд, Любе и Алёне удалось нащупать оптимальный баланс между организованностью и обоснованной свободой для того, чтобы люди смогли посмотреть и пофотографировать всё без ощущения постоянного бега с языком на плече. В группе на этот счёт были разные мнения, но я высказываю своё.
Поддержка и участие всем в группе были оказаны на достойном уровне, никто, насколько я могу судить, не остался без внимания. Все возникающие вопросы Люба и Алёна старались решать и интересовались как у кого обстоят дела: физическая форма у всех разная, это старались учитывать. Всевозможные мероприятия из разряда «массовик-затейник» были также организованы и предложены всем желающим, в то же время не желающим была предоставлена возможность отдохнуть без лишнего шума.
Сверх того, для полноты атмосферы Люба и Алёна привнесли ещё некоторые самобытные оттенки во время вечерних посиделок. Но, не буду раскрывать все карты: записывайтесь в поход и сами всё узнаете…
Еще по организационным вопросам: в ходе поездки я по неосторожности повредил арендованный пуховик: ткань зацепилась об острую ледышку и надорвалась. Неприятненько! Но, сам виноват, и никто от этого не застрахован. Сложил аккуратно пуховик и больше не пользовал, благо не особо-то и было надо: погода не лютовала. По возвращении сотрудники принимающей стороны отдали его в ремонт, мне выслали в телеге копию счёта с суммой, в которую обошелся ремонт, как обоснование для размера удержания из залога. Очень конструктивно, люблю деловой подход! Так что по разрешению небольших нештатных ситуаций у меня к компании в целом и работе её сотрудников вопросов нет.