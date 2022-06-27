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Каждый день открывать для себя новые места, дышать чистым воздухом и наслаждаться природой. Все это в туре по Горному Алтаю. Вы посетите Каракольские озера. Всего их семь и находятся они в верховьях реки Каракол. Озера относятся к числу наиболее посещаемых и всемирно известных рекреационных объектов Горного Алтая. Происхождение озер – ледниково-тектоническое и химический состав воды в них различается. Вода «второго» озера содержит повышенную концентрацию серебра, а вода «пятого» озера – железа. Маршрут подходит даже для неопытных путешественников.

Преимущества этого путешествия: