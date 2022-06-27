Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту

Алтай - страна озер

Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
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Каждый день открывать для себя новые места, дышать чистым воздухом и наслаждаться природой. Все это в туре по Горному Алтаю. Вы посетите Каракольские озера. Всего их семь и находятся они в верховьях реки Каракол. Озера относятся к числу наиболее посещаемых и всемирно известных рекреационных объектов Горного Алтая. Происхождение озер – ледниково-тектоническое и химический состав воды в них различается. Вода «второго» озера содержит повышенную концентрацию серебра, а вода «пятого» озера – железа. Маршрут подходит даже для неопытных путешественников.

Преимущества этого путешествия:

  • незабываемые пейзажи – Алтай не оставит никого равнодушным своей красотой;
  • увлекательная программа – за 8 дней Вы побываете в разных уголках Алтая;
  • потрясающий отдых – что может быть лучше похода на конях и ночевки в красивейших местах Горного Алтая.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от г. Горно-Алтайск и обратно
  • Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
  • Баня в соответствии с программой тура
  • Питание
  • Аренда лошадей
  • Работа инструктора – проводника (1-3 в зависимости от количества участников в группе)
  • Рекреационные сборы
  • Страховки от несчастного случая / медицинская страховка
  • Аренда снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска, Новосибирска, Барналуа и обратно
  • Трансфер от г. Новосибирск, Барнаула к месту начала тура и обратно
Место начала и завершения?
с. Элекмонар
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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