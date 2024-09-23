В этой экскурсии вы окажетесь на самой знаменитой дороге Сибири, признанной журналом National Geographic одной из самых красивых автодорог мира — Чуйском тракте.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсииЧуйский тракт, крупнейшая федеральная трасса, связывающая Россию и Монголию, имеет богатую историю. Более тысячи лет назад он был известен как Мунгальский тракт, по которому торговые караваны путешествовали из Востока в Россию и обратно. Наше путешествие погрузит вас в эту уникальную историю и подарит незабываемые впечатления. В рамках экскурсии вы познакомитесь с знаменитыми природными, рукотворными и историческими достопримечательностями Чуйского тракта. Мы увидим величественную гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладимся красотой Каракольской долины и посетим памятник алтайскому суслику. Ощутите захватывающие эмоции подъема по серпантинному перевалу Чике-Таман и насладитесь видом слияния рек Чуя и Катунь. Особое внимание уделим древним петроглифам в урочище Калбак-Таш, которые расскажут о древней истории этого региона. После насыщенного дня мы вернемся в отель, где вас ждет вкусный ужин в уютном кафе. Не упустите возможность узнать больше о Чуйском тракте и его потрясающих достопримечательностях! Ждем вас на экскурсии! Важная информация:
- Маршрут: отель – Семинский перевал - Чике-Таман - Слияние рек Чуя и Катунь - отель.
- Способ передвижения: авто — 90 км, пешком до 1 км.
- Продолжительность: 9-10 часов.
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель.
по субботам в 7:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Семинский перевал
- Каракольская долина
- Памятник алтайскому суслику
- Перевал Чике-Таман
- Слияние рек Чуя и Катунь
- Урочище Калбак-Таш
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Входные билеты на урочище Кал-Бакташ (300 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Туркомплекс «Таежник»
Завершение: Республика Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таежник», 468 км Чуйского тракта
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 7:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Маршрут: отель - Семинский перевал - Чике-Таман - Слияние рек Чуя и Катунь - отель
- Способ передвижения: авто - 90 км, пешком до 1 км
- Продолжительность: 9-10 часов
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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