Хотите почувствовать себя на другой планете? Добро пожаловать на экскурсию по Чуйскому тракту! Здесь вы увидите величественные пики Чике-Тамана, загадочное Гейзерное озеро и слияние рек Чуя и Катунь. Марсианские горы
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды Чуйского тракта
- 🌊 Гейзерное озеро с причудливыми узорами
- 🗻 Величественные Марсианские горы
- 🏞 Слияние рек Чуя и Катунь
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Лучшее время для посещения
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а природа расцветает. В эти месяцы можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, что добавляет атмосферности. В зимние месяцы маршрут менее доступен, но для любителей зимних пейзажей это может стать особенным опытом.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Семинский перевал
- Чике-Таман
- Гейзерное озеро
- Марсианские горы
Описание экскурсии
- Мы покорим самую высокую точку Чуйского тракта — Семинский перевал (1717 метров над уровнем моря)
- Поднимемся на живописный перевал Чике-Таман (1295 метров). Три обзорные площадки, завораживающие виды и тайны строительства легендарного Чуйского тракта будут ждать вас на вершине
- Ощутим единение с природой Алтая в месте слияние рек Чуя и Катунь с удивительным сочетанием молочного и бирюзового цветов
- Доберёмся до Гейзерного озера и насладимся причудливыми узорами на дне водоёма
- Сфотографируемся на фоне вечных ледников Курайской степи и полюбуемся панорамой Северо-Чуйского хребта
- Прогуляемся по Марсу-1. Величественные алтайские горные массивы и породы различных оттенков (красного, жёлтого, оранжевого, синего, фиолетового, зелёного) создают инопланетный пейзаж
Примерный тайминг
6:00 — отправление из Горно-Алтайска
7:30 — остановка на Семинском перевале (20 мин)
09:00 — остановка на Чике-Таман (30 мин)
10:30 — остановка у слияния рек Чуя и Катунь (15 мин)
13:30 — остановка на Гейзерном озере (30 мин)
14:00–14:30 — обед
15:00–16:30 — Марс-1
16:30 — отправление в Горно-Алтайск
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или минивэне (в зависимости от размера группы)
- Из села села Чаган-Узун до Марса-1 едем на внедорожнике УАЗ
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — 700 ₽ за чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и субботу в 06:00
Забронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|10 000 ₽
|Дети до 12 лет
|9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 139 туристов
Подняться выше. Пройти дальше. Увидеть больше. Мы занимаемся организацией экскурсий, сплавов, трансферов, фотосессий — в нашей команде более 15 профессиональных гидов, которые будут рады показать вам Алтай.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась данная экскурсия. За один день посетили несколько достопримечательностей - Гейзерное озеро, Марс, перевал Чике - Таман, Семинский перевал, слияние Чуи и Катуни. Очень красиво! Просто восторг! Гид Виктория
Всем добрый день!
Вкратце: маршрут очень красивый и очень длинный.
Подробности:
1) Из Горно-Алтайска меня забрали в 6:00, вернули почти в полночь. Спасибо, что место встречи у места проживания, иначе было бы еще
Е
Шикарная экскурсия, грамотная организация, милейший и мегаэрудировнный гид Диана, опытнейший водитель Сергей! Самые красивые места горного Алтая!
И
Нам очень понравилась экскурсия. Весь маршрут проходит по очень красивому Чуйскому тракту. Из-за этого долгая дорога прошла легко. Природа волшебная. Группа небольшая, всего 5 человек. Все локации посещали без спешки. Никита - водитель и экскурсовод, во время пути все интересно рассказывал. Однозначно рекомендую!
С
Всё понравилось, организовано хорошо, ещё и с погодой повезло
Мы первый раз были на Алтае, поэтому решили взять тур 18.000р на двоих, чтобы посмотреть главные достопримечательности, окунуться в культуру алтайцев через рассказ и заодно нас оставили на обратном пути
