в селе Курай (а отдельный водитель до села ~20тр).



Минивен на 6 гостей. Гид Никита много интересно рассказывает и отвечает на вопросы) Дорога волнистая, органы немного прыгают как на аттракционе 😂 (берите таблетки от укачивания, но у водителя тоже есть) и периодически глушит уши на высотах.



На Алтай нужно съездить в разные сезоны. Весной, когда всё цветёт и Багульник (маральник) покрывает горы розовым цветом (в горах на майские праздники). После 20 апреля цветёт в Чемале (хозяйка дома рассказала). Летом (зелень), осенью (золотые деревья) и бирюзовые реки, зимой (заснеженно и Голубые озера - Чемал и "Гейзерное озеро", Катунь бирюзовые). Около зимы тоже красиво (середина октября), слегка лежит снег, лиственница рыжая, шапки гор более снежные. t° утро -6, днём 0°, вечер -5°, в степи около Курая ветрено. В Чемале теплее.



Конечно, старайтесь сесть у окна, а лучше с водителем (по пути будут и коровы, кони, супер виды с дорогой), причём на обратном пути тоже крутые виды.



Поели через 2 часа после выезда из Горно-Алтайска (мы были первыми в машине), ели в Акташе кафе Алтын за 1200р (суп по-казахски, суп шурпа, пирожное наполеон и 2 чая), вкусненько, есть норм уборная. На каждую локацию даётся время от 15-25мин, на Марс 45 мин, до самого Марса везёт заброска, машина буханка на 9 гостей, по плохой дороге, потряхивает, нужно держаться на поручень, мне понравилось)) на перевале Чике-таман 25 мин, но тут есть сувениры (телогрейка жилетка с орнаментом 2500р, носки 350р, халва 100р/100гр, колбаски марала~100гр 500р, мармелад с кедр. орешками маленькие 3шт 150р (в аэропорту 120р) и киоски еды (кофе кедровый, пирожки), распределите правильно время. Классно, когда вся группа возвращается вовремя и не надо никого ждать и успеваешь посмотреть все локации и экскурсия не растягивается позже положенного, уважайте друг друга)) у нас было все окей. Ещё по пути участница группы попросила остановить на Чуйском тракте для съёмки, за что спасибо)) нам дали ~10 мин, сделали знаменитые пробежки по тракту))



Жаль, по пути встретилось мало алтайской еды, либо я плохо бегло смотрела. Ток-чок хотела попробовать, ханчай, кедровый кофе, что-то из сарлыка, с папоротником, из яка. Еле нашли в кафе-музее в Горно-Алтайске (почему-то национальной кухни не везде найдешь). Из марала вы точно найдете всё и везде. Ещё хотелось бы послушать их горловое пение, но опять же на главных локациях не нашлось. Может дело в несезоне? В октябре мааало туристов, но и сувенирных меньше открыто, а кафе-киоски вообще уже не работают на точках достопримечательностей.



Для первой экскурсии на Алтае - просто замечательно!)) спасибо!