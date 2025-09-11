До Марса - по Чуйскому тракту

Покорите Семинский перевал и ощутите величие Чуйского тракта, наслаждаясь захватывающими видами на Алтае
Хотите почувствовать себя на другой планете? Добро пожаловать на экскурсию по Чуйскому тракту! Здесь вы увидите величественные пики Чике-Тамана, загадочное Гейзерное озеро и слияние рек Чуя и Катунь. Марсианские горы
с их разноцветными породами подарят вам незабываемые впечатления.

Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с опытным гидом, который расскажет о культуре и истории Алтайского края. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и приключений

4.8
16 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды Чуйского тракта
  • 🌊 Гейзерное озеро с причудливыми узорами
  • 🗻 Величественные Марсианские горы
  • 🏞 Слияние рек Чуя и Катунь
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а природа расцветает. В эти месяцы можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, что добавляет атмосферности. В зимние месяцы маршрут менее доступен, но для любителей зимних пейзажей это может стать особенным опытом.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Семинский перевал
  • Чике-Таман
  • Гейзерное озеро
  • Марсианские горы

Описание экскурсии

  • Мы покорим самую высокую точку Чуйского тракта — Семинский перевал (1717 метров над уровнем моря)
  • Поднимемся на живописный перевал Чике-Таман (1295 метров). Три обзорные площадки, завораживающие виды и тайны строительства легендарного Чуйского тракта будут ждать вас на вершине
  • Ощутим единение с природой Алтая в месте слияние рек Чуя и Катунь с удивительным сочетанием молочного и бирюзового цветов
  • Доберёмся до Гейзерного озера и насладимся причудливыми узорами на дне водоёма
  • Сфотографируемся на фоне вечных ледников Курайской степи и полюбуемся панорамой Северо-Чуйского хребта
  • Прогуляемся по Марсу-1. Величественные алтайские горные массивы и породы различных оттенков (красного, жёлтого, оранжевого, синего, фиолетового, зелёного) создают инопланетный пейзаж

Примерный тайминг

6:00 — отправление из Горно-Алтайска
7:30 — остановка на Семинском перевале (20 мин)
09:00 — остановка на Чике-Таман (30 мин)
10:30 — остановка у слияния рек Чуя и Катунь (15 мин)
13:30 — остановка на Гейзерном озере (30 мин)
14:00–14:30 — обед
15:00–16:30 — Марс-1
16:30 — отправление в Горно-Алтайск

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или минивэне (в зависимости от размера группы)
  • Из села села Чаган-Узун до Марса-1 едем на внедорожнике УАЗ
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — 700 ₽ за чел.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

во вторник и субботу в 06:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный10 000 ₽
Дети до 12 лет9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 139 туристов
Подняться выше. Пройти дальше. Увидеть больше. Мы занимаемся организацией экскурсий, сплавов, трансферов, фотосессий — в нашей команде более 15 профессиональных гидов, которые будут рады показать вам Алтай.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
1
3
2
1
1
Юлия
Очень понравилась данная экскурсия. За один день посетили несколько достопримечательностей - Гейзерное озеро, Марс, перевал Чике - Таман, Семинский перевал, слияние Чуи и Катуни. Очень красиво! Просто восторг! Гид Виктория
интересно рассказывала про Алтай, водитель Руслан очень внимательный и спокойный водитель. В автобусе было чисто и тепло. Но данная экскурсия может подойти не всем, в конце маршрута уже тяжеловато. Мне же данная экскурсия подошла на 100% Всё равно советую всем. Ещё не мало важный фактор - цена соответствовала действительности. Все входные билеты и поездка на УАЗе до Марса были включены в стоимость.

Полина
Всем добрый день!
Вкратце: маршрут очень красивый и очень длинный.
Подробности:
1) Из Горно-Алтайска меня забрали в 6:00, вернули почти в полночь. Спасибо, что место встречи у места проживания, иначе было бы еще
тяжелее.
2) Мини-группа, машина относительно удобная (у меня под конец поездки начала болеть поясница).
3) Наш гид Александр был приятным человеком, больше водителем, чем экскурсоводом. Вел машину хорошо. Информацию давал меньшую, чем мне хотелось бы.
4) Хотелось многое сфотографировать из того, что мы проезжали, посетить другие локации (Марс-2, Луна), но больше остановок - больше времени длится экскурсия, а она итак для меня продлилась почти 18 часов. Все же для такого маршрута, как я потом решила, стоит выделять 2 дня.
5) С питанием на маршруте проблем не возникло, хотя многие кафе уже были закрыты. Туалеты - другое дело. Пару раз возникала ситуация, когда туалет на заправке был закрыт: идите в платный/уличный. Заплатить не проблема, если есть мелочь. Но вот воспоминание о том, как мне в темноте (потому что время около 22 часов, а за запровкой освещения нет) приходится в свете телефона под дождем и в грязи искать туалет "в деревенском стиле", в котором освещения, конечно же, тоже нет, осталось одним из самых неприятных за весь отпуск. Что тут можно порекомендовать организатору? Разве что ориентировать людей: через какое время и какой туалет будет на маршруте, останавливаться в наиболее удобных.
И все же я рада, что побывала на этой экскурсии, посетила все заявленные локации. Красота есть красота. На фоне ее величия все неудобства проделанного пути кажутся мелочами.

Е
Шикарная экскурсия, грамотная организация, милейший и мегаэрудировнный гид Диана, опытнейший водитель Сергей! Самые красивые места горного Алтая!
И
Нам очень понравилась экскурсия. Весь маршрут проходит по очень красивому Чуйскому тракту. Из-за этого долгая дорога прошла легко. Природа волшебная. Группа небольшая, всего 5 человек. Все локации посещали без спешки. Никита - водитель и экскурсовод, во время пути все интересно рассказывал. Однозначно рекомендую!
С
Всё понравилось, организовано хорошо, ещё и с погодой повезло
Светлана
Мы первый раз были на Алтае, поэтому решили взять тур 18.000р на двоих, чтобы посмотреть главные достопримечательности, окунуться в культуру алтайцев через рассказ и заодно нас оставили на обратном пути
в селе Курай (а отдельный водитель до села ~20тр).

Минивен на 6 гостей. Гид Никита много интересно рассказывает и отвечает на вопросы) Дорога волнистая, органы немного прыгают как на аттракционе 😂 (берите таблетки от укачивания, но у водителя тоже есть) и периодически глушит уши на высотах.

На Алтай нужно съездить в разные сезоны. Весной, когда всё цветёт и Багульник (маральник) покрывает горы розовым цветом (в горах на майские праздники). После 20 апреля цветёт в Чемале (хозяйка дома рассказала). Летом (зелень), осенью (золотые деревья) и бирюзовые реки, зимой (заснеженно и Голубые озера - Чемал и "Гейзерное озеро", Катунь бирюзовые). Около зимы тоже красиво (середина октября), слегка лежит снег, лиственница рыжая, шапки гор более снежные. t° утро -6, днём 0°, вечер -5°, в степи около Курая ветрено. В Чемале теплее.

Конечно, старайтесь сесть у окна, а лучше с водителем (по пути будут и коровы, кони, супер виды с дорогой), причём на обратном пути тоже крутые виды.

Поели через 2 часа после выезда из Горно-Алтайска (мы были первыми в машине), ели в Акташе кафе Алтын за 1200р (суп по-казахски, суп шурпа, пирожное наполеон и 2 чая), вкусненько, есть норм уборная. На каждую локацию даётся время от 15-25мин, на Марс 45 мин, до самого Марса везёт заброска, машина буханка на 9 гостей, по плохой дороге, потряхивает, нужно держаться на поручень, мне понравилось)) на перевале Чике-таман 25 мин, но тут есть сувениры (телогрейка жилетка с орнаментом 2500р, носки 350р, халва 100р/100гр, колбаски марала~100гр 500р, мармелад с кедр. орешками маленькие 3шт 150р (в аэропорту 120р) и киоски еды (кофе кедровый, пирожки), распределите правильно время. Классно, когда вся группа возвращается вовремя и не надо никого ждать и успеваешь посмотреть все локации и экскурсия не растягивается позже положенного, уважайте друг друга)) у нас было все окей. Ещё по пути участница группы попросила остановить на Чуйском тракте для съёмки, за что спасибо)) нам дали ~10 мин, сделали знаменитые пробежки по тракту))

Жаль, по пути встретилось мало алтайской еды, либо я плохо бегло смотрела. Ток-чок хотела попробовать, ханчай, кедровый кофе, что-то из сарлыка, с папоротником, из яка. Еле нашли в кафе-музее в Горно-Алтайске (почему-то национальной кухни не везде найдешь). Из марала вы точно найдете всё и везде. Ещё хотелось бы послушать их горловое пение, но опять же на главных локациях не нашлось. Может дело в несезоне? В октябре мааало туристов, но и сувенирных меньше открыто, а кафе-киоски вообще уже не работают на точках достопримечательностей.

Для первой экскурсии на Алтае - просто замечательно!)) спасибо!

