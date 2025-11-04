Мои заказы

Сердце алтайской земли: едем на «Марс», водопад Ширлак и Гейзерово озеро

Погрузитесь в мир алтайских чудес: водопад Ширлак, Гейзерово озеро и марсианские пейзажи ждут вас на Чуйском тракте
Невероятное автомобильное путешествие по Чуйскому тракту словно переносит на Красную планету.

Семинский перевал открывает панораму на горные хребты, а перевал Чике-Таман ведет вглубь алтайских земель.

Впечатляющий водопад Ширлак, загадочное Гейзерово озеро и марсианские пейзажи Кызыл-Чина оставят незабываемые впечатления. Древние петроглифы и слияние рек Чуи и Катуни добавят уникальности этому приключению
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды на горные хребты
  • 💧 Водопад Ширлак и его красота
  • 🌊 Гейзерово озеро с узорами на дне
  • 🗿 Древние петроглифы на скалах
  • 🪐 Марсианские пейзажи Кызыл-Чина
Что можно увидеть

  • Семинский перевал
  • Перевал Чике-Таман
  • Водопад Ширлак
  • Гейзерово озеро
  • Петроглифы
  • Кызыл-Чин

Описание экскурсии

Нетронутая цивилизацией природа Забудьте про скучные туры с однообразными пейзажами! Наша авто экскурсия по Чуйскому тракту — это захватывающее приключение, где каждый километр — новая глава удивительной истории, написанной самой природой. Представьте: утро начинается с покорения Семинского перевала, откуда открывается панорама на бескрайние горные хребты, утопающие в утренней дымке. Затем — спуск к перевалу Чике-Таман, извилистой лентой вьющемуся среди скал, словно приглашая вглубь алтайских земель. Остановка на кордоне, где можно ощутить дух настоящей, нетронутой цивилизацией природы, и вдохнуть свежий воздух, настоянный на ароматах трав и хвойных деревьев. Эти места останутся надолго в вашей памяти:
  • Слияние двух мощных рек, Чуи и Катуни, рождающее неповторимое зрелище. Бурлящие потоки воды, сливаясь воедино, устремляются дальше, прокладывая путь среди величественных гор.
  • Петроглифы, древние рисунки, выбитые на скалах, словно послания из глубины веков, рассказывающие о жизни и верованиях древних народов.
  • Водопад Ширлак, обрушивающийся с высоты, словно серебряный занавес.
  • Гейзерово озеро, с его причудливыми узорами на дне, напоминает окно в иной мир.
  • Ледник Актуру, сверкающий в лучах солнца, словно осколок вечной мерзлоты.
  • Марс! Да-да, вы не ослышались! Марсианские пейзажи Кызыл-Чина, с его красными и оранжевыми скалами, перенесут вас на другую планету, оставив незабываемые впечатления.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, ул. Чорос-гуркина д. 45
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
2
1
О
Ольга
4 ноя 2025
Были на экскурсии в начале ноября, с погодой повезло и туристов тоже было мало, что плюс. Экскурсия охватывает потрясающие места.
Если не были ранее на Алтае, то это самое то для
читать дальше

того, чтобы познакомиться с ним и влюбиться. Хочется сказать огромное спасибо за организацию гиду Денису, он не только профессиональный водитель, но и потрясающий рассказчик, искренне любящий свой край. Узнали много интересного про то как живут местные люди, про их обычаи и про места, которые мы посетили. Экскурсия долгая, на весь день, где большая часть в машине, но оно того стоит!
Также советую брать с собой наличные, чтобы можно было оплачивать входные билеты, так как Интернет в горах плохо ловит и переводом не всегда может получиться оплатить.

З
Злата
17 сен 2025
Я с самого начала очень хотела проехать именно по этому маршруту. И с трудом нашла подходящую экскурсию. мне очень повезло, что такивсе быстро организовалось, Денис очень интересный гид, внимательный и пунктуальный, золото человек. . С компанией тоже повезло. Нас было всего трое и несмотря на сложный маршрут это было классное приключение. Красота необыкновенная! Рекомендую и гила и маршрут
Е
Елена
8 сен 2025
Всем привет! По традиции уехала на день рождения в очередное путешествие. В этот раз - на Марс. Поверьте, это незабываемые впечатления. Красоты дикой природы сложно описать словами. Это стоит увидеть.
читать дальше

Нам повезло с погодой, солнце весь день. Фотки получились отличные. Хочу поблагодарить нашего водителя-гида Павла за интересные рассказы, остановки в живописных местах, а также мастер-класс по вождению по серпантину в темное время суток. Организатору Денису отдельное спасибо. Ребята - вы супер!!!

В
Валерия
8 сен 2025
Были на экскурсии 07.09.25. Попали случайно, так как с другим турагентством вышло недоразумение. Нисколько не пожалели. Водитель-гид Павел приятно, аккуратно и ненавязчиво нас провез по маршруту, по дороге показывал чёткие
читать дальше

фотозоны, места, где можно вкусно перекусить, много и интересно рассказывал о своем крае с любовью, и даже не отказал в сборе полыни в темноте на обратном пути. Экскурсия долгая, но мы не почувствовали усталости в приятной компании (Иркутск-Питер-Пермь).

Д
Диана
29 авг 2025
Ю
Юлия
29 авг 2025
Всё было просто замечательно! Увидели столько потрясающих мест, от которых дух захватывает 🔥 Дорога сложная, но оно того стоит! Ребята, спасибо вам огромное, вы большие молодцы 👏👏👏
А
Анна
29 авг 2025
Благодарим нашего гида и просто отличного мужчину Дениса, поездка прошла прекрасно, уютно, легко и приятно, увидели и реку Катунь, и слияние рек Чуи и Катунь, покушали на Гейзеровом озере, Денис показал нам свою любимую локацию, и сдала все, чтобы мы по максимум увидели и восхитились прекрасные Алтаем, теперь только одно желание, вернуться сюда вновь, спасибо!
Д
Денис
28 авг 2025
Экскурсия сама по себе хорошая, хоть и долгая, гид Денис очень вежливый и в целом хороший гид, успели посетить почти все запланированные локации. Доехали до Марса, удалось там достаточно долго
читать дальше

погулять, в итоге вернулись обратно поздновато, но это того стоило. Хотел поставить 5, если бы не недостатки. Из недостатков -
1. Организационный момент, при бронировании на спутнике в нужную мне дату я не смог выбрать время 6 или 7 утра, был выбор начиная с 9 утра, я написал организатору, он заверил, что выезжать будем в 6 утра. В итоге я проснулся в день поездки в 5 утра, собрался, вышел уже на остановку, а никого нет, дозвониться до него не получалось, в итоге он наконец написал, что выезд не в 6, а 7!!! Я уже почти был уверен, что это мошенники и охота было плюнуть и уже идти спать и не ехать совсем после этого, хотя на спутнике в чате он писал про 6 утра. Но в итоге в 7 мы выехали, что радует.
2. Мы не посетили водопад Ширлак, который заявлен в программе был, но зато за место него посетили пороги довольно красивые, поэтому в целом не столь критично, хотя и жалко, что не посетили его. Думаю если бы выехали в 6 утра, то успели бы все посетить. Я потом посетил еще пару водопадов, поэтому пороги в целом даже лучше, что посетили.
В остальном всё нормально.

Е
Елена
25 авг 2025
С удовольствием провели день в сопровождении Дениса, очень тактичного, внимательного и терпеливого гида/водителя. Чуйский тракт сам по себе настолько красив и удивителен, что его можно созерцать в полной тишине и
читать дальше

получить море удовольствия! Но на всём протяжении пути Денис делился интересными историческими фактами, деталями, отвечал на многочисленные вопросы. Отдельно хочется выделить вежливость нашего гида: каждый раз он неизменно помогал группе разместиться в микроавтобусе (поправлял кресло, закрывал дверь) и за день это было проделано огромное количество раз! Во всей экскурсии есть большой жирный минус - мало))) Из-за большого расстояния между остановками, из-за того, что до некоторых локаций нужно доходить пешком, оставалось совсем мало времени непосредственно на всю эту красоту и на остановках было всё "нервно-интенсивно". Но при такой протяжённости маршрута по другому организовать поездку просто нереально! Конечно, если есть возможность, лучше уделить такой экскурсии хотя-бы 3 дня, чтобы насладиться ею как следует. Но и за один день нам удалось увидеть шикарные панорамы на перевалах, реки вдоль всего пути следования, дивного цвета озеро, место слияния двух красивейших рек, вершины вечных снегов…. На Марсе краски близлежащих гор производят чуть ли не большее впечатление, чем сам Марс! Уже на следующий день усталось и негатив забываются и остаётся только восхищение этим дивным краем, в который хочется вернуться ещё не раз!

Э
Элеонора
24 авг 2025
Очень понравилась поездка с Денисом по Чуйскому тракту с заездом в различные туристические и мало туристические локации! Сам по себе Чуйский тракт невероятно живописное место, каждый километр открываются совершенно новые
читать дальше

виды: извилистые серпантины, крутые подъёмы и спуски, перевалы. Дорога такая красивая, что хотелось каждые 5 минут попросить остановиться на минуточку, чтобы сфотографировать. Удивительный памятник природы и истории! Очень советую поездки с Денисом, он очень аккуратный и профессиональный водитель, ехать было очень комфортно. Денис приятный собеседник, с ним этот длительный путь, а дорога очень длинная, настоящее испытание и требует от водителя многих сил, стал настоящим приключением с невероятными эмоциями!
Мы посетили место слияния Чуи и Катуни, водопад, скалы с петроглифами и невероятную по красоте обзорную площадку на АК Туру, незабываемое место с видом на ледник и степи, и другие локации.

С
Сергей
7 авг 2025
Ездили с Павлом на экскурсию на "Марсианские горы" за 400 км. Стартовали в 9 утра, вернулись в номер уже в 2 часа ночи. Павел прекрасный водитель, рассказал и показал много
читать дальше

интересных локаций по дороге и мы сделали как минимум сотню классных фоточек. Очень впечатлил Северно Чуйский хребет и гора Арктру.
Сам "марсианский" пейзаж впечатлил чуть меньше и вообще после многочасовой поездки до финального пункта назначения был в предвкушении эпических и грандиозных видов, но увиденное слегка расстроило обыденностью и предсказуемостью….
Что не понравилось: изматывающая поездка, более 12 часов мы провели в машине в дороге. Последние 6 часов ехали уже в темное /ночное время суток где единственным освещением был свет фар от машин. Было видно как очень устал наш водитель и держался уже на последних силах и голом энтузиазме.
Нужно начинать экскурсию рано утром, часов в 5-6, чтобы и времени было чуть больше и возможность вернутся была бы до полуночи.
Если я и поеду ещё раз, то только с возможностью отдыха/ночёвки, но никак не на один день

