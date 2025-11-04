читать дальше

погулять, в итоге вернулись обратно поздновато, но это того стоило. Хотел поставить 5, если бы не недостатки. Из недостатков -

1. Организационный момент, при бронировании на спутнике в нужную мне дату я не смог выбрать время 6 или 7 утра, был выбор начиная с 9 утра, я написал организатору, он заверил, что выезжать будем в 6 утра. В итоге я проснулся в день поездки в 5 утра, собрался, вышел уже на остановку, а никого нет, дозвониться до него не получалось, в итоге он наконец написал, что выезд не в 6, а 7!!! Я уже почти был уверен, что это мошенники и охота было плюнуть и уже идти спать и не ехать совсем после этого, хотя на спутнике в чате он писал про 6 утра. Но в итоге в 7 мы выехали, что радует.

2. Мы не посетили водопад Ширлак, который заявлен в программе был, но зато за место него посетили пороги довольно красивые, поэтому в целом не столь критично, хотя и жалко, что не посетили его. Думаю если бы выехали в 6 утра, то успели бы все посетить. Я потом посетил еще пару водопадов, поэтому пороги в целом даже лучше, что посетили.

В остальном всё нормально.