Невероятное автомобильное путешествие по Чуйскому тракту словно переносит на Красную планету.
Семинский перевал открывает панораму на горные хребты, а перевал Чике-Таман ведет вглубь алтайских земель.
Впечатляющий водопад Ширлак, загадочное Гейзерово озеро и марсианские пейзажи Кызыл-Чина оставят незабываемые впечатления. Древние петроглифы и слияние рек Чуи и Катуни добавят уникальности этому приключению
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды на горные хребты
- 💧 Водопад Ширлак и его красота
- 🌊 Гейзерово озеро с узорами на дне
- 🗿 Древние петроглифы на скалах
- 🪐 Марсианские пейзажи Кызыл-Чина
Что можно увидеть
- Семинский перевал
- Перевал Чике-Таман
- Водопад Ширлак
- Гейзерово озеро
- Петроглифы
- Кызыл-Чин
Описание экскурсииНетронутая цивилизацией природа Забудьте про скучные туры с однообразными пейзажами! Наша авто экскурсия по Чуйскому тракту — это захватывающее приключение, где каждый километр — новая глава удивительной истории, написанной самой природой. Представьте: утро начинается с покорения Семинского перевала, откуда открывается панорама на бескрайние горные хребты, утопающие в утренней дымке. Затем — спуск к перевалу Чике-Таман, извилистой лентой вьющемуся среди скал, словно приглашая вглубь алтайских земель. Остановка на кордоне, где можно ощутить дух настоящей, нетронутой цивилизацией природы, и вдохнуть свежий воздух, настоянный на ароматах трав и хвойных деревьев. Эти места останутся надолго в вашей памяти:
- Слияние двух мощных рек, Чуи и Катуни, рождающее неповторимое зрелище. Бурлящие потоки воды, сливаясь воедино, устремляются дальше, прокладывая путь среди величественных гор.
- Петроглифы, древние рисунки, выбитые на скалах, словно послания из глубины веков, рассказывающие о жизни и верованиях древних народов.
- Водопад Ширлак, обрушивающийся с высоты, словно серебряный занавес.
- Гейзерово озеро, с его причудливыми узорами на дне, напоминает окно в иной мир.
- Ледник Актуру, сверкающий в лучах солнца, словно осколок вечной мерзлоты.
- Марс! Да-да, вы не ослышались! Марсианские пейзажи Кызыл-Чина, с его красными и оранжевыми скалами, перенесут вас на другую планету, оставив незабываемые впечатления.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Слияние двух рек Чуи и Катуни
- Петроглифы
- Водопад Ширлак
- Гейзерово озеро
- Ледник Актур
- Марсианские пейзажи Кызыл-Чина
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, ул. Чорос-гуркина д. 45
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 ноя 2025
Были на экскурсии в начале ноября, с погодой повезло и туристов тоже было мало, что плюс. Экскурсия охватывает потрясающие места.
Если не были ранее на Алтае, то это самое то для
З
Злата
17 сен 2025
Я с самого начала очень хотела проехать именно по этому маршруту. И с трудом нашла подходящую экскурсию. мне очень повезло, что такивсе быстро организовалось, Денис очень интересный гид, внимательный и пунктуальный, золото человек. . С компанией тоже повезло. Нас было всего трое и несмотря на сложный маршрут это было классное приключение. Красота необыкновенная! Рекомендую и гила и маршрут
Е
Елена
8 сен 2025
Всем привет! По традиции уехала на день рождения в очередное путешествие. В этот раз - на Марс. Поверьте, это незабываемые впечатления. Красоты дикой природы сложно описать словами. Это стоит увидеть.
В
Валерия
8 сен 2025
Были на экскурсии 07.09.25. Попали случайно, так как с другим турагентством вышло недоразумение. Нисколько не пожалели. Водитель-гид Павел приятно, аккуратно и ненавязчиво нас провез по маршруту, по дороге показывал чёткие
Д
Диана
29 авг 2025
Ю
Юлия
29 авг 2025
Всё было просто замечательно! Увидели столько потрясающих мест, от которых дух захватывает 🔥 Дорога сложная, но оно того стоит! Ребята, спасибо вам огромное, вы большие молодцы 👏👏👏
А
Анна
29 авг 2025
Благодарим нашего гида и просто отличного мужчину Дениса, поездка прошла прекрасно, уютно, легко и приятно, увидели и реку Катунь, и слияние рек Чуи и Катунь, покушали на Гейзеровом озере, Денис показал нам свою любимую локацию, и сдала все, чтобы мы по максимум увидели и восхитились прекрасные Алтаем, теперь только одно желание, вернуться сюда вновь, спасибо!
Д
Денис
28 авг 2025
Экскурсия сама по себе хорошая, хоть и долгая, гид Денис очень вежливый и в целом хороший гид, успели посетить почти все запланированные локации. Доехали до Марса, удалось там достаточно долго
Е
Елена
25 авг 2025
С удовольствием провели день в сопровождении Дениса, очень тактичного, внимательного и терпеливого гида/водителя. Чуйский тракт сам по себе настолько красив и удивителен, что его можно созерцать в полной тишине и
Э
Элеонора
24 авг 2025
Очень понравилась поездка с Денисом по Чуйскому тракту с заездом в различные туристические и мало туристические локации! Сам по себе Чуйский тракт невероятно живописное место, каждый километр открываются совершенно новые
С
Сергей
7 авг 2025
Ездили с Павлом на экскурсию на "Марсианские горы" за 400 км. Стартовали в 9 утра, вернулись в номер уже в 2 часа ночи. Павел прекрасный водитель, рассказал и показал много
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
