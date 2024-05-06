1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
«Тавдинские пещеры и Камышлинский водопад»
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы
Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях
«Камышлинский водопад — двухкаскадный скалистый водопад»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
39 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Камышлинский водопад и зубровый питомник: уникальное приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами
«Трекинг к Камышлинскому водопаду»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке
Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед
«На лодке — к Камышлинскому водопаду»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 12 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Телецкому озеру. Вас ждут водопады, дикие пляжи и уникальные природные объекты. В группе до 10 человек
Начало: В селе Артыбаш
«Водопад Эстюба, спрятанный в ущелье»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
Однодневный маршрут по Горному Алтаю: Чемал, Куюс и водопад Бельтыр-Туюк. Величественные пейзажи, природные образования и места съемок фильма В.М. Шукшина
Начало: По договоренности
«Водопад Бельтыртуюк: каскады и красота Особое внимание будет уделено Водопаду Бельтыртуюк»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Это было увлекательное, познавательное максимально атмосферное путешествие! Просто полное погружение в мир Алтая. Хочу выразить огромную благодарность гиду Сергею! Это было первое наше с дочкой путешествие на Алтай и благодаря ему, хочется опять туда вернуться!
- ААнастасия5 мая 2024Брали индивидуальную экскурсию на двоих в направлении Чемала, острова Патмос, через Чечкыш до Ороктойского моста. Сергей рассказал все про Алтайскую
- ННадежда11 апреля 2024Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему краю,его укладу,музыке. Ну и,конечно,в комментариях не нуждаются местные красоты,которые мы посетили во время этой экскурсии. Рекомендуем!
- ООксана28 февраля 2024Добрый день! Экскурсию нам проводил Олег (по согласованию заранее). Олег очень интеллигентный и тактичный экскурсовод. Очень приятный в общении. Очень комфортный микроавтобус. Нам все понравилось. Спасибо большое!
- ННаталья6 декабря 2023Были на экскурсии с Олегом,прекрасный водитель и хороший рассказчик! Учел все наши пожелания по изменению маршрута,предложил с учетом погоды более удачный вариант. Все пять участников поездки,включая ребенка, остались очень довольны. Готовы рекомендовать этого гида без всяких сомнений!
- ММария29 ноября 2023Заказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривались по времени, при этом
- ННадежда30 сентября 2023В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз
- ООльга26 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей очень интересно рассказывал. С погодой не очень повезло. Сначала моросил дождик, после обеда пошёл сильный
- ЕЕлена8 сентября 2022«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катереУ меня остались только приятные впечатления от этой экскурсии! Обаятельный знаток своего дела водитель Иван и очень грамотный гид Ирина сделали этот день незабываемым! Спасибо за эмоции!
- ААнна1 сентября 2022Ирина, спасибо большое на экскурсию! Это было восхитительное погружение в Алтай: его историю, шаманские традиции, музыку, природу, нравы. Информация была
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Водопады»
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