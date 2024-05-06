Экскурсии на водопады из Горно-Алтайска

Найдено 6 экскурсий в категории «Водопады» в Горно-Алтайске, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
«Тавдинские пещеры и Камышлинский водопад»
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900 за человека
Джип-тур «Фантастический Алтай»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы
Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях
«Камышлинский водопад — двухкаскадный скалистый водопад»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
39 000 за человека
Камышлинский водопад и зубровый питомник
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Камышлинский водопад и зубровый питомник: уникальное приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами
«Трекинг к Камышлинскому водопаду»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 10 800 за всё до 4 чел.
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
«Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке
Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед
«На лодке — к Камышлинскому водопаду»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 12 200 за всё до 4 чел.
Прогулка по Телецкому озеру на катере
🚤 На катере
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Телецкому озеру. Вас ждут водопады, дикие пляжи и уникальные природные объекты. В группе до 10 человек
Начало: В селе Артыбаш
«Водопад Эстюба, спрятанный в ущелье»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500 за человека
По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
Однодневный маршрут по Горному Алтаю: Чемал, Куюс и водопад Бельтыр-Туюк. Величественные пейзажи, природные образования и места съемок фильма В.М. Шукшина
Начало: По договоренности
«Водопад Бельтыртуюк: каскады и красота Особое внимание будет уделено Водопаду Бельтыртуюк»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
    Экскурсия очень понравилась! Это было увлекательное, познавательное максимально атмосферное путешествие! Просто полное погружение в мир Алтая. Хочу выразить огромную благодарность гиду Сергею! Это было первое наше с дочкой путешествие на Алтай и благодаря ему, хочется опять туда вернуться!
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
    Брали индивидуальную экскурсию на двоих в направлении Чемала, острова Патмос, через Чечкыш до Ороктойского моста. Сергей рассказал все про Алтайскую
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    культуру (язык, веру, обычаи) и историю всех мест, которые мы проезжали. Из минусов - не было сквозного повествования, скорее отдельные истории. Патмос и Чечкыш есть возможность осмотреть без сопровождения Сергея, если хочется погулять в тишине. С длительностью прогулок Сергей не торопил. На обратном пути показал хороший магазин с местными продуктами.

  • Н
    Надежда
    11 апреля 2024
    Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
    Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему краю,его укладу,музыке. Ну и,конечно,в комментариях не нуждаются местные красоты,которые мы посетили во время этой экскурсии. Рекомендуем!
    Спасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своемуСпасибо большое Ольге Николаевне за интересную экскурсию. За понятное объяснение местных обычаев. За любовь к своему
  • О
    Оксана
    28 февраля 2024
    Камышлинский водопад и зубровый питомник
    Добрый день! Экскурсию нам проводил Олег (по согласованию заранее). Олег очень интеллигентный и тактичный экскурсовод. Очень приятный в общении. Очень комфортный микроавтобус. Нам все понравилось. Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    6 декабря 2023
    Камышлинский водопад и зубровый питомник
    Были на экскурсии с Олегом,прекрасный водитель и хороший рассказчик! Учел все наши пожелания по изменению маршрута,предложил с учетом погоды более удачный вариант. Все пять участников поездки,включая ребенка, остались очень довольны. Готовы рекомендовать этого гида без всяких сомнений!
  • М
    Мария
    29 ноября 2023
    Камышлинский водопад и зубровый питомник
    Заказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривались по времени, при этом
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    Ирина видит, что интересно и предлагает варианты, куда еще заехать и что посмотреть. Дополнительно получили рекомендации, что можем посмотреть самостоятельно и потом съездили сами на такси.

    Заказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривалисьЗаказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривалисьЗаказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривалисьЗаказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривалисьЗаказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривались
  • Н
    Надежда
    30 сентября 2023
    Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
    В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз
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    ради пещеры( Отсутствие пещеры в туре возместили конечно, вернули деньги за посещение пещеры, но впечатлений от этого дня оказалось не так много, как хотелось, водопад понравился) с водопада все возвращались на моторафтах, увлекательная поездка получилась, весёлая (поездка на моторафте за доп. стоимость 500 р.). Ещё были в посёлке Чемал, посетили храм на острове Патмос, прогулялись по Козьей тропе с шикарными видами на Катунь, тропа оборудованная для туристов.

    В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз ради пещеры(В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз ради пещеры(В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз ради пещеры(В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз ради пещеры(В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз ради пещеры(В целом экскурсия понравилась, к сожалению, в пещеру не попали из-за плохой погоды,а бронировала данную экскурсию в основном как раз ради пещеры(
  • О
    Ольга
    26 сентября 2023
    Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
    Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей очень интересно рассказывал. С погодой не очень повезло. Сначала моросил дождик, после обеда пошёл сильный
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    дождь. В связи с дождём не попали в Тавдинскую пещеру, но всё остальное было по плану: Камышлинский водопад, мото рафтинг, остров Патмос, прогулка вдоль реки Катуни по козьей тропе, Чемальская ГЭС, источник Аржан Суу. Виды просто потрясающие. Всём советую данную экскурсию.

  • Е
    Елена
    8 сентября 2022
    «По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
    У меня остались только приятные впечатления от этой экскурсии! Обаятельный знаток своего дела водитель Иван и очень грамотный гид Ирина сделали этот день незабываемым! Спасибо за эмоции!
  • А
    Анна
    1 сентября 2022
    «Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
    Ирина, спасибо большое на экскурсию! Это было восхитительное погружение в Алтай: его историю, шаманские традиции, музыку, природу, нравы. Информация была
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    структурированная и доступна. Наш 10ти летний сын все запомнил:). В памяти осталось сладостное послевкусие от этого дня, а в сердце любовь к Алтаю:)

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Водопады»

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  3. Камышлинский водопад и зубровый питомник
  4. «Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
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  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
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