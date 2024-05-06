Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии

Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях

за всё до 4 чел.

от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами

за всё до 4 чел.

от 12 200 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед

Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30

Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Телецкому озеру. Вас ждут водопады, дикие пляжи и уникальные природные объекты. В группе до 10 человек

🚗 На машине

Индивидуальная

9 часов 5 отзывов

По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк Однодневный маршрут по Горному Алтаю: Чемал, Куюс и водопад Бельтыр-Туюк. Величественные пейзажи, природные образования и места съемок фильма В.М. Шукшина Начало: По договоренности «Водопад Бельтыртуюк: каскады и красота Особое внимание будет уделено Водопаду Бельтыртуюк»

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности