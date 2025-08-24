Мои заказы

Горное озеро: авторская экскурсия

Откройте для себя Телецкое озеро и его тайны, прогуляйтесь по экотропе Тевенек и насладитесь видами с горы Тилан-Туу
Телецкое озеро манит своими легендами и мифами. Прогулка по экотропе Тевенек подарит незабываемые впечатления, а виды с Тилан-Туу захватывают дух.

На горе Кокуя можно насладиться тишиной тайги, а комфортабельный катер доставит к живописным водопадам. Весь маршрут проходит в дружеской атмосфере, без суеты. Участники смогут увидеть не только природные красоты, но и почувствовать уникальную атмосферу Алтая
6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Прогулка по экотропе Тевенек
  • 🏔 Виды с горы Тилан-Туу
  • 🚡 Подъём на гору Кокуя
  • 🚤 Прогулка на катере по озеру
  • 🌊 Водопады Телецкого озера
  • 🤝 Дружеская атмосфера
Горное озеро: авторская экскурсия© Галина
Горное озеро: авторская экскурсия© Галина
Горное озеро: авторская экскурсия© Галина
Ближайшие даты:
12
ноя16
ноя20
ноя24
ноя28
ноя2
дек6
дек
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Экотропа Тевенек
  • Гора Тилан-Туу
  • Гора Кокуя
  • Телецкое озеро
  • Водопады

Описание экскурсии

Экотропа Тевенек туристы любили бродить по лесной дорожке ещё с советских времен. И мы прогуляемся вдоль Третьей речки и посмотрим на водопады.

Гора Тилан-Туу — вершина, с которой открываются прекрасные виды на Телецкое озеро, села Артыбаш и Иогач и окружающие горы.

Гора Кокуя, на которую мы поднимемся по канатной дороге. Вы послушаете тишину тайги и насладитесь красотой природы (с октября по май).

Прогулка по Телецкому озеру на комфортабельном катере — прямо к живописным водопадам (с мая по октябрь).

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Прогулка на катере и подъёмник на гору Кокуя входят в стоимость
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед
  • Возьмите с собой немного наличных

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 580 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 174 туристов
Я Галина Алексеевна, гид-экскурсовод по Горному Алтаю. Родилась и выросла в Республике Алтай. У меня высшее экономическое образование ГАГУ и специальное образование гида-экскурсовода. Более 10 лет работаю в туризме. Люблю горы, лес, рассказы у костра, сплавы, восхождения. Люблю свой город — он такой единственный. Исходила его вдоль и поперёк.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
Татьяна
24 авг 2025
Природа потрясающая! Тут ни прибавить, ни убавить, но организация тура отсутствует совершенно. Гид не учла участие детей, ремни безопасности в машине есть, но их некуда крепить, тесно и некомфортно. Материал
читать дальше

не подобран, сочинялся на ходу. Не продуманы остановки и непредвиденные ситуации. Для прохода к водопадам требуется платить наличными! Об этом было сказано уже при посадке на судно! Обратный путь в 160 км (3 часа) в принципе прошел в тишине, гида не слышали и не видели. Можно ограничиться арендой транспорта до речных портов, а уж капитан судна (и он же гид) проведет экскурсию. Огромное спасибо нашему капитану Илье за комфортное путешествие и интересное повествование!

Ксения
Ксения
13 июл 2025
Несмотря на сложную дорогу до озера, посетить его стоит обязательно. Невероятная красота, получите настоящее эстетическое удовольствие!
А
Анна
6 июл 2025
Очень тяжелая дорога, так как она почти вся разбита. Но красота озера все покрывает сполна.

