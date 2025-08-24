Телецкое озеро манит своими легендами и мифами. Прогулка по экотропе Тевенек подарит незабываемые впечатления, а виды с Тилан-Туу захватывают дух.
На горе Кокуя можно насладиться тишиной тайги, а комфортабельный катер доставит к живописным водопадам. Весь маршрут проходит в дружеской атмосфере, без суеты. Участники смогут увидеть не только природные красоты, но и почувствовать уникальную атмосферу Алтая
На горе Кокуя можно насладиться тишиной тайги, а комфортабельный катер доставит к живописным водопадам. Весь маршрут проходит в дружеской атмосфере, без суеты. Участники смогут увидеть не только природные красоты, но и почувствовать уникальную атмосферу Алтая
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прогулка по экотропе Тевенек
- 🏔 Виды с горы Тилан-Туу
- 🚡 Подъём на гору Кокуя
- 🚤 Прогулка на катере по озеру
- 🌊 Водопады Телецкого озера
- 🤝 Дружеская атмосфера
Что можно увидеть
- Экотропа Тевенек
- Гора Тилан-Туу
- Гора Кокуя
- Телецкое озеро
- Водопады
Описание экскурсии
Экотропа Тевенек туристы любили бродить по лесной дорожке ещё с советских времен. И мы прогуляемся вдоль Третьей речки и посмотрим на водопады.
Гора Тилан-Туу — вершина, с которой открываются прекрасные виды на Телецкое озеро, села Артыбаш и Иогач и окружающие горы.
Гора Кокуя, на которую мы поднимемся по канатной дороге. Вы послушаете тишину тайги и насладитесь красотой природы (с октября по май).
Прогулка по Телецкому озеру на комфортабельном катере — прямо к живописным водопадам (с мая по октябрь).
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Прогулка на катере и подъёмник на гору Кокуя входят в стоимость
- Дополнительно по желанию оплачивается обед
- Возьмите с собой немного наличных
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 580 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 174 туристов
Я Галина Алексеевна, гид-экскурсовод по Горному Алтаю. Родилась и выросла в Республике Алтай. У меня высшее экономическое образование ГАГУ и специальное образование гида-экскурсовода. Более 10 лет работаю в туризме. Люблю горы, лес, рассказы у костра, сплавы, восхождения. Люблю свой город — он такой единственный. Исходила его вдоль и поперёк.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
24 авг 2025
Природа потрясающая! Тут ни прибавить, ни убавить, но организация тура отсутствует совершенно. Гид не учла участие детей, ремни безопасности в машине есть, но их некуда крепить, тесно и некомфортно. Материал
Ксения
13 июл 2025
Несмотря на сложную дорогу до озера, посетить его стоит обязательно. Невероятная красота, получите настоящее эстетическое удовольствие!
А
Анна
6 июл 2025
Очень тяжелая дорога, так как она почти вся разбита. Но красота озера все покрывает сполна.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
К Гейзерному озеру через «Красные ворота»
Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
от 28 800 ₽
32 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Телецкое озеро: культурное путешествие на авто
Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру
Начало: На площади Ленина
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
В гости к хаски и лебедям
Приглашаем на незабываемое путешествие в Горно-Алтайск, где вас ждут дружелюбные хаски, прогулка на упряжке и встреча с лебедями
Начало: Возле отеля «Игман»
Расписание: ежедневно в 10:00
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
9600 ₽ за человека