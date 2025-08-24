Телецкое озеро манит своими легендами и мифами. Прогулка по экотропе Тевенек подарит незабываемые впечатления, а виды с Тилан-Туу захватывают дух. На горе Кокуя можно насладиться тишиной тайги, а комфортабельный катер доставит к живописным водопадам. Весь маршрут проходит в дружеской атмосфере, без суеты. Участники смогут увидеть не только природные красоты, но и почувствовать уникальную атмосферу Алтая

Ваш гид в Горно-Алтайске

Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Экотропа Тевенек туристы любили бродить по лесной дорожке ещё с советских времен. И мы прогуляемся вдоль Третьей речки и посмотрим на водопады.

Гора Тилан-Туу — вершина, с которой открываются прекрасные виды на Телецкое озеро, села Артыбаш и Иогач и окружающие горы.

Гора Кокуя, на которую мы поднимемся по канатной дороге. Вы послушаете тишину тайги и насладитесь красотой природы (с октября по май).

Прогулка по Телецкому озеру на комфортабельном катере — прямо к живописным водопадам (с мая по октябрь).

