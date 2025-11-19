Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправляемся в село Чемал, посетим православный храм Иоанна Богослова на острове Патмос и прикоснемся к истории основания христианской миссии в Чемале. Мы побываем в удивительном месте — у Голубых озер.



Описание экскурсии Голубые озера — одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Местные их еще называют «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! Вода настолько прозрачная, что на некоторых участках можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности на 3-4 метра. Мы также отправимся в село Чемал, где посетим православный храм Иоанна Богослова на острове Патмос, где прикоснемся к истории основания христианской миссии в Чемале. В действующем храме на острове постепенное обновляют старые иконы. А на обратном пути мы посетим маральник «Байгабак» и познакомимся с красавцами-маралами и пантовым оленеводством на Алтае.

