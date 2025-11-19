Мои заказы

Голубые озёра, Чемал (о. Патмос) и маральник Байгабак

Голубые озёра, Чемал
Мы отправляемся в село Чемал, посетим православный храм Иоанна Богослова на острове Патмос и прикоснемся к истории основания христианской миссии в Чемале. Мы побываем в удивительном месте — у Голубых озер.

На обратном пути заглянем в маральник «Байгабак», познакомимся с красавцами-маралами и пантовым оленеводством на Алтае.
Голубые озёра, Чемал (о. Патмос) и маральник Байгабак
Голубые озёра, Чемал (о. Патмос) и маральник Байгабак
Голубые озёра, Чемал (о. Патмос) и маральник Байгабак

Описание экскурсии

Голубые озера — одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Местные их еще называют «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! Вода настолько прозрачная, что на некоторых участках можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности на 3-4 метра. Мы также отправимся в село Чемал, где посетим православный храм Иоанна Богослова на острове Патмос, где прикоснемся к истории основания христианской миссии в Чемале. В действующем храме на острове постепенное обновляют старые иконы. А на обратном пути мы посетим маральник «Байгабак» и познакомимся с красавцами-маралами и пантовым оленеводством на Алтае.

Смотреть календарь

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Голубые озёра с. Аскат
  • Чемал (о. Патмос)
  • Маральник Байгабак
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты на объекты и рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Питание
  • Заброска УАЗом - от 800 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Коммунистический проспект, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Смотреть календарь
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие экскурсии из Горно-Алтайска

Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
На машине
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
Исследовать красивейшие водоемы Чемальского района и проехать по мистической Аскатской долине
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 9300 ₽ за всё до 4 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
На машине
12 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
12 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Телецкое озеро: культурное путешествие на авто
Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру
Начало: На площади Ленина
21 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Горно-Алтайске