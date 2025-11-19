Мы отправляемся в село Чемал, посетим православный храм Иоанна Богослова на острове Патмос и прикоснемся к истории основания христианской миссии в Чемале. Мы побываем в удивительном месте — у Голубых озер.
На обратном пути заглянем в маральник «Байгабак», познакомимся с красавцами-маралами и пантовым оленеводством на Алтае.
На обратном пути заглянем в маральник «Байгабак», познакомимся с красавцами-маралами и пантовым оленеводством на Алтае.
Описание экскурсииГолубые озера — одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Местные их еще называют «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! Вода настолько прозрачная, что на некоторых участках можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности на 3-4 метра. Мы также отправимся в село Чемал, где посетим православный храм Иоанна Богослова на острове Патмос, где прикоснемся к истории основания христианской миссии в Чемале. В действующем храме на острове постепенное обновляют старые иконы. А на обратном пути мы посетим маральник «Байгабак» и познакомимся с красавцами-маралами и пантовым оленеводством на Алтае.
Смотреть календарь
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубые озёра с. Аскат
- Чемал (о. Патмос)
- Маральник Байгабак
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты на объекты и рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Питание
- Заброска УАЗом - от 800 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Коммунистический проспект, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Смотреть календарь
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГолубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
Исследовать красивейшие водоемы Чемальского района и проехать по мистической Аскатской долине
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 9300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Телецкое озеро: культурное путешествие на авто
Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру
Начало: На площади Ленина
21 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
12 500 ₽ за всё до 5 чел.