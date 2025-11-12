Экскурсия, съёмка фото и рилс в красотах Чуйского тракта
Откройте для себя Чуйский тракт - от шаманских обрядов до петроглифов. Погрузитесь в историю Алтая и создайте уникальные фото и видео
Чуйский тракт - это не просто дорога, а целый мир, полный истории и культуры.
Участники экскурсии смогут увидеть Семинский перевал, где решалась судьба Алтая, и памятник суслику, который спас народ. Перевал читать дальше
Чике-Таман удивит сменой пейзажей, а Катунские террасы подарят великолепные виды. Участники также посетят слияние рек Чуя и Катунь, где можно наблюдать их разные цвета. Завершает путешествие Гейзерное озеро, где дно постоянно меняет свой рисунок.
Экскурсия на автомобиле Toyota Vellfire с профессиональной фотосъемкой станет незабываемым приключением
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ерболат — ваш гид в Горно-Алтайске
Я аттестованный гид, с которым можно всё — буквально алтайский джинн, исполняющий практически любое желание. Если вы привыкли к премиум-сервису, это точно ко мне! Я родился и вырос на Алтае, поэтому покажу свои родные места именно такими, какими я их люблю. А ещё погружу в нашу аутентичную культуру так, чтобы каждый уехал немножечко алтайцем.