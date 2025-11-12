Чуйский тракт - это не просто дорога, а целый мир, полный истории и культуры.Участники экскурсии смогут увидеть Семинский перевал, где решалась судьба Алтая, и памятник суслику, который спас народ. Перевал

Чике-Таман удивит сменой пейзажей, а Катунские террасы подарят великолепные виды. Участники также посетят слияние рек Чуя и Катунь, где можно наблюдать их разные цвета. Завершает путешествие Гейзерное озеро, где дно постоянно меняет свой рисунок. Экскурсия на автомобиле Toyota Vellfire с профессиональной фотосъемкой станет незабываемым приключением

Описание экскурсии

Семинский перевал — здесь было принято решение о вхождении в состав России. Остановимся здесь, погуляем по сувенирному рынку и отведаем вкусных чебуреков в секретном месте.

Памятник суслику в Каракольской долине. Я расскажу, как этот милый зверёк спас жизнь народу Алтая, а ещё — о язычестве, шаманизме и обрядах.

Перевал Чике-Таман. За ним даже природа другая! А на его сувенирном рынке можно найти много интересного.

Катунские террасы — самое фотогеничное место тракта. Вы насладитесь прекрасным видом и узнаете о терраформировании этих пейзажей.

Чуйская Вьючная тропа, по которой тысячи лет ходили наши предки. Поднимемся наверх, где нас будет ждать умопомрачительный вид на Катунь.

Слияние рек Чуя и Катунь. У рек разные цвета — и в солнечный полдень это хорошо видно.

Оленный камень и петроглифы. Я расскажу, зачем люди рисовали на скалах и какие обряды совершали. А ещё вы сможете соприкоснуться с нашими предками лично!

Памятник Кольке Снегиреву — памятник шофёрам Чуйского тракта, которые, рискуя жизнью, перевозили по нему грузы. Вы узнаете, как памятник связан с фильмом «Живёт такой парень».

Гейзерное озеро — жемчужина Алтая. Его дно дышит и меняет свой рисунок. А по дороге к нему я расскажу, про что же на самом деле наши волшебные сказки.

Организационные детали