Мои заказы

Экскурсия, съёмка фото и рилс в красотах Чуйского тракта

Откройте для себя Чуйский тракт - от шаманских обрядов до петроглифов. Погрузитесь в историю Алтая и создайте уникальные фото и видео
Чуйский тракт - это не просто дорога, а целый мир, полный истории и культуры.

Участники экскурсии смогут увидеть Семинский перевал, где решалась судьба Алтая, и памятник суслику, который спас народ. Перевал
читать дальше

Чике-Таман удивит сменой пейзажей, а Катунские террасы подарят великолепные виды. Участники также посетят слияние рек Чуя и Катунь, где можно наблюдать их разные цвета. Завершает путешествие Гейзерное озеро, где дно постоянно меняет свой рисунок.

Экскурсия на автомобиле Toyota Vellfire с профессиональной фотосъемкой станет незабываемым приключением

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фото и видео для соцсетей
  • 🗺 Погружение в историю и культуру Алтая
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🌄 Восхитительные природные виды
  • 🕍 Знакомство с шаманскими обрядами
Экскурсия, съёмка фото и рилс в красотах Чуйского тракта© Ерболат
Экскурсия, съёмка фото и рилс в красотах Чуйского тракта© Ерболат
Экскурсия, съёмка фото и рилс в красотах Чуйского тракта© Ерболат
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00

Что можно увидеть

  • Семинский перевал
  • Памятник суслику
  • Перевал Чике-Таман
  • Катунские террасы
  • Чуйская Вьючная тропа
  • Слияние рек Чуя и Катунь
  • Оленный камень и петроглифы
  • Памятник Кольке Снегиреву
  • Гейзерное озеро

Описание экскурсии

Семинский перевал — здесь было принято решение о вхождении в состав России. Остановимся здесь, погуляем по сувенирному рынку и отведаем вкусных чебуреков в секретном месте.

Памятник суслику в Каракольской долине. Я расскажу, как этот милый зверёк спас жизнь народу Алтая, а ещё — о язычестве, шаманизме и обрядах.

Перевал Чике-Таман. За ним даже природа другая! А на его сувенирном рынке можно найти много интересного.

Катунские террасы — самое фотогеничное место тракта. Вы насладитесь прекрасным видом и узнаете о терраформировании этих пейзажей.

Чуйская Вьючная тропа, по которой тысячи лет ходили наши предки. Поднимемся наверх, где нас будет ждать умопомрачительный вид на Катунь.

Слияние рек Чуя и Катунь. У рек разные цвета — и в солнечный полдень это хорошо видно.

Оленный камень и петроглифы. Я расскажу, зачем люди рисовали на скалах и какие обряды совершали. А ещё вы сможете соприкоснуться с нашими предками лично!

Памятник Кольке Снегиреву — памятник шофёрам Чуйского тракта, которые, рискуя жизнью, перевозили по нему грузы. Вы узнаете, как памятник связан с фильмом «Живёт такой парень».

Гейзерное озеро — жемчужина Алтая. Его дно дышит и меняет свой рисунок. А по дороге к нему я расскажу, про что же на самом деле наши волшебные сказки.

Организационные детали

  • Я буду фотографировать вас на свой iPhone — и сразу после встречи скину вам все фото. Также могу снимать на ваш телефон
  • Едем на автомобиле Toyota Vellfire. Для детей по предварительному запросу подготовлю кресла
  • Перекусы и покупки оплачиваются отдельно и по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Майминском или Чемальском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ерболат
Ерболат — ваш гид в Горно-Алтайске
Я аттестованный гид, с которым можно всё — буквально алтайский джинн, исполняющий практически любое желание. Если вы привыкли к премиум-сервису, это точно ко мне! Я родился и вырос на Алтае, поэтому покажу свои родные места именно такими, какими я их люблю. А ещё погружу в нашу аутентичную культуру так, чтобы каждый уехал немножечко алтайцем.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие экскурсии из Горно-Алтайска

Красота Алтая: Чемальский район и Чуйский тракт
На автобусе
7 часов
21 отзыв
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Красота Алтая: Чемальский район и Чуйский тракт
Оказаться среди удивительных пейзажей загадочного края
Начало: На улице Ч. Гуркина
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
12 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
5500 ₽ за человека
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
На машине
12 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
На машине
13 часов
-
10%
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
от 57 600 ₽64 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Горно-Алтайске