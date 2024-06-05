1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 16:29
Завтра в 00:59
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чуйский тракт за один день: персонализированное путешествие по сердцу Алтая
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту
Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии
Начало: Горный Алтай
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Азии
Прокатиться по Чуйскому тракту и познакомиться с природой горного Алтая на групповой экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы
Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
39 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
52 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чуйский тракт: путеводитель по величию Алтая
Исследуйте величественный Алтай, его сакральные места и дышащую историей природу в индивидуальной экскурсии
Начало: в Майминском или Чемальском районах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Священная Каракольская долина и Природный парк Уч-Энмек
Погрузитесь в мир древних культур и сакральных мест алтайцев, исследуя курганы, петроглифы и ритуальные алтари в Горно-Алтайске
Начало: На площади Ленина
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
20 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
10 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Нескучный Чуйский: Путешествие по красотам Горно-Алтайска
Погрузитесь в удивительный мир Алтая: от горных перевалов до бирюзовых вод Катуни. Насладитесь красотой и узнайте уникальные истории региона
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
36 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Прекрасная экскурсия, спасибо большое Олегу! Насыщенный маршрут, надо приготовиться много передвигаться на автомобиле, но все очень комфортабельно! Автору экскурсии желаю процветания, а
- ММарина2 июня 2024Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая.
- ЮЮлия29 мая 2024Все прошло отлично! С самого начала легкий и конструктивный диалог с организатором и потом с гидом. Спасибо гиду Максиму за
- ККсения28 мая 2024Поездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об Алтае. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена24 мая 2024По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по нашей просьбе, немного добавили
- ННаталья19 мая 2024Спасибо Славе за экскурсию! На самом деле по насыщенности 10 из 10. Всю дорогу был неуёмный поток разносторонней информации. Но
- ЕЕлена19 мая 2024Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!
- ЮЮЛИЯ17 мая 2024Потрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Алтая.
- ЮЮЛИЯ17 мая 2024Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по Чуйскому и Чемальскому тракту,
- ККонстантин15 мая 2024Спасибо Константину за организацию нашего путешествия! Вечером созвонились, обсудили детали, с учетом пожеланий нам предложили варианты на 1 и 2
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Петроглифы»
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