Петроглифы – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 15 экскурсий в категории «Петроглифы» в Горно-Алтайске, цены от 5 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
61 отзыв
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 16:29
Завтра в 00:59
21 000 за всё до 4 чел.
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Чуйский тракт за один день: персонализированное путешествие по сердцу Алтая
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
28 000 за всё до 2 чел.
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 14 800 за всё до 4 чел.
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
52 отзыва
Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту
Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии
Начало: Горный Алтай
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 25 000 за всё до 7 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
145 отзывов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в сердце Азии
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
9 отзывов
Путешествие в сердце Азии
Прокатиться по Чуйскому тракту и познакомиться с природой горного Алтая на групповой экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400 за человека
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 600 за всё до 4 чел.
Джип-тур «Фантастический Алтай»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы
Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
39 000 за человека
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
52 000 за всё до 6 чел.
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Чуйский тракт: путеводитель по величию Алтая
Исследуйте величественный Алтай, его сакральные места и дышащую историей природу в индивидуальной экскурсии
Начало: в Майминском или Чемальском районах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 6 чел.
Священная Каракольская долина
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Священная Каракольская долина и Природный парк Уч-Энмек
Погрузитесь в мир древних культур и сакральных мест алтайцев, исследуя курганы, петроглифы и ритуальные алтари в Горно-Алтайске
Начало: На площади Ленина
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
20 100 за всё до 3 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
10 500 за всё до 6 чел.
Нескучный Чуйский
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Нескучный Чуйский: Путешествие по красотам Горно-Алтайска
Погрузитесь в удивительный мир Алтая: от горных перевалов до бирюзовых вод Катуни. Насладитесь красотой и узнайте уникальные истории региона
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
22 000 за всё до 4 чел.
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
36 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
    Прекрасная экскурсия, спасибо большое Олегу! Насыщенный маршрут, надо приготовиться много передвигаться на автомобиле, но все очень комфортабельно! Автору экскурсии желаю процветания, а
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    также поиска новый локаций, по минимуму от толп людей, чтобы была бы некая приватность, типа вот это шикарное поле - а на нем только вы! 🥰

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Путешествие в сердце Азии
    Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая.
    Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошаяШикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Все прошло отлично! С самого начала легкий и конструктивный диалог с организатором и потом с гидом. Спасибо гиду Максиму за
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    интересную, комфортную поездку и красивые локации. Рассказывал много интересного, но в то же время не перегружал скучной теорией. Опасения, что поездка будет сложной, не подтвердились, было легко и весело, благодаря Максиму. Благодарность и самые наилучшие пожелания!

  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Поездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об Алтае. Однозначно рекомендую!
    Поездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об Алтае
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по нашей просьбе, немного добавили
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    экстрима - незабываемые впечатления!!! Потом были Зубы дракона и остров Патмос, а позже смотровая площадка и Ороктойский мост. Очень понравилось, что Вячеслав привезет на место, расскажет о нем, поможет сфотографироваться, выбрав лучшие виды, а потом всегда даст погулять самостоятельно, чтобы была возможность получить впечатления на свой вкус. Благодаря хорошему знанию края, он всегда показывал места, которые действительно нам интересны, а за счет того, что у машины хорошая проходимость, была возможность проехать в нестандартные туристические места. Ну и, кроме того, на одном из привалов нас ожидал пикник.

    По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Спасибо Славе за экскурсию! На самом деле по насыщенности 10 из 10. Всю дорогу был неуёмный поток разносторонней информации. Но
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    вся она была связана с Алтаем. Очень интересно, познавательно. Экскурсия структурированная, с четким планом. При этом никаких временных ограничений. Отдельное СПАСИБО Наталья, супруге Славы за великолепный травяной чай и мёд. Вид на горе впечатляющий. . Обязательно съездим в следующий раз по другим направлениям!

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!
  • Ю
    ЮЛИЯ
    17 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Потрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Алтая.
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    Мы проехали по красивейшему Чуйскому тракту от Горно-Алтайска до Гейзерного озера, по пути преодолев два перевала - Семинский и Чике-Таман. Побывали на месте слияния Чуи и Катуни, а также Катуни и Большого Ильгуменя. Увидели наскальные рисунки и водопад Девичьи слезы. Изюминка данного путешествия - Гейзерное озеро, это просто восторг!!! Экскурсия была организована и проведена великолепно, комфортно и с душой, огромное спасибо Николаю и Владимиру. Искренне рекомендую!!!

    Потрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочет
  • Ю
    ЮЛИЯ
    17 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по Чуйскому и Чемальскому тракту,
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    посетили храм Иоанна Богослова на Патмосе, добрались на лодках до Камышлинского водопада, увидели "зубы Дракона", великолепные панорамы Катуни и Ороктойский мост! Вячеслав угостил нас вкуснейшим чаем из алтайских трав и душистым мёдом, и всё это на фоне сказочного вида на Катунь! На протяжении всего пути мы слушали интереснейшие рассказы об Алтае и прекрасную музыку. Спасибо Славе за профессионализм, юмор и легкость в общении. День пролетел незаметно, мы отлично провели время. ***Отдельное спасибо Вячеславу и Наталье за вкуснейшие чай, мёд и алтайские сувениры, которыми теперь наслаждаемся дома.

    Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по
  • К
    Константин
    15 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Спасибо Константину за организацию нашего путешествия! Вечером созвонились, обсудили детали, с учетом пожеланий нам предложили варианты на 1 и 2
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    дня. Сергей, наш гид, был очень внимательным, сопровождал в путешествии интересными рассказами, а также угостил на привале свежесваренным кофе) С собой увезли много ярких впечатлений и приятных воспоминаний!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Петроглифы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Петроглифы" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 5 400 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 379 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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