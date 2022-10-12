Майский тур. Алтайская сакура

Каждый год горы Алтая покрываются розовым цветом

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3 отзыва
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Каждый год горы Алтая покрываются розовым цветом! В этом путешествии будут и комфорт, и красота, и захватывающие дух приключения.

Приглашаем Вас насладится потрясающим зрелищем цветения Алтайской сакуры, отдохнуть в лучших отелях и отведать вкусные национальные блюда.

Вы увидите долину Катуни из окна вертолета, поднимитесь на квадроциклах в горы, послушаете горловое пение и узнаете секреты Алтайских благородных оленей.
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Майский тур. Алтайская сакура
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Сиреневые горы Алтая
Сиреневые горы Алтая
Поохотимся за самыми красивыми розовыми горами рододендрона Ледебура и сделаем потрясающие фото
Мощные квадроциклы
Мощные квадроциклы
Совершим подъём на гору на огромных квадроциклах, оттуда открываются крутые виды!
Выше облаков!
Выше облаков!
Нас ждет эксклюзивная прогулка на вертолёте над долиной реки Катунь
Погружение в культуру Алтая
Погружение в культуру Алтая
Познакомимся с сочетанием современных веяний, этники и традиций в местном искусстве
Роскошные пикники в горах
Роскошные пикники в горах
Только для нас прекрасный кейтеринг на природе с ресторанной сервировкой
Парение в баньке
Парение в баньке
Отдохнем и расслабимся в горячей русской бане

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт. Село Акташ

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска.

После завтрака мы начинаем наши приключения на Алтае!

Вас ждет знаменитый Чуйский тракт, одна из красивейших дорог мира, Семинский перевал, Каракольская долина с древними памятниками, напоминающими нам о тех, кто жил здесь тысячи лет назад, серпантин перевала Чике-Таман, вкуснейший обед специально для нас в уютном местечке, Катунские террасы и поражающие воображение бомы (крутые обрывистые берега).

Если повезет, мы встретим сиреневые горы и вдоволь пофотографируемся с ними.

Вечером по приезду в с. Акташ вас торжественно встретят и накормят национальными казахскими блюдами!

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 340 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА.

Питание: завтрак, обед, ужин.

2 день

Гейзерное озеро. Алтайский Марс. Джипинг по Чуйской степи. Концерт горлового пения

При восходе из-за горы солнышка, озаряющего Гейзерное озеро, происходит настоящая магия, ведь утром там меньше людей и можно вдоволь насладиться этим чудом природы.

Затем мы сделаем миллион фотографий на смотровой в Курайской степи.

Грандиозные виды на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта захватывают дух и именно здесь по-настоящему чувствуешь свободу: от мыслей, от проблем, от суеты.

Потом мы попадаем на другую планету, и невозможно поверить, что это тоже Алтай!

Пустынные пейзажи и разноцветные породы, камни под ногами и ракушечник, оставшийся после древнего моря Тетис.

И на “Алтайском марсе”, долине Кызыл-чин нас ждет обед-пикник на природе.

В завершение дня мы устроим покатушки на джипах по Чуйской степи (колыбели Тюркской цивилизации).

Вечером будете слушать горловое пение с уст кайчи – сказителей, передающих свое мастерство из поколения в поколение.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 100 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гейзерное озеро. Алтайский Марс. Джипинг по Чуйской степи. Концерт горлового пенияГейзерное озеро. Алтайский Марс. Джипинг по Чуйской степи. Концерт горлового пенияГейзерное озеро. Алтайский Марс. Джипинг по Чуйской степи. Концерт горлового пенияГейзерное озеро. Алтайский Марс. Джипинг по Чуйской степи. Концерт горлового пения
3 день

Долина Чулышмана. Трекинг до водопада Куркуре

Сегодня Вас ждут еще более дикие места, без связи и электричества, но оттого еще более притягательные.

Красные ворота, Мертвое озеро, озера Учкель и Киделю, перевал Кату-Ярык и невообразимый каньон реки Чулышман.

Обедаем на природе с шикарным видом и спускаемся в долину.

Совершаем трекинг до самого красивого водопада Алтая – Куркуре.

Грохочущий, громыхающий, так переводится его название и ему оно идет на 100%!

После водопада, можно еще поохотиться за самыми красивыми розовыми горами!

Долина Чулышмана – очень теплое место и здесь каждый год горы покрываются сиреневыми кустами рододендрона Ледебура или маральником.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 88 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Долина Чулышмана. Трекинг до водопада КуркуреДолина Чулышмана. Трекинг до водопада КуркуреДолина Чулышмана. Трекинг до водопада КуркуреДолина Чулышмана. Трекинг до водопада Куркуре
4 день

Путь до Чемала. Розовые горы

Вам предстоит путь до Чемала, в “цивилизацию”, туристическую Мекку Сибири, где большая концентрация розовых гор, которым мы уделим особое внимание.

Ведь именно за этим вы и приехали.

По дороге мы попробуем местные крафтовые сыры и пообедаем в сказочной деревне.

А еще в этот день мы посетим необычное место, которое оставим пока в секрете.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 340 км.

Проживание: эко-отель Woodpark.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Путь до Чемала. Розовые горыПуть до Чемала. Розовые горыПуть до Чемала. Розовые горыПуть до Чемала. Розовые горы
5 день

Ороктойский мост. Мараловодческие хозяйства

Цветение маральника.

Нежные цветки опадают от легкого дуновения ветра или маленького дождя, и застать самое полное цветение, когда горы вокруг становятся розовыми, сиреневыми, нежно-фиолетовыми, это большое везение!

Обязательно посетим Ороктойский мост, с которого открываются потрясающие виды на Катунь.

В этот день вас ждет еще один маральник, так называют мараловодческие хозяйства, где мы узнаем зачем срезают рога маралов и чем полезны панты.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 70 км.

Проживание: эко-отель Woodpark.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Ороктойский мост. Мараловодческие хозяйстваОроктойский мост. Мараловодческие хозяйстваОроктойский мост. Мараловодческие хозяйстваОроктойский мост. Мараловодческие хозяйства
6 день

Квадроциклы. Вертолетная прогулка. Погружение в местную культуру

День активностей и шопинга!

День полный ярких впечатлений!

Ведь сегодня вы совершите подъём на гору на огромных квадроциклах!

А оттуда открываются такие виды, что кажется, круче быть не может!

Но нет, может… Прогулка на вертолёте над долиной реки Катунь, главной водной артерии Алтая!

А после полёта у нас будет погружение в местную культуру!

Искусство на Алтае – это сочетание современных веяний с этникой и традициями.

И завершим вечер горячей баней.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 20 км.

Проживание: эко-отель Woodpark.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Квадроциклы. Вертолетная прогулка. Погружение в местную культуруКвадроциклы. Вертолетная прогулка. Погружение в местную культуруКвадроциклы. Вертолетная прогулка. Погружение в местную культуруКвадроциклы. Вертолетная прогулка. Погружение в местную культуру
7 день

Отъезд

Завтрак в отеле и трансфер до аэропорта в первой половине дня.

Проживание

Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах Woodpark и отеле “Этнодом ЮРТА”.

Мы подбираем такие отели, что везде у вас в номере будет туалет и душ.

Варианты проживания

Отель «Baza WOOD PARK»

3 ночи

Отель Baza WOOD PARK расположен в городе Аскт. К услугам гостей терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Ежедневно в отеле сервируется континентальный завтрак.

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «База ВУД» предоставят гостям необходимую туристическую информацию.

Расстояние до аэропорта Горно-Алтайска составляет 49 км.

Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»

Этнодом «Юрта»

3 ночи

Проживание в юртах в горном Алтае.

Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.

Удобства в каждой юрте:

  • 2 кровати, трансформируемые в одну двуспальную кровать с белоснежным постельным бельем;
  • Удобный диван, как дополнительное спальное место;
  • Мини-кухня со всем необходимым для приготовления еды;
  • Круглый традиционный стол и табуретки;
  • Отопление, которое не сушит воздух;
  • Достаточное количество розеток для ваших гаджетов;
  • Тумбочки — 2шт.;
  • Гардеробная зона;
  • Национальные ковры-сырмаки на полу;
  • Бесплатный Wi-Fi;
  • В каждой юрте есть собственная ванная комната: душ, теплый пол, комплект полотенец, гигиенический набор, фен, туалетная бумага.
Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту и трансферы во время путешествия
  • Горячее трехразовое питание (учитываем предпочтения каждого участника)
  • Прекрасный кейтеринг на природе с ресторанной сервировкой
  • Концерт сказителя-кайчи
  • Двухместное проживание в уютных благоустроенных номерах
  • Входы на все достопримечательности и все экскурсии
  • Парение в баньке
  • Квадроциклы
  • Вертолетная прогулка
  • Круглосуточное сопровождение нашей команды
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.

  • Легкие вещи, футболки, купальники;
  • Удобные вещи, штаны, леггинсы;
  • Тёплые вещи, носки, толстовка, тёплые штаны, лёгкая шапка;
  • Куртки: желательно иметь с собой и лёгкую непромокаемую ветровку или дождевик, и тёплую куртку. Можно заменить теплую куртку жилетом с толстовкой;
  • Обувь: удобные непромокаемые кроссовки или треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды, сланцы;
  • Защита от солнца (обязательно!): кепка, солнцезащитные очки и защитный крем с SPF 50 или более;
  • Набор средств гигиены;
  • Камеры, телефон, зарядные устройства.

Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем будем ездить?

Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.

Есть ли связь и интернет?

Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).

Какая там погода?

Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.

А комаров много?

Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.

Сколько человек в группе?

Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).

Есть ли скидки в туре?

Скидки детям предоставляются при условии совместного проживания с 2 взрослыми. Для них бронируется семейный номер. Предоставляется при условии наличия таких номеров в бронируемых отелях. Подробнее о возможности и размере скидки уточняйте у менеджера при бронирования тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
12 окт 2022
Профессионально
С
22 сен 2022
Всем очень понравилось. Каждый день был насыщенным и интересным. Никогда не видела более красивых мест. Спасибо нашему гиду Паше за лучший опыт в Алтае, помощь и поддержку 24 на 7
А
20 сен 2022
Все организовано отлично!

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