Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска.
После завтрака мы начинаем наши приключения на Алтае!
Вас ждет знаменитый Чуйский тракт, одна из красивейших дорог мира, Семинский перевал, Каракольская долина с древними памятниками, напоминающими нам о тех, кто жил здесь тысячи лет назад, серпантин перевала Чике-Таман, вкуснейший обед специально для нас в уютном местечке, Катунские террасы и поражающие воображение бомы (крутые обрывистые берега).
Если повезет, мы встретим сиреневые горы и вдоволь пофотографируемся с ними.
Вечером по приезду в с. Акташ вас торжественно встретят и накормят национальными казахскими блюдами!
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
При восходе из-за горы солнышка, озаряющего Гейзерное озеро, происходит настоящая магия, ведь утром там меньше людей и можно вдоволь насладиться этим чудом природы.
Затем мы сделаем миллион фотографий на смотровой в Курайской степи.
Грандиозные виды на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта захватывают дух и именно здесь по-настоящему чувствуешь свободу: от мыслей, от проблем, от суеты.
Потом мы попадаем на другую планету, и невозможно поверить, что это тоже Алтай!
Пустынные пейзажи и разноцветные породы, камни под ногами и ракушечник, оставшийся после древнего моря Тетис.
И на “Алтайском марсе”, долине Кызыл-чин нас ждет обед-пикник на природе.
В завершение дня мы устроим покатушки на джипах по Чуйской степи (колыбели Тюркской цивилизации).
Вечером будете слушать горловое пение с уст кайчи – сказителей, передающих свое мастерство из поколения в поколение.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 100 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня Вас ждут еще более дикие места, без связи и электричества, но оттого еще более притягательные.
Красные ворота, Мертвое озеро, озера Учкель и Киделю, перевал Кату-Ярык и невообразимый каньон реки Чулышман.
Обедаем на природе с шикарным видом и спускаемся в долину.
Совершаем трекинг до самого красивого водопада Алтая – Куркуре.
Грохочущий, громыхающий, так переводится его название и ему оно идет на 100%!
После водопада, можно еще поохотиться за самыми красивыми розовыми горами!
Долина Чулышмана – очень теплое место и здесь каждый год горы покрываются сиреневыми кустами рододендрона Ледебура или маральником.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 88 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Вам предстоит путь до Чемала, в “цивилизацию”, туристическую Мекку Сибири, где большая концентрация розовых гор, которым мы уделим особое внимание.
Ведь именно за этим вы и приехали.
По дороге мы попробуем местные крафтовые сыры и пообедаем в сказочной деревне.
А еще в этот день мы посетим необычное место, которое оставим пока в секрете.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: эко-отель Woodpark.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Цветение маральника.
Нежные цветки опадают от легкого дуновения ветра или маленького дождя, и застать самое полное цветение, когда горы вокруг становятся розовыми, сиреневыми, нежно-фиолетовыми, это большое везение!
Обязательно посетим Ороктойский мост, с которого открываются потрясающие виды на Катунь.
В этот день вас ждет еще один маральник, так называют мараловодческие хозяйства, где мы узнаем зачем срезают рога маралов и чем полезны панты.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 70 км.
Проживание: эко-отель Woodpark.
Питание: завтрак, обед, ужин.
День активностей и шопинга!
День полный ярких впечатлений!
Ведь сегодня вы совершите подъём на гору на огромных квадроциклах!
А оттуда открываются такие виды, что кажется, круче быть не может!
Но нет, может… Прогулка на вертолёте над долиной реки Катунь, главной водной артерии Алтая!
А после полёта у нас будет погружение в местную культуру!
Искусство на Алтае – это сочетание современных веяний с этникой и традициями.
И завершим вечер горячей баней.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 20 км.
Проживание: эко-отель Woodpark.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак в отеле и трансфер до аэропорта в первой половине дня.
Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах Woodpark и отеле “Этнодом ЮРТА”.
Мы подбираем такие отели, что везде у вас в номере будет туалет и душ.
Отель Baza WOOD PARK расположен в городе Аскт. К услугам гостей терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Ежедневно в отеле сервируется континентальный завтрак.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «База ВУД» предоставят гостям необходимую туристическую информацию.
Расстояние до аэропорта Горно-Алтайска составляет 49 км.
Проживание в юртах в горном Алтае.
Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.
Удобства в каждой юрте:
Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.
Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.
Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).
Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.
Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.
Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).
Скидки детям предоставляются при условии совместного проживания с 2 взрослыми. Для них бронируется семейный номер. Предоставляется при условии наличия таких номеров в бронируемых отелях. Подробнее о возможности и размере скидки уточняйте у менеджера при бронирования тура.