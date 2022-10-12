1 день

Чуйский тракт. Село Акташ

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска.

После завтрака мы начинаем наши приключения на Алтае!

Вас ждет знаменитый Чуйский тракт, одна из красивейших дорог мира, Семинский перевал, Каракольская долина с древними памятниками, напоминающими нам о тех, кто жил здесь тысячи лет назад, серпантин перевала Чике-Таман, вкуснейший обед специально для нас в уютном местечке, Катунские террасы и поражающие воображение бомы (крутые обрывистые берега).

Если повезет, мы встретим сиреневые горы и вдоволь пофотографируемся с ними.

Вечером по приезду в с. Акташ вас торжественно встретят и накормят национальными казахскими блюдами!

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 340 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА.

Питание: завтрак, обед, ужин.