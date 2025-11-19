Мы отправляемся в необычное путешествие по Алтаю. В заказнике «Лебединый» вас ждут сотни грациозных лебедей-кликунов и других птиц. Вы сможете покормить их с берега озера Светлое. Затем мы посетим уникальный музей, где переплетаются славянские и алтайские традиции. А завершится день веселым квест-шоу с хаски и катанием на собачьих упряжках.
Описание экскурсииЭкскурсия начнется с посещения заказника «Лебединый», куда прилетают на зимовку до 1500 птиц, большинство из которых — прекрасные лебеди-кликуны. Также в заказнике обитают утки, большой крохаль, занесенный в Красную книгу, чирок-трескунок, широконоска, гоголь, шилохвость и другие. Во время отдыха на озере Светлом вы сможете покормить птиц со специально оборудованных площадок. Далее мы посетим необычный музей-панораму с оригинальными идеями и глубоким смыслом. В основу экспозиции интереснейшим образом положен синтез разных традиций: славянской и алтайской. В просторном чадыре музея вы погрузитесь в историческое прошлое малых коренных народов Алтая. Здесь представлены образцы старинных орудий труда и быта, применявшихся в хозяйстве алтайских народов. Вы сможете прикоснуться к предметам истории, примерить костюмы народов Алтая, а еще посетите удивительные локации этнокомплекса: пантеон славянских богов, Золотая баба и Зимний сад, символизирующий Нижний, Срединный и Верхний миры. После вас ждет развлекательное квест-шоу с новогодними ведущими и весёлыми хаски. А за дополнительную плату можно будет покататься на собачьих упряжках.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Алтайский край
- Река Бия
- Чуйский тракт
- Заказник «Лебединый»
- Музей-панорама с. Полеводка
- Центр ездового собаководства «Звезда Катуни»
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида-экскурсовода
- Входной билет
Что не входит в цену
- Питание
- Катание на собачьих упряжках: от 1500 руб. /чел. трасса 1 км
Место начала и завершения?
Коммунистический проспект, 16
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
