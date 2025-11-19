Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправляемся в необычное путешествие по Алтаю. В заказнике «Лебединый» вас ждут сотни грациозных лебедей-кликунов и других птиц. Вы сможете покормить их с берега озера Светлое. Затем мы посетим уникальный музей, где переплетаются славянские и алтайские традиции. А завершится день веселым квест-шоу с хаски и катанием на собачьих упряжках.

Алтай-Инфо Ваш гид в Горно-Алтайске Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 11 часов Размер группы 1-6 человек 4600 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Экскурсия начнется с посещения заказника «Лебединый», куда прилетают на зимовку до 1500 птиц, большинство из которых — прекрасные лебеди-кликуны. Также в заказнике обитают утки, большой крохаль, занесенный в Красную книгу, чирок-трескунок, широконоска, гоголь, шилохвость и другие. Во время отдыха на озере Светлом вы сможете покормить птиц со специально оборудованных площадок. Далее мы посетим необычный музей-панораму с оригинальными идеями и глубоким смыслом. В основу экспозиции интереснейшим образом положен синтез разных традиций: славянской и алтайской. В просторном чадыре музея вы погрузитесь в историческое прошлое малых коренных народов Алтая. Здесь представлены образцы старинных орудий труда и быта, применявшихся в хозяйстве алтайских народов. Вы сможете прикоснуться к предметам истории, примерить костюмы народов Алтая, а еще посетите удивительные локации этнокомплекса: пантеон славянских богов, Золотая баба и Зимний сад, символизирующий Нижний, Срединный и Верхний миры. После вас ждет развлекательное квест-шоу с новогодними ведущими и весёлыми хаски. А за дополнительную плату можно будет покататься на собачьих упряжках.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату