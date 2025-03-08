Из Горно-Алтайска - к водопаду, прекрасным лебедям и мощным зубрам
Побывать в зубровом питомнике и лебедином заказнике
Хотите понять, почему в Горный Алтай приезжают ценители природы? Тогда приглашаю вас в интересную поездку. Мы проедем по Чуйскому тракту. У Камышлинского водопада насытимся чистым воздухом. Окажемся на озере Светлое, куда зимой из Салехардской тундры прилетают гордые лебеди. И побываем в питомнике, где в естественной среде живут чистокровные зубры.
Описание экскурсии
Камышлинский водопад
Это один из наиболее популярных природных объектов в низовьях Катуни. Мы пройдём по подвесному мосту через реку, а затем 2,8 км по пешеходной тропе. Будем дышать таёжным воздухом и любоваться окружающей природой.
Зубровый питомник
Между сёлами Камлак и Черга находится единственное в Сибири место, где обитают чистокровные зубры беловежского и беловеже-кавказского подвидов. Помимо них, вы увидите также семью маралов. А ещё услышите историю появления беловежских зубров на Алтае.
Лебединый заказник
Это одно из двух мест в России, куда на зимовку прилетают лебеди-кликуны. Вы побываете на двух смотровых площадках заказника. Узнаете легенду о городе Грустине, кумандинцах — людях-лебедях и горе Бабырган, что в переводе с алтайского означает «белка-летяга». Кроме лебедей, на озере Светлом зимуют около 2000 диких уток: кряква, гоголь, красноголовая и хохлатая чернети.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Toyota Hiace или туристическом автобусе, вход в лебединый и зубровый питомники
Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и переход по мосту до Камышлинского водопада — 300 ₽ за взрослого и 150 ₽ за ребёнка до 14 лет
Экскурсия длится около 10 часов
Галина — ваш гид в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 175 туристов
Я Галина Алексеевна, гид-экскурсовод по Горному Алтаю. Родилась и выросла в Республике Алтай. У меня высшее экономическое образование ГАГУ и специальное образование гида-экскурсовода. Более 10 лет работаю в туризме. Люблю горы, лес, рассказы у костра, сплавы, восхождения. Люблю свой город — он такой единственный. Исходила его вдоль и поперёк.
Архипова
8 мар 2025
Огромное спасибо Галине за незабываемую поездку! Всё было организовано на высшем уровне: комфортный автомобиль, интересные рассказы о местности, которую мы проезжали и осматривали. Даже несмотря на длинную дорогу, время пролетело читать дальше
совершенно незаметно, благодаря увлекательным историям и прекрасной атмосфере. Места, которые мы посетили, просто сказочные и оставили массу ярких впечатлений. Очень рекомендую всем, кто хочет получить удовольствие от путешествия и узнать много нового. Обязательно съездите хотя бы раз — не пожалеете!