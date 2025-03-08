Хотите понять, почему в Горный Алтай приезжают ценители природы? Тогда приглашаю вас в интересную поездку. Мы проедем по Чуйскому тракту. У Камышлинского водопада насытимся чистым воздухом. Окажемся на озере Светлое, куда зимой из Салехардской тундры прилетают гордые лебеди. И побываем в питомнике, где в естественной среде живут чистокровные зубры.

Описание экскурсии

Камышлинский водопад

Это один из наиболее популярных природных объектов в низовьях Катуни. Мы пройдём по подвесному мосту через реку, а затем 2,8 км по пешеходной тропе. Будем дышать таёжным воздухом и любоваться окружающей природой.

Зубровый питомник

Между сёлами Камлак и Черга находится единственное в Сибири место, где обитают чистокровные зубры беловежского и беловеже-кавказского подвидов. Помимо них, вы увидите также семью маралов. А ещё услышите историю появления беловежских зубров на Алтае.

Лебединый заказник

Это одно из двух мест в России, куда на зимовку прилетают лебеди-кликуны. Вы побываете на двух смотровых площадках заказника. Узнаете легенду о городе Грустине, кумандинцах — людях-лебедях и горе Бабырган, что в переводе с алтайского означает «белка-летяга». Кроме лебедей, на озере Светлом зимуют около 2000 диких уток: кряква, гоголь, красноголовая и хохлатая чернети.

Организационные детали