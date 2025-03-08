Мои заказы

Из Горно-Алтайска - к водопаду, прекрасным лебедям и мощным зубрам

Побывать в зубровом питомнике и лебедином заказнике
Хотите понять, почему в Горный Алтай приезжают ценители природы? Тогда приглашаю вас в интересную поездку. Мы проедем по Чуйскому тракту. У Камышлинского водопада насытимся чистым воздухом. Окажемся на озере Светлое, куда зимой из Салехардской тундры прилетают гордые лебеди. И побываем в питомнике, где в естественной среде живут чистокровные зубры.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Камышлинский водопад

Это один из наиболее популярных природных объектов в низовьях Катуни. Мы пройдём по подвесному мосту через реку, а затем 2,8 км по пешеходной тропе. Будем дышать таёжным воздухом и любоваться окружающей природой.

Зубровый питомник

Между сёлами Камлак и Черга находится единственное в Сибири место, где обитают чистокровные зубры беловежского и беловеже-кавказского подвидов. Помимо них, вы увидите также семью маралов. А ещё услышите историю появления беловежских зубров на Алтае.

Лебединый заказник

Это одно из двух мест в России, куда на зимовку прилетают лебеди-кликуны. Вы побываете на двух смотровых площадках заказника. Узнаете легенду о городе Грустине, кумандинцах — людях-лебедях и горе Бабырган, что в переводе с алтайского означает «белка-летяга». Кроме лебедей, на озере Светлом зимуют около 2000 диких уток: кряква, гоголь, красноголовая и хохлатая чернети.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Toyota Hiace или туристическом автобусе, вход в лебединый и зубровый питомники
  • Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и переход по мосту до Камышлинского водопада — 300 ₽ за взрослого и 150 ₽ за ребёнка до 14 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 175 туристов
Я Галина Алексеевна, гид-экскурсовод по Горному Алтаю. Родилась и выросла в Республике Алтай. У меня высшее экономическое образование ГАГУ и специальное образование гида-экскурсовода. Более 10 лет работаю в туризме. Люблю горы, лес, рассказы у костра, сплавы, восхождения. Люблю свой город — он такой единственный. Исходила его вдоль и поперёк.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Архипова
Архипова
8 мар 2025
Огромное спасибо Галине за незабываемую поездку! Всё было организовано на высшем уровне: комфортный автомобиль, интересные рассказы о местности, которую мы проезжали и осматривали. Даже несмотря на длинную дорогу, время пролетело
читать дальше

совершенно незаметно, благодаря увлекательным историям и прекрасной атмосфере. Места, которые мы посетили, просто сказочные и оставили массу ярких впечатлений. Очень рекомендую всем, кто хочет получить удовольствие от путешествия и узнать много нового. Обязательно съездите хотя бы раз — не пожалеете!

