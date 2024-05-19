Смотровые площадки Горно-Алтайска

Найдено 7 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Горно-Алтайске, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Чуйский тракт за один день: персонализированное путешествие по сердцу Алтая
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
«Три смотровые площадки и участок старого однополосного Чуйского тракта»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
28 000 за всё до 2 чел.
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
«По пути вы исследуете потрясающие смотровые площадки и услышите легенды об алтайском богатыре Сартакпае»
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 14 800 за всё до 4 чел.
Неизведанный Чемал
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
«Со смотровой площадки на краю урочища перед вами откроется одна из самых выразительных панорам Катуни»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 20 000 за всё до 7 чел.
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
Погулять по экотропе среди кедров, вдохновиться красотой природного памятника и услышать его истории
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
«С обзорной площадки вам откроется панорамный вид на северную часть озера и мост, под которым рождается вторая по величине река Горного Алтая — Бия»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур «Фантастический Алтай»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы
Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях
«Смотровая Рериха — вы увидите посвященный художнику памятник из белого мрамора, живописно расположенный на берегу реки Катунь»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
39 000 за человека
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Чуйский тракт: путеводитель по величию Алтая
Исследуйте величественный Алтай, его сакральные места и дышащую историей природу в индивидуальной экскурсии
Начало: в Майминском или Чемальском районах
«Смотровая точка с видом на Северо-Чуйский хребет и ледники Актуру»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 6 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Город + горы: уникальная экскурсия в Горно-Алтайске
Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия
Начало: Возле музея имени Анохина
«Поднимемся на смотровую площадку горы»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 4 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Ирина - очень интересная и многогранная личность! Готова поделиться своими знаниями о культуре Алтая, тонких материях и великих людях. Маршрут
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    по Чемалу был построен грамотно, пунктуальна и доброжелательна. Если Вы хотите проникнуться не только новыми впечатлениями, но и пообщаться с нестандартно мыслящим человеком - однозначно рекомендую!

  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
    Великолепная индивидуальная экскурсия по Горному Алтаю с гидом Михаилом. В очень комфортных условиях посетили немало интересных мест на Алтае, включая
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    труднодоступные. Михаил - отличный знаток Горного Алтая, великолепный рассказчик, приятный собеседник на все возможные темы и профессиональный гид и водитель. Всем однозначно рекомендую поездку по Горному Алтаю в сопровождении данного гида!!!

  • А
    Андрей
    25 апреля 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Чудесный маршрут по Чемалу, кравейщая Катунь, очаровательные места. Наша гид Ириша,просто молодец. С ней комфортно,знает традиции и обычаи алтайцев. Знает историю родного края. Просто молодец!!!
  • В
    Владимир
    17 апреля 2024
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Экскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромное.
    Экскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромноеЭкскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромноеЭкскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромноеЭкскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромноеЭкскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромное
  • В
    Виктор
    5 апреля 2024
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Все отлично
  • Н
    Нина
    28 марта 2024
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Гид по Горно- Алтайску- Рада- влюбленный в свой город человек. Показала нам много интересного. Мы очень довольны экскурсией!
  • А
    Александра
    10 марта 2024
    Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
    Нам ооооочень понравилась вся поездка. Спасибо большое! Благодаря Максиму получилась незабываемая поездка. Экскурсия была на УАЗ Патриот, поэтому мы с комфортом доезжали до любых экскурсионных точек👌Задумались ещё летом приехать! Настолько комфортно и интересно все было. Ещё раз спасибо 🔥
  • С
    Светлана
    30 декабря 2023
    Неизведанный Чемал
    Благодарю Олега за оптимально составленную экскурсию, за профессионализм, любовь к своему делу! Отличный гид! Интелигентный, доброжелательный, понимающий, можно сказать даже предугадывающий. Учитывающий ВСЕ пожелания клиента. Получили колоссальное удовольствие и от экскурсии, и от общения с гидом.
  • О
    Ольга
    2 декабря 2023
    Неизведанный Чемал
    Олег - потрясающий гид. Безопасное вождение, остановки в самых красивых местах, рассказ про культуру и наследие Алтая - все было в лучшем виде. Уже порекомендовали Олега друзьям и знакомым. Большое человеческое спасибо!
    Олег - потрясающий гид. Безопасное вождение, остановки в самых красивых местах, рассказ про культуру и наследиеОлег - потрясающий гид. Безопасное вождение, остановки в самых красивых местах, рассказ про культуру и наследиеОлег - потрясающий гид. Безопасное вождение, остановки в самых красивых местах, рассказ про культуру и наследиеОлег - потрясающий гид. Безопасное вождение, остановки в самых красивых местах, рассказ про культуру и наследиеОлег - потрясающий гид. Безопасное вождение, остановки в самых красивых местах, рассказ про культуру и наследиеОлег - потрясающий гид. Безопасное вождение, остановки в самых красивых местах, рассказ про культуру и наследие

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Смотровые площадки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
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  3. Неизведанный Чемал
  4. Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
  5. Джип-тур «Фантастический Алтай»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
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