Смотровые площадки Горно-Алтайска

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Чуйский тракт за один день: персонализированное путешествие по сердцу Алтая
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
«Три смотровые площадки и участок старого однополосного Чуйского тракта»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
«По пути вы исследуете потрясающие смотровые площадки и услышите легенды об алтайском богатыре Сартакпае»
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
«Со смотровой площадки на краю урочища перед вами откроется одна из самых выразительных панорам Катуни»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
Погулять по экотропе среди кедров, вдохновиться красотой природного памятника и услышать его истории
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
«С обзорной площадки вам откроется панорамный вид на северную часть озера и мост, под которым рождается вторая по величине река Горного Алтая — Бия»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы
Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях
«Смотровая Рериха — вы увидите посвященный художнику памятник из белого мрамора, живописно расположенный на берегу реки Катунь»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
39 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Чуйский тракт: путеводитель по величию Алтая
Исследуйте величественный Алтай, его сакральные места и дышащую историей природу в индивидуальной экскурсии
Начало: в Майминском или Чемальском районах
«Смотровая точка с видом на Северо-Чуйский хребет и ледники Актуру»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город + горы: уникальная экскурсия в Горно-Алтайске
Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия
Начало: Возле музея имени Анохина
«Поднимемся на смотровую площадку горы»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 мая 2024Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!
- ААлександра14 мая 2024Ирина - очень интересная и многогранная личность! Готова поделиться своими знаниями о культуре Алтая, тонких материях и великих людях. Маршрут
- ААлександр12 мая 2024Великолепная индивидуальная экскурсия по Горному Алтаю с гидом Михаилом. В очень комфортных условиях посетили немало интересных мест на Алтае, включая
- ААндрей25 апреля 2024Чудесный маршрут по Чемалу, кравейщая Катунь, очаровательные места. Наша гид Ириша,просто молодец. С ней комфортно,знает традиции и обычаи алтайцев. Знает историю родного края. Просто молодец!!!
- ВВладимир17 апреля 2024Экскурсию рекомендую. Гидом был Максим, все чудесно провел. Спасибо огромное.
- ВВиктор5 апреля 2024Все отлично
- ННина28 марта 2024Гид по Горно- Алтайску- Рада- влюбленный в свой город человек. Показала нам много интересного. Мы очень довольны экскурсией!
- ААлександра10 марта 2024Нам ооооочень понравилась вся поездка. Спасибо большое! Благодаря Максиму получилась незабываемая поездка. Экскурсия была на УАЗ Патриот, поэтому мы с комфортом доезжали до любых экскурсионных точек👌Задумались ещё летом приехать! Настолько комфортно и интересно все было. Ещё раз спасибо 🔥
- ССветлана30 декабря 2023Благодарю Олега за оптимально составленную экскурсию, за профессионализм, любовь к своему делу! Отличный гид! Интелигентный, доброжелательный, понимающий, можно сказать даже предугадывающий. Учитывающий ВСЕ пожелания клиента. Получили колоссальное удовольствие и от экскурсии, и от общения с гидом.
- ООльга2 декабря 2023Олег - потрясающий гид. Безопасное вождение, остановки в самых красивых местах, рассказ про культуру и наследие Алтая - все было в лучшем виде. Уже порекомендовали Олега друзьям и знакомым. Большое человеческое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Смотровые площадки»
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