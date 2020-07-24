Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак

Приглашаем Вас в поход по самому центру Северо-Чуйского хребта, который является одним из самых крупных на Алтае

5
3 отзыва
Приглашаем Вас в поход по самому центру Северо-Чуйского хребта, который является одним из самых крупных на Алтае. Маршрут пролегает по долине реки Маашей до ледника Маашей. Ледник располагается у горы Маашей-Баш, высота которой составляет 4177 метров.
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Ближайшие даты:
26
июн
16
июл
05
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим самые разнообразные, постоянно сменяющие друг друга пейзажи — спокойные горные озера, величественные горные пики и ледники, реки с множеством порогов, бурные водопады и разноцветные луга;
  • увидим высокогорные озера Каракабак;
  • увидим исчезнувшее озеро Маашей. 

Программа тура по дням

1 день
Автопереезд до с. Акташ

Встреча группы в зависимости от места прибытия.

После встречи группа рассаживается в автобусе.

Сегодня Вам предстоит автопутешествие до села Чибит.

От города Бийска Ваш путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту

Через несколько часов после затяжного подъема Вы окажетесь на Семинском перевале, самой высокой точке Чуйского тракта – 1717 м над уровнем моря (9 км подъем и 11 км спуск).

После Семинского перевала массу ощущений у Вас оставит перевал Чике-Таман (1460 м), он хоть и ниже, но серпантинные спуски и подъемы гораздо круче.

Кедровый лес и замечательный вид на величественные горы Алтая, открывающиеся с перевалов, не оставят Вас равнодушными.

После слияния Катуни и Чуи дорога устремляется вдоль долины реки Чуя, где Вы станете свидетелями неистовства порогов горной реки.

Ужин, вечер знакомств у костра.

Размещение на территории кемпинга за селом Акташ в палатках.

Питание включено: ужин.

Авто (от Барнаула): 630 км. В дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

2 день
с. Акташ – река Чуя – река Мажой – устье реки Каракабак

Начало активной части нашего похода.

В начале дня нас ждет пеший переход от недостроенной ГЭС до моста через реку Чуя, далее плавный подъем по р. Маашей (Мажой), до устья р. Каракабак.

Постепенно, по мере подъема перед нами откроются главные вершины Северо-Чуйского хребта Карагем-Баши, Маашей-Баши, Куркуре.

Позади еще виднеется долина реки Чуя.

Устанавливаем палаточный лагерь на месте слияния рек Мажой и Каракабак.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пеший переход: 11 км, 5-6 часов.

3 день
Радиальный выход к Маашейскому озеру (исчезнувшему) или до ледника (по физ. состоянию участников)

Прогулка к исчезнувшему Маашейскому озеру.

В 2012 году после сильных дождей оказалось размытой естественная плотина, из-за чего озеро просто «вылилось» в реку.

Сегодня на месте огромного озера — обширная площадка влажного песка.

Если позволит погода и физическое состояние участников, радиальный выход к одному из крупнейших ледников Алтая – Маашейскому.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пеший переход до озера: 5-6 км (в одну сторону), 4-5 часов, до ледника 12 км (в одну сторону), 8-9 часов.

4 день
Радиальный выход к Каракабакским озерам

Сегодня мы совершим радиальный выход в верховья реки Каракабак, где находятся пять изумительных по красоте горных озер.

Каракабакские озера имеют разный цвет воды и в окружении горных вершин представляют незабываемое по красоте зрелище.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пеший переход до озер: 7 км (в одну сторону), 5-6 часов.

5 день
Устье реки Каракабак – река Чуя – кемпинг в с. Акташ

Спуск по уже знакомой тропе в долину реки Чуя. Обратный путь уже значительно легче.

Баня, ужин у костра. Размещение на территории кемпинга в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пеший переход: 11 км, 4-5 часов. 

6 день
с. Акташ – Горно-Алтайск – Бийск – Барнаул – Новосибирск

Отъезд в Барнаул, Новосибирск. По дороге экскурсии к наскальным рисункам, слияние Чуи и Катуни, заезжаем на сувенирный рынок.

Питание включено: завтрак.

Авто: 630 км. В дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

Проживание

На активной части маршрута туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом. В первый и пятый день тура размещение в палатках на территории кемпинга. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска до с. Акташ и обратно
  • Внутримаршрутные переезды по программе
  • Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка
  • Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат)
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
  • Баня по программе, в пятый день тура
  • Размещение в палатках на территории кемпинга в первый и пятый день тура
  • Оплата моста через Чую, в обе стороны
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу, в том числе камера хранения, зарядка гаджетов и тд.
  • Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на слиянии Маашей и Каракабак
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак с широкими лямками, 80-100 литров;
  • надежный непромокаемый вкладыш, полиэтиленовые пакеты (непромокаемый мешок для защиты особо ценных личных вещей – деньги, документы, фотокамера и прочее) от воды;
  • походная обувь для пеших переходов лучше всего подойдут кроссовки или трекинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Избегайте новой не разношенной обуви.
  • сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы);
  • удобная одежда для пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
  • комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
  • термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
  • теплый свитер;
  • теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
  • теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
  • кепка или панама;
  • перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
  • носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
  • непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена;
  • купальный костюм;
  • туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
  • солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
  • маленький фонарик (налобный);
  • индивидуальные лекарственные средства;
  • небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л;
  • фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
  • сидение туристическое (хоба);
  • личная посуда (миска, кружка, ложка);
  • спальники выдаем, но лучше иметь свой (комфорт -5;0), так как спальник является предметом индивидуального пользования.

Обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.

Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:

Группа, выходящая в пеший поход по Алтаю, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура в Горном Алтае также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:

  • пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
  • рулонный пластырь (1 шт.);
  • бинт среднего размера (1 шт.);
  • обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
  • аспирин (1 уп.);
  • цитрамон (1 уп.);
  • капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
  • глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
  • средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
  • антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
  • средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
  • эластичный бинт (1 шт.);
  • средство от боли в горле (1-2 уп.);
  • быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
  • энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
  • антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
  • поливитамины (по желанию).
Могут ли принять участие в туре дети 12-16 лет?

Да, ребенка вы взять с собой можете, но опять же, все зависит от физической формы и здоровья ребенка. Детей до 16 лет обязательно должен сопровождать один из родителей.

На каком транспорте будет организован трансфер, сколько по времени мы будем в дороге?

Автобус, либо микроавтобус на каждый определенные заезд выделяется исходя из количества человек приезжающих в определенную дату. Это может быть небольшой микроавтобус, либо большой автобус импортного или отечественного производства. От Барнаула до с. Чибит около 600 км, по этому в дороге не менее 12-13 часов. Сидения в авто хорошие, но не супер комфортные, а расстояния очень большие, поэтому следует морально подготовиться. Но все эти неудобства стоят того.

Сколько человек будет в группе, возраст, больше мальчиков или девочек?

По составу группы бывают разные, в среднем от 6 до 10 человек, но иногда бывают маленькие 4-5 человек и большие группы до 12-16 человек. Возраст участников различный от 12 до 60 лет, в некоторых больше парней, в некоторых больше девушек.

Сколько (в среднем) в походе весит рюкзак?

Стартовый вес рюкзака для данного похода составляет примерно 18-20 кг у мужчин и 13-14 кг у женщин. Вес также зависит от того, сколько вещей и принадлежностей человек берёт с собой. Традиционно во время движения разгружаем тех, кому тяжело,"в пользу" тех, кто способен нести больше.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.

В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.

В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.

Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.

Как распределяются продукты и групповое снаряжение между участниками похода?

Все групповое снаряжение и продукты распределяются между всеми участниками похода исходя из персональных физических возможностей. Кто-то физически может взять чуть больше, кто-то (например девушки) чуть меньше.

Часто ли бывают привалы?

Стандартная схема такова: на 45 минут ходьбы – 15 минут отдыха. Но всё меняется с учётом трудностей маршрута, погоды, а также с учётом средней скорости движения группы. Если дорога просёлочная и ровная – можно с песнями прошагать по ней два часа без остановки. Если крутой подъём – привалы-пятиминутки будут требоваться каждые 10-15 минут. Кроме того, ориентируемся мы всегда на самых слабых участников.

Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?

Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.

Встреча туристов осуществляется:

  • на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
  • в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
  • на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
  • на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
  • в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.

В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.

Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.

Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.

Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.

День заезда считается днем начала тура по Алтаю.

После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.

Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.

Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.

Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.

От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.

Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.

ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).

На какой день покупать обратный билет?

Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:

  • в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное);
  • в Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное);
  • в Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное);
  • в Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.

Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.

Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.

Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.

Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будут на маршруте комары, мошки, клещи?

Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.

2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.

3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.

Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?

Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.

Возможно ли проведение тура в другие даты?

Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.

Какая нас ожидает погода в туре?

Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.

Какие требования к участнику тура?

Специальной туристической подготовки для участия в данном туре не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
24 июля 2020
Всё было чудесно. Величественный Алтай гид Николай показал нам во всей красе. 64 километра пути, вкусный чай из лесных трав, отличные попутчики, всё как надо.
Н
17 авг 2018
Сложно передать словами все эмоции от нашего путешествия. Оно было незабываемым. Возможно это потому, что в такой поход мы первый раз пошли…) Но в любом случае было все здорово) Даже те проблемы и сложности, которые были, только добавили полноты ощущения себя в таких изумительных местах и условиях…
Первый подъем с груженым рюкзаком - пожалуй самое тяжелое испытание было) Но дальше было легче. За те впечатления, которые были получены и от видов природы (горы, реки, озера, ледники, растительность и даже живность), и от ощущения своего единения с этим всем… это была небольшая плата…) К тому же было даже интересно испытать себя, узнать, на что ты способен) И отрыв от цивилизации, так сказать, тоже был очень интересным опытом)
Может еще нам повезло - с погодой, с компанией, с гидом (с нами ходил Сергей Образцов - привет ему хочется передать, если вдруг он будет читать это). Все было так, как нельзя было бы придумать лучше…)
А
15 июня 2022
Тур: замечательные места с возможностью сходить в горы в свободное время на первой базе. Домики комфортные, рядом с рекой. Во время тура была страховка и по маршруту сопровождение газелей. Особый респект инструкторам: Артёму и Мише и страховочному катамарану.

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Нет отзывов
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр
Отключиться от будничных забот и ощутить целительную силу природы
4 июля
27 000 за 1 человека
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.7
9 отзывов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Перезагрузиться в окружении завораживающей природы и услышать давние предания
22 авг
23 авг
24 авг
25 авг
от 44 000 за всё до 4 чел.
Гора Чёртов палец и Долина Гротов
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Гора Чёртов палец и Долина Гротов
Гора Чертов палец и долина Гротов - одни из самых зрелищных
6 000 за всё до 5 чел.
Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок
Мы отправимся к озеру Манжерок у подножья горы Малая Синюха, которая с древности является покровительницей женщин
15 июля
1 700 за 1 человека
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