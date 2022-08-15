Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением

Шавлинское зазеркалье

4
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Поход с палатками и костром по таежным тропкам к жемчужинам Северо-Чуйского хребта – к бирюзовым Шавлинским озерам.

Вы пойдете налегке, без тяжелых рюкзаков, все вещи, продукты и снаряжение везут на конях! В путешествии Вы увидите первозданные красоты Алтая и побудете вдали от цивилизации в гармонии с природой.
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Ближайшие даты:
17
июн
1
июл
15
июл
29
июл
12
авг
26
авг

Что вас ожидает:

Общение с лошадьми
Общение с лошадьми
Лошадки станут нашим другом на маршруте, облегчат путешествие и подарят свою доброту
Заряд энергии
Заряд энергии
Полностью перезагрузимся, вдыхая запах тайги и наслаждаясь видами
Алтайские ягодки
Алтайские ягодки
Будем варить компоты из лесных ягод и пить со сладостями
Вкусная походная еда
Вкусная походная еда
Нас ждет разнообразная пища, приготовленная на костре и пикники в красивейших местах
Милые обитатели Алтая
Милые обитатели Алтая
В лиственничной тайге иногда можно увидеть бурундуков, соболя, косулю, кедровку и других животных и птиц

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд в с. Акташ

Встреча группы в г. Горно-Алтайск (9:00-13:00 ч.), водитель заберет в аэропорту, автовокзале, гостинице и т. п.

Переезд на микроавтобусе в с. Акташ – отправную точку маршрута (350 км).

Прибытие в Акташ, заселение на турбазу (летние домики).

Встреча с гидом.

Ужин.

Подготовка вещей к походу.

Инструктаж.

Отдых.

Ночевка.

2 день

Село Акташ - стоянка «Густой кедр»

Утром завтракаем и выезжаем на авто повышенной проходимости с турбазы к месту начала пешего перехода – мосту через р. Чуя (около 15 км).

Все вещи, продукты и снаряжение упаковываем в арчемаки (специальные сумки для перевозки на конях).

С собой турист оставляет небольшой рюкзачок с вещами, которые понадобятся в пути в течение дня (легкая куртка, дождевик, бутылка с водой, фотоаппарат и т. п.).

Переходим через мост, далее вверх по ручью Орой, поднимаемся на Оройский перевал.

Тропа проходит по лиственничной и кедровой тайге.

После перевала отдых, пикник.

Переход на стоянку “Густой кедр”, откуда открывается вид на Курайский и Айгулакский хребты.

Идем не спеша, вдыхая запах тайги и наслаждаясь видами.

Вечером вкусный ужин, приготовленный на костре.

Ночевка среди вековых кедров в палаточном лагере.

Пеший переход около 15 км.

Село Акташ - стоянка «Густой кедр»Село Акташ - стоянка «Густой кедр»Село Акташ - стоянка «Густой кедр»Село Акташ - стоянка «Густой кедр»
3 день

Переход стоянка «Густой кедр» - плато Талдыс-Кель

Завтрак.

Переход стоянка “Густой кедр” – плато Талдыс-Кель.

Тропа проходит по высокогорной тундре, среди карликовой березы и небольших озер, местами небольшие болотины.

Переход в долину реки Кол (Шабага).

Пикник.

Отдых.

Переход в долину р. Шавла.

Тропа проходит по лиственничной тайге в ущелье Шавло.

По дороге иногда можно встретить различных животных и птиц: белок, бурундуков, соболя, косулю, куропатку, кедровку и др.

Открываются виды на ледники Северо-Чуйского хребта.

Устанавливаем палаточный лагерь на берегу р. Шавла вблизи Нижнего Шавлинского озера.

Ужин.

Ночевка.

Пеший переход около 23 км.

Переход стоянка «Густой кедр» - плато Талдыс-КельПереход стоянка «Густой кедр» - плато Талдыс-КельПереход стоянка «Густой кедр» - плато Талдыс-КельПереход стоянка «Густой кедр» - плато Талдыс-Кель
4 день

Нижнее Шавлинское озеро

Прогулка к Нижнему Шавлинскому озеру.

Открывается незабываемый вид на вершины Северо-Чуйского хребта – г. Красавица (3764 м), Сказка (3530 м) и Мечта (3437 м), у подножия которых тянется цепочка озер ярко бирюзового цвета.

Подъем на г. Пирамида, откуда открывается вид сверху на Шавлинские озера и ущелье Шавло.

Красивейшие фото и видеосъемки.

Пикник.

Дополнительная опция – возможна баня на берегу Нижнего озера (не входит в стоимость).

Ужин.

Посиделки у костра.

Ночевка.

Пеший переход около 7 км.

Нижнее Шавлинское озероНижнее Шавлинское озероНижнее Шавлинское озероНижнее Шавлинское озеро
5 день

Верхние Шавлинские озера

Радиальный выход на Верхние Шавлинские озера, к истокам р. Шавла.

Каменный город.

Тропа идет по берегу Нижнего озера, через курумник, затем вверх по р. Шавла по кедровой и лиственничной тайге.

Пикник на Верхнем озере с видом на ледники Мечта, Красавица и Сказка на высоте 2200 м над уровнем моря.

Пеший переход около 12 км.

Верхние Шавлинские озераВерхние Шавлинские озераВерхние Шавлинские озераВерхние Шавлинские озера
6 день

Днёвка

Днёвка.

Отдых на озере, прогулки, свободное время.

Также этот день может быть резервным на случай непогоды.

ДнёвкаДнёвкаДнёвкаДнёвка
7 день

Пеший переход

Собираемся в обратный путь.

Переход р. Шавла – р. Шабага – плато Талдыс-Кель – стоянка "Густой кедр".

Ночевка.

Пеший переходПеший переходПеший переходПеший переход
8 день

Спуск с Оройского перевала. Переезд в с. Акташ

Завтракаем и спускаемся с Оройского перевала к мосту через Чую, где нас будет ждать авто повышенной проходимости.

Переезд на базу в с. Акташ.

Вечерняя баня, отдых и ужин.

За дополнительную плату возможны авто-экскурсии: цветные горы урочища Кызыл-Чин (Алтайский Марс), Уларские водопады, Акташский ретранслятор: обзор с высоты 3000м, и др.

Спуск с Оройского перевала. Переезд в с. АкташСпуск с Оройского перевала. Переезд в с. АкташСпуск с Оройского перевала. Переезд в с. АкташСпуск с Оройского перевала. Переезд в с. Акташ
9 день

Отъезд

Утренний трансфер в Горно-Алтайск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках на маршруте и в летних домиках на турбазе (2 ночи).

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей

Во время пешей части маршрута ночевки в 2-3 местных палатках. Все снаряжение (палатки,
спальники, карематы) выдается в день начала тура.

Летние домики

2 ночи

В день приезда и по возвращении из похода размещение в летних домиках на турбазе. Душ, баня. Удобства на улице.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт на протяжении маршрута
  • Аренда коней и снаряжения для них
  • Предоставление снаряжения (палатки, спальники, карематы, костровое оборудование)
  • Работа конюха
  • Работа гида-проводника, экскурсионная программа
  • Питание на маршруте (готовим совместно, приготовление пищи на костре)
  • Баня (1 раз)
  • Оформление страховки
  • Оплата рекреационных сборов
  • Ночевки в домиках в 1-й и 8-й день маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание в кафе во время трансфера в 1-й и 9-й день
  • Баня на берегу Нижнего Шавлинского озера
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплый комплект одежды (куртка ветрозащитная, свитер, спортивные брюки или костюм на флисе, легкая шапочка, несколько пар теплых носков), для осенних туров – дополнительно теплый комплект на минусовую температуру (-5 градусов);
  • комплект непромокаемой одежды: плащ-дождевик из плотного материала (можно непромокаемый костюм с капюшоном);
  • резиновые сапоги или ботинки с мембраной;
  • летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, легкие брюки, носки, головной убор от солнца – кепка или бандана, может пригодиться купальник);
  • обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки (желательно горные трекинговые ботинки с нескользящей подошвой);
  • сменная обувь (сланцы или сандалии для отдыха);
  • небольшой рюкзак для вещей, которые понадобятся в течение дня во время пеших переходов (куртка, бутылка с водой, аптечка, дождевик и др., объем около 20л);
  • фонарик, складной нож, спички;
  • предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
  • индивидуальная аптечка: возьмите лекарства с учетом особенностей своего здоровья;
  • бутылка 0,5 л под воду;
  • солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, бальзам для губ (высокая солнечная активность);
  • фотоаппарат;
  • наличные деньги (на сувениры, прочие личные расходы, на озерах можно заказать баню);
  • документы, паспорт, полис ОМС;
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
  • средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано конное сопровождение на маршруте?

На пешей части маршрута группу сопровождают вьючные кони (перевозят основной груз: палатки, спальники, продукты, костровое оборудование, личные вещи и др.).

С конями работают 1-2 конюха.

Туристы с проводником идут налегке пешком, оставляя с собой только небольшой рюкзак для вещей, которые понадобятся в пути в течение дня (объем рюкзака около 20 литров).

Основные вещи, продукты и снаряжение упаковываем в арчемаки (специальные сумки для перевозки на конях).

Сумки, с которыми приезжает турист, остаются на турбазе в камере хранения.

Желательно упаковать личные вещи в пакеты, после чего они грузятся в арчемаки.

Какие природно-климатические условия?

Пешая часть маршрута проходит по высокогорью, набор высоты до 2300 м над уровнем моря.

Тропа проходит по кедровой и лиственничной тайге и высокогорной тундре.

В пути преодолеваем несколько некатегорийных перевалов.

Местами небольшие болотины.

В целом тропа не сложная.

В высокогорных районах наблюдается большая разница температур день – ночь: днем может быть очень жарко, вечером прохладно.

Погода в горах может меняться несколько раз в день, поэтому нужно иметь запас вещей и на жаркую солнечную погоду, и на случай дождя, и на прохладную погоду.

Как организовано питание?

На протяжении тура туристы будут обеспечены вкусным горячим питанием (завтраки, ужины).

Обед – пикник.

Меню в туре достаточно разнообразное:

  • супы: борщ, солянка, фасолевый, суп-лапша, щи, уха и др. на мясе, рыбе, тушенке и рыбных консервах;
  • каши: рисовая, овсяная с сухофруктами, гречневая с тушенкой;
  • вторые блюда: жаркое, плов, картофель с тушенкой, бигус и др.;
  • овощные салаты;
  • напитки: чай черный, травяной, кофе, какао, кисель, компоты из лесных ягод со сладостями;
  • перекусы: колбаса, сыр, овощи, мясные и рыбные паштеты, консервы, яйца, печенье, конфеты, пряники, хлеб, орешки, сухофрукты и т. д.

Готовим на костре.

Готовит еду гид, группа по возможности помогает и участвует в сборе дров и т. д.

Костровая посуда выдается.

Питание в кафе во время трансфера оплачивается самостоятельно (средний чек 300-350 руб.).

Как обеспечивается безопасность?

В каждом транспортном средстве и у гида имеется групповая аптечка. На период тура каждому туристу предоставляется страховка от несчастного случая на маршруте.

Страховка от клещевого энцефалита предоставляется за дополнительную плату, при путешествии в период клещевой активности (май-июнь).

Советуем заранее пройти вакцинацию и иметь страховку от укуса клеща.

На маршруте необходимо соблюдать технику безопасности, рекомендации гида, не отклоняться от маршрута, своевременно сообщать гиду об ухудшении самочувствия, особенностях здоровья и т. д.

Будет ли сотовая связь?

На большей части автомобильного маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, Мегафон.

С начала пешей части маршрута сотовой связи не будет (будет появляться периодически на перевалах - Билайн).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Е
15 авг 2022
Организации практически ноль!
Гид в первый день понравилась, рассказывала много, интересно. Но когда надо было закупать продукты для готовки – было ощущение, что впервые. Не знала что брать и сколько, что готовить… Никакого точного времени нигде не говорила. «Как проснемся, позавтракаем и поедем» В итоге это растягивалось на несколько часов.
Сколько у нас есть времени для фото/прогулок – тоже не сообщалось. Как только – так возвращайтесь. Нас было 4 человека в группе, но даже такое количество без организации – это хаос. В итоге кто-то пришел вроде, но видит, что другие еще ходят – и тоже идет. Те видят, что он еще ходит – и так замкнутый круг. Кто-то уходит совсем далеко, приходится бежать, искать, звать… Потом гид сама уходила одна фотографировать что-то, или просто гулять… вся группа ждет у машины… И больше вела себя, как турист – наслаждалась отдыхом.
Саму программу тура поменяли так сильно, что было сложно собрать все вместе. В первый день мы ночевали не в Курае, а в Кош-Агаче. Бани, заявленной в программе, не было. Спасибо, что был душ в хостеле.
Второй день – посмотрим,то, что будет в 3 день, а в 3 день – то, что будет в 5 день, а потом по-немногу оттуда и отсюда возьмем… Возможно, такой маршрут удобнее, но тогда и разместите на сайте актуальную программу.
Водителю Арнабеку большое спасибо, он спас это путешествие, иначе было бы совсем грустно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Екатерина, добрый день! Нам очень жаль, что путешествие с нашей компанией прошло не так хорошо, как нам и вам бы этого хотелось. Мы очень трепетно следим за безопасностью и организацией наших туров, а также стараемся поддерживать высокий уровень сервисного обслуживания, чтобы у каждого туриста оставалось исключительно положительное впечатление от путешествия и нашей Большой Страны.

В свою очередь мы инициировали служебную проверку по факту ваших замечаний. Разберемся в сложившейся ситуации и обязательно примем меры.

Екатерина, ещё раз сожалеем, что тур не оправдал ваших ожиданий. Однако надеемся, что в будущем вы выберете нас для организации вашего путешествия по России. Мы предоставляем вам персональную скидку 5% на любой тур на нашем сайте и обещаем, что на этот раз, ваше путешествие получится таким, каким вы его ожидали.
Ю
16 ноя 2020
Очень давно хотела побывать на плато Укок и моя мечта осуществилась. За все время поездки удалось увидеть очень живописные места Алтая, поражающее своим цветом Гейзеровое Озеро, великолепные перевалы: Семинский и Чике-Таман, побродить по Алтайскому марсу. И, конечно же, хочу поблагодарить за прекрасный отпуск инструктора Ирину за то, что любит и знает свой край, с такими людьми всегда интересно путешествовать и отдельное спасибо водителю Андрею за то, что было не страшно ехать там, где вообще невозможно проехать:):):). Очень хотелось бы провести отпуск с вами еще раз.
Е
16 ноя 2020
За неделю проехали практически весь Чуйский тракт (в следующий раз, все-таки до Дербет-Даба доехать надо будет), поднялись на вековой ледник, любовались рассветами и закатами в Курайской степи, гуляли по "марсу", ловили первого хариуса в Чуе… и все это в хорошей компании. Алтай, хорошие люди, великолепное путешествие - это все о чем можно мечтать, планируя отпуск. Ребята, благодаря вам, мечты сбываются. Огромное спасибо

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