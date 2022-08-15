Шавлинское зазеркалье
Вы пойдете налегке, без тяжелых рюкзаков, все вещи, продукты и снаряжение везут на конях! В путешествии Вы увидите первозданные красоты Алтая и побудете вдали от цивилизации в гармонии с природой.
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Программа тура по дням
Встреча. Переезд в с. Акташ
Встреча группы в г. Горно-Алтайск (9:00-13:00 ч.), водитель заберет в аэропорту, автовокзале, гостинице и т. п.
Переезд на микроавтобусе в с. Акташ – отправную точку маршрута (350 км).
Прибытие в Акташ, заселение на турбазу (летние домики).
Встреча с гидом.
Ужин.
Подготовка вещей к походу.
Инструктаж.
Отдых.
Ночевка.
Село Акташ - стоянка «Густой кедр»
Утром завтракаем и выезжаем на авто повышенной проходимости с турбазы к месту начала пешего перехода – мосту через р. Чуя (около 15 км).
Все вещи, продукты и снаряжение упаковываем в арчемаки (специальные сумки для перевозки на конях).
С собой турист оставляет небольшой рюкзачок с вещами, которые понадобятся в пути в течение дня (легкая куртка, дождевик, бутылка с водой, фотоаппарат и т. п.).
Переходим через мост, далее вверх по ручью Орой, поднимаемся на Оройский перевал.
Тропа проходит по лиственничной и кедровой тайге.
После перевала отдых, пикник.
Переход на стоянку “Густой кедр”, откуда открывается вид на Курайский и Айгулакский хребты.
Идем не спеша, вдыхая запах тайги и наслаждаясь видами.
Вечером вкусный ужин, приготовленный на костре.
Ночевка среди вековых кедров в палаточном лагере.
Пеший переход около 15 км.
Переход стоянка «Густой кедр» - плато Талдыс-Кель
Завтрак.
Переход стоянка “Густой кедр” – плато Талдыс-Кель.
Тропа проходит по высокогорной тундре, среди карликовой березы и небольших озер, местами небольшие болотины.
Переход в долину реки Кол (Шабага).
Пикник.
Отдых.
Переход в долину р. Шавла.
Тропа проходит по лиственничной тайге в ущелье Шавло.
По дороге иногда можно встретить различных животных и птиц: белок, бурундуков, соболя, косулю, куропатку, кедровку и др.
Открываются виды на ледники Северо-Чуйского хребта.
Устанавливаем палаточный лагерь на берегу р. Шавла вблизи Нижнего Шавлинского озера.
Ужин.
Ночевка.
Пеший переход около 23 км.
Нижнее Шавлинское озеро
Прогулка к Нижнему Шавлинскому озеру.
Открывается незабываемый вид на вершины Северо-Чуйского хребта – г. Красавица (3764 м), Сказка (3530 м) и Мечта (3437 м), у подножия которых тянется цепочка озер ярко бирюзового цвета.
Подъем на г. Пирамида, откуда открывается вид сверху на Шавлинские озера и ущелье Шавло.
Красивейшие фото и видеосъемки.
Пикник.
Дополнительная опция – возможна баня на берегу Нижнего озера (не входит в стоимость).
Ужин.
Посиделки у костра.
Ночевка.
Пеший переход около 7 км.
Верхние Шавлинские озера
Радиальный выход на Верхние Шавлинские озера, к истокам р. Шавла.
Каменный город.
Тропа идет по берегу Нижнего озера, через курумник, затем вверх по р. Шавла по кедровой и лиственничной тайге.
Пикник на Верхнем озере с видом на ледники Мечта, Красавица и Сказка на высоте 2200 м над уровнем моря.
Пеший переход около 12 км.
Днёвка
Днёвка.
Отдых на озере, прогулки, свободное время.
Также этот день может быть резервным на случай непогоды.
Пеший переход
Собираемся в обратный путь.
Переход р. Шавла – р. Шабага – плато Талдыс-Кель – стоянка "Густой кедр".
Ночевка.
Спуск с Оройского перевала. Переезд в с. Акташ
Завтракаем и спускаемся с Оройского перевала к мосту через Чую, где нас будет ждать авто повышенной проходимости.
Переезд на базу в с. Акташ.
Вечерняя баня, отдых и ужин.
За дополнительную плату возможны авто-экскурсии: цветные горы урочища Кызыл-Чин (Алтайский Марс), Уларские водопады, Акташский ретранслятор: обзор с высоты 3000м, и др.
Отъезд
Утренний трансфер в Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках на маршруте и в летних домиках на турбазе (2 ночи).
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Во время пешей части маршрута ночевки в 2-3 местных палатках. Все снаряжение (палатки,
спальники, карематы) выдается в день начала тура.
Летние домики
В день приезда и по возвращении из похода размещение в летних домиках на турбазе. Душ, баня. Удобства на улице.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт на протяжении маршрута
- Аренда коней и снаряжения для них
- Предоставление снаряжения (палатки, спальники, карематы, костровое оборудование)
- Работа конюха
- Работа гида-проводника, экскурсионная программа
- Питание на маршруте (готовим совместно, приготовление пищи на костре)
- Баня (1 раз)
- Оформление страховки
- Оплата рекреационных сборов
- Ночевки в домиках в 1-й и 8-й день маршрута
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание в кафе во время трансфера в 1-й и 9-й день
- Баня на берегу Нижнего Шавлинского озера
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды (куртка ветрозащитная, свитер, спортивные брюки или костюм на флисе, легкая шапочка, несколько пар теплых носков), для осенних туров – дополнительно теплый комплект на минусовую температуру (-5 градусов);
- комплект непромокаемой одежды: плащ-дождевик из плотного материала (можно непромокаемый костюм с капюшоном);
- резиновые сапоги или ботинки с мембраной;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, легкие брюки, носки, головной убор от солнца – кепка или бандана, может пригодиться купальник);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки (желательно горные трекинговые ботинки с нескользящей подошвой);
- сменная обувь (сланцы или сандалии для отдыха);
- небольшой рюкзак для вещей, которые понадобятся в течение дня во время пеших переходов (куртка, бутылка с водой, аптечка, дождевик и др., объем около 20л);
- фонарик, складной нож, спички;
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка: возьмите лекарства с учетом особенностей своего здоровья;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, бальзам для губ (высокая солнечная активность);
- фотоаппарат;
- наличные деньги (на сувениры, прочие личные расходы, на озерах можно заказать баню);
- документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как организовано конное сопровождение на маршруте?
На пешей части маршрута группу сопровождают вьючные кони (перевозят основной груз: палатки, спальники, продукты, костровое оборудование, личные вещи и др.).
С конями работают 1-2 конюха.
Туристы с проводником идут налегке пешком, оставляя с собой только небольшой рюкзак для вещей, которые понадобятся в пути в течение дня (объем рюкзака около 20 литров).
Основные вещи, продукты и снаряжение упаковываем в арчемаки (специальные сумки для перевозки на конях).
Сумки, с которыми приезжает турист, остаются на турбазе в камере хранения.
Желательно упаковать личные вещи в пакеты, после чего они грузятся в арчемаки.
- Какие природно-климатические условия?
Пешая часть маршрута проходит по высокогорью, набор высоты до 2300 м над уровнем моря.
Тропа проходит по кедровой и лиственничной тайге и высокогорной тундре.
В пути преодолеваем несколько некатегорийных перевалов.
Местами небольшие болотины.
В целом тропа не сложная.
В высокогорных районах наблюдается большая разница температур день – ночь: днем может быть очень жарко, вечером прохладно.
Погода в горах может меняться несколько раз в день, поэтому нужно иметь запас вещей и на жаркую солнечную погоду, и на случай дождя, и на прохладную погоду.
- Как организовано питание?
На протяжении тура туристы будут обеспечены вкусным горячим питанием (завтраки, ужины).
Обед – пикник.
Меню в туре достаточно разнообразное:
- супы: борщ, солянка, фасолевый, суп-лапша, щи, уха и др. на мясе, рыбе, тушенке и рыбных консервах;
- каши: рисовая, овсяная с сухофруктами, гречневая с тушенкой;
- вторые блюда: жаркое, плов, картофель с тушенкой, бигус и др.;
- овощные салаты;
- напитки: чай черный, травяной, кофе, какао, кисель, компоты из лесных ягод со сладостями;
- перекусы: колбаса, сыр, овощи, мясные и рыбные паштеты, консервы, яйца, печенье, конфеты, пряники, хлеб, орешки, сухофрукты и т. д.
Готовим на костре.
Готовит еду гид, группа по возможности помогает и участвует в сборе дров и т. д.
Костровая посуда выдается.
Питание в кафе во время трансфера оплачивается самостоятельно (средний чек 300-350 руб.).
- Как обеспечивается безопасность?
В каждом транспортном средстве и у гида имеется групповая аптечка. На период тура каждому туристу предоставляется страховка от несчастного случая на маршруте.
Страховка от клещевого энцефалита предоставляется за дополнительную плату, при путешествии в период клещевой активности (май-июнь).
Советуем заранее пройти вакцинацию и иметь страховку от укуса клеща.
На маршруте необходимо соблюдать технику безопасности, рекомендации гида, не отклоняться от маршрута, своевременно сообщать гиду об ухудшении самочувствия, особенностях здоровья и т. д.
- Будет ли сотовая связь?
На большей части автомобильного маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, Мегафон.
С начала пешей части маршрута сотовой связи не будет (будет появляться периодически на перевалах - Билайн).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Гид в первый день понравилась, рассказывала много, интересно. Но когда надо было закупать продукты для готовки – было ощущение, что впервые. Не знала что брать и сколько, что готовить… Никакого точного времени нигде не говорила. «Как проснемся, позавтракаем и поедем» В итоге это растягивалось на несколько часов.
Сколько у нас есть времени для фото/прогулок – тоже не сообщалось. Как только – так возвращайтесь. Нас было 4 человека в группе, но даже такое количество без организации – это хаос. В итоге кто-то пришел вроде, но видит, что другие еще ходят – и тоже идет. Те видят, что он еще ходит – и так замкнутый круг. Кто-то уходит совсем далеко, приходится бежать, искать, звать… Потом гид сама уходила одна фотографировать что-то, или просто гулять… вся группа ждет у машины… И больше вела себя, как турист – наслаждалась отдыхом.
Саму программу тура поменяли так сильно, что было сложно собрать все вместе. В первый день мы ночевали не в Курае, а в Кош-Агаче. Бани, заявленной в программе, не было. Спасибо, что был душ в хостеле.
Второй день – посмотрим,то, что будет в 3 день, а в 3 день – то, что будет в 5 день, а потом по-немногу оттуда и отсюда возьмем… Возможно, такой маршрут удобнее, но тогда и разместите на сайте актуальную программу.
Водителю Арнабеку большое спасибо, он спас это путешествие, иначе было бы совсем грустно.
В свою очередь мы инициировали служебную проверку по факту ваших замечаний. Разберемся в сложившейся ситуации и обязательно примем меры.
Екатерина, ещё раз сожалеем, что тур не оправдал ваших ожиданий. Однако надеемся, что в будущем вы выберете нас для организации вашего путешествия по России. Мы предоставляем вам персональную скидку 5% на любой тур на нашем сайте и обещаем, что на этот раз, ваше путешествие получится таким, каким вы его ожидали.