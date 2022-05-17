Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая

Экскурсионный тур «Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая» на 11 дней

5
3 отзыва
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Самое мистическое, самое загадочное, самое труднодоступное место Алтая. Плато Укок – граница четырех государств: России, Казахстана, Монголии и Китая. Это край, окруженный самыми высокими горами Алтая, на которых даже летом не тает снег. Это место древнейших мегалитических комплексов и термальных источников. Именно здесь ученые нашли легендарную мумию Алтайской принцессы. Грандиозные виды и природа, которой еще не коснулась цивилизация, оставят ярчайшие впечатления. Дороги в данной местности – это отдельные аттракцион, мы будем курсировать горные реки, проходить сложнейшие перевалы. Вы совершите увлекательное путешествие и прикоснетесь к тайнам Большого Алтая.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Алтаем. Семинский перевал. Каракольская долина. Дегустация национальной кухни

06:00 Встреча в г. Новосибирске, ул. Вокзальная магистраль-1 (парковка перед «Маринс-парк отель).

09:00 Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск, место встречи – парковка перед аэропортом.

10.00: Встреча под г. Барнаулом, парковка перед ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13)

12:00 Встреча в г. Бийск, напротив музея «Чуйского тракта».

Трансфер до природного парка «Уч Энмек».

В пути – знакомство с Алтаем, осмотр Семинского перевала, посещение Каркольской долины – природного парка Уч Энмек, который является сакральным место для алтайского народа.

Обзорная экскурсия.

Вечером – дегустация национальной еды, концерт горлового пения.

Размещение на турбазе.

Протяженность: на авто – 620 км от Новосибирска, 420 км от Барнаула, 200 км от Горно-Алтайска, пешком – 3 км.
Питание включено: ужин – дегустация национальной кухни.

2 день
Достопримечательности Чуйского тракта. Гейзерное озеро

Сегодня мы увидим главные достопримечательности Чуйского тракта (самая красивая дорога России).

Мы увидим две кардинальных смены пейзажей и ландшафтов. За этот день вы сможете насладиться красотой бирюзовых рек, белоснежными шапками ледников, мощью гор и древней культурой народов Алтая.

В пути нас ожидает осмотр перевала Чике-Таман, фрагмента древней дороги, слияния двух великих рек Алтая – Чуи и Катуни, картиной галереи древних – археологический комплекс Калбак-Таш, где находятся более 5000 наскальных рисунков различных эпох, посетим гейзерное озеро.

Ужин.

Размещение на турбазе.

Протяженность: на авто – 280 км, пешком – 3 км.
Питание включено: завтрак, ужин.

3 день
Алтайский Марс. Мегалитический комплекс и термальные источники

После завтрака наше путешествие продолжается, в утренних лучах солнца мы увидим великолепную панораму Северо-Чуйского хребта.

Затем, отправимся на прогулку по Алтайскому Марсу, сюрреалистичные пейзажи которого привлекают сюда путешественников со всего мира.

Далее, заезжаем на рынок дешевых монгольских товаров «Рахат» и через пос. Кош-Агач выходим на грунтовую дорогу.

Этот поселок находится совсем близко к границе и здесь уже дуют ветры Монголии.

Дорога проходит через знаменитую Чуйскую степь, где обитают редкие серые грифы и верблюды.

Мы посетим завораживающую долину р. Тархата.

Именно эта река станет путеводной нитью, ведущей нас на плато Укок.

Мы осмотрим знаменитые мегалитическое сооружение – Круг Тархаты с Тронным камнем ("Колыбелью").

По мнению ученых, это мистическое творение было создано для астрономических наблюдений.

Далее, нас ждет дорога к Джумалинским горячим источникам и Калгутинскому руднику, осмотр скифских и тюркских курганов, которым более 3000 лет!

Ночлег под перевалом Теплый ключ.

Протяженность: на авто – 160 км, пешком – 3 км.
Питание включено: завтрак, ужин (костровое питание).

4 день
Путешествие по плато Укок

Рано утром четвертого дня мы преодолеем непростой для машины перевал Теплый ключ, пройдем через несколько бродов.

И, за очередным холмом перед нами откроется потрясающе ровная долина между высоких снежных гор.

Именно отсюда начинается мистическое и загадочное плато Укок.

В течении нескольких дней мы совершим незабываемое путешествие по плато.

Посетим бывшую заставу Аргамджи, курган Ак-Алаха-3, в котором более 2500 лет назад была захоронена "Алтайская принцесса", увидим Бертекскую писанницу, откуда открывается чудесный вид на вершины г. Табын-Богдо-Ола.

Также Вас ждут: рыбалка на хариуса в чистейших водах р. Калгуты и оз. Кальджин-Коль и Кальджин-Коль-Бас, великолепные виды на юг, в сторону покрытых снегом вершин Сайлюгема и Южного Алтая.

Протяженность: на авто – 250 км, пешком – 14 км.
Питание включено: завтрак, обед (сухой паек), ужин (костровое питание).

5 день
Путешествие по плато Укок

Питание включено: завтрак, обед (сухой паек), ужин (костровое питание).

6 день
Путешествие по плато Укок

В заключительный день нашей поездки мы совершим легкий трекинг на одну из вершин хребта Сайлюгем (3400 м), где с высоты птичьего полета будем любоваться удивительными пейзажами долины.

Питание включено: завтрак, обед (сухой паек), ужин (костровое питание).

7 день
Обратная дорога. Смотровые площадки

Сегодня наш день пройдет в дороге.

Уже знакомым путем мы отправимся обратно, в цивилизацию.

Во всех красивых и интересных местах мы будем делать непродолжительные остановки, желающие смогут искупаться в термальных источниках.

В пос. Кош-Агач мы обязательно посетим кафе с отличной казахской кухней.

Задержимся в особенном месте, где вы сможете сделать очень эпичный снимок заснеженных вершин на фоне уходящей вдаль дороги.

В пос. Акташ заедем в супермаркет, по которому все успеют соскучиться после плато Укок.

Ближе к вечеру мы разместимся на турбазе, где желающие смогут посетить спа-центр с бассейном, баней и хаммамом (оплачивается дополнительно).

Протяженность: на авто – 250 км.
Питание включено: завтрак, ужин.

8 день
Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Обзорная площадка Кату-Ярык

После завтрака, мы снова двинемся в путь.

Сегодня наш маршрут лежит по узкому ущелью между скал в сторону границы Алтая с Тывой и Хакассией.

В пути, посещение красных ворот, ртутного озера, озера Киделю, Улаганского перевала, священной рощи.

После обеда мы увидим легендарные, окутанные завесой тайн – Пазырыкские курганы – долину захоронения знатных и выдающихся пазырыкских вождей, воинов, шаманов.

По оценкам ученых возраст некоторых курганов более 2500 лет.

Это место пропитано мощнейшей энергией Земли, поэтому согласно древним легендам сюда могли прийти только избранные.

Обзорная площадка Кату-Ярык считается одним из самых красивых мест Горного Алтая.

Стоя на краю пропасти, глубиной почти один километр, когда внизу изгибается изумрудная река, а со скал стекают вниз водопады, испытываешь невероятное чувство восторга.

После осмотра перевала группа пешком спускается по серпантину вниз на турбазу, все вещи едут в машине.

Желающие могут осуществить спуск на авто.

Размещение в национальных аилах.

Ужин.

Протяженность: на авто – 100 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак, ужин.

9 день
Самый большой водопад Алтая – Учар. Трекинг

Сегодня мы отправляемся к самому большому каскадному водопаду на Алтае – Учар – Чульчинский (160 м).

Дорога до водопада величественна и красива. Нам предстоит горный трекинг (поход) длиной в 11 км (в один конец).

Экскурсия занимает весь день, необходима удобная обувь, ночевка на турбазе.

Не рекомендуется к посещению: людям, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями, фобиями (боязнь высоты), имеющим плохое самочувствие в день похода.

Протяженность: на авто – 60 км, пешком – 22 км.
Питание включено: завтрак, обед (сухой паек), ужин.

10 день
Каменные грибы и Телецкое озеро

После завтрака нам предстоит увидеть необыкновенное творение природы – каменные грибы.

Это горные породы причудливых форм, в виде грибов, достигающие размеров в 15-20 м.

Далее, мы отправляемся к югу Телецкого озера.

Это одно из глубочайших озер мира, с невероятно чистой и холодной водой.

На берегу мы пересядем на быстроходный катер, который увезет нас на северную часть озера.

В пути посетим все основные достопримечательности Телецкого озера.

Прощальный ужин, обмен впечатлениями и фотографиями.

Протяженность: на авто – 80 км, пешком – 4 км, по воде – 78 км.
Питание включено: завтрак, ужин.

11 день
Сувенирные рынки. Обратный трансфер

Завтрак.

Посещение сувенирных рынков, финальные фотосъемки озера.

Обратный выезд.

По пути, заезд в Горно-Алтайский краеведческий музей им. Анохина (входные билеты оплачиваются дополнительно) и лучший ресторан Республики Алтай «Типография».

Прибытие в г. Горно-Алтайск в 13:00 (по местному времени).

Прибытие в г. Барнаула в 18:30 (по местному времени).

Прибытие в г. Новосибирска в 22:30 (по местному времени).

Протяженность: на авто – 620 км до Новосибирска, 420 км до Барнаула, 160 км до Горно-Алтайска.
Питание включено: завтрак.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тансфер от г. Новосибирска, вся маршрутная нить программы
  • Внедорожное авто – 490 км
  • Питание: 10 завтраков, 10 ужинов, 4 обеда (сухой паек)
  • Проживание на турбазах – 6 ночей
  • Проживание в палатках – 4 ночи
  • Работа гида-проводника – 1-2 человека
  • Прокат общественного снаряжения
  • Баня – 2 раза
  • Шоу горлового пения – 1 раз
  • Рекреационные сборы
  • Входные билеты, кроме тех, что отмечены – оплачиваются дополнительно
  • Аренда катера (156 км)
  • Оплата переправ через реки
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратно.
  • Питание во время трансфера (в придорожных кафе).
  • Обеды в кафе.
  • Спа-центр с бассейном, баней и хаммамом – 850 руб.
  • Входные билеты в краеведческий музей им. Анохина в г. Горно-Алтайск – 250 руб.
  • Аренда рюкзака – 2 500 руб. /тур
  • Аренда спальника – 2 500 руб. /тур
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документы – паспорт, полис ОМС, ваучер.
  2. Обувь:
    • ботинки трекинговые для горного похода;
    • кроссовки;
    • шлепанцы или тапочки для душа/сауны.
  3. Одежда:
    • влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны;
    • дождевик – лучше взять тканевый с проклеенными швами, или 2-3 штуки целофановых;
    • спортивные штаны (шерсть/полартек/флис,термобелье);
    • теплый свитер или куртка (полартек/флис);
    • тонкий свитер (шерсть/полартек/флис, термобелье);
    • рубашка с длинными рукавами;
    • футболки (2-3 штуки);
    • шорты;
    • купальник, плавки;
    • носки шерстяные (2 пары);
    • носки тонкие (2-3 пары);
    • головной убор от солнца (кепка, панама, бандана).
    • шапка теплая (шерсть/полартек/мех)
    • рукавицы влагозащитные и непродуваемые.
  4. Снаряжение:
    • рюкзак объемом от 80 л;
    • спальник до -20С (комфорт);
    • коврик под спальник;
    • хоба (сидение на туристическом поясе);
    • фонарик (лучше налобный, с запасными батарейками);
    • солнцезащитные очки;
    • крем от солнца с высоким уровнем защиты 30-60;
    • индивидуальная аптечка + пластырь бактерицидный;
    • фляга для воды;
    • посуда походная (миска, кружка, ложка, нож);
    • трекинговые палки (снижают нагрузку на ноги);
  5. Средства личной гигиены:
    • зубная щетка, паста, мыло, мочалка;
    • полотенце;
    • набор влажных гигиенических салфеток;
    • полиэтиленовые пакеты для упаковки вещей (10 шт.);
    • солнцезащитный крем.
  6. Личная аптечка (если необходимо периодически или регулярно принимать специфические лекарственные средства).
  7. Фотоаппарат и/или видеокамера.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание на маршруте?

Завтраки группы происходят на турбазе. Каша, яйца (вареные) или глазунья, творог, сыр, колбаса, хлеб, сладкое, чай/кофе. Данный список может быть изменен.

Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средний чек 350-450 руб.

Ужины группы происходят на турбазе. Это вторые блюда + салат + чай/кофе + сладкое.

Как осуществляется медицинская помощь и страхование на маршруте?

В районе проведения программы расположена государственная больница. Есть аптечные пункты. Медикаменты приобретаются за собственные средства.

Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку «Росгосстрах» за дополнительную плату. Однако, на данном маршруте она бесполезна, т.к. помощь по страховке Вам будут оказывать в той же государственной больнице, где лечение для граждан РФ бесплатное.

Будут ли клещи на маршруте?

Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.

Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.

Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?

Несколько пунктов:

  1. Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
  2. Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т.п. Выбор каждый делает сам.
  3. После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).

Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:

  • страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
  • в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций ( г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
  • если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.

Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.

Каковы особенности маршрута?

Маршрут считается простым физически, но при этом, относится к активному, приключенческому туризму. Это значит, что на тропах не будет указателей и перил, вы будете находиться в естественных природных условиях Алтая.

Экскурсионные объекты не подготовлены к шоу и приему гостей. Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием.

Маршрут подходит для участия с детьми от 8 лет. Дети до 18 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых.

Каковы особенности мест проживания?

Турбазы имеют минимальный набор услуг для отдыхающих, находятся в живописных местах на берегах рек. Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах вы будете проживать в номерах, на некоторых – в отдельных домиках.

На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно. В домиках/номерах есть розетки, но, как правило, их мало (1 или 2). Если у Вас много электронной техники, захватите переноску-удлинитель.

Постельное белье и полотенца предоставляется везде. Гигиенические наборы не предоставляются. На некоторых турбазах отсутствует мобильная связь. Wi-Fi присутствует практически на всех турбазах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
17 мая 2022
Организация на высшем уровне!!!
Д
16 мая 2022
Всё, что было заявлено, организатор выполнил, так что мы остались довольны
П
14 мая 2022
Организация на серьезном уровне.
Все виды транспорта состыкованы без накладок.
Все места проживания макс удобны и соответствуют описанию по туру.
Необходимая информация по одежде, вещам с собой (вплодь до фонарика), привикам/страховке - полная.
Предложение организаторам тура:
- микрофон в машине (где это возможно) или мобильное устройство гиду для возможности во время шумного переезда (бездорожье) комментировать поездку
- в описание тура (приложение к договору) добавить название поселков, рек и т. п. для удобства просмотра по карте и для памяти где побывали
- продумать и предлагать туристам после этого тура какой возможен другой тур по Алтаю без пересечения увиденного и с посещением других мест (пример: моя знакомая не с Вашей организацией трижды была на Алтае по разным маршрутам).
Гид Марина - умница!
И организатор. хороший и по делу рассказывает во время тура.
Впечатления замечательные!!

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