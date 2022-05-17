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Самое мистическое, самое загадочное, самое труднодоступное место Алтая. Плато Укок – граница четырех государств: России, Казахстана, Монголии и Китая. Это край, окруженный самыми высокими горами Алтая, на которых даже летом не тает снег. Это место древнейших мегалитических комплексов и термальных источников. Именно здесь ученые нашли легендарную мумию Алтайской принцессы. Грандиозные виды и природа, которой еще не коснулась цивилизация, оставят ярчайшие впечатления. Дороги в данной местности – это отдельные аттракцион, мы будем курсировать горные реки, проходить сложнейшие перевалы. Вы совершите увлекательное путешествие и прикоснетесь к тайнам Большого Алтая.

Программа тура по дням

1 день Знакомство с Алтаем. Семинский перевал. Каракольская долина. Дегустация национальной кухни

06:00 Встреча в г. Новосибирске, ул. Вокзальная магистраль-1 (парковка перед «Маринс-парк отель). 09:00 Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск, место встречи – парковка перед аэропортом. 10.00: Встреча под г. Барнаулом, парковка перед ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13) 12:00 Встреча в г. Бийск, напротив музея «Чуйского тракта». Трансфер до природного парка «Уч Энмек». В пути – знакомство с Алтаем, осмотр Семинского перевала, посещение Каркольской долины – природного парка Уч Энмек, который является сакральным место для алтайского народа. Обзорная экскурсия. Вечером – дегустация национальной еды, концерт горлового пения. Размещение на турбазе. Протяженность: на авто – 620 км от Новосибирска, 420 км от Барнаула, 200 км от Горно-Алтайска, пешком – 3 км.

Питание включено: ужин – дегустация национальной кухни.

2 день Достопримечательности Чуйского тракта. Гейзерное озеро

Сегодня мы увидим главные достопримечательности Чуйского тракта (самая красивая дорога России). Мы увидим две кардинальных смены пейзажей и ландшафтов. За этот день вы сможете насладиться красотой бирюзовых рек, белоснежными шапками ледников, мощью гор и древней культурой народов Алтая. В пути нас ожидает осмотр перевала Чике-Таман, фрагмента древней дороги, слияния двух великих рек Алтая – Чуи и Катуни, картиной галереи древних – археологический комплекс Калбак-Таш, где находятся более 5000 наскальных рисунков различных эпох, посетим гейзерное озеро. Ужин. Размещение на турбазе. Протяженность: на авто – 280 км, пешком – 3 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

3 день Алтайский Марс. Мегалитический комплекс и термальные источники

После завтрака наше путешествие продолжается, в утренних лучах солнца мы увидим великолепную панораму Северо-Чуйского хребта. Затем, отправимся на прогулку по Алтайскому Марсу, сюрреалистичные пейзажи которого привлекают сюда путешественников со всего мира. Далее, заезжаем на рынок дешевых монгольских товаров «Рахат» и через пос. Кош-Агач выходим на грунтовую дорогу. Этот поселок находится совсем близко к границе и здесь уже дуют ветры Монголии. Дорога проходит через знаменитую Чуйскую степь, где обитают редкие серые грифы и верблюды. Мы посетим завораживающую долину р. Тархата. Именно эта река станет путеводной нитью, ведущей нас на плато Укок. Мы осмотрим знаменитые мегалитическое сооружение – Круг Тархаты с Тронным камнем ("Колыбелью"). По мнению ученых, это мистическое творение было создано для астрономических наблюдений. Далее, нас ждет дорога к Джумалинским горячим источникам и Калгутинскому руднику, осмотр скифских и тюркских курганов, которым более 3000 лет! Ночлег под перевалом Теплый ключ. Протяженность: на авто – 160 км, пешком – 3 км.

Питание включено: завтрак, ужин (костровое питание).

4 день Путешествие по плато Укок

Рано утром четвертого дня мы преодолеем непростой для машины перевал Теплый ключ, пройдем через несколько бродов. И, за очередным холмом перед нами откроется потрясающе ровная долина между высоких снежных гор. Именно отсюда начинается мистическое и загадочное плато Укок. В течении нескольких дней мы совершим незабываемое путешествие по плато. Посетим бывшую заставу Аргамджи, курган Ак-Алаха-3, в котором более 2500 лет назад была захоронена "Алтайская принцесса", увидим Бертекскую писанницу, откуда открывается чудесный вид на вершины г. Табын-Богдо-Ола. Также Вас ждут: рыбалка на хариуса в чистейших водах р. Калгуты и оз. Кальджин-Коль и Кальджин-Коль-Бас, великолепные виды на юг, в сторону покрытых снегом вершин Сайлюгема и Южного Алтая. Протяженность: на авто – 250 км, пешком – 14 км.

Питание включено: завтрак, обед (сухой паек), ужин (костровое питание).

5 день Путешествие по плато Укок

Питание включено: завтрак, обед (сухой паек), ужин (костровое питание).

6 день Путешествие по плато Укок

В заключительный день нашей поездки мы совершим легкий трекинг на одну из вершин хребта Сайлюгем (3400 м), где с высоты птичьего полета будем любоваться удивительными пейзажами долины. Питание включено: завтрак, обед (сухой паек), ужин (костровое питание).

7 день Обратная дорога. Смотровые площадки

Сегодня наш день пройдет в дороге. Уже знакомым путем мы отправимся обратно, в цивилизацию. Во всех красивых и интересных местах мы будем делать непродолжительные остановки, желающие смогут искупаться в термальных источниках. В пос. Кош-Агач мы обязательно посетим кафе с отличной казахской кухней. Задержимся в особенном месте, где вы сможете сделать очень эпичный снимок заснеженных вершин на фоне уходящей вдаль дороги. В пос. Акташ заедем в супермаркет, по которому все успеют соскучиться после плато Укок. Ближе к вечеру мы разместимся на турбазе, где желающие смогут посетить спа-центр с бассейном, баней и хаммамом (оплачивается дополнительно). Протяженность: на авто – 250 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

8 день Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Обзорная площадка Кату-Ярык

После завтрака, мы снова двинемся в путь. Сегодня наш маршрут лежит по узкому ущелью между скал в сторону границы Алтая с Тывой и Хакассией. В пути, посещение красных ворот, ртутного озера, озера Киделю, Улаганского перевала, священной рощи. После обеда мы увидим легендарные, окутанные завесой тайн – Пазырыкские курганы – долину захоронения знатных и выдающихся пазырыкских вождей, воинов, шаманов. По оценкам ученых возраст некоторых курганов более 2500 лет. Это место пропитано мощнейшей энергией Земли, поэтому согласно древним легендам сюда могли прийти только избранные. Обзорная площадка Кату-Ярык считается одним из самых красивых мест Горного Алтая. Стоя на краю пропасти, глубиной почти один километр, когда внизу изгибается изумрудная река, а со скал стекают вниз водопады, испытываешь невероятное чувство восторга. После осмотра перевала группа пешком спускается по серпантину вниз на турбазу, все вещи едут в машине. Желающие могут осуществить спуск на авто. Размещение в национальных аилах. Ужин. Протяженность: на авто – 100 км, пешком – 4 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

9 день Самый большой водопад Алтая – Учар. Трекинг

Сегодня мы отправляемся к самому большому каскадному водопаду на Алтае – Учар – Чульчинский (160 м). Дорога до водопада величественна и красива. Нам предстоит горный трекинг (поход) длиной в 11 км (в один конец). Экскурсия занимает весь день, необходима удобная обувь, ночевка на турбазе. Не рекомендуется к посещению: людям, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями, фобиями (боязнь высоты), имеющим плохое самочувствие в день похода. Протяженность: на авто – 60 км, пешком – 22 км.

Питание включено: завтрак, обед (сухой паек), ужин.

10 день Каменные грибы и Телецкое озеро

После завтрака нам предстоит увидеть необыкновенное творение природы – каменные грибы. Это горные породы причудливых форм, в виде грибов, достигающие размеров в 15-20 м. Далее, мы отправляемся к югу Телецкого озера. Это одно из глубочайших озер мира, с невероятно чистой и холодной водой. На берегу мы пересядем на быстроходный катер, который увезет нас на северную часть озера. В пути посетим все основные достопримечательности Телецкого озера. Прощальный ужин, обмен впечатлениями и фотографиями. Протяженность: на авто – 80 км, пешком – 4 км, по воде – 78 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

11 день Сувенирные рынки. Обратный трансфер