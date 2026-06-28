Сначала мы отправимся к Камышлинскому водопаду по Катуни на моторафте (или по живописной тропе зимой) — виды леса и скал завораживают! А затем посетим парк «Карым», где живут редкие снежные барсы и другие представители алтайской фауны. По пути поговорим о легендах Катуни, местных традициях и природе региона.
Описание экскурсии
Моторафтинг по Катуни и Камышлинский водопад (2,5–3 ч)
На скоростной лодке вы пройдёте по бирюзовой Катуни среди скалистых берегов и горных пейзажей. Зимой — пешком по живописной тропе вдоль реки. У водопада поговорим:
- почему Катунь считается священной рекой Алтая
- откуда берётся её необычный бирюзовый цвет
- как водопад меняется в разные сезоны
Парк «Карым» (1,5–2 ч)
Этот зоопарк создан в том числе для сохранения редких животных Алтая. Здесь вы увидите снежных барсов — символ горного Алтая и один из самых редких видов кошачьих в мире, лося, волков и других обитателей.
И узнаете:
- почему ирбиса называют призраком гор
- насколько редко его удаётся встретить в дикой природе
- как сегодня сохраняют популяцию снежного барса
А после экскурсии можно пообедать в уютном кафе.
Организационные детали
- Едем на Toyota Land Cruiser 200 или Chery Tiggo 7 Pro Max. В автомобиле есть кондиционер, питьевая вода и влажные салфетки
- Если с вами будут дети, просим сообщить об этом заранее
- Дополнительно оплачиваются обед (по меню) и вход в парк «Карым» — 500 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|8550 ₽
|участник СВО
|4275 ₽
|Дети до 12 лет
|4275 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 107 туристов
Миссия нашей команды — дать вам возможность обнять Алтай всей душой. Мы помогаем ощутить его дыхание через древние легенды, почувствовать его вкус через традиционные угощения и услышать его голос в
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
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