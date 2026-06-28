Сначала мы отправимся к Камышлинскому водопаду по Катуни на моторафте (или по живописной тропе зимой) — виды леса и скал завораживают! А затем посетим парк «Карым», где живут редкие снежные барсы и другие представители алтайской фауны. По пути поговорим о легендах Катуни, местных традициях и природе региона.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

за 1–2 человек или 8550 ₽ за человека, если вас больше

от 20 900 ₽ за 1–2 человек или 8550 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Моторафтинг по Катуни и Камышлинский водопад (2,5–3 ч)

На скоростной лодке вы пройдёте по бирюзовой Катуни среди скалистых берегов и горных пейзажей. Зимой — пешком по живописной тропе вдоль реки. У водопада поговорим:

почему Катунь считается священной рекой Алтая

откуда берётся её необычный бирюзовый цвет

как водопад меняется в разные сезоны

Парк «Карым» (1,5–2 ч)

Этот зоопарк создан в том числе для сохранения редких животных Алтая. Здесь вы увидите снежных барсов — символ горного Алтая и один из самых редких видов кошачьих в мире, лося, волков и других обитателей.

И узнаете:

почему ирбиса называют призраком гор

насколько редко его удаётся встретить в дикой природе

как сегодня сохраняют популяцию снежного барса

А после экскурсии можно пообедать в уютном кафе.

Организационные детали