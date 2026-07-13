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было непонятно, ну а что можно посмотреть зимой на Алтае Татьяна показала нам зимний Алтай во всей его красе - Алтай прекрасен!!!

Мы были на Камышлинском водопаде, заехали на пасеку 13 и закупились там подарками.

Конечно остров Патмос, куда же без него, очень хотелось посмотреть храм Иоанна Богослова на острове.

Нас очень порозила смотровая площадка - Толгоёк и там мы еще смог покормить лошадей.

И в заключении успели заехать в ущелье Че-Чкыш, подняться там на смотровую и прогуляться до небольшого водопада.

Татьяна за все время экскурсии была очень внимательно к нам, особенно меня тронула её забота о моей дочке!

Татьяна много рассказывала нам об истории Алтая, переселенцах, традициях народов Алтая и много всего интересного. На экскурсии мы прибыли больше 8 часов, с 10 до 20.00 и нигде Татьяна нас не торопила, мы могли наслаждаться видами и позволить себе прогуляться по локациям.

Водопады в это время года особенно красивы - это смесь воды и льда, который выглядит, как из сказки о снежной королеве))

Если мы решим ещё раз посетить Алтай, то наш выбор очевиден! Мы будем обращаться сюда.