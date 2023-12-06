Удивительный Алтай - индивидуальный тур

Индивидуальная экскурсия в Горно-Алтайске
Отправляйтесь в путешествие по Алтаю, которое я организую только для вас.

Вы можете выбрать маршрут из уже прописанных программ, либо я с большим удовольствием подготовлю для вас вариант по вашим пожеланиям и предпочтениям.
Удивительный Алтай - индивидуальный тур
Удивительный Алтай - индивидуальный тур
Удивительный Алтай - индивидуальный тур
Удивительный Алтай - индивидуальный тур
Удивительный Алтай - индивидуальный тур
Удивительный Алтай - индивидуальный тур
Удивительный Алтай - индивидуальный тур
Ближайшие даты:
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
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даты

Описание

При заказе индивидуального тура по Алтаю вы можете выбрать:

  • в каком городе вас встретить;
  • способ передвижения и класс транспортного средства;
  • уровень комфорта при размещении в отелях или на базах;
  • даты и продолжительность тура;
  • достопримечательности;
  • всевозможные активности (сплавы, самолеты, вертолеты, квадроциклы и т. д.).

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • По договоренности с гидом (в зависимости от программы, продолжительности, размещения и т. д.)
Что не входит
  • По договоренности с гидом (в зависимости от программы, продолжительности, размещения и т. д.)
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск Аэропорт, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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