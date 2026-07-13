Отправляйтесь в путешествие по Алтаю, которое я организую только для вас! Вы можете выбрать маршрут из уже прописанных программ, либо я с большим удовольствием подготовлю для вас вариант, исходя из ваших пожеланий и предпочтений. Стоимость условная, зависит от направления, количества дней и содержания тура.
Описание экскурсии
При заказе индивидуального тура по Алтаю вы можете выбрать:
- в каком городе вас встретить;
- способ передвижения и класс транспортного средства;
- уровень комфорта при размещении в отелях или на базах;
- даты и продолжительность тура;
- достопримечательности;
• всевозможные активности (сплавы, самолеты, вертолеты, квадроциклы и т. д.). Ориентировочные варианты:
- Встреча - трансфер от аэропорта (от 6.000 за машину);
- Ближний Алтай (около 4 часов) - (от 16.000 за машину);
- Чемальский район (от 24.000 за машину);
- Чуйский тракт (от 28.000 за машину);
- Телецкое озеро (от 25.000 за машину);
- Многодневные туры; Итоговая стоимость экскурсии формируется исходя из выбранного маршрута и его наполнения. Стоимость, указанная в карточки — условная. Важная информация: Программа прописывается и согласуется заранее, формируется итоговая стоимость, затем необходима предоплата для организации, бронирования жилья и других деталей тура.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- По договоренности с гидом (в зависимости от программы, продолжительности, размещения и т. д.)
Что не входит в цену
- По договоренности с гидом (в зависимости от программы, продолжительности, размещения и т. д.)
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск Аэропорт, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Программа прописывается и согласуется заранее
- Формируется итоговая стоимость
- Затем необходима предоплата для организации
- Бронирования жилья и других деталей тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ух, с чего начать даже не знаю. Наверно с того, что,ребята, вы крутые! Спасибо огромное Ивану, дал нам прекрасного гида Айаса, с которым мы объездили многие достопримечательности Алтая. Мы посмотрели
Вам был полезен этот отзыв?
М
Ездили с Иваном 2 дня по Чуйскому тракту, все понравилось, спасибо. Эмоций больше чем слов
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Путешествие мечты, я так назову, нашу поездку по Чуйскому тракту с Антоном. Мы посетили невероятно красивые места: увидели величественные горы Алтая, насладились видом горных рек, слиянием Чуи и Катуни, увидели
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Хочу поделиться восторгом от однодневного автомобильного тура по Алтаю. Этот формат оказался идеальным для первого знакомства с красотой Алтая, весь день мы любовались захватывающими дух видами: петляющая дорога среди гор,
Вам был полезен этот отзыв?
А
“Как будто с другом покаталась по Алтаю! ❤️” Недавно вернулась из однодневного тура по Алтаю, и до сих пор под впечатлением! Я ездила одна без компании и сначала немного переживала,
Вам был полезен этот отзыв?
М
Хочу поблагодарить Ивана, как организатора и особенно нашего гида - Татьяну, за прекрасно организованную экскурсию.
Мы с дочкой взяли индивидуальный тур по зачемалью в конце ноября.
Уже лёг небольшой снег и мне
Мы с дочкой взяли индивидуальный тур по зачемалью в конце ноября.
Уже лёг небольшой снег и мне
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии на «Удивительный Алтай - индивидуальный тур»
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В аэропорту или у вашего отеля
Завтра в 08:59
16 авг в 08:59
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от 41 000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 25 чел.
Приехать на Алтай и оказаться на Марсе
Из Горно-Алтайска по Чуйскому тракту к петроглифам, водопаду и ледникам
Начало: Горно-Алтайск и Манжерок
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
16 авг в 07:00
11 800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Проехать по живописному маршруту, познакомиться с регионом и с комфортом добраться до отеля
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от 21 600 ₽ за всё до 6 чел.
-10%
9000 ₽ за экскурсию