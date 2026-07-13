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Удивительный Алтай - индивидуальный тур

Отправляйтесь в путешествие по Алтаю, которое я организую только для вас! Вы можете выбрать маршрут из уже прописанных программ, либо я с большим удовольствием подготовлю для вас вариант, исходя из ваших пожеланий и предпочтений. Стоимость условная, зависит от направления, количества дней и содержания тура.
5
41 отзыв
Удивительный Алтай - индивидуальный тур
Удивительный Алтай - индивидуальный тур
Удивительный Алтай - индивидуальный тур

Описание экскурсии

При заказе индивидуального тура по Алтаю вы можете выбрать:

  • в каком городе вас встретить;
  • способ передвижения и класс транспортного средства;
  • уровень комфорта при размещении в отелях или на базах;
  • даты и продолжительность тура;
  • достопримечательности;

• всевозможные активности (сплавы, самолеты, вертолеты, квадроциклы и т. д.). Ориентировочные варианты:

  • Встреча - трансфер от аэропорта (от 6.000 за машину);
  • Ближний Алтай (около 4 часов) - (от 16.000 за машину);
  • Чемальский район (от 24.000 за машину);
  • Чуйский тракт (от 28.000 за машину);
  • Телецкое озеро (от 25.000 за машину);
  • Многодневные туры; Итоговая стоимость экскурсии формируется исходя из выбранного маршрута и его наполнения. Стоимость, указанная в карточки — условная. Важная информация: Программа прописывается и согласуется заранее, формируется итоговая стоимость, затем необходима предоплата для организации, бронирования жилья и других деталей тура.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • По договоренности с гидом (в зависимости от программы, продолжительности, размещения и т. д.)
Что не входит в цену
  • По договоренности с гидом (в зависимости от программы, продолжительности, размещения и т. д.)
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск Аэропорт, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Программа прописывается и согласуется заранее
  • Формируется итоговая стоимость
  • Затем необходима предоплата для организации
  • Бронирования жилья и других деталей тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
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2
1
О
Ух, с чего начать даже не знаю. Наверно с того, что,ребята, вы крутые! Спасибо огромное Ивану, дал нам прекрасного гида Айаса, с которым мы объездили многие достопримечательности Алтая. Мы посмотрели
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Чемал и его окрестности, проехали по Чуйскому тракту, побывали на Телецком озере, узнали легенды, историю, обряды Алтая. Всю дорогу мы беседовали без умолку. Мы ехали в полном комфорте, хорошая машина, кондиционер,если он был нужен, свободная насадка и даже телевизор,где мы смотрели фильмы о достопримечательностях Алтая, Айас договаривался о дополнительном транспорте, жилье, если это было необходимо в нашем путешествии, и это были хорошие, надежные машины и базы отдыха со всеми удобствами, как мы и хотели. Нас забирали от нашей базы и возвращали туда же. Мы хотели посмотреть как можно больше за те дни, что провели на Алтае, и Айас, как Алтайский джин, выполнил все наши желания. За те 4 дня, что мы провели вместе, мы сроднились и теперь очень скучаем по нашему гиду и Алтаю. Спасибо Айасу за наше путешествие, за комфорт, тепло и исполнение нашей мечты! В следующее путешествие только с вами😍

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М
Ездили с Иваном 2 дня по Чуйскому тракту, все понравилось, спасибо. Эмоций больше чем слов
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Н
Путешествие мечты, я так назову, нашу поездку по Чуйскому тракту с Антоном. Мы посетили невероятно красивые места: увидели величественные горы Алтая, насладились видом горных рек, слиянием Чуи и Катуни, увидели
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улыбку Катуни, гейзерное озеро. Попробовали местные деликатесы и узнали историю коренных народов Алтая. Антон помогал снимать, показывал лучшие фотозоны, старался, чтобы у нас были лучшие кадры. В дороге, слушая рассказы про Алтай и житейские истории, время пролетело незаметно. Антону, респект, за любовь к своему делу, профессионализм, за классное вождение,за чуткое отношение к гостям. ЭТО,был САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ!!! В этот раз,не получилось увидеть Телецкое озеро, то следующее путешествие, только с Антоном. Удачи всей команде, побольше любознательных гостей,держите марку профессионалов.

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Д
Хочу поделиться восторгом от однодневного автомобильного тура по Алтаю. Этот формат оказался идеальным для первого знакомства с красотой Алтая, весь день мы любовались захватывающими дух видами: петляющая дорога среди гор,
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бирюзовая Катунь, интересные мосты, берега рек, красивые леса. Частые остановки на дали возможность сделать десятки шикарных фоток и просто вдохнуть чистый и приятный воздух.
Отдельная огромная благодарность нашему водителю! Чувствовался его профессионализм за рулем, и ездить было спокойно и комфортно. Но самое ценное – его позитивная энергия, чувство юмора и умение создать по-настоящему дружескую атмосферу в машине. Общие любимые треки в плейлисте, интересные разговоры "за жизнь" и про увлечения сделали дорогу такой же важной частью приключения, как и сами виды. Это был не просто трансфер, а настоящее общение и драйв!
Тур был на несколько часов, этого конечно не хватает, чтобы увидеть всю красоту, но он и так был невероятно насыщенным впечатлениями и эмоциями. Отличный выбор для тех, кто ограничен во времени, любит комфорт, красивые фото и ценит душевную компанию в пути. Обязательно повторим!

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А
“Как будто с другом покаталась по Алтаю! ❤️” Недавно вернулась из однодневного тура по Алтаю, и до сих пор под впечатлением! Я ездила одна без компании и сначала немного переживала,
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но зря!
С первых минут стало понятно, что это будет не просто экскурсия, а настоящее приключение. Мы ездили по невероятно красивым местам, останавливались на смотровых площадках, наслаждались прекрасными пейзажами… Гид Роман оказался замечательным человеком! Рассказывал интересно про горы, про то, как они формировались, историю этих мест. Не просто сухие факты, а как-то по-человечески, с душой. А еще он знает лучшие места в округе! Например, мы заехали в невероятно уютную кофейню с потрясающими десертами – это было настоящее гастрономическое удовольствие!
И самое главное – он был очень внимателен к моим пожеланиям. «Сфоткаем коней там?» - Конечно) Наблюдали за сусликами, фоткали коров, коней, коз. .)) Никакой спешки, как в групповых турах. Мы просто катались по Алтаю, слушали замечательную музыку, болтали, как будто давно знакомы.
А еще оказалось, что Роман не только отличный гид, но и классный фотограф! Устроили фотосессию «огонькам» в каком-то поле на закате 😁 Мне безумно понравилось, что можно было задержаться на какой-то локации подольше, насладиться моментом, почувствовать эту атмосферу. Без суеты и спешки. Для меня эта поездка оказалась очень душевной.
Я однозначно рекомендую! И обязательно вернусь сюда еще! ❤️

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М
Хочу поблагодарить Ивана, как организатора и особенно нашего гида - Татьяну, за прекрасно организованную экскурсию.
Мы с дочкой взяли индивидуальный тур по зачемалью в конце ноября.
Уже лёг небольшой снег и мне
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было непонятно, ну а что можно посмотреть зимой на Алтае Татьяна показала нам зимний Алтай во всей его красе - Алтай прекрасен!!!
Мы были на Камышлинском водопаде, заехали на пасеку 13 и закупились там подарками.
Конечно остров Патмос, куда же без него, очень хотелось посмотреть храм Иоанна Богослова на острове.
Нас очень порозила смотровая площадка - Толгоёк и там мы еще смог покормить лошадей.
И в заключении успели заехать в ущелье Че-Чкыш, подняться там на смотровую и прогуляться до небольшого водопада.
Татьяна за все время экскурсии была очень внимательно к нам, особенно меня тронула её забота о моей дочке!
Татьяна много рассказывала нам об истории Алтая, переселенцах, традициях народов Алтая и много всего интересного. На экскурсии мы прибыли больше 8 часов, с 10 до 20.00 и нигде Татьяна нас не торопила, мы могли наслаждаться видами и позволить себе прогуляться по локациям.
Водопады в это время года особенно красивы - это смесь воды и льда, который выглядит, как из сказки о снежной королеве))
Если мы решим ещё раз посетить Алтай, то наш выбор очевиден! Мы будем обращаться сюда.

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