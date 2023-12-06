Отправляйтесь в путешествие по Алтаю, которое я организую только для вас.
Вы можете выбрать маршрут из уже прописанных программ, либо я с большим удовольствием подготовлю для вас вариант по вашим пожеланиям и предпочтениям.
Вы можете выбрать маршрут из уже прописанных программ, либо я с большим удовольствием подготовлю для вас вариант по вашим пожеланиям и предпочтениям.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Описание
При заказе индивидуального тура по Алтаю вы можете выбрать:
- в каком городе вас встретить;
- способ передвижения и класс транспортного средства;
- уровень комфорта при размещении в отелях или на базах;
- даты и продолжительность тура;
- достопримечательности;
- всевозможные активности (сплавы, самолеты, вертолеты, квадроциклы и т. д.).
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- По договоренности с гидом (в зависимости от программы, продолжительности, размещения и т. д.)
- Что не входит
- По договоренности с гидом (в зависимости от программы, продолжительности, размещения и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Горно-Алтайск Аэропорт, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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