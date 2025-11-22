Среди гор Алтая спрятано множество живописных мест. С нами вы отправитесь в однодневное путешествие до села Чемал. Остров Патмос с деревянным храмом, Голубые озера — все это ждет вас на нашем пути. Насладитесь дикой лесной природой Горного Алтая.
Описание экскурсииЧистый воздух, хвойные деревья, величественные скалы — все это Чемал. С нами вы отправитесь в однодневное путешествие в этот чудесный уголок Горного Алтая. Наше путешествие по Чемалу начнется на Чуйском тракте. Вы услышите интересные рассказы о легендарной дороге и насладитесь живописными видами. Далее наш маршрут пройдет через Чемальскую долину до села Чемал, где вы посетите остров Патмос с храмом Иоанна Богослова, а наш гид расскажет много интересных историй. Далее маршрут следует в Зачемалье, где мы прогуляемся по ущелью Чечкыш (Долине горных духов), где камлали шаманы. Конечной точкой нашего путешествия станет живописный Ороктойский мост, расположенный в самом узком и глубоком месте на реке Катунь.
См. календарь
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Патмос
- Ущелье Чечкыш
- Ороктойский мост
- Еландинские пороги
- Голубые озера (за дополнительную плату)
Что включено
- Транспорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание
- Посещение Голубых озер - стариц Катуни: переправа на лодке либо трансфер УАЗом - от 800 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборКрасота Алтая: Чемальский район и Чуйский тракт
Оказаться среди удивительных пейзажей загадочного края
Начало: На улице Ч. Гуркина
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
22 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чемал за день: экскурсия из Горно-Алтайска
Исследуйте жемчужины Чемала: мистические скалы, висячий мост и священный остров, погрузитесь в атмосферу алтайской культуры
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Групповая
до 19 чел.
Дыхание Алтая: вершины, реки, скалы
Насладитесь видами Алтая: горные перевалы, древние катаклизмы и мост через Катунь. Уникальная история и природа ждут вас
Начало: На Коммунистическом проспекте
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
11 400 ₽
12 000 ₽ за человека