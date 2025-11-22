Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Среди гор Алтая спрятано множество живописных мест. С нами вы отправитесь в однодневное путешествие до села Чемал. Остров Патмос с деревянным храмом, Голубые озера — все это ждет вас на нашем пути. Насладитесь дикой лесной природой Горного Алтая.

Описание экскурсии Чистый воздух, хвойные деревья, величественные скалы — все это Чемал. С нами вы отправитесь в однодневное путешествие в этот чудесный уголок Горного Алтая. Наше путешествие по Чемалу начнется на Чуйском тракте. Вы услышите интересные рассказы о легендарной дороге и насладитесь живописными видами. Далее наш маршрут пройдет через Чемальскую долину до села Чемал, где вы посетите остров Патмос с храмом Иоанна Богослова, а наш гид расскажет много интересных историй. Далее маршрут следует в Зачемалье, где мы прогуляемся по ущелью Чечкыш (Долине горных духов), где камлали шаманы. Конечной точкой нашего путешествия станет живописный Ороктойский мост, расположенный в самом узком и глубоком месте на реке Катунь.

