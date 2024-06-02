Мои заказы

Мосты Горно-Алтайска

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосты» в Горно-Алтайске, цены от 4300 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Открыть нетронутые цивилизацией места региона и собрать коллекцию из историй и легенд
«Ороктойский мост и жерло древнего вулкана»
Завтра в 09:00
6 ноя в 09:00
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
Удивительный Чемал, Ороктойский мост
12 часов
16 отзывов
Групповая
Удивительный Чемал, Ороктойский мост
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
«Во второй части экскурсии Вы посетите Еландинские пороги, Ороктойский мост»
Расписание: См. календарь
2 мая в 09:00
4300 ₽ за человека
Путешествие по долине реки Катунь - из Горно-Алтайска
На машине
8 часов
-
25%
Водная прогулка
Путешествие по долине реки Катунь - из Горно-Алтайска
Через Чемал до Ороктойского моста: маршрут для тех, кто впервые на Алтае
«Вы пройдёте по подвесному мосту на остров — к храму Иоанна Богослова»
Сегодня в 10:00
6 ноя в 10:00
15 000 ₽20 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    2 июня 2024
    Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
    Всем привет. Была на экскурсии в свой день рождения и, поверьте, это был лучший подарок для самой себя! Ирина действительно
    читать дальше

    показала мне дикий Алтай с укромными сакральными местами, куда нечасто ступает нога туриста. Сопровождалось путешествие рассказом истории Алтая и его населения, сказаний и легенд, который сменялся соответствующей музыкой или дополнялся ею. Убеждена, что без этой экскурсии мне бы было сложнее понять уникальность земли, на которую я ступила. Если вы хотите прикоснуться к скале, без спешки посидеть у реки, походить босиком и напитаться энергией с пониманием сути происходящего, то вам однозначно сюда)

