показала мне дикий Алтай с укромными сакральными местами, куда нечасто ступает нога туриста. Сопровождалось путешествие рассказом истории Алтая и его населения, сказаний и легенд, который сменялся соответствующей музыкой или дополнялся ею. Убеждена, что без этой экскурсии мне бы было сложнее понять уникальность земли, на которую я ступила. Если вы хотите прикоснуться к скале, без спешки посидеть у реки, походить босиком и напитаться энергией с пониманием сути происходящего, то вам однозначно сюда)