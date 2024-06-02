Индивидуальная
до 4 чел.
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Открыть нетронутые цивилизацией места региона и собрать коллекцию из историй и легенд
«Ороктойский мост и жерло древнего вулкана»
Завтра в 09:00
6 ноя в 09:00
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Удивительный Чемал, Ороктойский мост
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
«Во второй части экскурсии Вы посетите Еландинские пороги, Ороктойский мост»
Расписание: См. календарь
2 мая в 09:00
4300 ₽ за человека
-
25%
Водная прогулка
Путешествие по долине реки Катунь - из Горно-Алтайска
Через Чемал до Ороктойского моста: маршрут для тех, кто впервые на Алтае
«Вы пройдёте по подвесному мосту на остров — к храму Иоанна Богослова»
Сегодня в 10:00
6 ноя в 10:00
15 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
