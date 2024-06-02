Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Мои заказы

Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк

Открыть нетронутые цивилизацией места региона и собрать коллекцию из историй и легенд
Отправляемся в сердце горного Алтая: туда, где нет асфальта, зато за каждым изгибом Катуни скрываются неизведанные природные шедевры.

Вы окажетесь наедине с алтайскими пейзажами, полюбуетесь Еландинскими и Тельдекпеньскими порогами, увидите тектоническую трещину и наскальные рисунки. А еще отыщете старинные штольни и исследуете живописный водопад Бельтертуюк.
5
1 отзыв
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк

Описание экскурсии

Еландинские пороги: мощь Катуни

Отъехав от Горно-Алтайска на 150 км, мы свернем с асфальтовой дороги и оставим за плечами суету цивилизации. По дороге я открою историю этих мест, поделюсь легендами и шаманскими мистериями Алтая. Вскоре вас встретят Еландинские пороги Катуни, которая в этом месте разделена на два бурных потока. Вы вдохновитесь завораживающей красотой и силой реки, а я покажу вам штольни и расскажу, почему здесь так и не построили ГЭС.

Ороктойский мост и жерло древнего вулкана

На следующей остановке, Ороктойском мосту, вы увидите самый узкий участок Катуни. Глубина реки достигает здесь 70 метров, а причудливые скалы напоминают пластилин, с которым играл ребенок-великан. Вы найдете место, которые жители Алтая называют «жерлом древнего вулкана». С моста полюбуетесь Тельдекпеньскими порогами и черными берегами, которые образовались на месте тектонической трещины.

Древние петроглифы и дикий водопад

По долине Кызыл-телань мы доберемся до Куюского грота и отыщем петроглифы — наскальные рисунки первых людей эпохи энеолита и Бронзового века. А последней точкой нашего маршрута станет водопад Бельтертуюк в 100 километрах от Чемала. Мы рассмотрим горный поток с разных ракурсов, поднимаясь и спускаясь по течению Катуни, чтобы до последней капли впитать красоту Алтая.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые любят открывать неизведанные природные места и не боятся бездорожья.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Mitsubishi Outlander
  • Дополнительных расходов, кроме питания, не предполагается
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1843 туристов
Провожу экскурсии с 2019 года. Считаю, что я духовный проводник. По этому же принципу создала команду в 2025 году из коренного населения. Наш фокус на традициях алтайского народа, которые мы подаём
читать дальшеуменьшить

через личные истории и живые примеры. И на природе, которую мы раскрываем через мировоззрение местных жителей и древние легенды. Наш принцип «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Наши экскурсии всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, учим путешественников быть осознанными гостями на этой земле. Делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей. Мы не просто проводим экскурсии, а создаем ситуации, когда Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начали понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Лидия
Всем привет. Была на экскурсии в свой день рождения и, поверьте, это был лучший подарок для самой себя! Ирина действительно показала мне дикий Алтай с укромными сакральными местами, куда нечасто
читать дальшеуменьшить

ступает нога туриста. Сопровождалось путешествие рассказом истории Алтая и его населения, сказаний и легенд, который сменялся соответствующей музыкой или дополнялся ею. Убеждена, что без этой экскурсии мне бы было сложнее понять уникальность земли, на которую я ступила. Если вы хотите прикоснуться к скале, без спешки посидеть у реки, походить босиком и напитаться энергией с пониманием сути происходящего, то вам однозначно сюда)

Всем привет. Была на экскурсии в свой день рождения и, поверьте, это был лучший подарок для
Всем привет. Была на экскурсии в свой день рождения и, поверьте, это был лучший подарок для
Всем привет. Была на экскурсии в свой день рождения и, поверьте, это был лучший подарок для
Всем привет. Была на экскурсии в свой день рождения и, поверьте, это был лучший подарок для
Всем привет. Была на экскурсии в свой день рождения и, поверьте, это был лучший подарок для
Всем привет. Была на экскурсии в свой день рождения и, поверьте, это был лучший подарок для
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие экскурсии на «Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк»

Телецкое озеро: 5 водопадов + смотровая Тилан-Туу (из Горно-Алтайска)
На катере
10 часов
13 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Лучший выбор
Телецкое озеро: 5 водопадов + смотровая Тилан-Туу (из Горно-Алтайска)
Алтай с земли, воды и высоты птичьего полёта
Начало: Горно-Алтайск и Манжерок
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
9800 ₽ за человека
Приехать на Алтай и оказаться на Марсе
На автобусе
11 часов
24 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Лучший выбор
Приехать на Алтай и оказаться на Марсе
Из Горно-Алтайска по Чуйскому тракту к петроглифам, водопаду и ледникам
Начало: Горно-Алтайск и Манжерок
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
11 800 ₽ за человека
Чемал - легенды и реальность
На автобусе
9 часов
92 отзыва
Групповая
до 14 чел.
Чемал - легенды и реальность
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 авг в 09:00
15 авг в 09:00
6500 ₽ за человека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
На машине
На лодке
6 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
Откройте для себя красоту Алтая: водопад, пещеры и пасека в «Бирюзовой Катуни». Впечатления и открытия ждут вас
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Горно-Алтайске
от 26 000 ₽ за экскурсию