Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Отправляемся в сердце горного Алтая: туда, где нет асфальта, зато за каждым изгибом Катуни скрываются неизведанные природные шедевры. Вы окажетесь наедине с алтайскими пейзажами, полюбуетесь Еландинскими и Тельдекпеньскими порогами, увидите тектоническую трещину и наскальные рисунки. А еще отыщете старинные штольни и исследуете живописный водопад Бельтертуюк.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Еландинские пороги: мощь Катуни

Отъехав от Горно-Алтайска на 150 км, мы свернем с асфальтовой дороги и оставим за плечами суету цивилизации. По дороге я открою историю этих мест, поделюсь легендами и шаманскими мистериями Алтая. Вскоре вас встретят Еландинские пороги Катуни, которая в этом месте разделена на два бурных потока. Вы вдохновитесь завораживающей красотой и силой реки, а я покажу вам штольни и расскажу, почему здесь так и не построили ГЭС.

Ороктойский мост и жерло древнего вулкана

На следующей остановке, Ороктойском мосту, вы увидите самый узкий участок Катуни. Глубина реки достигает здесь 70 метров, а причудливые скалы напоминают пластилин, с которым играл ребенок-великан. Вы найдете место, которые жители Алтая называют «жерлом древнего вулкана». С моста полюбуетесь Тельдекпеньскими порогами и черными берегами, которые образовались на месте тектонической трещины.

Древние петроглифы и дикий водопад

По долине Кызыл-телань мы доберемся до Куюского грота и отыщем петроглифы — наскальные рисунки первых людей эпохи энеолита и Бронзового века. А последней точкой нашего маршрута станет водопад Бельтертуюк в 100 километрах от Чемала. Мы рассмотрим горный поток с разных ракурсов, поднимаясь и спускаясь по течению Катуни, чтобы до последней капли впитать красоту Алтая.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые любят открывать неизведанные природные места и не боятся бездорожья.

Организационные детали