Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк

Открыть нетронутые цивилизацией места региона и собрать коллекцию из историй и легенд

Ирина
Ирина – Гид из Горно-Алтайска
Отправляемся в сердце горного Алтая: туда, где нет асфальта, зато за каждым изгибом Катуни скрываются неизведанные природные шедевры.

Вы окажетесь наедине с алтайскими пейзажами, полюбуетесь Еландинскими и Тельдекпеньскими порогами, увидите тектоническую трещину и наскальные рисунки.

А еще отыщете старинные штольни и исследуете живописный водопад Бельтертуюк.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 ч.

Экскурсия

От 11 000 ₽ за экскурсию

Заказать экскурсию
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк

Что вас ожидает

Еландинские пороги: мощь Катуни
Отъехав от Горно-Алтайска на 150 км, мы свернем с асфальтовой дороги и оставим за плечами суету цивилизации. По дороге я открою историю 📖 этих мест, поделюсь легендами и шаманскими мистериями Алтая. Вскоре вас встретят Еландинские пороги Катуни, которая в этом месте разделена на два бурных потока. Вы вдохновитесь завораживающей красотой и силой реки, а я покажу вам штольни и расскажу, почему здесь так и не построили ГЭС.

Ороктойский мост и жерло древнего вулкана
На следующей остановке, Ороктойском мосту, вы увидите самый узкий участок Катуни. Глубина реки достигает здесь 70 метров, а причудливые скалы напоминают пластилин, с которым играл ребенок-великан. Вы найдете местно, которые жители Алтая называют «жерлом древнего вулкана». С моста полюбуетесь Тельдекпеньскими порогами и черными берегами, которые образовались на месте тектонической трещины.

Древние петроглифы и дикий водопад
По долине Кызыл-телань мы доберемся до Куюского грота и отыщем петроглифы — наскальные рисунки первых людей эпохи энеолита и Бронзового века. А последней точкой нашего маршрута станет водопад Бельтертуюк в 100 километрах от Чемала. Мы рассмотрим горный поток с разных ракурсов, поднимаясь и спускаясь по течению Катуни, чтобы до последней капли впитать красоту Алтая.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Путешественникам, которые любят открывать неизведанные природные места и не боятся бездорожья.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander
  • Дополнительных расходов, кроме питания, не предполагается
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Профессиональный гид-экскурсовод с аттестацией по региону Алтай. Считаю сой край местом духовных ценностей и влюбляю в него путешественников. Этническая культура, почитание сакральных мест, вера в духов и традиций местных народов — мои экскурсии откроют для вас самые колоритные грани Алтая.
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
От 10 400
за 1-6 чел.
6 часов
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
9 отзывов
Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
От 16 000
за 1-6 чел.
8 часов
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
3 отзыва
Открыть впечатляющие перевалы, террасы, речные пороги и погрузиться в древние культуры Алтая
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
От 39 000
за 1-6 чел.
13 часов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
5 отзывов
Перезагрузиться в окружении завораживающей природы и услышать давние предания
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
От 7 200
за 1-4 чел.
6 часов
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
1 отзыв
Изучить заповедный уголок Алтая, проплыть на лодке по порогам Катуни и услышать легенды края
Камышлинский водопад и зубровый питомник
От 5 000
за 1-6 чел.
6 часов
Камышлинский водопад и зубровый питомник
Полюбоваться пейзажами Чуйского тракта, добраться до замерзшего водопада и увидеть зубров

Еще несколько необычных экскурсий в Горно-Алтайске

Чуйский тракт
4 000
за 1 чел.
10 часов
Чуйский тракт
Ежедневные выезды круглогодично
Джип-тур «Фантастический Алтай»
10 000
за 1 чел.
12 часов
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чертов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
Каракольская долина
3 000
за 1 чел.
10 часов
Каракольская долина
Ежедневные выезды круглогодично
Путешествие по Чуйскому тракту
16 000
за 1 чел.
12 часов
Путешествие по Чуйскому тракту
Увидеть красивейшие ландшафты Алтая, побывать на Марсе и услышать легенды алтайского народа
Прогулка по Телецкому озеру на катере
5 500
за 1 чел.
4.5 часов
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Добраться до водопадов Эстюба и Корбу, увидеть мыс шаманов и проплыть по красивейшему озеру Алтая
ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Неизведанный Чемал
От 12 000
за 1-7 чел.
8 часов
Неизведанный Чемал
5 отзывов
За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая — от острова Патмос до Еландинских порогов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
🇷🇺