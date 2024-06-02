Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Открыть нетронутые цивилизацией места региона и собрать коллекцию из историй и легенд
Отправляемся в сердце горного Алтая: туда, где нет асфальта, зато за каждым изгибом Катуни скрываются неизведанные природные шедевры.
Вы окажетесь наедине с алтайскими пейзажами, полюбуетесь Еландинскими и Тельдекпеньскими порогами, увидите тектоническую трещину и наскальные рисунки. А еще отыщете старинные штольни и исследуете живописный водопад Бельтертуюк.
Отъехав от Горно-Алтайска на 150 км, мы свернем с асфальтовой дороги и оставим за плечами суету цивилизации. По дороге я открою историю этих мест, поделюсь легендами и шаманскими мистериями Алтая. Вскоре вас встретят Еландинские пороги Катуни, которая в этом месте разделена на два бурных потока. Вы вдохновитесь завораживающей красотой и силой реки, а я покажу вам штольни и расскажу, почему здесь так и не построили ГЭС.
Ороктойский мост и жерло древнего вулкана
На следующей остановке, Ороктойском мосту, вы увидите самый узкий участок Катуни. Глубина реки достигает здесь 70 метров, а причудливые скалы напоминают пластилин, с которым играл ребенок-великан. Вы найдете место, которые жители Алтая называют «жерлом древнего вулкана». С моста полюбуетесь Тельдекпеньскими порогами и черными берегами, которые образовались на месте тектонической трещины.
Древние петроглифы и дикий водопад
По долине Кызыл-телань мы доберемся до Куюского грота и отыщем петроглифы — наскальные рисунки первых людей эпохи энеолита и Бронзового века. А последней точкой нашего маршрута станет водопад Бельтертуюк в 100 километрах от Чемала. Мы рассмотрим горный поток с разных ракурсов, поднимаясь и спускаясь по течению Катуни, чтобы до последней капли впитать красоту Алтая.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые любят открывать неизведанные природные места и не боятся бездорожья.
Организационные детали
Поедем на автомобиле Mitsubishi Outlander
Дополнительных расходов, кроме питания, не предполагается
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1843 туристов
Провожу экскурсии с 2019 года. Считаю, что я духовный проводник. По этому же принципу создала команду в 2025 году из коренного населения.
Наш фокус на традициях алтайского народа, которые мы подаём читать дальшеуменьшить
через личные истории и живые примеры. И на природе, которую мы раскрываем через мировоззрение местных жителей и древние легенды.
Наш принцип «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Наши экскурсии всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, учим путешественников быть осознанными гостями на этой земле. Делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей.
Мы не просто проводим экскурсии, а создаем ситуации, когда Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начали понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лидия
Всем привет. Была на экскурсии в свой день рождения и, поверьте, это был лучший подарок для самой себя! Ирина действительно показала мне дикий Алтай с укромными сакральными местами, куда нечасто читать дальшеуменьшить
ступает нога туриста. Сопровождалось путешествие рассказом истории Алтая и его населения, сказаний и легенд, который сменялся соответствующей музыкой или дополнялся ею. Убеждена, что без этой экскурсии мне бы было сложнее понять уникальность земли, на которую я ступила. Если вы хотите прикоснуться к скале, без спешки посидеть у реки, походить босиком и напитаться энергией с пониманием сути происходящего, то вам однозначно сюда)
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