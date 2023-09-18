Зимнее погружение в Алтай
Вы будете жить в деревянных домиках, совершать увлекательные конные экскурсии, любуясь природой Алтая и познавая его древнюю историю.
А по вечерам Вас ждет знакомство с традициями жителей Алтайских гор, ну и конечно же жаркая банька и посиделки у костра.
дек
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Переезд до кордона Ару-Кем знаменитому Чуйскому тракту
Приезд в эко-отель «Таежник».
Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска – выбирайте рейсы с прибытием не позднее 10:00, поскольку переезд до кордона Ару-Кем с учетом остановок занимает 4 и более часа.
Далее завтрак в кафе "Таежник" и знакомство с гидом.
Выезд по маршруту до кордона Ару-Кем, обед в придорожном кафе.
Поездка по знаменитому Чуйскому тракту.
По дороге остановка на Семинском перевале, у памятника Суслику.
Размещение на стоянке.
Ужин, баня, вечер знакомств.
Мастер-класс по национальной настольной игре.
Конная экскурсия на смотровую площадку
Конная тренировочная экскурсия.
Завтрак в доме на кордоне.
Ознакомление с техникой безопасности конного туризма.
Знакомство с алтайскими лошадками и распределение их между туристами.
В этот день вас ожидает тренировочный конный выезд, где основное внимание следует уделить своему коню, найти с ним общий язык, присмотреться к его характеру, изучить повадки.
Отработать технику и тактику конного туризма.
Группа совершит небольшой подъем на смотровую площадку, с которой открывается панорама на долину Арыгем.
Отличная возможность для фотосессии.
Спустившись немного, путники перекусывают и возвращаются на стоянку.
По возвращении предстоит традиционная баня, творческий вечер, праздничный ужин и развлечения.
Конный выход к озеру Ару-Кем
Конная экскурсия на озеро Ару-Кем.
Завтрак в доме на кордоне.
В этот день Вас ожидает не сложный конный переход.
Большая часть пути пролегает по грунтовой дороге среди смешанного леса и полей.
Группа отправляется к потаенному горному озеру Ару-Кем.
Здесь путников, уставших от суеты мира, ждет безграничное ощущение тишины и безмятежности.
По пути туристы посетят священное место и познакомятся с обрядом повязывания лент.
Обед в виде перекуса на берегу озера.
После обеда время для расслабляющего отдыха, наслаждения покоем, прогулки вокруг озера.
Возвращение на стоянку, ужин, баня.
Мастер-класс по национальной спортивной игре.
Конная экскурсия в урочище Соору
Конная экскурсия в урочище Соору.
Завтрак в доме, после которого группа отправляется в путь.
Конный переход этого дня не сложный, он снова пролегает в основном по грунтовым дорогам с небольшими отклонениями.
Главным объектом посещения станет урочище Соору – большая долина в которой расположено более 500 курганов, древние стоянки возраст которых более 5 тысяч лет.
Также в урочище расположено одно из самых больших скоплений каменных монументов тюркского периода, которых насчитывается более 7 тысяч, во время экскурсии гости узнают историю курганов, а также историю их изучения.
Обед в виде перекуса (чай и бутерброды).
Затем отправляемся на стоянку, где уже по сложившейся традиции путников ждут ужин и жаркая банька.
Вечером – мастер-класс по алтайской традиционной кухне.
Отъезд
Ранний завтрак и выезд с территории кордона Ару-Кем до 09:00.
Переезд до эко-отеля Таежник, где обедом в кафе заканчивается программа тура.
В этот день можно вылететь из аэропорта Горно-Алтайска на рейсах с вылетом после обеда, а также уехать до городов Барнаул и Новосибирск.
Переночевать на территории эко-отеля Таежник возможно при наличии мест и предварительной брони за дополнительную плату.
Оставшись на Таежнике можно провести время поднявшись пешком на гору Черепан, либо совершив экскурсию в ГЛК Манжерок, где на гондольном подъемнике можно подняться на обзорную площадку на горе Малая Синюха, откуда открывается вид на долину Катуни. На территории отеля находится кафе в котором можно заказать блюда по меню.
Проживание
Размещение на базовой стоянке конной части в деревянных домиках (4-6 местные, 1-2-местное размещение не предполагается).
Варианты проживания
Кордон
Шестиместные домики с печным отоплением.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные перевозки по программе
- Аренда коней
- Аренда необходимого снаряжения
- Размещение в теплых домиках
- 3-х разовое комплексное питание: завтрак и ужин, обед в виде перекуса в полевых условиях
- Работа гида
- Работа повара
- Работа конюхов
- Рекреационные сборы
- Баня каждый день
- Страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска, г. Барнаула, г. Новосибирска и обратно
- Доставка до места сбора, кроме группового трансфера из г. Горно-Алтайска и обратно
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное).
- Носки полушерстяные и синтетические ТЕПЛЫЕ (несколько пар).
- Свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый).
- Штаны утепленные (не стесняющие движений ватные или синтипоновые), подойдут горнолыжные брюки.
- Куртка утепленная. (На синтепоне, пуху и проч., не продуваемая. помните температура может опускаться до -35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая)
- Обувь верховая теплая и свободная (чуни, эвосапоги, дутыши)
- Шапка, шарф и перчатки. (Тёплые и не продуваемые, + капюшон.) Снуд/балаклава
- Обувь для дома и бани (резиновые шлепанцы (сланцы), не вьетнамки.)
- Одежда для дома и сна. (Футболки\тельняшки, трико\леггинсы.)
- Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (да зимой в Горах Алтая, когда светит солнце можно обгореть).
- Гигиенические средства. (Мыло, мочалка, щетка, паста, полотенце и проч.)
- Аптечка индивидуальная (у гида будет общая аптечка, ознакомиться с составом аптечки можно здесь, с собой взять личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств.)
- Видео- или фото- камера. (С чехлом на прочном ремне и доп. веревке).
- Документы (паспорт и полис ОМС).
- Фонарик16. Сидение туристическое(хоба)17. кружка(для перекусов)
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли доставка в стоимость тура?
Бесплатно предоставляется групповая доставка из/в аэропорт Горно-Алтайска.
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.
Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска - выбирайте рейсы с прибытием не позднее 10:00, поскольку переезд до кордона Ару-Кем с учетом остановок занимает 4 и более часа.
Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.
Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Доставка в любой отель после окончания тура – за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.
Доставка из/в аэропорт / железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика.
Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах.
Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.
Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика.
Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову.
Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов (https://e-traffic.ru/ и т. п.).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Повезло с гидом. Интеллигентный, эрудированный, терпеливый и внимательный, Алексей любит свой край и передал это чувство всем участникам нашей поездки.