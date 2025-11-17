1 день

Прибытие, пробный выезд на лошадях

Встреча в с. Элекмонар до 11:00, т. к. в 12:00 уже запланирован первый выезд на лошадях.

Размещение в уютном гостевом доме в с. Элекмонар.

Пробный выезд на лошадях.

Поедем вглубь гор — к смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на храм окрестные горы, плато Барантал, устье реки Элекмонар и перспектива извилистой Катуни.

Чаепитие у костра.

Фото-тайм.

Вдоволь напитав солнечных лучей и волшебных видов, выдвигаемся в обратный путь.

Вечером после сытного ужина отправляемся в аил - национальное алтайское жилище, чтобы познакомиться поближе и провести национальный алтайский обряд Чёй-Чёй.

Дистанция: кони, 20 км / 4-5 часов.

