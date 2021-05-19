Полезная информация о Горно-Алтайске
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Местное время в Горно-Алтайске
04:0611
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Горно-Алтайск
|По-английски
|Gorno-Altaysk
|Столица региона
|Горно-Алтайск является столицей региона
|Население города
|54 917 чел.
|Аэропорт
|Горно-Алтайск RGK
|Часовой пояс
|Asia/Barnaul
|Средняя высота
|285 м. от уровня моря
Где находится Горно-Алтайск на карте
Горно-Алтайск
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