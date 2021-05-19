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Полезная информация о Горно-Алтайске

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Местное время в Горно-Алтайске
04:0611
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаГорно-Алтайск
По-английскиGorno-Altaysk
Столица регионаГорно-Алтайск является столицей региона
Население города54 917 чел.
АэропортГорно-Алтайск RGK
Часовой поясAsia/Barnaul
Средняя высота285 м. от уровня моря

Где находится Горно-Алтайск на карте

Горно-Алтайск фото города
Горно-Алтайск

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