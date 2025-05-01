Ранним утром отправимся из Горно-Алтайска. По дороге сделаем остановку и пешком по тропе вдоль русла реки доберёмся к Камышлинскому водопаду, признанному памятником алтайской природы. Увидим самое узкое и глубокое место Катуни. Над ним возвышается живописный Ороктойский висячий мост, по которому мы прогуляемся.

Доедем до небольшого острова Патмос, который представляет собой отвесную скалу, окружённую водами Катуни, куда ведёт подвесной мост. В этом уединённом месте вдали от людей с 19 века селились монахи. Сейчас тут раскинулся храм апостола Иоанна Богослова, который мы посетим.

Вечером прибудем на базу отдыха, разместимся и отдохнём.