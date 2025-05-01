В мае горные склоны здесь преображаются, покрываясь лилово-фиолетовыми лавинами цветущего маральника, который называют сибирской сакурой.
Вы увидите главные природные достопримечательности региона —
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Проживание. Двух- и трёхместное размещение в гостевых домах на базах отдыха.
Питание. В стоимость тура включены завтраки (со 2 по 5 дни), обеденные перекусы с горячим чаем (с 1 по 3 дни). Ужины и остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Программа тура по дням
Камышлинский водопад, Ороктойский мост, остров Патмос с храмом
Ранним утром отправимся из Горно-Алтайска. По дороге сделаем остановку и пешком по тропе вдоль русла реки доберёмся к Камышлинскому водопаду, признанному памятником алтайской природы. Увидим самое узкое и глубокое место Катуни. Над ним возвышается живописный Ороктойский висячий мост, по которому мы прогуляемся.
Доедем до небольшого острова Патмос, который представляет собой отвесную скалу, окружённую водами Катуни, куда ведёт подвесной мост. В этом уединённом месте вдали от людей с 19 века селились монахи. Сейчас тут раскинулся храм апостола Иоанна Богослова, который мы посетим.
Вечером прибудем на базу отдыха, разместимся и отдохнём.
Зубровый питомник, Каракольская долина
После завтрака нас ждёт долгий переезд. Мы побываем в питомнике, благодаря которому восстановилась почти истреблённая популяция зубров.
Проехав Семинский перевал, задержимся в Каракольской долине — сакральном для алтайцев месте. В этих священных краях находится множество культовых памятников, курганов скифского периода, комплекс древних петроглифов.
Увидим памятник «Мальчик с сусликом», посвящённый детям войны и маленькому зверьку, благодаря которому в тяжёлые годы люди не погибали от голода. Совершим хайкинг к озеру Ару-Кем, которое имеет форму правильного треугольника с закруглёнными краями.
Перевал Чике-Таман, кордон Кур-Кечу, песчаные бомы, заросли маральника
Сегодня будем много фотографировать, ведь в нашей программе — несколько красочных локаций. Будем ехать по живописной долине, поднимемся на смотровые площадки с панорамой реки Урсул и её слияния с Катунью.
Преодолеем горный перевал Чике-Таман, полюбуемся мощью речного Ильгуменского порога. Посетим археологический комплекс кордона Кур-Кечу, где рассыпаны около двух сотен погребальных и поминальных сооружений со стелами и изваяниями.
Осмотрим песчаные бомы — отвесные скалы, напоминающие слоёный пирог из спрессованного песка и камней. Устроим фотосессию на фоне яркого цветочного моря — лилово-фиолетового маральника. В завершение дня увидим место, где сливаются воедино реки Катунь и Чуя.
Красные ворота, Улаганский перевал, озеро Киделю, Гейзерное озеро
Позавтракаем и отправимся навстречу новым открытиям. Посетим Красные ворота — узкий извилистый проход между отвесными скалами, которые состоят из характерного оттенка горных пород, содержащих киноварь.
Преодолеем Улаганский перевал, с высоты которого открываются головокружительные виды. Поднимемся к высокогорному озеру Киделю, в глади которого отражается Курайский хребет.
Доберёмся к одной из самых популярных достопримечательностей Алтая — Гейзерного озера. Его невероятный цвет появился благодаря синей глине на дне. А причудливые узоры созданы четырьмя подземными родниками, подпитывающими водоём.
Перед возвращением на базу отдыха сделаем остановку на смотровой площадке с панорамой Северо-Чуйского хребта.
Возвращение в Горно-Алтайск
Позавтракав, поедем обратно в Горно-Алтайск. По пути сделаем остановку, чтобы приобрести сувениры и пообедать. Если будет желание, устроим небольшую пешую прогулку.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 000 ₽
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Что включено
- Трансферы по маршруту на легковом авто или минивэне, в зависимости от количества участников
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- 4 завтрака, 3 обеденных перекуса
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Горно-Алтайск и обратно
- Ужины и питание вне программы
- Проведение тура возможно в индивидуальном формате