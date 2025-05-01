К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае

Полюбоваться сибирской сакурой, посетить зубровый питомник и сакральные для алтайцев места
Отправляемся встречать яркую весну на Алтай, просыпающийся после затяжной зимы.

В мае горные склоны здесь преображаются, покрываясь лилово-фиолетовыми лавинами цветущего маральника, который называют сибирской сакурой.

Вы увидите главные природные достопримечательности региона —
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Камышлинский водопад, Каракольскую долину, Гейзерное озеро и многие другие локации, а также побываете в местах, редко посещаемых путешественниками.

Компанию в поездке нам составит мохнатая свора, которая точно не даст заскучать, — аляскинские маламуты, якутская лайка или японская акита.

К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
Ближайшие даты:
1
мая8
мая
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Проживание. Двух- и трёхместное размещение в гостевых домах на базах отдыха.

Питание. В стоимость тура включены завтраки (со 2 по 5 дни), обеденные перекусы с горячим чаем (с 1 по 3 дни). Ужины и остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Камышлинский водопад, Ороктойский мост, остров Патмос с храмом

Ранним утром отправимся из Горно-Алтайска. По дороге сделаем остановку и пешком по тропе вдоль русла реки доберёмся к Камышлинскому водопаду, признанному памятником алтайской природы. Увидим самое узкое и глубокое место Катуни. Над ним возвышается живописный Ороктойский висячий мост, по которому мы прогуляемся.

Доедем до небольшого острова Патмос, который представляет собой отвесную скалу, окружённую водами Катуни, куда ведёт подвесной мост. В этом уединённом месте вдали от людей с 19 века селились монахи. Сейчас тут раскинулся храм апостола Иоанна Богослова, который мы посетим.

Вечером прибудем на базу отдыха, разместимся и отдохнём.

Камышлинский водопад, Ороктойский мост, остров Патмос с храмомКамышлинский водопад, Ороктойский мост, остров Патмос с храмомКамышлинский водопад, Ороктойский мост, остров Патмос с храмомКамышлинский водопад, Ороктойский мост, остров Патмос с храмом
2 день

Зубровый питомник, Каракольская долина

После завтрака нас ждёт долгий переезд. Мы побываем в питомнике, благодаря которому восстановилась почти истреблённая популяция зубров.

Проехав Семинский перевал, задержимся в Каракольской долине — сакральном для алтайцев месте. В этих священных краях находится множество культовых памятников, курганов скифского периода, комплекс древних петроглифов.

Увидим памятник «Мальчик с сусликом», посвящённый детям войны и маленькому зверьку, благодаря которому в тяжёлые годы люди не погибали от голода. Совершим хайкинг к озеру Ару-Кем, которое имеет форму правильного треугольника с закруглёнными краями.

Зубровый питомник, Каракольская долинаЗубровый питомник, Каракольская долинаЗубровый питомник, Каракольская долинаЗубровый питомник, Каракольская долина
3 день

Перевал Чике-Таман, кордон Кур-Кечу, песчаные бомы, заросли маральника

Сегодня будем много фотографировать, ведь в нашей программе — несколько красочных локаций. Будем ехать по живописной долине, поднимемся на смотровые площадки с панорамой реки Урсул и её слияния с Катунью.

Преодолеем горный перевал Чике-Таман, полюбуемся мощью речного Ильгуменского порога. Посетим археологический комплекс кордона Кур-Кечу, где рассыпаны около двух сотен погребальных и поминальных сооружений со стелами и изваяниями.

Осмотрим песчаные бомы — отвесные скалы, напоминающие слоёный пирог из спрессованного песка и камней. Устроим фотосессию на фоне яркого цветочного моря — лилово-фиолетового маральника. В завершение дня увидим место, где сливаются воедино реки Катунь и Чуя.

Перевал Чике-Таман, кордон Кур-Кечу, песчаные бомы, заросли маральникаПеревал Чике-Таман, кордон Кур-Кечу, песчаные бомы, заросли маральникаПеревал Чике-Таман, кордон Кур-Кечу, песчаные бомы, заросли маральникаПеревал Чике-Таман, кордон Кур-Кечу, песчаные бомы, заросли маральника
4 день

Красные ворота, Улаганский перевал, озеро Киделю, Гейзерное озеро

Позавтракаем и отправимся навстречу новым открытиям. Посетим Красные ворота — узкий извилистый проход между отвесными скалами, которые состоят из характерного оттенка горных пород, содержащих киноварь.

Преодолеем Улаганский перевал, с высоты которого открываются головокружительные виды. Поднимемся к высокогорному озеру Киделю, в глади которого отражается Курайский хребет.

Доберёмся к одной из самых популярных достопримечательностей Алтая — Гейзерного озера. Его невероятный цвет появился благодаря синей глине на дне. А причудливые узоры созданы четырьмя подземными родниками, подпитывающими водоём.

Перед возвращением на базу отдыха сделаем остановку на смотровой площадке с панорамой Северо-Чуйского хребта.

Красные ворота, Улаганский перевал, озеро Киделю, Гейзерное озероКрасные ворота, Улаганский перевал, озеро Киделю, Гейзерное озероКрасные ворота, Улаганский перевал, озеро Киделю, Гейзерное озероКрасные ворота, Улаганский перевал, озеро Киделю, Гейзерное озеро
5 день

Возвращение в Горно-Алтайск

Позавтракав, поедем обратно в Горно-Алтайск. По пути сделаем остановку, чтобы приобрести сувениры и пообедать. Если будет желание, устроим небольшую пешую прогулку.

Возвращение в Горно-АлтайскВозвращение в Горно-АлтайскВозвращение в Горно-АлтайскВозвращение в Горно-Алтайск

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на легковом авто или минивэне, в зависимости от количества участников
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • 4 завтрака, 3 обеденных перекуса
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Горно-Алтайск и обратно
  • Ужины и питание вне программы
  • Проведение тура возможно в индивидуальном формате
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, раннее утро
Завершение: Горно-Алтайск, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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