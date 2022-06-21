20 причин посетить Алтай

Алтай — очень красивое 🤩 место России с множеством природных достопримечательностей: здесь вы съездите на Чуйский тракт, Алтайские горы ⛰️, в том числе гору Белуху, искупаетесь в Телецком озереи реке Катунь, увидите древние петроглифы и розовое Малиновое озеро, побываете на островах и водопадах, восстановите здоровье в Белокурихе

Республика Алтай – обширный и малозаселённый регион являющийся домом для более 7000 озер, заснеженных гор, в том числе самой высокой вершины Сибири, тенистых лесов, шумящих рек, медведей, волков и даже снежного барса. Он предлагает бесконечные возможности для пеших прогулок и исследования гор. Также Алтай издавна считается территорией духовного и оккультного значения.

1. Чуйский тракт

Является главной автомобильной дорогой Алтая. В былые времена здесь пролегал торговый путь, по которому передвигались кочевые племена азиатских захватчиков, с целью достичь Европы. Например, в китайских летописях, которым насчитывается тысячи лет были найдены первые упоминания о тракте.

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2. Алтайские горы

Дмитрий А. Моттл , CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Кучерлинское озеро на фоне Алтайских гор

Геологи утверждают, что Алтайским горам примерно 400-500 лет млн. лет. Они расположены на границе России, Казахстана, Монголии и Китая. Расположенное в горах Телецкое озеро, входит в пятёрку самых глубоких озёр России.

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3. Телецкое озеро

Александр Байдуков , CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Северный берег Телецкого озера

Это озеро по праву заслужило звание одного из самых посещаемых путешественниками мест в Республике Алтай, ведь оно является вторым озером по запасам пресной воды. Глубина его –325 метров, а состав воды схож с дистиллированной.

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4. Гора Белуха

I, Ondřej Žváček , CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Вид на гору Белуху с озера Аккем

Эта гора высотой 4506 м является самой высокой в Сибири. Своё название она получила благодаря снегу, который покрывает её вершину и никогда не сходит. Также на склонах горы находится исток реки Катунь – красавицы Алтая. Сейчас Белуха – востребованный туристический маршрут, исследовать её приезжают не только российские туристы, но жители других стран.

5. Древние петроглифы

Александр Фролов , CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Сцена охоты, петроглифы принадлежащие древнетурской эпохе изображенные в долине Елангаш

Алтай привлекателен не только для поклонников природы, но также для любителей истории, ведь на его территории было найдено множество древних рисунков и надписей-петроглифов высеченных на поверхности скал и пещер. Большинство из них относятся к 4-6 векам до н.э. Самое большое скопление петроглифов можно найти в долине Елангаш.

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6. Река Катунь

Катунь – является одной из главных рек Алтая, протяженность её составляет 688 км. Её главной особенностью считается способность менять цвет воды в зависимости от времени года, например, весной и летом она имеет молочно-грязный оттенок, ближе к осени приобретает бирюзовый. Также горная река Катунь отличное место для рафтинга.

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7. Три озера

Неподалёку от села Завьялово, находятся три озера, которые имеют разные по химическому составу воды и целебные грязи. Одно из них пресное, второе щелочное, а третье солёное. Рядом с озерами имеются базы отдыха, где есть всё необходимое для отдыха.

8. Малиновое озеро

Romazan1973 , CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Озеро Малиновое

Красивейшее озеро, которое вы найдёте южнее села Михайловское. Вода в этом озере горько-солёная, а розовый оттенок придаёт ей бактерия серрация салинария. Озеро богато лечебной грязью, действие которой вы можете ощутить посетив туристическую базу расположенную прямо на берегу озера.

9. Тархатинский мегалитический комплекс

Это место также известно под названием Алтайский Стоунхендж и представляет собой сложенные по кругу белые плиты разной высоты. Ученые предполагают, что это сооружение относится к временам бронзового века и служило оно в качестве древней обсерватории.

10. Остров Патмос

Остров расположен прямо на реке Катунь, и представляет собой отвесную скалу. Попасть на остров можно только по подвесному мосту, зато преодолев его вы сможете увидеть Храм Иоанна Богослова и полюбоваться потрясающими видами.

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11. Принцесса Укока

Kobsev at Russian Wikipedia , CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Долина Ак-Алахи, где была найдена принцесса Укока

Найденная во время археологических раскопок могильника Ак-Алаха, мумия молодой женщины, стала одной из знаковых достопримечательностей республики. Увидеть принцессу Укока и узнать все секреты связанные с ней вы можете в Горно-Алтайском Национальном музее им. Анохина.

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12. Водопад Корбу

Skorov , CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Живописный водопад Корбу

Красивейший водопад расположенный недалеко от Телецкого озера на реке Большая Корбу. Добраться до водопада возможно только на катере и это очень популярное развлечение у туристов. Полюбоваться Коробу можно со смотровой площадки, которая была реконструирована в 2020 году

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13. Перевал Чике-Таман

Перевал высотой 1295 м с 1996 года получил звание памятника природа Республики Алтай и пользуется особой популярностью у туристов. Захватывающая поездка по серпантину с крутыми поворотами и изгибами, держит в напряжении до самого окончания маршрута, но вознаграждением будет потрясающий вид на Теректинский хребет.

14. Белокуриха

Этот город-курорт расположен у подножия горы Церковки на реке Белокуриха, у многих он на слуху, так как известен своими санаториями и канатно-кресельной дорогой с которой открывается потрясающий вид на окрестности. Канатная дорога даёт возможность подняться на самую высокую гору в Белокурихе – Церковку.

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15. Денисова пещера

Важный туристический объект Алтайского края расположенный в долине реки Ануй и получивший статус природного и археологического памятника. В этой пещере были найдены останки вымершего вида или подвида людей – Денисовцев.

16. Озеро Ая

Afonin , CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Пресноводное озеро Ая

Данное озеро является популярным место отдыха как у местных, так и у туристов, так как до него довольно легко добраться и вода в нем тёплая в отличие от многих других водоемов в Горном Алтае. Также здесь расположены турбазы и есть оборудованный пляж, а еще недалеко от озера находится скала Чёртов палец – еще одна популярная достопримечательность.

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17. Гора Синюха

Эта гора высотой 1210 метров, является самой высокой точкой Колыванского хребта и является природным памятником, как и прилегающие к ней земли. Своё название гора получила из-за цвета, который придает ей пихтовый лес произрастающий на горных склонах.

А еще это место паломничества верующих, которые ежегодно поднимаются на вершину в День Святой Троицы.

Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха 5 1 отзыв 6500 ₽ за всё Открыть древние и сакральные места Горного Алтая в окрестностях села Манжерок Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок 1700 ₽ за чел. Мы отправимся к озеру Манжерок у подножья горы Малая Синюха, которая с древности является покровительницей женщин Горнолыжный тур по Алтаю 5 3 отзыва 45000 ₽ за чел. Всего за 6 дней гостей Горного Алтая ждет возможность покорить несколько горнолыжных трасс расположенных

18. Большое Яровое озеро

MadJager , Общественное достояние, via Wikimedia Commons Люди купаются в соленых водах Большого Ярового озера

Это соленое озеро, находится в западной части Алтайского края и является самой низкой точкой региона. Концентрация соли в нем настолько большая, что может удержать человека на поверхности, что роднит его с Мертвым морем. Также озеро богато иловой грязью и рапой, которые используют в грязелечение.

19. Тавдинские пещеры

© HiOr Вход в большую Тавдинскую пещеру

Данные пещеры включают в себя почти 30 карстовых пещер. Найти их можно реке Катунь. Предполагается, что они были названы в честь старой деревни Тавда, которая когда-то располагалась неподалеку. Сейчас это место довольно популярно у туристов, и многие входы в пещеру были оборудованы.

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20. Свято-Никольский источник

Найти это святой источник, можно в черте Барнаула на горе. Многие верят в его целебные свойства и приезжают сюда даже из других городов, чтобы набрать воды или просто обрести душевный покой.