20 причин посетить Алтай

20 главных досто­приме­чатель­ностей Республики Алтай

Алтай — очень красивое 🤩 место России с множеством природных достопримечательностей: здесь вы съездите на Чуйский тракт, Алтайские горы ⛰️, в том числе гору Белуху, искупаетесь в Телецком озереи реке Катунь, увидите древние петроглифы и розовое Малиновое озеро, побываете на островах и водопадах, восстановите здоровье в Белокурихе

Республика Алтай – обширный и малозаселённый регион являющийся домом для более 7000 озер, заснеженных гор, в том числе самой высокой вершины Сибири, тенистых лесов, шумящих рек, медведей, волков и даже снежного барса. Он предлагает бесконечные возможности для пеших прогулок и исследования гор. Также Алтай издавна считается территорией духовного и оккультного значения.

1. Чуйский тракт

Чуйский тракт, Республика Алтай
© I, Ondřej Žváček, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Чуйский тракт, Республика Алтай

Является главной автомобильной дорогой Алтая. В былые времена здесь пролегал торговый путь, по которому передвигались кочевые племена азиатских захватчиков, с целью достичь Европы. Например, в китайских летописях, которым насчитывается тысячи лет были найдены первые упоминания о тракте.

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2. Алтайские горы

Кучерлинское озеро на фоне Алтайских гор
© Дмитрий А. Моттл, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Кучерлинское озеро на фоне Алтайских гор

Геологи утверждают, что Алтайским горам примерно 400-500 лет млн. лет. Они расположены на границе России, Казахстана, Монголии и Китая. Расположенное в горах Телецкое озеро, входит в пятёрку самых глубоких озёр России.

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3. Телецкое озеро

Северный берег Телецкого озера
© Александр Байдуков, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Северный берег Телецкого озера

Это озеро по праву заслужило звание одного из самых посещаемых путешественниками мест в Республике Алтай, ведь оно является вторым озером по запасам пресной воды. Глубина его –325 метров, а состав воды схож с дистиллированной.

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4. Гора Белуха

Вид на гору Белуху с озера Аккем
© I, Ondřej Žváček, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Вид на гору Белуху с озера Аккем

Эта гора высотой 4506 м является самой высокой в Сибири. Своё название она получила благодаря снегу, который покрывает её вершину и никогда не сходит. Также на склонах горы находится исток реки Катунь – красавицы Алтая. Сейчас Белуха – востребованный туристический маршрут, исследовать её приезжают не только российские туристы, но жители других стран.

5. Древние петроглифы

Сцена охоты, петроглифы принадлежащие древнетурской эпохе изображенные в долине Елангаш
© Александр Фролов, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Сцена охоты, петроглифы принадлежащие древнетурской эпохе изображенные в долине Елангаш

Алтай привлекателен не только для поклонников природы, но также для любителей истории, ведь на его территории было найдено множество древних рисунков и надписей-петроглифов высеченных на поверхности скал и пещер. Большинство из них относятся к 4-6 векам до н.э. Самое большое скопление петроглифов можно найти в долине Елангаш.

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6. Река Катунь

Верхнее течение реки Катунь
© I, Ondřej Žváček, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Верхнее течение реки Катунь

Катунь – является одной из главных рек Алтая, протяженность её составляет 688 км. Её главной особенностью считается способность менять цвет воды в зависимости от времени года, например, весной и летом она имеет молочно-грязный оттенок, ближе к осени приобретает бирюзовый. Также горная река Катунь отличное место для рафтинга.

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7. Три озера

Неподалёку от села Завьялово, находятся три озера, которые имеют разные по химическому составу воды и целебные грязи. Одно из них пресное, второе щелочное, а третье солёное. Рядом с озерами имеются базы отдыха, где есть всё необходимое для отдыха.

8. Малиновое озеро

Озеро Малиновое
© Romazan1973, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Озеро Малиновое

Красивейшее озеро, которое вы найдёте южнее села Михайловское. Вода в этом озере горько-солёная, а розовый оттенок придаёт ей бактерия серрация салинария. Озеро богато лечебной грязью, действие которой вы можете ощутить посетив туристическую базу расположенную прямо на берегу озера.

9. Тархатинский мегалитический комплекс

Алтайский Стоунхендж или Тархатинский комплекс
© Александр Фролов, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Алтайский Стоунхендж или Тархатинский комплекс

Это место также известно под названием Алтайский Стоунхендж и представляет собой сложенные по кругу белые плиты разной высоты. Ученые предполагают, что это сооружение относится к временам бронзового века и служило оно в качестве древней обсерватории.

10. Остров Патмос

Вид на остров Патмос на реке Катунь
© KrisDayer, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Вид на остров Патмос на реке Катунь

Остров расположен прямо на реке Катунь, и представляет собой отвесную скалу. Попасть на остров можно только по подвесному мосту, зато преодолев его вы сможете увидеть Храм Иоанна Богослова и полюбоваться потрясающими видами.

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11. Принцесса Укока

Долина Ак-Алахи, где была найдена принцесса Укока
© Kobsev at Russian Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Долина Ак-Алахи, где была найдена принцесса Укока

Найденная во время археологических раскопок могильника Ак-Алаха, мумия молодой женщины, стала одной из знаковых достопримечательностей республики. Увидеть принцессу Укока и узнать все секреты связанные с ней вы можете в Горно-Алтайском Национальном музее им. Анохина.

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Самое мистическое, самое загадочное, самое труднодоступное место Алтая. Плато Укок - граница четырех государств: России

12. Водопад Корбу

Живописный водопад Корбу
© Skorov, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Живописный водопад Корбу

Красивейший водопад расположенный недалеко от Телецкого озера на реке Большая Корбу. Добраться до водопада возможно только на катере и это очень популярное развлечение у туристов. Полюбоваться Коробу можно со смотровой площадки, которая была реконструирована в 2020 году

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13. Перевал Чике-Таман

Вид с перевала Чике-Таман
© Александр Байдуков, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Вид с перевала Чике-Таман

Перевал высотой 1295 м с 1996 года получил звание памятника природа Республики Алтай и пользуется особой популярностью у туристов. Захватывающая поездка по серпантину с крутыми поворотами и изгибами, держит в напряжении до самого окончания маршрута, но вознаграждением будет потрясающий вид на Теректинский хребет.

14. Белокуриха

Вид на город с горы Церковка
© Антон Денисенко, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Вид на город с горы Церковка

Этот город-курорт расположен у подножия горы Церковки на реке Белокуриха, у многих он на слуху, так как известен своими санаториями и канатно-кресельной дорогой с которой открывается потрясающий вид на окрестности. Канатная дорога даёт возможность подняться на самую высокую гору в Белокурихе – Церковку.

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15. Денисова пещера

Денисова пещера
© Демин Алексей Барнаул, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Денисова пещера

Важный туристический объект Алтайского края расположенный в долине реки Ануй и получивший статус природного и археологического памятника. В этой пещере были найдены останки вымершего вида или подвида людей – Денисовцев.

16. Озеро Ая

Пресноводное озеро Ая
© Afonin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Пресноводное озеро Ая

Данное озеро является популярным место отдыха как у местных, так и у туристов, так как до него довольно легко добраться и вода в нем тёплая в отличие от многих других водоемов в Горном Алтае. Также здесь расположены турбазы и есть оборудованный пляж, а еще недалеко от озера находится скала Чёртов палец – еще одна популярная достопримечательность.

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17. Гора Синюха

Вид на гору Стнюха
© Forester55, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Вид на гору Стнюха

Эта гора высотой 1210 метров, является самой высокой точкой Колыванского хребта и является природным памятником, как и прилегающие к ней земли. Своё название гора получила из-за цвета, который придает ей пихтовый лес произрастающий на горных склонах.

А еще это место паломничества верующих, которые ежегодно поднимаются на вершину в День Святой Троицы.

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18. Большое Яровое озеро

Люди купаются в соленых водах Большого Ярового озера
© MadJager, Общественное достояние, via Wikimedia Commons
Люди купаются в соленых водах Большого Ярового озера

Это соленое озеро, находится в западной части Алтайского края и является самой низкой точкой региона. Концентрация соли в нем настолько большая, что может удержать человека на поверхности, что роднит его с Мертвым морем. Также озеро богато иловой грязью и рапой, которые используют в грязелечение.

19. Тавдинские пещеры

Вход в большую Тавдинскую пещеру
© HiOr
Вход в большую Тавдинскую пещеру

Данные пещеры включают в себя почти 30 карстовых пещер. Найти их можно реке Катунь. Предполагается, что они были названы в честь старой деревни Тавда, которая когда-то располагалась неподалеку. Сейчас это место довольно популярно у туристов, и многие входы в пещеру были оборудованы.

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20. Свято-Никольский источник

Найти это святой источник, можно в черте Барнаула на горе. Многие верят в его целебные свойства и приезжают сюда даже из других городов, чтобы набрать воды или просто обрести душевный покой.

Конечно в этом списке мы собрали лишь малую часть невероятных мест Алтая, потому что край обширен и велик и вы всегда сможете открыть для себя что-то новое.

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Статья добавлена: 21.06.2022
Обновлена: 21.06.2022
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