Горно-Алтайск – это столица республики Алтай. Здесь сосредоточены культурные, научные и промышленные ресурсы как в единственном городе региона. Интерес представляют не только исторические и архитектурные памятники, но и удивительные природные объекты, окружающие столицу.
Горно-Алтайск несколько лет подряд входит в топ 5 самых зеленых городов России. Больше половины территории покрыто насаждениями. А по всей республике Алтай площадь лесов составляет 3,5 га.
Общая информация
- Население - 64 тыс. человек. Местных жителей называют горноалтайцы (горноалтаец, горноалтайка).
- Площадь: 95,5 км2 (0,1% от площади республики).
- Религия. Исторически на территории местности сформировалось многоконфессиональное общество. Основные религии – православие, мусульманство, буддизм, шаманизм.
- Телефонный код города: +7 388 22.
- Автомобильный код города: 04.
Важные номера телефонов и адреса сайтов:
- Дежурный отдела полиции по Горно-Алтайску: +7 388 22 9-25-00;
- Диспетчер автовокзала: +7 388 22 2-24-57;
- Круглосуточный дежурный телефон «Горячей линии» по вопросам в сфере охраны окружающей среды: +7 388 22 2-24-35;
- Официальный портал города https://gornoaltaysk.ru.
На территории региона действуют стандартные телефоны аварийных служб:
- 112 – единая служба спасения;
- 101 – пожарная часть;
- 102 – полиция;
- 103 – скорая помощь.
Расположение Горно-Алтайска
Где находится Горно-Алтайск на карте
В центре Азиатского материка, на юге Западной Сибири, в северо-западной части республики Алтай. Находится в умеренной климатической зоне. Географические особенности способствуют формированию резко-континентального климата. Часовая зона МСК+4 – 6-я часовая зона России.
Соседние города
Ближайшие крупные города расположены на значительном расстоянии от Горно-Алтайска. До Бийска – 109 км, до Барнаула более 250 км, до Новокузнецка почти 360 км, до Междуреченска, Ленинск-Кузнецкого, Новосибирска более чем 430 км.
Республика Алтай на юго-западе граничит с Казахстаном, а на юге с Монголией. Расстояние до Усть-Каменогорска и Павлодара более 700 км, а до Улан-Батора более 2 100 км.
Географические объекты Горного Алтая
Горно-Алтайск построен на равнине между гор Тугая (на севере) и Комсомольская (на юге). Город стоит на берегу реки Майма, которая впадает в одну из крупнейших рек Алтая – Катунь.
Горные заповедники Алтайский и Катунский, а также плоскогорье Укок входят в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, названный «Золотые горы Алтая». В список включены уникальные живописные озера – Каракольские (в 60 км от Горно-Алтайска), Телецкое (120 км), Манжерок (около 40 км), Ая (30 км).
Достопримечательности Горно-Алтайска
Администрация и жители города чтут богатую историю местности и ее природные богатства. На территории Горно-Алтайска находятся музеи, памятники культуры и значимые природные объекты. Любители прикоснуться к древности и полюбоваться живописными видами смогут найти для себя занятия в городе и ближайшей к нему территории.
Топ 6 популярных мест
- Улалинская палеолитическая стоянка. Находится на пересечении ул. Советская и ул. Маяковского. Самый древний археологический памятник в Сибири. Был открыт в 1961 г. На месте раскопок были найдены галечные орудия труда, возраст которых по разным версиям от 200 тыс. до 1,5 млн лет. В туристический сезон на стоянке возводится музей-юрта, проводятся экскурсии, рассказывающие о быте древнего человека.
- Родник «Аленушка и Ырысту». Адрес: пр. Коммунистический, 38. Природный родник с питьевой водой, украшенной статуями мальчика Ырысту («счастливый») и Аленушки с обращенным в козленочка братцем. Статуи персонажей русской и алтайских сказок символизируют дружбу этих народов.
- Национальный музей имени А.В. Анохина. Адрес: ул. Г.И. Чорос- Гуркина, 46. Основан в 1918 г. В музее представлены выставки и экспозиции с уникальными палеонтологическими, археологическими, этнографическими экспонатами. Собраны исторические документы и фотографии Горного Алтая XIX–XX вв.
- Церковь Преображения Господня. Адрес: ул. Матросова, 5. Первый храм Горного Алтая нового времени. Был построен в 1994 г. как крестильная церковь Серафима Саровского, в 2008 г. достроено здание воскресной школы.
- Мемориальный комплекс «Парк Победы». Ориентир: проспект Коммунистический, 186Б. Мемориал был открыт в 1977 г. Вдоль аллей расположены группы бюстов героев ВОВ, священных земель городов-героев, памятники погибшим воинам в ВОВ и локальных конфликтах, вечный огонь. В восточный части парка стоит фонтан. Собраны образцы военной техники.
- Народный дом имени В.И. Ленина. Адрес: ул. Социалистическая, 24. Первое здание культурного назначения в Горном Алтае, построенное в 1927 г. В 1931 г. было полностью уничтожено пожаром. В настоящее время в заново отстроенном помещении находится Городской дом культуры.
Лучшие инстаграмные места Горно-Алтайска
- Этно-галерея «Энчи». Адрес: пр. Коммунистический, 35. Помещение галереи стилизовано под традиционное алтайское жилище – аил. Собраны образцы национальной одежды, музыкальных инструментов, предметов древнего быта. Представлены картины алтайских художников. Посетители могут провести фотосессию в народных костюмах.
- Ландшафтный парк «Биосфера». Адрес: ул. Ленина, 259. На территории в 1 га располагаются питомник декоративных растений, пруд, тепличное хозяйство, лужайки с клумбами и альпийскими горками. Еще 1 га пока находится в разработке. Особо красивые фотографии получаются в период цветения.
- Городской панорамный парк «Гора Туугая». Ориентир: ул. Северная, 2/1. Со смотровых площадок и беседок открываются впечатляющие виды на город и окружающие его горы. Эффектные кадры получаются в любое время года. От подножия горы вверх ведет каменная тропа из 750 ступеней. Есть возможность добраться в объезд на автомобиле, инфраструктура места продумана и продолжает совершенствоваться.
Курорты и значимые места республики Алтай
Горный Алтай называют местом силы. Сюда едут за отдыхом для души и для тела. Чистый горный воздух, необычные природные объекты региона привлекают множество туристов.
- Майминский район, озеро Манжерок. Единственное теплое озеро в республике Алтай. Расположено в 3 км от одноименного села, в 37 км от Горно-Алтайска. В 2018 г. территория вокруг озера была благоустроена, оборудованы пляжная зона и зона отдыха. Курорт «Озеро Манжерок» основан в 2010 г. и продолжает реализовывать планы по развитию.
- Чемальский район, остров Патмос. В 98 км от Горно-Алтайска в южной части поселка Чемал посреди реки Катунь находится одна из главных духовных достопримечательностей – скалистый остров с храмом апостола Иоанна Богослова. К острову ведет подвесной мост. Яркие впечатления остаются и от живописной природы, и от возвышенной атмосферы места.
- Онгудайский район. От Горно-Алтайска до Онгудая около 200 км. Считается одним из самых красивых мест страны. Район богат природными и этнокультурными парками: Уч-Энмек с культурно-историческими памятниками, Аргут и Чуй-Оозы, где выращивают характерные для региона растения, а также сохранились наскальные рисунки.
История города
К началу XIX в. на территории Горно-Алтайска находилось поселение тюркского коренного народа – телеутов. Становление города началось с Алтайской духовной миссии. В 1824 г. прибыли первые русские поселенцы, а в 1831 г. с началом работы главного стана, сюда стали переезжать религиозные деятели, а через некоторое время купцы. В 1838 г. открылась первая миссионерская школа, а центральное училище – в 1867 г.
В 1928 г. населенный пункт Улала был преобразована из села в город. Новое название Ойрот-Тура было дано городу в 1932 г. Новое переименование в 1948 г. дало городу известное сегодня название – Горно-Алтайск. 50-е гг. XX в. сопровождаются активным индустриальным развитием.
Столицей республики Алтай город стал в 1992 г. Символика утверждена в 1996 г.
Особенности населения
Горно-Алтайск – многонациональный город. Коренное население составляет около 30% жителей, около 60% - русские, казахи – около 5%. Правительство поддерживает алтайцев, и поэтому они зачастую посвящают себя творческой деятельности – писательству, художеству, музыке.
Относительно возраста жителей Горно-Алтайск можно назвать молодым. В столицу приезжают подростки из поселков и сел обучаться в вузах и остаются в дальнейшем на работу.
Алтайцы чтут народные традиции. Особенно это проявляется в религиозном ключе. Существует множество красивых обрядов почитания духов. При этом выражается принятие других вероисповеданий – в городе построены храмы, мечети, дацан.
Стоимость отдыха в Горно-Алтайске
На финансовую сторону вопроса влияют такие параметры, как сезон, предпочитаемый тип отдыха и отдаленность региона. Зачастую самая большая статья расходов для туристов – транспортная, особенно если добираться сюда из европейской части России. Уровень цен на продукты регулируется сетевыми магазинами. Для проживания можно подобрать как бюджетные гостиницы с минимальным сервисом, так и дорогие комфортабельные гостевые дома.
Так как основная цель путешествий связана с окружающими природными достопримечательностями, следует заложить в бюджет стоимость экскурсий. Во многие популярные места, которые еще недавно были свободны для посещений, устанавливается платный вход. Широкий выбор дополнительных развлечений – сплав, конные экскурсии, канатные дороги, также являются дополнительной статьей расходов.
Безопасность
Чтобы отдых на Горном Алтае оставил только приятные воспоминания следует соблюдать ряд правил.
- Не оставляйте вещи без присмотра. К сожалению, случаи воровства случаются, как и везде. Поэтому держите ценности и документы при себе, а в случаях отдыха в палатках, останавливайтесь в специальных кемпингах.
- Бережно относитесь к природным объектам. На территории республики находится много мест, считающихся святыми. Поэтому администрация и местные жители трепетно следят за их чистотой и сохранностью.
- Будьте внимательны с опасными насекомыми и животными. Серьезную опасность представляют клещи и ядовитые змеи. Прививка или страховка, а также повышенная внимательность при нахождении в зеленых зонах помогут сохранить здоровье.
- Соблюдайте ПДД. Специфика дорог Горного Алтая, домашний скот, выходящий на проезжую часть в сельских областях, повышают риск возникновения ДТП. Поэтому, если вы путешествуете на автомобиле, будьте внимательны и пользуйтесь принципом «тише едешь – дальше будешь».
- Взаимодействуйте с местными жителями тактично. Туризм приносит значимый доход региону, однако по своему менталитету алтайцы обособленный народ. Многие туристы рекомендуют не употреблять алкоголь с местными во избежание конфликтных ситуаций.
В республике Алтай вблизи пос. Кош-Агач находится крупнейшая солнечная электростанция. Количество солнечных дней в этом районе – более 300 в год.
Когда лучше ехать в Горно-Алтайск?
Город принимает туристов круглогодично. Но следует помнить, что погода в этом регионе непредсказуемая. Поэтому лучше запастись одеждой на любой температурный режим в соответствии с сезоном.
Туристическая активность начинается в мае. В марте и начале апреля земля еще покрыта снегом. Зато к концу весны можно наблюдать расцвет природы.
Самый комфортный летний месяц – июль. Нет большого количества осадков и гроз, как в июне, и резкого перепада температуры днем и вечером, как в августе. Летом для туристов найдется больше всего развлечений в городе и его окрестностях. Можно забраться в горы или искупаться в естественных и искусственных озерах. Заняться экстремальным отдыхом или насладиться покоем в уединенных местах.
В солнечные дни сентября и октября туристов порадуют яркие картины золотой осени. В приоритете созерцательный отдых на природе, однако погода может внести свои коррективы внезапными длительными дождями.
Декабрь и январь подходят для любителей зимних видов спорта. Горнолыжные комплексы расположены в Горно-Алтайсте, Манжероке и на Семинском перевале. В феврале погода становится менее комфортной для активного отдыха.
Чем заняться в разные времена года
Для посещения культурных объектов и памятников истории в Горно-Алтайске подходит любое время года. Город часто является стартовой точкой в путешествии по республике Алтай.
- Познакомиться с главными природными достопримечательностями при подходящих погодных условиях можно весной, летом и осенью.
- Зимой на Алтай едут в основном для горнолыжного отдыха.
- Летом распространены пешие, конные экскурсии, сплавы, путешествия по местам силы.
Пляжный отдых не является основным направлением туризма в Горном Алтае. Природные озера, пригодные для купания – Манжерок и Ая. Искусственные – городской пляж Горно-Алтайска на территории урочища «Еланда», озеро «Рублевка» у с. Элекмонар. Однако, находятся смельчаки, окунающиеся и в ледяную воду р. Катунь или Телецкого озера.
Праздники и фестивали Горно-Алтайска
- День города. Плавающая дата (конец августа – начало сентября). Проводятся торжественные мероприятия с первыми лицами города, спортивные соревнования, фестивали творчества, организуются игровые площадки для детей. Празднование завершается концертом и фейерверком.
- Эл-Ойын. Проводится летом по четным годам. Праздник, посвященный сохранению обычаев и традиций алтайского народа. Организуются состязания по национальным видам спорта. Сопровождается театрализованными представлениями, выступлениями мастеров горлового пения, конкурсами и ярмаркой.
- Чага-Байрам. Дата определяется по лунно-солнечному календарю (ориентировочно в конце февраля). Праздник, символизирующий астрономическое начало года. Отмечается народными гуляниями, театрализованными представлениями, выступлениями творческих коллективов. Празднику предшествует обряд благопожелания.
- Тюрюк байрам. С 2000 г. проводится летом каждые 2 года. «Праздник кедра». Участники состязаются в лазании по кедрам, сбиванию шишек. Также проводятся театрализованные представления, конкурсы, концерты.
- Наурыз. Конец марта, дата плавающая. Праздник весны и изобилия. Большое народное гуляние с концертами, выставками мастеров, играми и конкурсами.
Кедры, растущие на Горном Алтае, на самом деле – кедровая сосна. Биологическое название «сосна сибирская».
Местная кухня
В Горно-Алтайске сложно найти заведения с блюдами, точно соответствующими народным традициям. Основное направление в кафе и ресторанах – русская, европейская кухня. В городе можно найти как бюджетные кафе и столовые, так и рестораны средней ценовой категории.
5 блюд, которые стоит попробовать в Горно-Алтайске
- Хан-чай – соленый чай с молоком и маслом или талканом (мукой крупного помола из жареного пшена).
- Кумыс – кисломолочный продукт из кобыльего молока.
- Хариус – рыба горячего, холодного копчения, жареная или вяленая.
- Бифштекс из марала – мясо марал на гриле. По вкусу похоже на говядину, но мягче и не содержит жира.
- Чок-чок – традиционная алтайская сладость из кедровых орехов, меда, молока и ячменя.
5 интересных заведений
ХорошоТАМ подобрал для вас лучшие места по рекомендациям туристов.
- Кафе «Фортуна» - одно из первых кафе республики. Блюда готовятся из фермерских продуктов, хлеб собственного производства, пельмени и вареники ручной лепки.
- Ресторан сибирской кухни «Типография» находится в здании бывшей типографии. Уютная домашняя атмосфера, интересный интерьер с коллекцией редких книг, печатных машинок, исторических фотографий.
- Кафе «Меркит» - национальная кухня по рецептам, передающимся из поколения в поколение. Проводятся алтайские вечера с горловым пением и знакомством с обычаями.
- BlackBar – стильный интерьер заведения привлекает внимание, а меню включает широкий выбор блюд алтайской, европейской, итальянской и русской кухни.
- Чебуречная «СССР» – уличное кафе быстрого питания. Широкий выбор начинок, чебуреки готовят при посетителях по мере заказа.
Сетевые магазины/супермаркеты
Туристы, желающих готовить самостоятельно, могут закупить продукты в сетевых супермаркетах:
- «Магнит»;
- «Пятерочка»;
- «Мария-Ра»;
- «Аникс».
Традиционная кухня алтайцев не содержит овощей. Их заменяют дикие травы, побеги хвоща и кедровые орехи.
Где лучше размещаться, какой район выбрать
- Центральный район, площадь имени Ленина подойдет активным туристам. Здесь расположен главный проспект, хорошая транспортная развязка. Вокруг есть магазины, кафе, скверы.
- Если нужен размеренный отдых, то лучше выбирать окраину – за пределами улицы Ленина и Коммунистического проспекта.
5 лучших отелей Горно-Алтайска
- Гранд отель «Алтай» расположен в центре города, рядом с автовокзалом. Дополнительные услуги: сауна, тренажерный зал.
- Отель «ИГМАН» находится в центре города, в шаговой доступности от автовокзала. Состоит из 2 корпусов со стандартными номерами, комнатами-студиями и общими номерами по типу хостела.
- Гостиница «Горный Алтай» в центре города предоставляет номера-студии с кухонной зоной и номера эконом-класса.
- Гостиница «Платина» расположена в отдалении от центра. Современная гостиница в стиле лофт. Планировка номера – студия.
- Гостевой дом «Как дома» находится недалеко от центра города. На территории есть беседка и мангальная зона.
5 самых недорогих отелей города
- Хостел Start - 5 минут от центра. Комфортные номера от 2 до 8 мест.
- Хостел xostel_Gorniy – в центре города. Общая ванная и кухня, комнаты на 6-8 человек.
- Хостел «Центр» находится рядом с центром, у подножья горы Тугая.
- Общежитие гостиничного типа расположено в отдалении от центра, в 5 минутах от остановки «Космонавтов».
- Гостиница «Авторейс» находится на центральном проспекте, неподалеку от главных достопримечательностей города.
Аренда домов
Большая часть Горно-Алтайска представляет собой частный сектор. Дома и коттеджи доступны к аренде. При путешествии компанией этот вариант может быть экономичнее и комфортнее гостиниц и хостелов.
Как добраться до города
- Самый популярный способ – на автомобиле.
- Рейсовые автобусы приходят на автовокзал в центр города.
- Самолетом – в с. Майма находится аэропорт (http://ga-airport.ru).
Как долго добираться до Горно-Алтайска
- Время полета из Москвы 4,5 ч.
- Время полета из Красноярска и Екатеринбурга 2 ч.
- Автомобильная дорога из Новосибирска 6 ч.
- Из Томска дорога займет 9 ч.
На чём удобнее передвигаться по Горному Алтая
В рамках города удобно пользоваться муниципальным транспортом – автобусами и маршрутными такси. До соседних сел и поселков ходят рейсовые автобусы от автовокзала. Чтобы исследовать все богатство республики нужен автомобиль. В Горно-Алтайске можно воспользоваться услугой проката машин.
Сувениры
Главная ценность республики Алтай – природные ресурсы. Поэтому самыми ценными сувенирами считаются изделия из натуральных материалов – изделия из кожи, кедра, можжевельника. Большой популярностью пользуются носки, варежки, одеяла из верблюжьей шерсти.
Для поддержания здоровья можно привезти чайные сборы из алтайских трав, безалкогольные бальзамы и натуральный мед. Сохранит красоту природная косметика из местного сырья.
Достоинства и недостатки
Минусы города
- Сложный маршрут до города ввиду ограниченного авиасообщения и отсутствия железной дороги.
- Климатические особенности, переменчивость погоды.
- Слабое развитие туристической индустрии, невысокое качество сервиса.
- Отсутствие архитектурного единства города.
- Высокая цена экскурсий, передвижений по краю, но чтобы найти что-то дешевле, попробуйте поискать здесь.
Плюсы города
- Расположен в живописном месте среди гор.
- Внимательность к городской среде – чистые улицы, большое количество скверов, парков, мест отдыха.
- Большое количество исторических и природных достопримечательностей в городе и округе.
- Зрелищные национальные праздники и городские мероприятия.
- Вкусная кухня, натуральные продукты.
Что нужно обязательно сделать в республике Алтай
- Прокатиться на канатных дорогах на гору Комсомольская и в селе Манжерок.
- Познакомиться с бытом древних алтайцев в музеях.
- Набрать воды в Минеральном источнике Аржан-Суу.
- Перейти Катунь по подвесным мостам.
- Посетить Ботанический сад и зубровый питомник.
- Посмотреть на Камышлинский водопад.
- Прокатиться по серпантину до Семинского перевала.
В первый день обязательно прогуляться по старому центру Горно-Алтайска и подняться на гору Тугая. Завершить путешествие можно спа-программой с местной целебной косметикой.
ХорошоТАМ желает вам приятного отдыха в Горно-Алтайске и республике Алтай. Чистый воздух, завораживающие виды, уникальные пейзажи и выбор активности на любой вкус подарят массу эмоций и впечатлений каждому туристу. И не забудьте взять с собой дары алтайской природы, чтобы продлить воспоминания об отпуске и укрепить здоровье.