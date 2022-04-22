Какие достопримечательности 🏛️ посмотреть в поездке в Республику Горного Алтая и её столицу Горно-Алтайск, где находится город 🏙️, какие отели забронировать для отдыха, куда обязательно нужно сходить, что попробовать из алтайской кухни 🥧, местные праздники и многое другое, что пригодится в вашем туре

Вид на Горно-Алтайск

Горно-Алтайск – это столица республики Алтай. Здесь сосредоточены культурные, научные и промышленные ресурсы как в единственном городе региона. Интерес представляют не только исторические и архитектурные памятники, но и удивительные природные объекты, окружающие столицу.

Горно-Алтайск несколько лет подряд входит в топ 5 самых зеленых городов России. Больше половины территории покрыто насаждениями. А по всей республике Алтай площадь лесов составляет 3,5 га.

Общая информация

Население - 64 тыс. человек. Местных жителей называют горноалтайцы (горноалтаец, горноалтайка).

- 64 тыс. человек. Местных жителей называют горноалтайцы (горноалтаец, горноалтайка). Площадь : 95,5 км2 (0,1% от площади республики).

: 95,5 км2 (0,1% от площади республики). Религия . Исторически на территории местности сформировалось многоконфессиональное общество. Основные религии – православие, мусульманство, буддизм, шаманизм.

. Исторически на территории местности сформировалось многоконфессиональное общество. Основные религии – православие, мусульманство, буддизм, шаманизм. Телефонный код города : +7 388 22.

: +7 388 22. Автомобильный код города: 04.

Важные номера телефонов и адреса сайтов:

Дежурный отдела полиции по Горно-Алтайску: +7 388 22 9-25-00;

Диспетчер автовокзала: +7 388 22 2-24-57;

Круглосуточный дежурный телефон «Горячей линии» по вопросам в сфере охраны окружающей среды: +7 388 22 2-24-35;

Официальный портал города https://gornoaltaysk.ru.

На территории региона действуют стандартные телефоны аварийных служб:

112 – единая служба спасения;

101 – пожарная часть;

102 – полиция;

103 – скорая помощь.

Расположение Горно-Алтайска

Где находится Горно-Алтайск на карте

Где находится Горно-Алтайск и Алтай на карте

Горно-Алтайск, Республика Алтай, Россия

В центре Азиатского материка, на юге Западной Сибири, в северо-западной части республики Алтай. Находится в умеренной климатической зоне. Географические особенности способствуют формированию резко-континентального климата. Часовая зона МСК+4 – 6-я часовая зона России.

Соседние города

Ближайшие крупные города расположены на значительном расстоянии от Горно-Алтайска. До Бийска – 109 км, до Барнаула более 250 км, до Новокузнецка почти 360 км, до Междуреченска, Ленинск-Кузнецкого, Новосибирска более чем 430 км.

Республика Алтай на юго-западе граничит с Казахстаном, а на юге с Монголией. Расстояние до Усть-Каменогорска и Павлодара более 700 км, а до Улан-Батора более 2 100 км.

Географические объекты Горного Алтая

Горно-Алтайск построен на равнине между гор Тугая (на севере) и Комсомольская (на юге). Город стоит на берегу реки Майма, которая впадает в одну из крупнейших рек Алтая – Катунь.

Горные заповедники Алтайский и Катунский, а также плоскогорье Укок входят в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, названный «Золотые горы Алтая». В список включены уникальные живописные озера – Каракольские (в 60 км от Горно-Алтайска), Телецкое (120 км), Манжерок (около 40 км), Ая (30 км).

Достопримечательности Горно-Алтайска

Администрация и жители города чтут богатую историю местности и ее природные богатства. На территории Горно-Алтайска находятся музеи, памятники культуры и значимые природные объекты. Любители прикоснуться к древности и полюбоваться живописными видами смогут найти для себя занятия в городе и ближайшей к нему территории.

Топ 6 популярных мест

Природный родник «Аленушка и Ырысту» Здание национального музея А.В. Анохина Вид с улицы на Церковь Преображения Господня Парк Победы в Горно-Алтайске Ознакомительный стенд у Улалинской палеолитической стоянки

Улалинская палеолитическая стоянка . Находится на пересечении ул. Советская и ул. Маяковского. Самый древний археологический памятник в Сибири. Был открыт в 1961 г. На месте раскопок были найдены галечные орудия труда, возраст которых по разным версиям от 200 тыс. до 1,5 млн лет. В туристический сезон на стоянке возводится музей-юрта, проводятся экскурсии, рассказывающие о быте древнего человека.

. Находится на пересечении ул. Советская и ул. Маяковского. Самый древний археологический памятник в Сибири. Был открыт в 1961 г. На месте раскопок были найдены галечные орудия труда, возраст которых по разным версиям от 200 тыс. до 1,5 млн лет. В туристический сезон на стоянке возводится музей-юрта, проводятся экскурсии, рассказывающие о быте древнего человека. Родник «Аленушка и Ырысту» . Адрес: пр. Коммунистический, 38. Природный родник с питьевой водой, украшенной статуями мальчика Ырысту («счастливый») и Аленушки с обращенным в козленочка братцем. Статуи персонажей русской и алтайских сказок символизируют дружбу этих народов.

. Адрес: пр. Коммунистический, 38. Природный родник с питьевой водой, украшенной статуями мальчика Ырысту («счастливый») и Аленушки с обращенным в козленочка братцем. Статуи персонажей русской и алтайских сказок символизируют дружбу этих народов. Национальный музей имени А.В. Анохина . Адрес: ул. Г.И. Чорос- Гуркина, 46. Основан в 1918 г. В музее представлены выставки и экспозиции с уникальными палеонтологическими, археологическими, этнографическими экспонатами. Собраны исторические документы и фотографии Горного Алтая XIX–XX вв.

. Адрес: ул. Г.И. Чорос- Гуркина, 46. Основан в 1918 г. В музее представлены выставки и экспозиции с уникальными палеонтологическими, археологическими, этнографическими экспонатами. Собраны исторические документы и фотографии Горного Алтая XIX–XX вв. Церковь Преображения Господня . Адрес: ул. Матросова, 5. Первый храм Горного Алтая нового времени. Был построен в 1994 г. как крестильная церковь Серафима Саровского, в 2008 г. достроено здание воскресной школы.

. Адрес: ул. Матросова, 5. Первый храм Горного Алтая нового времени. Был построен в 1994 г. как крестильная церковь Серафима Саровского, в 2008 г. достроено здание воскресной школы. Мемориальный комплекс «Парк Победы» . Ориентир: ​проспект Коммунистический, 186Б. Мемориал был открыт в 1977 г. Вдоль аллей расположены группы бюстов героев ВОВ, священных земель городов-героев, памятники погибшим воинам в ВОВ и локальных конфликтах, вечный огонь. В восточный части парка стоит фонтан. Собраны образцы военной техники.

. Ориентир: ​проспект Коммунистический, 186Б. Мемориал был открыт в 1977 г. Вдоль аллей расположены группы бюстов героев ВОВ, священных земель городов-героев, памятники погибшим воинам в ВОВ и локальных конфликтах, вечный огонь. В восточный части парка стоит фонтан. Собраны образцы военной техники. Народный дом имени В.И. Ленина. Адрес: ул. Социалистическая, 24. Первое здание культурного назначения в Горном Алтае, построенное в 1927 г. В 1931 г. было полностью уничтожено пожаром. В настоящее время в заново отстроенном помещении находится Городской дом культуры.

Гора Чёртов палец и Долина Гротов 6000 ₽ за всё Гора Чертов палец и долина Гротов - одни из самых зрелищных Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая 5 2 отзыва 7000 ₽ за всё Пройти по сопкам скального массива, поразиться панорамам и получить видео с квадрокоптера на память Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая 4.9 17 отзывов от 14000 ₽ за всё Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах

Лучшие инстаграмные места Горно-Алтайска

Центр Развития Народно-художественных Промыслов «Энчи» Смотровая площадка Городского панорамного парка «Гора Туугая»

Этно-галерея «Энчи» . Адрес: пр. Коммунистический, 35. Помещение галереи стилизовано под традиционное алтайское жилище – аил. Собраны образцы национальной одежды, музыкальных инструментов, предметов древнего быта. Представлены картины алтайских художников. Посетители могут провести фотосессию в народных костюмах.

. Адрес: пр. Коммунистический, 35. Помещение галереи стилизовано под традиционное алтайское жилище – аил. Собраны образцы национальной одежды, музыкальных инструментов, предметов древнего быта. Представлены картины алтайских художников. Посетители могут провести фотосессию в народных костюмах. Ландшафтный парк «Биосфера» . Адрес: ул. Ленина, 259. На территории в 1 га располагаются питомник декоративных растений, пруд, тепличное хозяйство, лужайки с клумбами и альпийскими горками. Еще 1 га пока находится в разработке. Особо красивые фотографии получаются в период цветения.

. Адрес: ул. Ленина, 259. На территории в 1 га располагаются питомник декоративных растений, пруд, тепличное хозяйство, лужайки с клумбами и альпийскими горками. Еще 1 га пока находится в разработке. Особо красивые фотографии получаются в период цветения. Городской панорамный парк «Гора Туугая». Ориентир: ул. Северная, 2/1. Со смотровых площадок и беседок открываются впечатляющие виды на город и окружающие его горы. Эффектные кадры получаются в любое время года. От подножия горы вверх ведет каменная тропа из 750 ступеней. Есть возможность добраться в объезд на автомобиле, инфраструктура места продумана и продолжает совершенствоваться.

Курорты и значимые места республики Алтай

Озеро Манжерок Вид на остров Патмос Природный парк «Уч-Энмек»

Горный Алтай называют местом силы. Сюда едут за отдыхом для души и для тела. Чистый горный воздух, необычные природные объекты региона привлекают множество туристов.

Майминский район, озеро Манжерок . Единственное теплое озеро в республике Алтай. Расположено в 3 км от одноименного села, в 37 км от Горно-Алтайска. В 2018 г. территория вокруг озера была благоустроена, оборудованы пляжная зона и зона отдыха. Курорт «Озеро Манжерок» основан в 2010 г. и продолжает реализовывать планы по развитию.

. Единственное теплое озеро в республике Алтай. Расположено в 3 км от одноименного села, в 37 км от Горно-Алтайска. В 2018 г. территория вокруг озера была благоустроена, оборудованы пляжная зона и зона отдыха. Курорт «Озеро Манжерок» основан в 2010 г. и продолжает реализовывать планы по развитию. Чемальский район, остров Патмос . В 98 км от Горно-Алтайска в южной части поселка Чемал посреди реки Катунь находится одна из главных духовных достопримечательностей – скалистый остров с храмом апостола Иоанна Богослова. К острову ведет подвесной мост. Яркие впечатления остаются и от живописной природы, и от возвышенной атмосферы места.

. В 98 км от Горно-Алтайска в южной части поселка Чемал посреди реки Катунь находится одна из главных духовных достопримечательностей – скалистый остров с храмом апостола Иоанна Богослова. К острову ведет подвесной мост. Яркие впечатления остаются и от живописной природы, и от возвышенной атмосферы места. Онгудайский район. От Горно-Алтайска до Онгудая около 200 км. Считается одним из самых красивых мест страны. Район богат природными и этнокультурными парками: Уч-Энмек с культурно-историческими памятниками, Аргут и Чуй-Оозы, где выращивают характерные для региона растения, а также сохранились наскальные рисунки.

История города

К началу XIX в. на территории Горно-Алтайска находилось поселение тюркского коренного народа – телеутов. Становление города началось с Алтайской духовной миссии. В 1824 г. прибыли первые русские поселенцы, а в 1831 г. с началом работы главного стана, сюда стали переезжать религиозные деятели, а через некоторое время купцы. В 1838 г. открылась первая миссионерская школа, а центральное училище – в 1867 г.

В 1928 г. населенный пункт Улала был преобразована из села в город. Новое название Ойрот-Тура было дано городу в 1932 г. Новое переименование в 1948 г. дало городу известное сегодня название – Горно-Алтайск. 50-е гг. XX в. сопровождаются активным индустриальным развитием.

Столицей республики Алтай город стал в 1992 г. Символика утверждена в 1996 г.

Особенности населения

Горно-Алтайск – многонациональный город. Коренное население составляет около 30% жителей, около 60% - русские, казахи – около 5%. Правительство поддерживает алтайцев, и поэтому они зачастую посвящают себя творческой деятельности – писательству, художеству, музыке.

Относительно возраста жителей Горно-Алтайск можно назвать молодым. В столицу приезжают подростки из поселков и сел обучаться в вузах и остаются в дальнейшем на работу.

Алтайцы чтут народные традиции. Особенно это проявляется в религиозном ключе. Существует множество красивых обрядов почитания духов. При этом выражается принятие других вероисповеданий – в городе построены храмы, мечети, дацан.

Стоимость отдыха в Горно-Алтайске

На финансовую сторону вопроса влияют такие параметры, как сезон, предпочитаемый тип отдыха и отдаленность региона. Зачастую самая большая статья расходов для туристов – транспортная, особенно если добираться сюда из европейской части России. Уровень цен на продукты регулируется сетевыми магазинами. Для проживания можно подобрать как бюджетные гостиницы с минимальным сервисом, так и дорогие комфортабельные гостевые дома.

Так как основная цель путешествий связана с окружающими природными достопримечательностями, следует заложить в бюджет стоимость экскурсий. Во многие популярные места, которые еще недавно были свободны для посещений, устанавливается платный вход. Широкий выбор дополнительных развлечений – сплав, конные экскурсии, канатные дороги, также являются дополнительной статьей расходов.

Безопасность

Чтобы отдых на Горном Алтае оставил только приятные воспоминания следует соблюдать ряд правил.

Не оставляйте вещи без присмотра . К сожалению, случаи воровства случаются, как и везде. Поэтому держите ценности и документы при себе, а в случаях отдыха в палатках, останавливайтесь в специальных кемпингах.

. К сожалению, случаи воровства случаются, как и везде. Поэтому держите ценности и документы при себе, а в случаях отдыха в палатках, останавливайтесь в специальных кемпингах. Бережно относитесь к природным объектам . На территории республики находится много мест, считающихся святыми. Поэтому администрация и местные жители трепетно следят за их чистотой и сохранностью.

. На территории республики находится много мест, считающихся святыми. Поэтому администрация и местные жители трепетно следят за их чистотой и сохранностью. Будьте внимательны с опасными насекомыми и животными . Серьезную опасность представляют клещи и ядовитые змеи. Прививка или страховка, а также повышенная внимательность при нахождении в зеленых зонах помогут сохранить здоровье.

. Серьезную опасность представляют клещи и ядовитые змеи. Прививка или страховка, а также повышенная внимательность при нахождении в зеленых зонах помогут сохранить здоровье. Соблюдайте ПДД . Специфика дорог Горного Алтая, домашний скот, выходящий на проезжую часть в сельских областях, повышают риск возникновения ДТП. Поэтому, если вы путешествуете на автомобиле, будьте внимательны и пользуйтесь принципом «тише едешь – дальше будешь».

. Специфика дорог Горного Алтая, домашний скот, выходящий на проезжую часть в сельских областях, повышают риск возникновения ДТП. Поэтому, если вы путешествуете на автомобиле, будьте внимательны и пользуйтесь принципом «тише едешь – дальше будешь». Взаимодействуйте с местными жителями тактично. Туризм приносит значимый доход региону, однако по своему менталитету алтайцы обособленный народ. Многие туристы рекомендуют не употреблять алкоголь с местными во избежание конфликтных ситуаций.

В республике Алтай вблизи пос. Кош-Агач находится крупнейшая солнечная электростанция. Количество солнечных дней в этом районе – более 300 в год.

Когда лучше ехать в Горно-Алтайск?

Горно-Алтайск известен своей пышной природой, поэтому он особенно красив с конца весны до глубокой осени

Город принимает туристов круглогодично. Но следует помнить, что погода в этом регионе непредсказуемая. Поэтому лучше запастись одеждой на любой температурный режим в соответствии с сезоном.

Туристическая активность начинается в мае. В марте и начале апреля земля еще покрыта снегом. Зато к концу весны можно наблюдать расцвет природы.

Самый комфортный летний месяц – июль. Нет большого количества осадков и гроз, как в июне, и резкого перепада температуры днем и вечером, как в августе. Летом для туристов найдется больше всего развлечений в городе и его окрестностях. Можно забраться в горы или искупаться в естественных и искусственных озерах. Заняться экстремальным отдыхом или насладиться покоем в уединенных местах.

В солнечные дни сентября и октября туристов порадуют яркие картины золотой осени. В приоритете созерцательный отдых на природе, однако погода может внести свои коррективы внезапными длительными дождями.

Декабрь и январь подходят для любителей зимних видов спорта. Горнолыжные комплексы расположены в Горно-Алтайсте, Манжероке и на Семинском перевале. В феврале погода становится менее комфортной для активного отдыха.

Чем заняться в разные времена года

В тёплый период туристы стремятся в Горно-Алтайск, чтобы исследовать природные достопримечательности В зимнее время город посещают, чтобы заняться горнолыжным спортом

Для посещения культурных объектов и памятников истории в Горно-Алтайске подходит любое время года. Город часто является стартовой точкой в путешествии по республике Алтай.

Познакомиться с главными природными достопримечательностями при подходящих погодных условиях можно весной, летом и осенью.

Зимой на Алтай едут в основном для горнолыжного отдыха.

Летом распространены пешие, конные экскурсии, сплавы, путешествия по местам силы.

Пляжный отдых не является основным направлением туризма в Горном Алтае. Природные озера, пригодные для купания – Манжерок и Ая. Искусственные – городской пляж Горно-Алтайска на территории урочища «Еланда», озеро «Рублевка» у с. Элекмонар. Однако, находятся смельчаки, окунающиеся и в ледяную воду р. Катунь или Телецкого озера.

Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы 4.7 9 отзывов от 44000 ₽ за всё Перезагрузиться в окружении завораживающей природы и услышать давние предания Неизведанный Чемал 4.9 16 отзывов от 13000 ₽ за всё За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая - от острова Патмос до Еландинских порогов Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк от 14000 ₽ за всё Открыть нетронутые цивилизацией места региона и собрать коллекцию из историй и легенд

Праздники и фестивали Горно-Алтайска

Праздник Эл-Ойын Горно-Алтайцы празднуют Чага-Байрам Жители Горно-Алтайска совершают восхождение на гору Тугая во время празднования Дня города

День города . Плавающая дата (конец августа – начало сентября). Проводятся торжественные мероприятия с первыми лицами города, спортивные соревнования, фестивали творчества, организуются игровые площадки для детей. Празднование завершается концертом и фейерверком.

. Плавающая дата (конец августа – начало сентября). Проводятся торжественные мероприятия с первыми лицами города, спортивные соревнования, фестивали творчества, организуются игровые площадки для детей. Празднование завершается концертом и фейерверком. Эл-Ойын . Проводится летом по четным годам. Праздник, посвященный сохранению обычаев и традиций алтайского народа. Организуются состязания по национальным видам спорта. Сопровождается театрализованными представлениями, выступлениями мастеров горлового пения, конкурсами и ярмаркой.

. Проводится летом по четным годам. Праздник, посвященный сохранению обычаев и традиций алтайского народа. Организуются состязания по национальным видам спорта. Сопровождается театрализованными представлениями, выступлениями мастеров горлового пения, конкурсами и ярмаркой. Чага-Байрам . Дата определяется по лунно-солнечному календарю (ориентировочно в конце февраля). Праздник, символизирующий астрономическое начало года. Отмечается народными гуляниями, театрализованными представлениями, выступлениями творческих коллективов. Празднику предшествует обряд благопожелания.

. Дата определяется по лунно-солнечному календарю (ориентировочно в конце февраля). Праздник, символизирующий астрономическое начало года. Отмечается народными гуляниями, театрализованными представлениями, выступлениями творческих коллективов. Празднику предшествует обряд благопожелания. Тюрюк байрам . С 2000 г. проводится летом каждые 2 года. «Праздник кедра». Участники состязаются в лазании по кедрам, сбиванию шишек. Также проводятся театрализованные представления, конкурсы, концерты.

. С 2000 г. проводится летом каждые 2 года. «Праздник кедра». Участники состязаются в лазании по кедрам, сбиванию шишек. Также проводятся театрализованные представления, конкурсы, концерты. Наурыз. Конец марта, дата плавающая. Праздник весны и изобилия. Большое народное гуляние с концертами, выставками мастеров, играми и конкурсами.

Кедры, растущие на Горном Алтае, на самом деле – кедровая сосна. Биологическое название «сосна сибирская».

Местная кухня

В Горно-Алтайске сложно найти заведения с блюдами, точно соответствующими народным традициям. Основное направление в кафе и ресторанах – русская, европейская кухня. В городе можно найти как бюджетные кафе и столовые, так и рестораны средней ценовой категории.

5 блюд, которые стоит попробовать в Горно-Алтайске

Жаренный Хариус Чок-чок

Хан-чай – соленый чай с молоком и маслом или талканом (мукой крупного помола из жареного пшена).

– соленый чай с молоком и маслом или талканом (мукой крупного помола из жареного пшена). Кумыс – кисломолочный продукт из кобыльего молока.

– кисломолочный продукт из кобыльего молока. Хариус – рыба горячего, холодного копчения, жареная или вяленая.

– рыба горячего, холодного копчения, жареная или вяленая. Бифштекс из марала – мясо марал на гриле. По вкусу похоже на говядину, но мягче и не содержит жира.

– мясо марал на гриле. По вкусу похоже на говядину, но мягче и не содержит жира. Чок-чок – традиционная алтайская сладость из кедровых орехов, меда, молока и ячменя.

5 интересных заведений

Кафе «Фортуна» вид с улицы Внутренние убранство ресторана «Типография» BlackBar отличается красивым и необычным интерьером

ХорошоТАМ подобрал для вас лучшие места по рекомендациям туристов.

Кафе «Фортуна» - одно из первых кафе республики. Блюда готовятся из фермерских продуктов, хлеб собственного производства, пельмени и вареники ручной лепки.

- одно из первых кафе республики. Блюда готовятся из фермерских продуктов, хлеб собственного производства, пельмени и вареники ручной лепки. Ресторан сибирской кухни «Типография» находится в здании бывшей типографии. Уютная домашняя атмосфера, интересный интерьер с коллекцией редких книг, печатных машинок, исторических фотографий.

находится в здании бывшей типографии. Уютная домашняя атмосфера, интересный интерьер с коллекцией редких книг, печатных машинок, исторических фотографий. Кафе «Меркит» - национальная кухня по рецептам, передающимся из поколения в поколение. Проводятся алтайские вечера с горловым пением и знакомством с обычаями.

- национальная кухня по рецептам, передающимся из поколения в поколение. Проводятся алтайские вечера с горловым пением и знакомством с обычаями. BlackBar – стильный интерьер заведения привлекает внимание, а меню включает широкий выбор блюд алтайской, европейской, итальянской и русской кухни.

– стильный интерьер заведения привлекает внимание, а меню включает широкий выбор блюд алтайской, европейской, итальянской и русской кухни. Чебуречная «СССР» – уличное кафе быстрого питания. Широкий выбор начинок, чебуреки готовят при посетителях по мере заказа.

Сетевые магазины/супермаркеты

Туристы, желающих готовить самостоятельно, могут закупить продукты в сетевых супермаркетах:

«Магнит»;

«Пятерочка»;

«Мария-Ра»;

«Аникс».

Традиционная кухня алтайцев не содержит овощей. Их заменяют дикие травы, побеги хвоща и кедровые орехи.

Где лучше размещаться, какой район выбрать

Центральный район , площадь имени Ленина подойдет активным туристам. Здесь расположен главный проспект, хорошая транспортная развязка. Вокруг есть магазины, кафе, скверы.

, площадь имени Ленина подойдет активным туристам. Здесь расположен главный проспект, хорошая транспортная развязка. Вокруг есть магазины, кафе, скверы. Если нужен размеренный отдых, то лучше выбирать окраину – за пределами улицы Ленина и Коммунистического проспекта.

5 лучших отелей Горно-Алтайска

Один из номеров в Гранд отеле «Алтай» Отель «ИГМАН»

Гранд отель «Алтай» расположен в центре города, рядом с автовокзалом. Дополнительные услуги: сауна, тренажерный зал.

Отель «ИГМАН» находится в центре города, в шаговой доступности от автовокзала. Состоит из 2 корпусов со стандартными номерами, комнатами-студиями и общими номерами по типу хостела.

Гостиница «Горный Алтай» в центре города предоставляет номера-студии с кухонной зоной и номера эконом-класса.

Гостиница «Платина» расположена в отдалении от центра. Современная гостиница в стиле лофт. Планировка номера – студия.

Гостевой дом «Как дома» находится недалеко от центра города. На территории есть беседка и мангальная зона.

5 самых недорогих отелей города

Хостел Start

Хостел Start - 5 минут от центра. Комфортные номера от 2 до 8 мест.

Хостел xostel_Gorniy – в центре города. Общая ванная и кухня, комнаты на 6-8 человек.

Хостел «Центр» находится рядом с центром, у подножья горы Тугая.

Общежитие гостиничного типа расположено в отдалении от центра, в 5 минутах от остановки «Космонавтов».

Гостиница «Авторейс» находится на центральном проспекте, неподалеку от главных достопримечательностей города.

Аренда домов

Большая часть Горно-Алтайска представляет собой частный сектор. Дома и коттеджи доступны к аренде. При путешествии компанией этот вариант может быть экономичнее и комфортнее гостиниц и хостелов.

Как добраться до города

Самый популярный способ – на автомобиле.

Рейсовые автобусы приходят на автовокзал в центр города.

Самолетом – в с. Майма находится аэропорт (http://ga-airport.ru).

Как долго добираться до Горно-Алтайска

Время полета из Москвы 4,5 ч.

Время полета из Красноярска и Екатеринбурга 2 ч.

Автомобильная дорога из Новосибирска 6 ч.

Из Томска дорога займет 9 ч.

На чём удобнее передвигаться по Горному Алтая

В рамках города удобно пользоваться муниципальным транспортом – автобусами и маршрутными такси. До соседних сел и поселков ходят рейсовые автобусы от автовокзала. Чтобы исследовать все богатство республики нужен автомобиль. В Горно-Алтайске можно воспользоваться услугой проката машин.

Сувениры

Алтайский горный мёд Натуральные масла и косметика Куклы в национальной одежде Украшения из керамики в традиционном стиле Шаманский бубен

Главная ценность республики Алтай – природные ресурсы. Поэтому самыми ценными сувенирами считаются изделия из натуральных материалов – изделия из кожи, кедра, можжевельника. Большой популярностью пользуются носки, варежки, одеяла из верблюжьей шерсти.

Для поддержания здоровья можно привезти чайные сборы из алтайских трав, безалкогольные бальзамы и натуральный мед. Сохранит красоту природная косметика из местного сырья.

Достоинства и недостатки

Горно-Алтайск – это прежде всего чарующая природа

Минусы города

Сложный маршрут до города ввиду ограниченного авиасообщения и отсутствия железной дороги.

Климатические особенности, переменчивость погоды.

Слабое развитие туристической индустрии, невысокое качество сервиса.

Отсутствие архитектурного единства города.

Высокая цена экскурсий, передвижений по краю, но чтобы найти что-то дешевле, попробуйте поискать здесь.

Плюсы города

Расположен в живописном месте среди гор.

Внимательность к городской среде – чистые улицы, большое количество скверов, парков, мест отдыха.

Большое количество исторических и природных достопримечательностей в городе и округе.

Зрелищные национальные праздники и городские мероприятия.

Вкусная кухня, натуральные продукты.

Что нужно обязательно сделать в республике Алтай

Канатная дорога Манжерок Минеральный источник Аржан-Суу Алтайский зубровый питомник Камышлинский водопад Семинский перивал

Прокатиться на канатных дорогах на гору Комсомольская и в селе Манжерок.

Познакомиться с бытом древних алтайцев в музеях.

Набрать воды в Минеральном источнике Аржан-Суу.

Перейти Катунь по подвесным мостам.

Посетить Ботанический сад и зубровый питомник.

Посмотреть на Камышлинский водопад.

Прокатиться по серпантину до Семинского перевала.

В первый день обязательно прогуляться по старому центру Горно-Алтайска и подняться на гору Тугая. Завершить путешествие можно спа-программой с местной целебной косметикой.