Перед своим отправлением в путешествие в Горы ⛰️ Алтая, необходимо подготовиться, а так же заранее составить список мест, которые вы обязательно посетите. Самыми рекомендуемыми и красивыми 🤩 из них, является Чуйский тракт, о нём и поговорим

Горы Алтая - пожалуй, один из самых красивых природных ландшафтов России. Вот несколько советов, как не попасть в ловушки при покупке тура на Алтай и отправиться в настоящее приключение.

Расположенные в регионе, где Россия встречается с Китаем, Монголией и Казахстаном, хребты Горного Алтая буквально овеяны легендами. И туры-восхождения позволят вам прикоснуться к загадочному и неизведанному в этих горах и буквально взглянуть одним глазком на сокрытое и не поддающееся научному объяснению.

В туристической литературе вам предложат проехать по Чуйскому тракту, самой потрясающей трассе Сибири (и претендующей на Шелковый путь), или заманить вас отдыхом на реке Катунь. И все это, конечно же, не забывая при этом любоваться пейзажами и местной культурой.

Это фантастические вещи, которыми можно заняться, находясь в одном из самых потрясающих регионов Евразии. Но при наличии стольких прекрасных мест, которые стоит увидеть, стоит вырваться из туристической петли и побывать в других менее посещаемых местах. Вот несколько советов, как это сделать.

Горно-Алтайск и река Катунь

Посетите, но не застревайте: Горно-Алтайск и река Катунь

Для большинства путешественников первой остановкой в поездке по Алтаю является Горно-Алтайск, столица Республики Алтай. Этот регион является республикой, а не областью, что означает, что он обладает большей автономией, чем большинство регионов, и в Горно-Алтайске находится его руководящий орган. Осмотрите центральную площадь и постарайтесь получить разрешение на пересечение границы, если вы еще не сделали этого.

Большинство туристических автобусов (обычно микроавтобусов) отправляются из города в сторону долины реки Катунь. Многие путешественники проводят время в этих местах, либо в таких городах, как Чемал (с его островом-монастырем Патмос), Аскат (с его знаменитой коммуной художников), либо на туристических базах и кемпингах вдоль реки.

Проведите день вдоль реки или совершите поход к знаменитым Голубым озерам, но не останавливайтесь на достигнутом. Сядьте на автобус или возьмите напрокат автомобиль, и отправляйтесь вниз по Чуйскому тракту.

Для начинающих искателей приключений: Чуйский тракт

Чуйский тракт - это то место, где настоящие искатели приключений начинают свое знакомство с Алтаем. Да, долина реки Катунь великолепна, но ей не хватает разнообразия - отправляясь по этой трассе, вы будете наслаждаться совершенно разными пейзажами каждый час или около того.

Дорога от Горно-Алтайска до Ташанты, последнего города перед монгольской границей, занимает не менее семи часов (если ехать быстро). По пути вы проедете через Семинский перевал, где местные жители останавливаются, чтобы собрать кедровые шишки для добычи из них орехов. Алтайские кедровые орехи стоят дорого в других местах, но вы сможете приобрести их по выгодной цене, пока будете в этом районе.

Семинский перевал

Чем ближе к Монголии, тем больше достопримечательностей вы сможете увидеть. Пройдя пять минут по дороге мимо деревни Акташ, вы попадете к Гейзерному озеру - красивому водоему с разноцветными источниками на дне. Чуть дальше вы въедете в Кош-Агачский район, где длинный правый поворот приведет вас к горам Кызыл-Чин, прозванным "Марсом" за их ржавый цвет.

Перед въездом в Кош-Агач обязательно получите разрешение на пересечение границы. Любой район, расположенный вблизи границы, требует от иностранцев предварительной регистрации (иногда до месяца, но туристические агентства в Горно-Алтайске могут получить их гораздо быстрее) для въезда. Если у вас ее нет, вам будет отказано во въезде.

Где находится Чуйский тракт

Дорога является участком сети автомагистралей Азии, AH4, которая соединяет:

города Новосибирск и Бийск (в России);

Цагааннуур (в Монголии);

Урумчи (в Китае);

Исламабад и Карачи (в Пакистане).

Чуйский тракт признан одной из самых красивых дорог в мире по версии National Geographic.