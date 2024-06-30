Необходимые вещи.

Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги. Расходы на питание (если не включено): завтрак — 100-200 ₽, обед-ужин — 250-350 ₽.

Набор путешественника: медикаменты личные, зубная паста и щётка, полотенце, мыло, гель для душа, влажные салфетки, шампунь, в летний сезон — солнцезащитный крем и крем после загара.

Бытовые принадлежности: сушилка для обуви, средства гигиены.

Личные вещи: горнолыжная или тёплая одежда (зима), шапка, перчатки, носки тёплые, желательно 2 пары обуви, тёплая кофта с воротом. Лёгкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны. Комнатные тапочки, дождевик, головной убор от солнца, купальник (лето). Фотоаппарат.

Проживание. Размещение по 2-3 человека в номере с удобствами на комфортных базах отдыха и в гостиницах. За дополнительную плату возможно 1-местное размещение. Варианты мест проживания: «Кара-Суу», «Облепиха», «Цвет папоротника» или аналогичные.

*Фотографии базы отдыха взяты с сайта turistka.ru для примера

Питание. В программу включено трёхразовое питание, начиная с ужина в день старта по обед в день завершения, с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений. Завтрак в отелях по меню или в формате шведского стола. В прогулочные дни для обеда и перекуса собираем ланч-боксы и на природе делаем привал для отдыха в живописном месте, можем пожарить мясо и овощи. Напитки по желанию (чай, соки, вино).

Транспорт. Передвигаемся на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery 3. Трансфер из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно может осуществляться силами партнёров.

Уровень сложности. Средний. Будем совершать радиальные выходы на локации с хайкингом в горы и нагрузкой в среднем 9000-11 000 шагов в день. Специальная подготовка на маршруте не требуется. Подходит для любого возраста и любой физической подготовки.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.