Волшебный Алтай: на джипах и пешком по предгорьям и склонам

Полюбоваться разноцветными вершинами, увидеть петроглифы и взобраться на Чёртов палец
Отправляемся исследовать предгорья и высокогорье Алтая.

Вы увидите множество удивительных природных красот: причудливые узоры Гейзерного озера, «бархатные» вершины в окрестностях села Кош-Агач, скальную арку красного цвета и другие живописные локации.

А также
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осмотрите тысячелетние петроглифы и стоянки первобытных людей, покатаетесь на моторной лодке и попаритесь в жаркой баньке.

Жить будем с комфортом в уютных номерах, а передвигаться по маршруту налегке и на небольшие расстояния — справятся даже треккинг-новички!

5
5 отзывов
Волшебный Алтай: на джипах и пешком по предгорьям и склонам
Волшебный Алтай: на джипах и пешком по предгорьям и склонам
Волшебный Алтай: на джипах и пешком по предгорьям и склонам
Ближайшие даты:
23
мар1
апр7
апр11
апр30
апр9
мая18
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Необходимые вещи.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги. Расходы на питание (если не включено): завтрак — 100-200 ₽, обед-ужин — 250-350 ₽.

Набор путешественника: медикаменты личные, зубная паста и щётка, полотенце, мыло, гель для душа, влажные салфетки, шампунь, в летний сезон — солнцезащитный крем и крем после загара.

Бытовые принадлежности: сушилка для обуви, средства гигиены.

Личные вещи: горнолыжная или тёплая одежда (зима), шапка, перчатки, носки тёплые, желательно 2 пары обуви, тёплая кофта с воротом. Лёгкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны. Комнатные тапочки, дождевик, головной убор от солнца, купальник (лето). Фотоаппарат.

Проживание. Размещение по 2-3 человека в номере с удобствами на комфортных базах отдыха и в гостиницах. За дополнительную плату возможно 1-местное размещение. Варианты мест проживания: «Кара-Суу», «Облепиха», «Цвет папоротника» или аналогичные.

*Фотографии базы отдыха взяты с сайта turistka.ru для примера

Питание. В программу включено трёхразовое питание, начиная с ужина в день старта по обед в день завершения, с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений. Завтрак в отелях по меню или в формате шведского стола. В прогулочные дни для обеда и перекуса собираем ланч-боксы и на природе делаем привал для отдыха в живописном месте, можем пожарить мясо и овощи. Напитки по желанию (чай, соки, вино).

Транспорт. Передвигаемся на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery 3. Трансфер из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно может осуществляться силами партнёров.

Уровень сложности. Средний. Будем совершать радиальные выходы на локации с хайкингом в горы и нагрузкой в среднем 9000-11 000 шагов в день. Специальная подготовка на маршруте не требуется. Подходит для любого возраста и любой физической подготовки.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт, Камышлинский водопад

Встретимся и поедем к Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. По лесной тропе дойдём к Камышлинскому водопаду, а обратно к машинам вернёмся на моторной лодке. Вы увидите перевалы Семинский и Чике-Таман, на вершинах которых захватывает дух. Побываете у слияния рек Чуя и Катунь. Проедете мимо памятника шофёру Кольке Снегирёву, Катунских Бом, урочища Калбак-Таш. К вечеру прибудем в гостиницу и разместимся в номерах.

Длительность экскурсии на автомобиле зависит от города старта. Пешком пройдём 6 километров.

Чуйский тракт, Камышлинский водопадЧуйский тракт, Камышлинский водопадЧуйский тракт, Камышлинский водопадЧуйский тракт, Камышлинский водопад
2 день

Высокогорные озёра, водопады и каскады

После завтрака продолжим любоваться природными красотами Алтая. Мы поднимемся к Гейзерному озеру, впечатляющему изумрудной водой и причудливыми рисунками на дне. Поднимемся к Красным воротам — природной скальной арке красного цвета. Доберёмся к высокогорным озёрам Чейбеккёль и Киделю, где самые смелые смогут искупаться. После обеда вернёмся на маршрут, проследовав к Уларским водопадам. В завершение треккинга посетим участок реки Чуя — Мажойский каскад.

Длительность экскурсии на автомобиле около 2 часов. Пешком пройдём 12 километров.

Высокогорные озёра, водопады и каскадыВысокогорные озёра, водопады и каскадыВысокогорные озёра, водопады и каскадыВысокогорные озёра, водопады и каскады
3 день

Разноцветье алтайских гор

Отправляемся выше в горы, к селу Кош-Агач. Будем подниматься по Чуйскому тракту вдоль Северо-Чуйского хребта. По пути сделаем несколько остановок, чтобы пофотографироваться и побыть наедине с первозданной природой. А нашей главной целью будут живописные, словно бархатные, вершины в окрестностях Кош-Агача.

Также сегодня совершим восхождение на высоту 3000 метров. Во время подъёма вы увидите, насколько разнообразна алтайская природа: на маршруте встретятся степи, густые леса, «ржавые» и «мраморные» горы. Вечером вернёмся на базу и попаримся в жаркой баньке.

Длительность экскурсии на автомобиле около 3 часов. Пешком пройдём 14 километров.

Разноцветье алтайских горРазноцветье алтайских горРазноцветье алтайских горРазноцветье алтайских гор
4 день

Алтайские предгорья

Спустимся к предгорьям Алтая. Проедем по Чуйскому тракту и по пути заглянем в урочище Калбак-Таш, где сохранились тысячелетние петроглифы и стоянки первобытных людей. Увидим слияние рек Большой Ильгумень и Катунь и насладимся шумом водных порогов. Доберёмся до базы, разместимся в номерах и поужинаем.

Алтайские предгорьяАлтайские предгорьяАлтайские предгорьяАлтайские предгорья
5 день

Завершающая прогулка и возвращение домой

Позавтракаем и поднимемся на скалу Чёртов палец, откуда открывается головокружительный вид на бирюзовую Катунь. Затем прогуляемся к целебному источнику Аржан-Суу, с которым связана интересная легенда. По завершении прогулки отправимся в обратный путь.

Завершающая прогулка и возвращение домойЗавершающая прогулка и возвращение домойЗавершающая прогулка и возвращение домойЗавершающая прогулка и возвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (с ужина 1-го дня до обеда 5-го дня)
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все экскурсии по программе
  • Аренда снаряжения
  • Баня
  • Страховка
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Барнаул/Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно в ваш город
  • Доплата за 1-местное размещение - 1800-2300 ₽/ночь, в зависимости от месяца
  • Минимальное количество участников - 2
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барнаул (кафе «Облепиха», 212-й км Чуйского тракта) в 7:30/Горно-Алтайск (с. Майма, ул. Аэропорт, 1) в 10:00-11:00
Завершение: Горно-Алтайск/Барнаул/Новосибирск, поздний вечер или ночь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Сергей
30 июн 2024
Все супер!
За время путешествия подружились с гидами. Увидели красивые места горного алтая, куда не добирается большинство туристов. Тур проходит на land rover'ах, что позволяет добраться во многие труднодоступные места.

По жилью, еде, насыщенности программы нареканий тоже нет.

Надеюсь, получится прилететь снова!
В
28 мая 2024
Одной рукой пишу, другой слёзы счастья вытираю. Виды, маршрут, распределение времени, транспорт, проживание, еда, компания - всё в лучшем виде. Если на Алтай, то со Стасом и Леной!
Е
16 ноя 2023
В путешествии по Алтаю мне все очень понравилось. Станислав все хорошо организовал. Было интересно и весело! Я довольна!
Даниил
16 ноя 2023
Нам всё очень понравилось! Станислав- молодец, профессионал своего дела! Спасибо!
Н
24 сен 2023
Тур был очень интересный, познавательный, организатор слушал пожелания, даже предостаточно большой группе всех собирал своевременно, выяснял предпочтения. Была создана дружественная атмосфера, организатор не конфликтный, очень понравилось, что на момент принятия
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решения ответил на всё возможное. Даже очень простые и глупые вопросы, например помог состыковать рейс, показал где лучше поселиться - какая гостиница и так далее.
Пожалуй, пожеланием к туру было бы немного историческое и географическое составляющие (наименование местности, горного хребта - такого порядка).
Разумеется, были организованы накладки, зачастую не зависящее от организаторов. В остальном все очень понравилось.

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