Вы увидите множество удивительных природных красот: причудливые узоры Гейзерного озера, «бархатные» вершины в окрестностях села Кош-Агач, скальную арку красного цвета и другие живописные локации.
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Описание тура
Организационные детали
Необходимые вещи.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги. Расходы на питание (если не включено): завтрак — 100-200 ₽, обед-ужин — 250-350 ₽.
Набор путешественника: медикаменты личные, зубная паста и щётка, полотенце, мыло, гель для душа, влажные салфетки, шампунь, в летний сезон — солнцезащитный крем и крем после загара.
Бытовые принадлежности: сушилка для обуви, средства гигиены.
Личные вещи: горнолыжная или тёплая одежда (зима), шапка, перчатки, носки тёплые, желательно 2 пары обуви, тёплая кофта с воротом. Лёгкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны. Комнатные тапочки, дождевик, головной убор от солнца, купальник (лето). Фотоаппарат.
Проживание. Размещение по 2-3 человека в номере с удобствами на комфортных базах отдыха и в гостиницах. За дополнительную плату возможно 1-местное размещение. Варианты мест проживания: «Кара-Суу», «Облепиха», «Цвет папоротника» или аналогичные.
*Фотографии базы отдыха взяты с сайта turistka.ru для примера
Питание. В программу включено трёхразовое питание, начиная с ужина в день старта по обед в день завершения, с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений. Завтрак в отелях по меню или в формате шведского стола. В прогулочные дни для обеда и перекуса собираем ланч-боксы и на природе делаем привал для отдыха в живописном месте, можем пожарить мясо и овощи. Напитки по желанию (чай, соки, вино).
Транспорт. Передвигаемся на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery 3. Трансфер из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно может осуществляться силами партнёров.
Уровень сложности. Средний. Будем совершать радиальные выходы на локации с хайкингом в горы и нагрузкой в среднем 9000-11 000 шагов в день. Специальная подготовка на маршруте не требуется. Подходит для любого возраста и любой физической подготовки.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Программа тура по дням
Чуйский тракт, Камышлинский водопад
Встретимся и поедем к Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. По лесной тропе дойдём к Камышлинскому водопаду, а обратно к машинам вернёмся на моторной лодке. Вы увидите перевалы Семинский и Чике-Таман, на вершинах которых захватывает дух. Побываете у слияния рек Чуя и Катунь. Проедете мимо памятника шофёру Кольке Снегирёву, Катунских Бом, урочища Калбак-Таш. К вечеру прибудем в гостиницу и разместимся в номерах.
Длительность экскурсии на автомобиле зависит от города старта. Пешком пройдём 6 километров.
Высокогорные озёра, водопады и каскады
После завтрака продолжим любоваться природными красотами Алтая. Мы поднимемся к Гейзерному озеру, впечатляющему изумрудной водой и причудливыми рисунками на дне. Поднимемся к Красным воротам — природной скальной арке красного цвета. Доберёмся к высокогорным озёрам Чейбеккёль и Киделю, где самые смелые смогут искупаться. После обеда вернёмся на маршрут, проследовав к Уларским водопадам. В завершение треккинга посетим участок реки Чуя — Мажойский каскад.
Длительность экскурсии на автомобиле около 2 часов. Пешком пройдём 12 километров.
Разноцветье алтайских гор
Отправляемся выше в горы, к селу Кош-Агач. Будем подниматься по Чуйскому тракту вдоль Северо-Чуйского хребта. По пути сделаем несколько остановок, чтобы пофотографироваться и побыть наедине с первозданной природой. А нашей главной целью будут живописные, словно бархатные, вершины в окрестностях Кош-Агача.
Также сегодня совершим восхождение на высоту 3000 метров. Во время подъёма вы увидите, насколько разнообразна алтайская природа: на маршруте встретятся степи, густые леса, «ржавые» и «мраморные» горы. Вечером вернёмся на базу и попаримся в жаркой баньке.
Длительность экскурсии на автомобиле около 3 часов. Пешком пройдём 14 километров.
Алтайские предгорья
Спустимся к предгорьям Алтая. Проедем по Чуйскому тракту и по пути заглянем в урочище Калбак-Таш, где сохранились тысячелетние петроглифы и стоянки первобытных людей. Увидим слияние рек Большой Ильгумень и Катунь и насладимся шумом водных порогов. Доберёмся до базы, разместимся в номерах и поужинаем.
Завершающая прогулка и возвращение домой
Позавтракаем и поднимемся на скалу Чёртов палец, откуда открывается головокружительный вид на бирюзовую Катунь. Затем прогуляемся к целебному источнику Аржан-Суу, с которым связана интересная легенда. По завершении прогулки отправимся в обратный путь.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (с ужина 1-го дня до обеда 5-го дня)
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все экскурсии по программе
- Аренда снаряжения
- Баня
- Страховка
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты в Барнаул/Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно в ваш город
- Доплата за 1-местное размещение - 1800-2300 ₽/ночь, в зависимости от месяца
- Минимальное количество участников - 2
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Отзывы и рейтинг
За время путешествия подружились с гидами. Увидели красивые места горного алтая, куда не добирается большинство туристов. Тур проходит на land rover'ах, что позволяет добраться во многие труднодоступные места.
По жилью, еде, насыщенности программы нареканий тоже нет.
Надеюсь, получится прилететь снова!