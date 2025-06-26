Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине

Отдохнуть с собаками в горах, подняться к Куехтанарским озёрам и пожить в палатке
Едем в семейный отпуск в Куехтанарскую долину — живописный уголок Алтая с красивейшими озёрами и рекой, субальпийскими лугами и хвойными лесами.

Большую часть тура мы будем жить в уютных домиках на
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базе отдыха с банькой, а две ночи проведём в палатках в горах.

Путешествие идеально подходит для детей: они попадут в настоящее приключение, познакомятся с походной жизнью, поучаствуют в играх и творческом мастер-классе.

Также ребята смогут поучиться дрессировке собак: в поездке нас сопроводит весёлая мохнатая свора — аляскинские маламуты, якутская лайка или японская акита.

Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
Ближайшие даты:
26
июн1
авг
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять основной комплект одежды и обуви: лёгкие спортивные брюки и кофту, две футболки, головной убор, бельё, несколько пар носков, термобельё для сна, тёплые вещи, дождевик или непромокаемую куртку, влагозащитные штаны, треккинговые ботинки, шлёпки. Также понадобятся коврик-пенка, спальник, треккинговые палки, личная аптечка, комплект посуды, нож, спички, фонарик, солнцезащитные очки и крем, нитки и иголка.

Проживание. Размещение по 3-5 человек в домиках на туристической базе «Тулпар» и в палатках (уличные удобства обустроены вблизи лагеря).

Питание. В стоимость включены продукты. Готовить еду будут гиды и дежурные участники тура.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Уровень сложности. Все треккинги лёгкие — один из них без рюкзаков, два с рюкзаками. Рекомендуем не набирать лишних вещей, ответственно подойти к выбору обуви и взять треккинговые палки (есть аренда).

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Трансфер к базе отдыха — самостоятельно. Во второй половине дня разместимся в уютных домиках у устья реки Куехтанар. Вечером соберёмся всей компанией, чтобы познакомиться поближе, поужинать и поиграть.

Начало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествия
2 день

День на туристической базе

Утром состоится инструктаж по технике безопасности. Затем распределим между всеми участниками группы продукты и общественное снаряжение, научимся эргономично упаковывать рюкзак. В течение дня дети смогут пройти квест по поиску клада. После все вместе соберёмся у костра и проведём ещё один тёплый вечер.

День на туристической базеДень на туристической базеДень на туристической базеДень на туристической базеДень на туристической базе
3 день

Треккинг к нижнему Куехтанарскому озеру

После завтрака соберём вещи и выйдем на маршрут. Сегодня преодолеем путь до нижнего Куехтанарского озера. По прибытии на место дети могут разбиться на команды и с помощью взрослых установить палаточный лагерь, заготовить дрова и приготовить ужин. Вечером устроим уже ставшие традиционными посиделки у костра с играми.

Треккинг к нижнему Куехтанарскому озеруТреккинг к нижнему Куехтанарскому озеруТреккинг к нижнему Куехтанарскому озеруТреккинг к нижнему Куехтанарскому озеруТреккинг к нижнему Куехтанарскому озеру
4 день

Поход к верхним Куехтанарским озёрам

Сегодня нам предстоит радиальный поход к верхним Куехтанарским озёрам, раскинувшимся в живописной речной долине. Это целая цепочка водоёмов, соединённых между собой ручьями, протоками и водопадами.

Идти будем налегке без рюкзаков, любуясь красивейшими горными озёрами и речушками и субальпийскими лугами и вдыхая свежий лесной воздух. После обеда на природе вернёмся в лагерь.

Поход к верхним Куехтанарским озёрамПоход к верхним Куехтанарским озёрамПоход к верхним Куехтанарским озёрамПоход к верхним Куехтанарским озёрамПоход к верхним Куехтанарским озёрам
5 день

Возвращение на базу отдыха

До обеда проведём творческий мастер-класс по рисованию на камнях, поиграем, отдохнём. Во второй половине дня соберём палаточный лагерь и спустимся к базе отдыха. Тут нас будет ждать жаркая баня, а вечером соберёмся всей компанией и обсудим прошедший поход.

Возвращение на базу отдыхаВозвращение на базу отдыхаВозвращение на базу отдыхаВозвращение на базу отдыхаВозвращение на базу отдыха
6 день

Завершающий день

Позавтракаем и отправимся по домам. Обратный трансфер — самостоятельно.

Завершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий день

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Аренда общегруппового снаряжения в полевых условиях
  • Питание
  • Сопровождение гидом и собаками
  • Баня на базе
  • Мастер-класс и игры для детей
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Трансфер из Горно-Алтайска до гостевой базы и обратно - 12 000 ₽
  • Аренда личного снаряжения (спальника, каремата, треккинговых палок)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кош-Агачский район, база отдыха, вторая половина дня
Завершение: Кош-Агачский район, база отдыха, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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