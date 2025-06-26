Большую часть тура мы будем жить в уютных домиках на
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять основной комплект одежды и обуви: лёгкие спортивные брюки и кофту, две футболки, головной убор, бельё, несколько пар носков, термобельё для сна, тёплые вещи, дождевик или непромокаемую куртку, влагозащитные штаны, треккинговые ботинки, шлёпки. Также понадобятся коврик-пенка, спальник, треккинговые палки, личная аптечка, комплект посуды, нож, спички, фонарик, солнцезащитные очки и крем, нитки и иголка.
Проживание. Размещение по 3-5 человек в домиках на туристической базе «Тулпар» и в палатках (уличные удобства обустроены вблизи лагеря).
Питание. В стоимость включены продукты. Готовить еду будут гиды и дежурные участники тура.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Уровень сложности. Все треккинги лёгкие — один из них без рюкзаков, два с рюкзаками. Рекомендуем не набирать лишних вещей, ответственно подойти к выбору обуви и взять треккинговые палки (есть аренда).
Программа тура по дням
Начало путешествия
Трансфер к базе отдыха — самостоятельно. Во второй половине дня разместимся в уютных домиках у устья реки Куехтанар. Вечером соберёмся всей компанией, чтобы познакомиться поближе, поужинать и поиграть.
День на туристической базе
Утром состоится инструктаж по технике безопасности. Затем распределим между всеми участниками группы продукты и общественное снаряжение, научимся эргономично упаковывать рюкзак. В течение дня дети смогут пройти квест по поиску клада. После все вместе соберёмся у костра и проведём ещё один тёплый вечер.
Треккинг к нижнему Куехтанарскому озеру
После завтрака соберём вещи и выйдем на маршрут. Сегодня преодолеем путь до нижнего Куехтанарского озера. По прибытии на место дети могут разбиться на команды и с помощью взрослых установить палаточный лагерь, заготовить дрова и приготовить ужин. Вечером устроим уже ставшие традиционными посиделки у костра с играми.
Поход к верхним Куехтанарским озёрам
Сегодня нам предстоит радиальный поход к верхним Куехтанарским озёрам, раскинувшимся в живописной речной долине. Это целая цепочка водоёмов, соединённых между собой ручьями, протоками и водопадами.
Идти будем налегке без рюкзаков, любуясь красивейшими горными озёрами и речушками и субальпийскими лугами и вдыхая свежий лесной воздух. После обеда на природе вернёмся в лагерь.
Возвращение на базу отдыха
До обеда проведём творческий мастер-класс по рисованию на камнях, поиграем, отдохнём. Во второй половине дня соберём палаточный лагерь и спустимся к базе отдыха. Тут нас будет ждать жаркая баня, а вечером соберёмся всей компанией и обсудим прошедший поход.
Завершающий день
Позавтракаем и отправимся по домам. Обратный трансфер — самостоятельно.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Аренда общегруппового снаряжения в полевых условиях
- Питание
- Сопровождение гидом и собаками
- Баня на базе
- Мастер-класс и игры для детей
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- Трансфер из Горно-Алтайска до гостевой базы и обратно - 12 000 ₽
- Аренда личного снаряжения (спальника, каремата, треккинговых палок)