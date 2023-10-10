Дегустации на турх в Горно-Алтайске – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 тура в категории «Дегустационные туры» в Горно-Алтайске, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Отпуск на Алтае в мини-группе: релакс в глэмпинге, дегустация на пасеке и лёгкий экстрим
На машине
1 отзыв
3 дня
Отпуск на Алтае в мини-группе: релакс в глэмпинге, дегустация на пасеке и лёгкий экстрим
Насладиться отдыхом на природе, совершить треккинг к водопаду и попробовать алтайский мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от вашего р...
30 авг в 08:00
3 сен в 08:00
34 900 за человека
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
На автобусе
1 отзыв
6 дней
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
«Для нас будет проведён мастер-класс с дегустацией местных блюд»
11 сен в 08:00
18 сен в 10:00
56 666 за человека
Насыщенное путешествие по Алтаю в мини-группе: озёра, перевалы и заповедные тропы
На автобусе
На микроавтобусе
8 дней
Насыщенное путешествие по Алтаю в мини-группе: озёра, перевалы и заповедные тропы
Посетить must-see-локации и места силы, увидеть более 8 горных озёр и поужинать в аиле
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, с 8:00 до 12:00 (по до...
«Один из ужинов с дегустацией в алтайском аиле»
22 сен в 08:00
30 сен в 08:00
84 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Кристина
    10 октября 2023
    Отпуск на Алтае в мини-группе: релакс в глэмпинге, дегустация на пасеке и лёгкий экстрим
    От сайта остались приятные эмоции. От гидов тоже, правда от Алтая остались неоднозначные впечатления. Безопасности никакой нет, водитель не опытный, никто
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    не пристегивается. Ноу нас все хорошо прошло. Так же еда не особо понравилась, ожидали местную кухню, а получили как в Сочи: шаурма, чебуреки, шашлык. Рынки и достопримечательности тоже провал, всё Китайское, все подделка, домой привезли только чай. Поеду туда ещё только с палатками. Алтай хорош только в глуши. Красота гор все перекрывает.

  • А
    Айзиля
    29 августа 2023
    В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
    Тур превзошёл все наши ожидания. Алтай поразил великолепными панорамами гор, рекой Катунь с бурлящими порогами, прекрасными видами Чуйского тракта, самобытной
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    культурой, многовековой историей. Проживание в высококомфортабельных юртах в этно-глэмпинге Алтайское кочевье в окружении таинственных гор, под звёздным небом, в тишине природы оставило неизгладимое впечатление. Тур включает активный отдых (моторафтинг, конную прогулку, пешиий поход по Тропе предков, экстремальное восхождение в горы на квадроциклах), достопримечательности, историю и культуру алтайского народа. Особая благодарность нашему гиду Артёму Казанцеву, который влюбил нашу группу в Алтай, поразил глубокими знаниями, высоким профессионализмом, организаторскими способностями, умением создавать тёплую, душевную атмосферу в группе. Мы также благодарны персоналу этно-глэмпинга за внимательное отношение и профессионализм. Кроме этого, благодаря этому туру мы познакомились с замечательными людьми из Владивостока и Санкт-Петербурга.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Отпуск на Алтае в мини-группе: релакс в глэмпинге, дегустация на пасеке и лёгкий экстрим
  2. В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
  3. Насыщенное путешествие по Алтаю в мини-группе: озёра, перевалы и заповедные тропы
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Остров Патмос
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Урочище Че-Чкыш
  9. Марсианские горы
  10. Петроглифы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в августе 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 тура от 34 900 до 84 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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