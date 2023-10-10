3 дня
Отпуск на Алтае в мини-группе: релакс в глэмпинге, дегустация на пасеке и лёгкий экстрим
Насладиться отдыхом на природе, совершить треккинг к водопаду и попробовать алтайский мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от вашего р...
30 авг в 08:00
3 сен в 08:00
34 900₽ за человека
6 дней
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
«Для нас будет проведён мастер-класс с дегустацией местных блюд»
11 сен в 08:00
18 сен в 10:00
56 666₽ за человека
8 дней
Насыщенное путешествие по Алтаю в мини-группе: озёра, перевалы и заповедные тропы
Посетить must-see-локации и места силы, увидеть более 8 горных озёр и поужинать в аиле
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, с 8:00 до 12:00 (по до...
«Один из ужинов с дегустацией в алтайском аиле»
22 сен в 08:00
30 сен в 08:00
84 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККристина10 октября 2023От сайта остались приятные эмоции. От гидов тоже, правда от Алтая остались неоднозначные впечатления. Безопасности никакой нет, водитель не опытный, никто
- ААйзиля29 августа 2023Тур превзошёл все наши ожидания. Алтай поразил великолепными панорамами гор, рекой Катунь с бурлящими порогами, прекрасными видами Чуйского тракта, самобытной
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Дегустационные туры»
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