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культурой, многовековой историей. Проживание в высококомфортабельных юртах в этно-глэмпинге Алтайское кочевье в окружении таинственных гор, под звёздным небом, в тишине природы оставило неизгладимое впечатление. Тур включает активный отдых (моторафтинг, конную прогулку, пешиий поход по Тропе предков, экстремальное восхождение в горы на квадроциклах), достопримечательности, историю и культуру алтайского народа. Особая благодарность нашему гиду Артёму Казанцеву, который влюбил нашу группу в Алтай, поразил глубокими знаниями, высоким профессионализмом, организаторскими способностями, умением создавать тёплую, душевную атмосферу в группе. Мы также благодарны персоналу этно-глэмпинга за внимательное отношение и профессионализм. Кроме этого, благодаря этому туру мы познакомились с замечательными людьми из Владивостока и Санкт-Петербурга.