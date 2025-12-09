Мои заказы

Алтай. Чокпортас

Мы предлагаем гостям Горного Алтая маршрут с конным походом в один из самых загадочных и отдалённых уголков Горного Алтая — урочище Чокпортас, расположенное вдали от цивилизации на высоте более 1500
читать дальше

м с видами на священные виды Табын-Богдо-Ола, Белухи и Ииктуу. Об этом месте не знают даже опытные путешественники.

Мы позаботились о том, чтобы вы не устали и получили подлинное удовольствие от уединения с первозданной природой.

5 причин выбрать именно это путешествие: несложный, нестандартный и интересный маршрут по Алтаю; конный выезд без связи на приемлемый срок; баланс между «диким» и комфортным — от лошадей и палаток до уютных домиков и джипинга; посетим малоизвестные локации юго-восточного Алтая; надежные и проверенные партнеры.

Алтай. ЧокпортасФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Алтай. ЧокпортасФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Алтай. ЧокпортасФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Переезд «Таёжник» - с. Кош-Агач

С утра встречаемся в Горно-Алтайске, садимся в наш микроавтобус — и поехали!

День сегодня — любуемся в окно. Сначала поднимаемся на Семинский перевал, потом спускаемся в срединный Алтай. По пути обязательно остановимся:

  • на перевале Чике-Таман — там вид сверху на дорогу, которую мы только что проехали, просто фантастика;
  • на слиянии двух легендарных алтайских рек — Чуи и Катуни;
  • у источников в селе Акташ, там можно попить холодной родниковой воды;
  • в Курайской степи — сфотографируем белоснежные вершины Северо-Чуйского хребта.

Ночевать будем в Кош-Агаче — это уже почти граница с Монголией. Поужинаем, отдохнем с дороги на комфортабельной базе отдыха.

Переезд «Таёжник» - с. Кош-Агач
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Нетипипичный Марс и переезд в Джазатор

Утром после завтрака садимся на внедорожники и катаемся по Кокоринскому Марсу — это такое здоровское и при этом невысокое ущелье, по дну которого пробегает речушка Кызылшин.

Мы сами поднимемся на смотровую точку, откуда будет отчётливо видны слева — весь Сайлюгемский хребет как на ладони, а справа на горизонте — хребет Чихачева. Проедем 2-3 часа с остановками на фото и рассказы гида.

После обеда садимся обратно в машину и едем в Джазатор. Дорога там… Ну, вы поймете, почему это одно из самых отдалённых сел.

Ночевать будем на базе «Кабарга» — простые деревянные домики в лесу, печка, керосиновая лампа. Зато тишина такая, что слышно, как звезды падают.

Если хотите — сходим в настоящую баню. Ничего лишнего, только вы, пар и запах кедровых бревен.

Нетипипичный Марс и переезд в ДжазаторНетипипичный Марс и переезд в ДжазаторНетипипичный Марс и переезд в ДжазаторНетипипичный Марс и переезд в ДжазаторНетипипичный Марс и переезд в ДжазаторНетипипичный Марс и переезд в ДжазаторНетипипичный Марс и переезд в ДжазаторНетипипичный Марс и переезд в Джазатор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Начало похода

Утром позавтракаем, и чтобы вы не устали от долгой тряски по горным дорогам, часть пути проедем на машине до начала конной тропы в урочище Кужурты на правом берегу реки Коксу. Там нас уже ждут наши лошади.

Сначала полчаса инструктажа: как седлать, как держаться, как управлять. Затем сытный обед-перекус.

Дальше — поехали по настоящим горным тропам, где нет ни дорог, ни людей. С нами всегда конюхи — помогут, если что, покажут, как вести себя на подъёмах и спусках.

Проедем часов 4-5 через лиственничную тайгу, потом выедем к границе леса.

К вечеру встанем лагерем — сами поставим палатки на берегу горной речки Кужуртыбулак, гиды приготовят ужин на костре. Заночуем в палатках — спальники и коврики у нас что надо.

Начало походаНачало походаНачало походаНачало походаНачало походаНачало походаНачало походаНачало похода
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Тропы к главным видам

Утром после завтрака направляемся до главной цели. Представь: в широкой горной равнине, где на километры вокруг только трава да ветер, вдруг вырастают огромные каменные глыбы. Одинокие, как брошенные кем‑то исполинские статуи. Это и есть Чокпортас.

Местные ребята нам рассказывали, что название переводится примерно как «камень-печать» или «каменная преграда». Стоит он тут не просто так — раньше кочевники использовали его как ориентир. Вроде природного навигатора посреди бескрайних просторов.

Дальше мы едем к озеру Кашабасы. Но озеро — не главное. Главное — виды по дороге туда!

Далеко ли ехать на конях? Если повезет с погодой (а в июле-августе обычно везет), по дороге к озеру вы увидите все главные хребты Алтая как на ладони: Катунский, Южно-Чуйский, и даже массив Таван-Богдо-Ула. То есть самые труднодоступные вершины Алтая: Белуха, Иктуу и Найрамдал.

Это та картина, ради которой сюда стоит ехать. Постоим, пофотографируем, пообедаем с видом на эти громады и вернемся в лагерь.

Вечером — ужин у костра и истории гида под треск дров в огне.

Тропы к главным видамТропы к главным видамТропы к главным видамТропы к главным видамТропы к главным видамТропы к главным видамТропы к главным видамТропы к главным видамТропы к главным видам
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Стена Атлантов

После завтрака неспеша соберем лагерь, погрузим вещи на вьючных лошадей и поедем обратно в Джазатор. Вы уже будете чувствовать себя в седле как дома — сами удивитесь, как уверенно будете управлять лошадью.

А по пути заскочим к Стене Атлантов — практически идеальные острогранные скальные колонны, сложённые в гигантскую стену. Как будто великаны играли в конструктор. На самом деле это обычный базальт, но вид действительно инопланетный!

Задержимся там минут на 20-30 — больше и не нужно. Это идеальная точка, чтобы размять ноги после конной прогулки и увидеть одно из самых необычных геологических чудес Алтая.

Вернемся к тем же домикам на «Кабарге», сможем помыться в бане, поужинать и поделиться впечатлениями.

Стена АтлантовСтена АтлантовСтена АтлантовСтена АтлантовСтена АтлантовСтена АтлантовСтена Атлантов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Дорога домой

Утром выедем из Джазатора — обратная дорога покажется уже знакомой.

По пути остановимся пообедать.

К вечеру будем на турбазе «Таёжник» в Манжероке. Здесь вас ждут комфортные домики с душем и всеми удобствами (за доплату). Сможете наконец смыть дорожную пыль и как следует отдохнуть после похода.

Дорога домойДорога домойДорога домойДорога домойДорога домой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Помимо палаток в горах вас ждут как дикие домики в лесу, так и комфортабельные, эстетичные турбазы с удобствами и благами цивилизации.

Фото проживания

Варианты проживания

Турбаза в в Кош-Агаче

1 ночь

Палатка

2 ночи

Турбаза «Кабарга»

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Перевозки по маршруту
  • Питание (в кафе и на костре)
  • Проживание по программе
  • Аренда палаток, спальников, ковриков
  • Мед. страховка
  • Работа гида
  • Аренда высокопроходимых авто
  • Аренда коней, работа конюха
  • Баня по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты
  • Проживание на турбазе «Таежник» в последний день (по желанию)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтай с комфортом
На автобусе
6.5 дней
3 отзыва
Алтай с комфортом
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
3 мая в 08:00
17 мая в 08:00
77 000 ₽ за человека
Знакомство с Алтаем
На автобусе
4.5 дня
9 отзывов
Знакомство с Алтаем
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
26 апр в 08:00
3 мая в 08:00
52 000 ₽ за человека
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Конные прогулки
6 дней
-
5%
3 отзыва
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Начало: Село Манжерок
25 мая в 10:00
1 июн в 10:00
от 71 800 ₽75 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска