2 день

Нетипипичный Марс и переезд в Джазатор

Утром после завтрака садимся на внедорожники и катаемся по Кокоринскому Марсу — это такое здоровское и при этом невысокое ущелье, по дну которого пробегает речушка Кызылшин.

Мы сами поднимемся на смотровую точку, откуда будет отчётливо видны слева — весь Сайлюгемский хребет как на ладони, а справа на горизонте — хребет Чихачева. Проедем 2-3 часа с остановками на фото и рассказы гида.

После обеда садимся обратно в машину и едем в Джазатор. Дорога там… Ну, вы поймете, почему это одно из самых отдалённых сел.

Ночевать будем на базе «Кабарга» — простые деревянные домики в лесу, печка, керосиновая лампа. Зато тишина такая, что слышно, как звезды падают.

Если хотите — сходим в настоящую баню. Ничего лишнего, только вы, пар и запах кедровых бревен.

