Программа тура по дням
Переезд «Таёжник» - с. Кош-Агач
С утра встречаемся в Горно-Алтайске, садимся в наш микроавтобус — и поехали!
День сегодня — любуемся в окно. Сначала поднимаемся на Семинский перевал, потом спускаемся в срединный Алтай. По пути обязательно остановимся:
- на перевале Чике-Таман — там вид сверху на дорогу, которую мы только что проехали, просто фантастика;
- на слиянии двух легендарных алтайских рек — Чуи и Катуни;
- у источников в селе Акташ, там можно попить холодной родниковой воды;
- в Курайской степи — сфотографируем белоснежные вершины Северо-Чуйского хребта.
Ночевать будем в Кош-Агаче — это уже почти граница с Монголией. Поужинаем, отдохнем с дороги на комфортабельной базе отдыха.
Нетипипичный Марс и переезд в Джазатор
Утром после завтрака садимся на внедорожники и катаемся по Кокоринскому Марсу — это такое здоровское и при этом невысокое ущелье, по дну которого пробегает речушка Кызылшин.
Мы сами поднимемся на смотровую точку, откуда будет отчётливо видны слева — весь Сайлюгемский хребет как на ладони, а справа на горизонте — хребет Чихачева. Проедем 2-3 часа с остановками на фото и рассказы гида.
После обеда садимся обратно в машину и едем в Джазатор. Дорога там… Ну, вы поймете, почему это одно из самых отдалённых сел.
Ночевать будем на базе «Кабарга» — простые деревянные домики в лесу, печка, керосиновая лампа. Зато тишина такая, что слышно, как звезды падают.
Если хотите — сходим в настоящую баню. Ничего лишнего, только вы, пар и запах кедровых бревен.
Начало похода
Утром позавтракаем, и чтобы вы не устали от долгой тряски по горным дорогам, часть пути проедем на машине до начала конной тропы в урочище Кужурты на правом берегу реки Коксу. Там нас уже ждут наши лошади.
Сначала полчаса инструктажа: как седлать, как держаться, как управлять. Затем сытный обед-перекус.
Дальше — поехали по настоящим горным тропам, где нет ни дорог, ни людей. С нами всегда конюхи — помогут, если что, покажут, как вести себя на подъёмах и спусках.
Проедем часов 4-5 через лиственничную тайгу, потом выедем к границе леса.
К вечеру встанем лагерем — сами поставим палатки на берегу горной речки Кужуртыбулак, гиды приготовят ужин на костре. Заночуем в палатках — спальники и коврики у нас что надо.
Тропы к главным видам
Утром после завтрака направляемся до главной цели. Представь: в широкой горной равнине, где на километры вокруг только трава да ветер, вдруг вырастают огромные каменные глыбы. Одинокие, как брошенные кем‑то исполинские статуи. Это и есть Чокпортас.
Местные ребята нам рассказывали, что название переводится примерно как «камень-печать» или «каменная преграда». Стоит он тут не просто так — раньше кочевники использовали его как ориентир. Вроде природного навигатора посреди бескрайних просторов.
Дальше мы едем к озеру Кашабасы. Но озеро — не главное. Главное — виды по дороге туда!
Далеко ли ехать на конях? Если повезет с погодой (а в июле-августе обычно везет), по дороге к озеру вы увидите все главные хребты Алтая как на ладони: Катунский, Южно-Чуйский, и даже массив Таван-Богдо-Ула. То есть самые труднодоступные вершины Алтая: Белуха, Иктуу и Найрамдал.
Это та картина, ради которой сюда стоит ехать. Постоим, пофотографируем, пообедаем с видом на эти громады и вернемся в лагерь.
Вечером — ужин у костра и истории гида под треск дров в огне.
Стена Атлантов
После завтрака неспеша соберем лагерь, погрузим вещи на вьючных лошадей и поедем обратно в Джазатор. Вы уже будете чувствовать себя в седле как дома — сами удивитесь, как уверенно будете управлять лошадью.
А по пути заскочим к Стене Атлантов — практически идеальные острогранные скальные колонны, сложённые в гигантскую стену. Как будто великаны играли в конструктор. На самом деле это обычный базальт, но вид действительно инопланетный!
Задержимся там минут на 20-30 — больше и не нужно. Это идеальная точка, чтобы размять ноги после конной прогулки и увидеть одно из самых необычных геологических чудес Алтая.
Вернемся к тем же домикам на «Кабарге», сможем помыться в бане, поужинать и поделиться впечатлениями.
Дорога домой
Утром выедем из Джазатора — обратная дорога покажется уже знакомой.
По пути остановимся пообедать.
К вечеру будем на турбазе «Таёжник» в Манжероке. Здесь вас ждут комфортные домики с душем и всеми удобствами (за доплату). Сможете наконец смыть дорожную пыль и как следует отдохнуть после похода.
Проживание
Помимо палаток в горах вас ждут как дикие домики в лесу, так и комфортабельные, эстетичные турбазы с удобствами и благами цивилизации.
Турбаза в в Кош-Агаче
Палатка
Турбаза «Кабарга»
Что включено
- Перевозки по маршруту
- Питание (в кафе и на костре)
- Проживание по программе
- Аренда палаток, спальников, ковриков
- Мед. страховка
- Работа гида
- Аренда высокопроходимых авто
- Аренда коней, работа конюха
- Баня по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты
- Проживание на турбазе «Таежник» в последний день (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.