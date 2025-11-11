Мои заказы

Алтайская весна и главные места. Всё включено

Погулять по природным паркам, посетить древние святилища, послушать горловое пение и попробовать мёд
Вас ждут фантастические пейзажи первозданной природы, украшенной весенним цветением маральника.

Мы погуляем по Каракольской долине в парке «Уч-Энмек», преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, полюбуемся речными порогами и водопадами Ширлак и Че-Чкыш.
читать дальше

Вы увидите живописные Ининские столбы, загадочные Марсианские горы и бирюзовое Гейзерное озеро.

Услышите завораживающее горловое пение, посмотрите на зубров и маралов, а в Чемале посетите знаменитый остров Патмос и скалы Зубы дракона.

Алтайская весна и главные места. Всё включено
Алтайская весна и главные места. Всё включено
Алтайская весна и главные места. Всё включено
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Дополнительно с собой необходимо взять страховой полис, сменную обувь, тёплую куртку — в высокогорье будет холодно, есть вероятность выпадения снега — дождевики (специально под дождем мы ходить не будем, но есть вероятность, что может пойти дождь).

Программа тура по дням

1 день

Маральник, зубровый питомник, природный парк «Уч-Энмек»

Начнём наше путешествие с переезда в природный парк «Уч-Энмек», расположенный в Каракольской долине. По пути сделаем остановку в селе Карым, где посетим маральник и познакомимся с натуральной пантовой продукцией. Далее отправимся в зубровый питомник, где увидим могучих животных, являющихся близкими родственниками американских бизонов.

Затем пересечём Семинский перевал, полюбуемся живописной кедровой тайгой и сделаем памятные снимки у стелы, установленной в 1956 году в честь 200-летия вхождения Алтая в состав России. В Каракольской долине вас ждёт экскурсия, во время которой вы осмотрите древние святилища. Завершим день ужином и прослушиванием концерта традиционного горлового пения.

Маральник, зубровый питомник, природный парк «Уч-Энмек»Маральник, зубровый питомник, природный парк «Уч-Энмек»Маральник, зубровый питомник, природный парк «Уч-Энмек»Маральник, зубровый питомник, природный парк «Уч-Энмек»Маральник, зубровый питомник, природный парк «Уч-Энмек»
2 день

По Чуйскому тракту в Кош-Агач

Рано утром отправимся в путь по знаменитому Чуйскому тракту. Преодолеем перевал Чике-Таман и увидим старую дорогу, которой пользовались ещё караванщики. Сделаем остановки на 2 смотровых площадках, откуда открываются завораживающие панорамы.

Затем посетим место слияния рек Чуя и Катунь, где бирюзовые воды Катуни резко меняют оттенок, встречаясь с мутной Чуей. По пути вас ждут Катунские террасы, живописные утёсы Ининских столбов, а также подвесной Цаплинский мост. Ещё одной яркой точкой маршрута станет порог Бегемот — одно из самых сложных мест для рафтинга на Чуе.

По Чуйскому тракту в Кош-АгачПо Чуйскому тракту в Кош-АгачПо Чуйскому тракту в Кош-АгачПо Чуйскому тракту в Кош-Агач
3 день

Марсианские пейзажи, Курайская степь, озёра Гейзерное, Мёртвое и Киделю

Сегодня вас ждут уникальные природные ландшафты Алтая. Мы посетим «Марс-1» и «Марс-3» — необычные горные образования, напоминающие инопланетные. Затем проедем через Курайскую степь с её бескрайними просторами и видом на Северо-Чуйский хребет.

Заглянем к Гейзерному озеру, где чистейшая вода приобретает необычные бирюзовые оттенки из-за минеральных отложений. После отправимся к природному памятнику Красные ворота — здесь скалы алого цвета образуют узкий проход между горами. Завершим день у загадочных Мёртвого озера и озера Киделю, где отражения в глади воды создают впечатляющие виды.

Марсианские пейзажи, Курайская степь, озёра Гейзерное, Мёртвое и КиделюМарсианские пейзажи, Курайская степь, озёра Гейзерное, Мёртвое и КиделюМарсианские пейзажи, Курайская степь, озёра Гейзерное, Мёртвое и КиделюМарсианские пейзажи, Курайская степь, озёра Гейзерное, Мёртвое и КиделюМарсианские пейзажи, Курайская степь, озёра Гейзерное, Мёртвое и КиделюМарсианские пейзажи, Курайская степь, озёра Гейзерное, Мёртвое и КиделюМарсианские пейзажи, Курайская степь, озёра Гейзерное, Мёртвое и КиделюМарсианские пейзажи, Курайская степь, озёра Гейзерное, Мёртвое и Киделю
4 день

Святилище Калбак-Таш и водопад Ширлак, Ильгуменский порог

Покидаем Акташ и направляемся в сторону Чемала. По пути посетим Калбак-Таш — древнее святилище, представляющее собой уникальный музей под открытым небом с тысячами наскальных рисунков. Затем освежимся у водопада Ширлак, название которого переводится как «Девичьи слёзы», а после отдохнём на берегу у мощного Ильгуменьского порога, где бурные потоки воды разбиваются о камни.

По дороге заглянем на базар, где можно приобрести традиционные алтайские сувениры и деликатесы.

Святилище Калбак-Таш и водопад Ширлак, Ильгуменский порогСвятилище Калбак-Таш и водопад Ширлак, Ильгуменский порогСвятилище Калбак-Таш и водопад Ширлак, Ильгуменский порогСвятилище Калбак-Таш и водопад Ширлак, Ильгуменский порог
5 день

Остров Патмос, Чемальская ГЭС, Зубы дракона, долина Горных духов, пасека

Заключительный день проведём в Чемале, одном из самых живописных мест Горного Алтая. Прогуляемся по острову Патмос, где расположен храм апостола Иоанна Богослова, по Козьей тропе дойдём до Чемальской ГЭС. Посетим место слияния Чемала и Катуни, где две реки встречаются, создавая завораживающий пейзаж. Увидим каменные образования, напоминающие зубы мифического чудовища.

Далее побываем в долине Горных духов и пройдёмся до водопада Че-Чкыш. Перед возвращением в Горно-Алтайск попробуем натуральный алтайский мёд и насладимся согревающим напитком из медовухи на местной пасеке.

Остров Патмос, Чемальская ГЭС, Зубы дракона, долина Горных духов, пасекаОстров Патмос, Чемальская ГЭС, Зубы дракона, долина Горных духов, пасекаОстров Патмос, Чемальская ГЭС, Зубы дракона, долина Горных духов, пасекаОстров Патмос, Чемальская ГЭС, Зубы дракона, долина Горных духов, пасека

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет71 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • Страховка от клеща
  • Экскурсии вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, место по договорённости, 9:00
Завершение: Горно-Алтайск, место по договорённости, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 174 туристов
Я Галина Алексеевна, гид-экскурсовод по Горному Алтаю. Родилась и выросла в Республике Алтай. У меня высшее экономическое образование ГАГУ и специальное образование гида-экскурсовода. Более 10 лет работаю в туризме. Люблю горы, лес, рассказы у костра, сплавы, восхождения. Люблю свой город — он такой единственный. Исходила его вдоль и поперёк.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
На машине
2 дня
46 отзывов
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть среди гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
26 000 ₽ за человека
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
На машине
7 дней
1 отзыв
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
Увидеть Камышлинский водопад и петроглифы, погулять по альпийским лугам и посетить Алтайский Марс
Начало: Новосибирск: 4:00, ул. Коммунистическая, 13. Барна...
11 апр в 10:00
20 апр в 10:00
91 195 ₽ за человека
Майский тур. Алтайская сакура
Джиппинг
На автобусе
Конные прогулки
6 дней
3 отзыва
Майский тур. Алтайская сакура
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
30 апр в 10:00
2 мая в 10:00
154 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска