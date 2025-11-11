Начнём наше путешествие с переезда в природный парк «Уч-Энмек», расположенный в Каракольской долине. По пути сделаем остановку в селе Карым, где посетим маральник и познакомимся с натуральной пантовой продукцией. Далее отправимся в зубровый питомник, где увидим могучих животных, являющихся близкими родственниками американских бизонов.

Затем пересечём Семинский перевал, полюбуемся живописной кедровой тайгой и сделаем памятные снимки у стелы, установленной в 1956 году в честь 200-летия вхождения Алтая в состав России. В Каракольской долине вас ждёт экскурсия, во время которой вы осмотрите древние святилища. Завершим день ужином и прослушиванием концерта традиционного горлового пения.