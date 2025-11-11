Мы погуляем по Каракольской долине в парке «Уч-Энмек», преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, полюбуемся речными порогами и водопадами Ширлак и Че-Чкыш.
Описание тура
Организационные детали
Дополнительно с собой необходимо взять страховой полис, сменную обувь, тёплую куртку — в высокогорье будет холодно, есть вероятность выпадения снега — дождевики (специально под дождем мы ходить не будем, но есть вероятность, что может пойти дождь).
Программа тура по дням
Маральник, зубровый питомник, природный парк «Уч-Энмек»
Начнём наше путешествие с переезда в природный парк «Уч-Энмек», расположенный в Каракольской долине. По пути сделаем остановку в селе Карым, где посетим маральник и познакомимся с натуральной пантовой продукцией. Далее отправимся в зубровый питомник, где увидим могучих животных, являющихся близкими родственниками американских бизонов.
Затем пересечём Семинский перевал, полюбуемся живописной кедровой тайгой и сделаем памятные снимки у стелы, установленной в 1956 году в честь 200-летия вхождения Алтая в состав России. В Каракольской долине вас ждёт экскурсия, во время которой вы осмотрите древние святилища. Завершим день ужином и прослушиванием концерта традиционного горлового пения.
По Чуйскому тракту в Кош-Агач
Рано утром отправимся в путь по знаменитому Чуйскому тракту. Преодолеем перевал Чике-Таман и увидим старую дорогу, которой пользовались ещё караванщики. Сделаем остановки на 2 смотровых площадках, откуда открываются завораживающие панорамы.
Затем посетим место слияния рек Чуя и Катунь, где бирюзовые воды Катуни резко меняют оттенок, встречаясь с мутной Чуей. По пути вас ждут Катунские террасы, живописные утёсы Ининских столбов, а также подвесной Цаплинский мост. Ещё одной яркой точкой маршрута станет порог Бегемот — одно из самых сложных мест для рафтинга на Чуе.
Марсианские пейзажи, Курайская степь, озёра Гейзерное, Мёртвое и Киделю
Сегодня вас ждут уникальные природные ландшафты Алтая. Мы посетим «Марс-1» и «Марс-3» — необычные горные образования, напоминающие инопланетные. Затем проедем через Курайскую степь с её бескрайними просторами и видом на Северо-Чуйский хребет.
Заглянем к Гейзерному озеру, где чистейшая вода приобретает необычные бирюзовые оттенки из-за минеральных отложений. После отправимся к природному памятнику Красные ворота — здесь скалы алого цвета образуют узкий проход между горами. Завершим день у загадочных Мёртвого озера и озера Киделю, где отражения в глади воды создают впечатляющие виды.
Святилище Калбак-Таш и водопад Ширлак, Ильгуменский порог
Покидаем Акташ и направляемся в сторону Чемала. По пути посетим Калбак-Таш — древнее святилище, представляющее собой уникальный музей под открытым небом с тысячами наскальных рисунков. Затем освежимся у водопада Ширлак, название которого переводится как «Девичьи слёзы», а после отдохнём на берегу у мощного Ильгуменьского порога, где бурные потоки воды разбиваются о камни.
По дороге заглянем на базар, где можно приобрести традиционные алтайские сувениры и деликатесы.
Остров Патмос, Чемальская ГЭС, Зубы дракона, долина Горных духов, пасека
Заключительный день проведём в Чемале, одном из самых живописных мест Горного Алтая. Прогуляемся по острову Патмос, где расположен храм апостола Иоанна Богослова, по Козьей тропе дойдём до Чемальской ГЭС. Посетим место слияния Чемала и Катуни, где две реки встречаются, создавая завораживающий пейзаж. Увидим каменные образования, напоминающие зубы мифического чудовища.
Далее побываем в долине Горных духов и пройдёмся до водопада Че-Чкыш. Перед возвращением в Горно-Алтайск попробуем натуральный алтайский мёд и насладимся согревающим напитком из медовухи на местной пасеке.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|71 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по программе
- Входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- Страховка от клеща
- Экскурсии вне программы