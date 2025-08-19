Гулять будем налегке, без тяжёлых рюкзаков и сложных переходов,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по покупке билетов:
При прибытии в Новосибирск, пожалуйста, выбирайте рейсы с прибытием не позже 2:00 в день старта и на следующий день, начиная с 5:00 после дня завершения.
Для Барнаула в день старта прибытие в город не позже 6:00 и не раньше 1:00 на следующий день после завершения.
При выборе Горно-Алтайска прилет в город не позже 9:30 в день старта и вылет не раньше 20:30 в день завершения.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание с ужина 1-го дня по обед 7-го. Будем останавливаться в проверенных кафе.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль высокой проходимости Land Rover Discovery 3.
Возраст участников. Участие возможно с 7 лет.
Уровень сложности. В туре вас ждёт треккинг в горах, в день будем проходить от 10 000 до 25 000 шагов в день, продолжительность маршрутов 1–6 часов. Доберёмся к Софийскому леднику, к водопаду Учар, к Каменным грибам и другим живописным локациям.
Связь и интернет. Связь в дороге будет нестабильная. Все операторы, кроме Yota, ловят в горах. В моменты, когда связь может пропасть на пару дней, сопровождающие предупреждают.
Тур возможно провести в индивидуальном формате только для вашей компании.
Программа тура по дням
Путешествие по Чуйскому тракту: Камышлинский водопад, перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни
Встречаемся в Новосибирске, Барнауле или Горно-Алтайске и отправляемся по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. Завтракаем в предгорье, затем прогуляемся к Камышлинскому водопаду и вернёмся на моторной лодке.
Продолжим путь через Семинский и Чике-Таман перевалы. Сделаем остановки у слияний Ильгумени с Катунью и Чуи с Катунью. Вечером прибудем в село Акташ, поужинаем и заселимся на базу.
Переезд занимает значительную часть дня (время зависит от точки старта). Пешая часть маршрута — около 3 часов.
Прогулка к Мажойскому каскаду, Гейзерное озеру и треккинг к водопаду Малый Карасу
Начнём день с прогулки к Мажойскому каскаду — узкому ущелью высотой до 150 метров, где бурная Чуя пробивается сквозь скалы.
Затем посетим Гейзерное озеро с его удивительными узорами, постоянно меняющимися из-за подводных источников. После обеда отправимся к водопаду Малый Карасу — финальной точке треккинга.
Переезды — около 1 часа, пешком — около 6 часов.
Курайская степь, Гигантская рябь течения и «Алтайский Марс»
После завтрака в 9:30 отправимся в Курайскую степь. Увидим Гигантскую рябь течения — редкое природное явление, и насладимся видами на Северо-Чуйский хребет с заснеженными вершинами и ледниками.
Далее посетим разноцветные горы у Чаган-Узуна, известные как «Алтайский Марс». Их бархатные склоны и яркие оттенки создают ощущение инопланетного пейзажа.
Вечером — ужин, заселение на базу в Кош-Агаче и отдых.
Переезды — около 4 часов, пешком — около 5 часов.
Треккинг к Софийскому леднику
Рано утром выезжаем к долине реки Акколь. По пути проедем через село Бельтир, разрушенное землетрясением 2003 года, и продолжим по бездорожью к точке начала треккинга.
Пеший маршрут пройдёт через озёра Ак-коль и Кара-коль, альпийские луга, ручьи и водопады. Финальная точка — один из крупнейших ледников Алтая — Софийский (Аккольский), с чистейшими голубыми льдами.
Сделаем перекус и вернёмся обратно. Вечером — баня.
*Возможна замена маршрута на водопад Учар при неблагоприятной погоде.
Пеший маршрут — 10 км в одну сторону.
Улаганский тракт, озёра Чейбеккёль, Киделю и Уч-Кёль, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярые и долина Чулышман
Выезжаем в 10:00 и направляемся по Улаганскому тракту через перевал Красные ворота. Сегодня нас ждёт спокойный, созерцательный день. Сделаем остановки у озёр Чейбеккёль и Киделю — при желании можно искупаться.
Проедем через село Улаган и Пазырыкские курганы, затем остановимся у удивительно яркого озера Уч-Кёль. После обеда начнём спуск с перевала Кату-Ярык в долину Чулышмана и доедем до базы.
Переезды — около 6 часов, пешком — около 2 часов.
Урочище Ак-Курум и Каменные грибы и водопад Чул-Оозы
Выезд в 10:00. После завтрака переправимся через Чулышман и направимся к урочищу Ак-Курум. Здесь открываются виды на долину и находятся уникальные Каменные грибы — природные образования, сформированные эрозией.
После прогулки отдохнём и перекусим. На обратном пути дойдём к водопаду Чул-Оозы, тропа будет вести нас через долину и брод.
К вечеру прибудем в район Улагана и остановимся на ночлег.
Переезды — около 3 часов, пешком — около 5 часов.
Петроглифы в урочище Калбак-Таш, смотровая площадка у Катунских боом и возвращение в Горно-Алтайск
В заключительный день отправимся обратно по Чуйскому тракту. Сделаем остановку в урочище Калбак-Таш, чтобы осмотреть петроглифы — наскальные рисунки древних людей.
Затем поднимемся на смотровую площадку у Катунских бом — в последний раз насладимся видами горного Алтая и долины Катуни.
Прибытие в район Горно-Алтайска — ориентировочно с 17:00 до 18:00.
Переезды — около 6 часов, пешком — около 2 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|91 195 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту
- Экологические сборы и входные билеты
- Баня с чаном 2 часа (по желанию)
- Настольная игра Cashflow (по желанию)
- Концерт горлового пения
- Страховка от клеща (апрель-июнь)
Что не входит в цену
- Билеты до Новосибирска, Барнаула или Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- Завтрак и обед в 1-й день, ужин в 7-й день
- Доплата за 1-местное проживание - 2000-2300 ₽ за ночь, в зависимости от месяца
- Трансфер из Новосибирска в Горно-Алтайск (2500 ₽ в одну сторону) и из Барнаула в Горно-Алтайск (1900 ₽ в одну сторону)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
