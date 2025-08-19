Мои заказы

Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады

Увидеть Камышлинский водопад и петроглифы, погулять по альпийским лугам и посетить Алтайский Марс
В туре будем много ходить: живописные тропы приведут нас к шумящим водопадам, чистейшему Софийскому леднику, горным озёрам, загадочным Каменным грибам и петроглифам.

Гулять будем налегке, без тяжёлых рюкзаков и сложных переходов,
чтобы насладиться чистым воздухом и сделать красивые кадры.

Побудем в моменте — когда хочется дышать полной грудью, любоваться альпийскими лугами, горными хребтами и лазурными водоёмами и не думать ни о чём.

Ещё увидим знаменитый Камышлинский водопад, прокатимся по Чуйскому тракту, побываем на «Алтайском Марсе», насладимся просторами Курайской степи. Расслабимся в бане с чаном и услышим горловое пение. Жить будем на турбазах с удобствами в номерах. Проживание и трёхразовое питание включены в стоимость.

5
1 отзыв
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
Ближайшие даты:
11
апр20
апр30
апр11
мая24
мая2
июн20
июн
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по покупке билетов:
При прибытии в Новосибирск, пожалуйста, выбирайте рейсы с прибытием не позже 2:00 в день старта и на следующий день, начиная с 5:00 после дня завершения.
Для Барнаула в день старта прибытие в город не позже 6:00 и не раньше 1:00 на следующий день после завершения.
При выборе Горно-Алтайска прилет в город не позже 9:30 в день старта и вылет не раньше 20:30 в день завершения.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание с ужина 1-го дня по обед 7-го. Будем останавливаться в проверенных кафе.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль высокой проходимости Land Rover Discovery 3.

Возраст участников. Участие возможно с 7 лет.

Уровень сложности. В туре вас ждёт треккинг в горах, в день будем проходить от 10 000 до 25 000 шагов в день, продолжительность маршрутов 1–6 часов. Доберёмся к Софийскому леднику, к водопаду Учар, к Каменным грибам и другим живописным локациям.

Связь и интернет. Связь в дороге будет нестабильная. Все операторы, кроме Yota, ловят в горах. В моменты, когда связь может пропасть на пару дней, сопровождающие предупреждают.

Тур возможно провести в индивидуальном формате только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Чуйскому тракту: Камышлинский водопад, перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни

Встречаемся в Новосибирске, Барнауле или Горно-Алтайске и отправляемся по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. Завтракаем в предгорье, затем прогуляемся к Камышлинскому водопаду и вернёмся на моторной лодке.

Продолжим путь через Семинский и Чике-Таман перевалы. Сделаем остановки у слияний Ильгумени с Катунью и Чуи с Катунью. Вечером прибудем в село Акташ, поужинаем и заселимся на базу.

Переезд занимает значительную часть дня (время зависит от точки старта). Пешая часть маршрута — около 3 часов.

Путешествие по Чуйскому тракту: Камышлинский водопад, перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и КатуниПутешествие по Чуйскому тракту: Камышлинский водопад, перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и КатуниПутешествие по Чуйскому тракту: Камышлинский водопад, перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни
2 день

Прогулка к Мажойскому каскаду, Гейзерное озеру и треккинг к водопаду Малый Карасу

Начнём день с прогулки к Мажойскому каскаду — узкому ущелью высотой до 150 метров, где бурная Чуя пробивается сквозь скалы.

Затем посетим Гейзерное озеро с его удивительными узорами, постоянно меняющимися из-за подводных источников. После обеда отправимся к водопаду Малый Карасу — финальной точке треккинга.

Переезды — около 1 часа, пешком — около 6 часов.

Прогулка к Мажойскому каскаду, Гейзерное озеру и треккинг к водопаду Малый КарасуПрогулка к Мажойскому каскаду, Гейзерное озеру и треккинг к водопаду Малый КарасуПрогулка к Мажойскому каскаду, Гейзерное озеру и треккинг к водопаду Малый КарасуПрогулка к Мажойскому каскаду, Гейзерное озеру и треккинг к водопаду Малый КарасуПрогулка к Мажойскому каскаду, Гейзерное озеру и треккинг к водопаду Малый КарасуПрогулка к Мажойскому каскаду, Гейзерное озеру и треккинг к водопаду Малый Карасу
3 день

Курайская степь, Гигантская рябь течения и «Алтайский Марс»

После завтрака в 9:30 отправимся в Курайскую степь. Увидим Гигантскую рябь течения — редкое природное явление, и насладимся видами на Северо-Чуйский хребет с заснеженными вершинами и ледниками.

Далее посетим разноцветные горы у Чаган-Узуна, известные как «Алтайский Марс». Их бархатные склоны и яркие оттенки создают ощущение инопланетного пейзажа.

Вечером — ужин, заселение на базу в Кош-Агаче и отдых.

Переезды — около 4 часов, пешком — около 5 часов.

Курайская степь, Гигантская рябь течения и «Алтайский Марс»Курайская степь, Гигантская рябь течения и «Алтайский Марс»Курайская степь, Гигантская рябь течения и «Алтайский Марс»Курайская степь, Гигантская рябь течения и «Алтайский Марс»Курайская степь, Гигантская рябь течения и «Алтайский Марс»
4 день

Треккинг к Софийскому леднику

Рано утром выезжаем к долине реки Акколь. По пути проедем через село Бельтир, разрушенное землетрясением 2003 года, и продолжим по бездорожью к точке начала треккинга.

Пеший маршрут пройдёт через озёра Ак-коль и Кара-коль, альпийские луга, ручьи и водопады. Финальная точка — один из крупнейших ледников Алтая — Софийский (Аккольский), с чистейшими голубыми льдами.

Сделаем перекус и вернёмся обратно. Вечером — баня.

*Возможна замена маршрута на водопад Учар при неблагоприятной погоде.

Пеший маршрут — 10 км в одну сторону.

Треккинг к Софийскому ледникуТреккинг к Софийскому ледникуТреккинг к Софийскому леднику
5 день

Улаганский тракт, озёра Чейбеккёль, Киделю и Уч-Кёль, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярые и долина Чулышман

Выезжаем в 10:00 и направляемся по Улаганскому тракту через перевал Красные ворота. Сегодня нас ждёт спокойный, созерцательный день. Сделаем остановки у озёр Чейбеккёль и Киделю — при желании можно искупаться.

Проедем через село Улаган и Пазырыкские курганы, затем остановимся у удивительно яркого озера Уч-Кёль. После обеда начнём спуск с перевала Кату-Ярык в долину Чулышмана и доедем до базы.

Переезды — около 6 часов, пешком — около 2 часов.

Улаганский тракт, озёра Чейбеккёль, Киделю и Уч-Кёль, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярые и долина ЧулышманУлаганский тракт, озёра Чейбеккёль, Киделю и Уч-Кёль, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярые и долина ЧулышманУлаганский тракт, озёра Чейбеккёль, Киделю и Уч-Кёль, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярые и долина ЧулышманУлаганский тракт, озёра Чейбеккёль, Киделю и Уч-Кёль, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярые и долина ЧулышманУлаганский тракт, озёра Чейбеккёль, Киделю и Уч-Кёль, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярые и долина ЧулышманУлаганский тракт, озёра Чейбеккёль, Киделю и Уч-Кёль, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярые и долина Чулышман
6 день

Урочище Ак-Курум и Каменные грибы и водопад Чул-Оозы

Выезд в 10:00. После завтрака переправимся через Чулышман и направимся к урочищу Ак-Курум. Здесь открываются виды на долину и находятся уникальные Каменные грибы — природные образования, сформированные эрозией.

После прогулки отдохнём и перекусим. На обратном пути дойдём к водопаду Чул-Оозы, тропа будет вести нас через долину и брод.

К вечеру прибудем в район Улагана и остановимся на ночлег.

Переезды — около 3 часов, пешком — около 5 часов.

Урочище Ак-Курум и Каменные грибы и водопад Чул-ОозыУрочище Ак-Курум и Каменные грибы и водопад Чул-ОозыУрочище Ак-Курум и Каменные грибы и водопад Чул-ОозыУрочище Ак-Курум и Каменные грибы и водопад Чул-Оозы
7 день

Петроглифы в урочище Калбак-Таш, смотровая площадка у Катунских боом и возвращение в Горно-Алтайск

В заключительный день отправимся обратно по Чуйскому тракту. Сделаем остановку в урочище Калбак-Таш, чтобы осмотреть петроглифы — наскальные рисунки древних людей.

Затем поднимемся на смотровую площадку у Катунских бом — в последний раз насладимся видами горного Алтая и долины Катуни.

Прибытие в район Горно-Алтайска — ориентировочно с 17:00 до 18:00.

Переезды — около 6 часов, пешком — около 2 часов.

Петроглифы в урочище Калбак-Таш, смотровая площадка у Катунских боом и возвращение в Горно-АлтайскПетроглифы в урочище Калбак-Таш, смотровая площадка у Катунских боом и возвращение в Горно-АлтайскПетроглифы в урочище Калбак-Таш, смотровая площадка у Катунских боом и возвращение в Горно-АлтайскПетроглифы в урочище Калбак-Таш, смотровая площадка у Катунских боом и возвращение в Горно-Алтайск

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет91 195 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Экологические сборы и входные билеты
  • Баня с чаном 2 часа (по желанию)
  • Настольная игра Cashflow (по желанию)
  • Концерт горлового пения
  • Страховка от клеща (апрель-июнь)
Что не входит в цену
  • Билеты до Новосибирска, Барнаула или Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Завтрак и обед в 1-й день, ужин в 7-й день
  • Доплата за 1-местное проживание - 2000-2300 ₽ за ночь, в зависимости от месяца
  • Трансфер из Новосибирска в Горно-Алтайск (2500 ₽ в одну сторону) и из Барнаула в Горно-Алтайск (1900 ₽ в одну сторону)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск: 4:00, ул. Коммунистическая, 13. Барнаул: 7:00-8:00, кафе «Облепиха» (212-й км Чуйского тракта). Горно-Алтайск: 10:00-11:00, аэропорт
Завершение: Горно-Алтайск: аэропорт после 18:00; Новосибирск: 00:00, Коммунистическая, 13. Барнаул: 22:00, кафе «Облепиха» (212-й км Чуйского тракта)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Горно-Алтайске
Привет, путешественники! Меня зовут Елена. С 2022 г. я являюсь организатором туров и тотальным «фанатиком» гор Алтая. Организуя путешествия и сопровождая ребят, мы с командой стараемся показать, что для нас
значит каждое место, куда вы попадаете вместе с нами, какая история хранится за каждым пройденным маршрутом. Для меня путешествия — это способ наполнить себя тем, в чем я нуждаюсь в моменте, и, конечно, отдать частичку своей души тому или иному месту. Ведь каждое путешествие — это путь, который мы проходим, преследуя ту или иную цель, а горы — это место, где происходит, в какой-то степени, магия.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Светлана
19 авг 2025
Только что вернулись из потрясающего путешествия по Алтаю. Это было наше первое знакомство с этим удивительным краем, и впечатления превзошли все ожидания!
Маршрут был продуман идеально - каждый день открывались разные
грани Алтая.
В путешествии проживали на двух турбазах - везде было комфортно. Включенные завтраки, обеды и ужины - вкусные и сытные.
Отдельное спасибо нашим организаторам Елене и Станиславу - профессионалы своего дела! Столько интересных историй и легенд. Чувствовалась любовь к Алтаю в каждом слове! Дали много практических советов по сбору вещей и в самом туре. Очень внимательные и неравнодушные ребята) Создавали комфортную атмосферу, благодаря которой удалось отлично отдохнуть и перезагрузиться.
В общем, получилось незабываемое путешествие по красивейшим местам Алтая!

