Рекомендации по покупке билетов:

При прибытии в Новосибирск, пожалуйста, выбирайте рейсы с прибытием не позже 2:00 в день старта и на следующий день, начиная с 5:00 после дня завершения.

Для Барнаула в день старта прибытие в город не позже 6:00 и не раньше 1:00 на следующий день после завершения.

При выборе Горно-Алтайска прилет в город не позже 9:30 в день старта и вылет не раньше 20:30 в день завершения.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание с ужина 1-го дня по обед 7-го. Будем останавливаться в проверенных кафе.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль высокой проходимости Land Rover Discovery 3.

Возраст участников. Участие возможно с 7 лет.

Уровень сложности. В туре вас ждёт треккинг в горах, в день будем проходить от 10 000 до 25 000 шагов в день, продолжительность маршрутов 1–6 часов. Доберёмся к Софийскому леднику, к водопаду Учар, к Каменным грибам и другим живописным локациям.

Связь и интернет. Связь в дороге будет нестабильная. Все операторы, кроме Yota, ловят в горах. В моменты, когда связь может пропасть на пару дней, сопровождающие предупреждают.

Тур возможно провести в индивидуальном формате только для вашей компании.