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действительно оказалось комфортным - для нас это было очень важно. Хорошая машина. На всех трех базах в номерах свой санузел, включая душ с горячей водой. Расселение (по запросу) по двое. О природе тут уже много написано. От себя добавлю - экскурсия подчеркивает разнообразие и уникальность этого региона. Горы, реки, серпантины, озера, космический Марс, равнины, террасы, водопады, ледники, бегущая вдаль дорога - все это необходимо увидеть хоть раз в жизни и сохранить в сердце. Несомненная удача - гид Аркадий. Исключительно приятный молодой человек, бесконечно рассказывал нам об Алтае, филигранно вел машину, кормил нас изумительными, собственноручно приготовленными завтраками и ужинами. Он ухитрялся идеально выдерживать тайминг, привозить нас на все локации практически первыми, так что красотами Алтая мы любовались чаще всего в одиночестве, что немаловажно. Опекал всю нашу весьма разношерстную группу, подстраивался, давал рекомендации, добродушно принимал наше несовершенство:) Все возникающие вопросы оперативно решались; предлагались дополнительные и замещающие экскурсии по форс-мажорным обстоятельствам. Аркадий предпринимал все усилия, чтобы от поездки остались самые теплые воспоминания, спасибо ему за это. Если соберемся еще раз на Алтай, то, конечно, выберем эту Компанию и попытаемся попасть к Аркадию! Советуем всем, кто хочет получить яркие впечатления и при этом быть в зоне комфорта!