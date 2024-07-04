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Авторский тур
5 дней
Популярное предложение
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
14 июля в 08:00
4 авг в 08:00
5625045 000₽ за человека
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10%
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
2520022 680₽ за человека
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15%
Авторский тур
7 дней
Путешествие на авто по знаковым местам Алтая
Проехать по золотому маршруту, увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы
Начало: Г. Барнаул, возле ТЦ «Пассаж» (пр. Ленина, 2б), 8:...
9 июля в 08:00
16 июля в 08:00
6941159 000₽ за человека
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15%
Авторский тур
7 дней
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
14 июля в 08:00
4 авг в 08:00
7647065 000₽ за человека
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20%
Авторский тур
4 дня
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней
Начало: В 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на авто - и ж....
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
4000032 000₽ за человека
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Авторский тур
8 дней
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 07:00, аэропорт Горно-Алтайск...
9 июля в 09:00
30 июля в 09:00
7490067 410₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия4 июля 2024Были с вами 23-27 июня. Тур неплохой, места красивые, фото суперские, компания у нас в группе подобралась 👍👍👍 Отдельная благодарность за бассейн,
- ТТатьяна20 июня 2024Для тех, кто впервые на Алтае отличный тур. Организовано всё супер! Наш гид Андрей за столь непродолжительное время смог много показать, рассказать и заинтересовать нас. Будем готовиться к новому путешествию на Алтай. Спасибо большое! Всем рекомендую
- ДДенис20 июня 2024Давно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал на это предложение. Заинтересовала активная
- ТТатьяна16 июня 2024Только вернулась из тура Сакральные места Алтая! Впечатлений и мыслей море! Очень понравилась поездка, отличный вводный курс в природу Алтая. Удалось
- ММария12 июня 2024Первый раз путешествовали с мамой на Алтае и влюбились в это место. Прекрасно составленный тур. Масса положительных эмоций и впечатлений. Путешествие
- ИИрина10 июня 2024Это был незабываемый тур, Алтай прекрасен и неотразим, красота природы завораживает. Что касается самого тура, описание тура соответствует полностью, организатор
- ООльга10 июня 2024Брали недельный тур по Алтаю, дабы ознакомиться с местными красотами. Готовились к худшему, так как большая часть территории все-таки не
- ЕЕкатерина9 июня 2024Первое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена очень хорошо, каждый день был
- ООльга7 июня 2024Андрей, спасибо Вам за такой прекрасный тур. За три дня увидели основные места Алтая и влюбились в него
- ЕЕкатерина30 мая 2024Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и впечатления шли по нарастающей.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Со скидкой»
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