Туры со скидкой в Горно-Алтайске

Найдено 6 туров в категории «Со скидкой» в Горно-Алтайске, цены от 22 680 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
29 отзывов
Популярное предложение
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
14 июля в 08:00
4 авг в 08:00
5625045 000 за человека
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
19 отзывов
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
2520022 680 за человека
Путешествие на авто по знаковым местам Алтая
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
12 отзывов
Путешествие на авто по знаковым местам Алтая
Проехать по золотому маршруту, увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы
Начало: Г. Барнаул, возле ТЦ «Пассаж» (пр. Ленина, 2б), 8:...
9 июля в 08:00
16 июля в 08:00
6941159 000 за человека
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
11 отзывов
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
14 июля в 08:00
4 авг в 08:00
7647065 000 за человека
Сакральные места Алтая и программа на выбор
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней
Начало: В 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на авто - и ж....
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
4000032 000 за человека
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 07:00, аэропорт Горно-Алтайск...
9 июля в 09:00
30 июля в 09:00
7490067 410 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    4 июля 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Были с вами 23-27 июня. Тур неплохой, места красивые, фото суперские, компания у нас в группе подобралась 👍👍👍 Отдельная благодарность за бассейн,
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    шашлык и баню! Гид Сергей великолепный водитель, отличный собеседник, хороший повар, как гид на 4+. Из пожеланий: включить часть «доп. услуг» в программу и хотелось, чтобы вы обеспечивали туристов водичкой. Группы небольшие, мне кажется ящик воды не обременит организаторов и места много не займет.

  • Т
    Татьяна
    20 июня 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Для тех, кто впервые на Алтае отличный тур. Организовано всё супер! Наш гид Андрей за столь непродолжительное время смог много показать, рассказать и заинтересовать нас. Будем готовиться к новому путешествию на Алтай. Спасибо большое! Всем рекомендую
  • Д
    Денис
    20 июня 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Давно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал на это предложение. Заинтересовала активная
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    программа и не высокая стоимость. Руководитель тура быстро отвечал на все вопросы четко и по-существу. По прибытии в аэропорт Барнаула встретил на комфортабельном микроавтобусе, на котором мы ездили все 5 дней. Гид Андрей интересно рассказывал о всех местах которые мы посещали, обладает широким кругом знаний об Алтайском крае и Республике Алтай, историческими данными, сведениями о культуре местного населения. Размещение комфортабельное на базах в очень живописных местах, питание разнообразное в разных кафе, в том числе по желанию группы. Все путешествие прошло великолепно! Буря позитивных эмоций, организация тура на высшем уровне. Однозначно рекомендую, 5 из 5!

    Давно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал на
  • Т
    Татьяна
    16 июня 2024
    Сакральные места Алтая и программа на выбор
    Только вернулась из тура Сакральные места Алтая! Впечатлений и мыслей море! Очень понравилась поездка, отличный вводный курс в природу Алтая. Удалось
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    от всей души окунуться в бескрайнее море лугов,холмов и ущелий, погода радовала солнечностью и замечательными грозами, смотровые площадки - зрелищностью, теплая компания - уютом. Спасибо огромное Инне, нашему отличному гиду, за ее внимательность, гибкость, дружелюбие, готовность услышать наши просьбы и помочь в нужную минуту. Было очень приятно ездить по маршруту на минивэне в маленькой общительной компании. Поездка прошла гладко, мирно и тепло.

  • М
    Мария
    12 июня 2024
    Алтай по максимуму: природа, история, загадки
    Первый раз путешествовали с мамой на Алтае и влюбились в это место. Прекрасно составленный тур. Масса положительных эмоций и впечатлений. Путешествие
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    действительно оказалось комфортным - для нас это было очень важно. Хорошая машина. На всех трех базах в номерах свой санузел, включая душ с горячей водой. Расселение (по запросу) по двое. О природе тут уже много написано. От себя добавлю - экскурсия подчеркивает разнообразие и уникальность этого региона. Горы, реки, серпантины, озера, космический Марс, равнины, террасы, водопады, ледники, бегущая вдаль дорога - все это необходимо увидеть хоть раз в жизни и сохранить в сердце. Несомненная удача - гид Аркадий. Исключительно приятный молодой человек, бесконечно рассказывал нам об Алтае, филигранно вел машину, кормил нас изумительными, собственноручно приготовленными завтраками и ужинами. Он ухитрялся идеально выдерживать тайминг, привозить нас на все локации практически первыми, так что красотами Алтая мы любовались чаще всего в одиночестве, что немаловажно. Опекал всю нашу весьма разношерстную группу, подстраивался, давал рекомендации, добродушно принимал наше несовершенство:) Все возникающие вопросы оперативно решались; предлагались дополнительные и замещающие экскурсии по форс-мажорным обстоятельствам. Аркадий предпринимал все усилия, чтобы от поездки остались самые теплые воспоминания, спасибо ему за это. Если соберемся еще раз на Алтай, то, конечно, выберем эту Компанию и попытаемся попасть к Аркадию! Советуем всем, кто хочет получить яркие впечатления и при этом быть в зоне комфорта!

  • И
    Ирина
    10 июня 2024
    Путешествие на авто по знаковым местам Алтая
    Это был незабываемый тур, Алтай прекрасен и неотразим, красота природы завораживает. Что касается самого тура, описание тура соответствует полностью, организатор
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    отвечал на все вопросы, которые возникали и был всегда на связи. Отдельно хотелось бы поблагодарить гида Игоря. Игорь в том, что остался такой восторг от тура это Ваша заслуга, я хочу Вам сказать огромное спасибо за то, что откликались на все наши просьбы, за помощь в быту, за Ваше отличное чувство юмора, за Ваше умение выстроить тайминг так, что все проходило все как по маслу, без всякий очередей и задержек. Игорь Вы классный, мы обязательно еще вернемся. Спасибо всей команде за организацию тура.

  • О
    Ольга
    10 июня 2024
    Алтай по максимуму: природа, история, загадки
    Брали недельный тур по Алтаю, дабы ознакомиться с местными красотами. Готовились к худшему, так как большая часть территории все-таки не
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    заселена. НО… Все оказалось просто прекрасно. Природа невероятная, таких красот я нигде еще не видела. Проживание было максимально комфортным, были доступны все удобства. Еда вкусная, разнообразная, от чебуреков, до местных блюд. Передвигались между локациями с максимальным комфортом. Спасибо организатором за хорошо проделанную работу. Но особенно хочется выделить нашего гида, он же водитель, он же повар - Аркадия. То, как профессионально он отработал, требует отдельной похвалы. Он сделал наш отпуск максимально насыщенным, ярким, наполненным фактами, эмоциями и впечатлениями. Человек действительно находится на своем месте, любит свою работу. Так что будем советовать данного гида и данную компанию своим друзьям.

  • Е
    Екатерина
    9 июня 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Первое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена очень хорошо, каждый день был
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    насыщен впечатлениями и эмоциями, увидели много живописных мест. Ещё и погода нас порадовала, было очень тепло и солнечно. Отдельное спасибо хочу сказать нашим прекрасным сопровождающим, без них не было бы той чудесной атмосферы) Обязательно ещё вернусь!

    Первое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена оченьПервое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена оченьПервое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена оченьПервое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена оченьПервое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена оченьПервое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена очень
  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Андрей, спасибо Вам за такой прекрасный тур. За три дня увидели основные места Алтая и влюбились в него
    Андрей, спасибо Вам за такой прекрасный тур. За три дня увидели основные места Алтая и влюбились в негоАндрей, спасибо Вам за такой прекрасный тур. За три дня увидели основные места Алтая и влюбились в негоАндрей, спасибо Вам за такой прекрасный тур. За три дня увидели основные места Алтая и влюбились в негоАндрей, спасибо Вам за такой прекрасный тур. За три дня увидели основные места Алтая и влюбились в негоАндрей, спасибо Вам за такой прекрасный тур. За три дня увидели основные места Алтая и влюбились в него
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и впечатления шли по нарастающей.
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    Цветение маральника просто топ на фоне зеленых гор, вообще виды шикарные, особенно на Чуйском тракте. Гейзерное озеро очень понравилось. В плане комфорта за эту цену все было на уровне - транспорт, жилье и сопровождение. Очень рекомендую!!!

    Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Со скидкой»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
  2. Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
  3. Путешествие на авто по знаковым местам Алтая
  4. Алтай по максимуму: природа, история, загадки
  5. Сакральные места Алтая и программа на выбор
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Остров Патмос
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Чемальская ГЭС
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июле 2024
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