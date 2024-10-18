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8 дней
Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
Посетить must-see-локации и места силы, увидеть более 8 горных озёр и поужинать в аиле
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, с 8:00 до 12:00 (по до...
20 янв в 08:00
10 фев в 08:00
8900080 100₽ за человека
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5 дней
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
4 мая в 08:00
6 мая в 08:00
5625045 000₽ за человека
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20%
7 дней
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
4 мая в 08:00
11 мая в 08:00
8125065 000₽ за человека
10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
12 июл в 08:00
22 июл в 08:00
81 000₽ за человека
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
3 июл в 08:00
69 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИлларионова18 октября 2024Тур по Алтаю выдался замечательным! Лучшее решение было взять тур именно у этого организатора. И программа, и маршрут, и гид
- ЧЧукилева17 октября 2024На Алтае была впервые, сейчас опишу + и -: + разнообразная программа + приемлемые условия проживания + везде была горячая вода и фен +
- ДДарья12 октября 2024Тур - супер! Отдельное спасибо гиду Аркадию и компании ребят с кем познакомились и сдружились Маршрут, тайминг и места - все отлично Обязательно отправлю к вам в тур родителей И отдельное пожелание) хочется тур для любителей ходить)) Алтай 💙
- ВВышинская9 сентября 2024Первый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетили основные туристические места и
- ААнастасия9 сентября 2024Плюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. Рафтинг, поездки на "Урале","шишигах", моторной
- ААлина20 июля 2024Это был мой первый опыт самостоятельного путешествия, и какой же он был удачный! Мотивирует съездить ещё куда-нибудь. Очень повезло с
- ООксана13 июля 2024Спасибо за организацию и проведение тура. Нашим гидом, водителем был Алексей. Ему отдельная признательность и благодарность. Мы увидели все главные
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «В июле»
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- Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
- Алтай по максимуму: природа, история, загадки
- Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
- Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
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