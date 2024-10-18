В июле – туры в Горно-Алтайске

Найдено 5 туров в категории «В июле» в Горно-Алтайске, цены от 45 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
10%
1 отзыв
8 дней
Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
Посетить must-see-локации и места силы, увидеть более 8 горных озёр и поужинать в аиле
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, с 8:00 до 12:00 (по до...
20 янв в 08:00
10 фев в 08:00
8900080 100 за человека
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
На машине
скидка
20%
55 отзывов
5 дней
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
4 мая в 08:00
6 мая в 08:00
5625045 000 за человека
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
На машине
скидка
20%
14 отзывов
7 дней
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
4 мая в 08:00
11 мая в 08:00
8125065 000 за человека
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
На машине
1 отзыв
10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
12 июл в 08:00
22 июл в 08:00
81 000 за человека
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
На машине
На катере
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
3 июл в 08:00
69 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Илларионова
    18 октября 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Тур по Алтаю выдался замечательным! Лучшее решение было взять тур именно у этого организатора. И программа, и маршрут, и гид
    читать дальше

    нам очень понравились. Аркадий, огромная благодарность тебе за профессионализм, знания, помощь, отклики на все просьбы и пожелания! Отдельное спасибо нашей классной компании, которая у нас образовалась. Жилье: В первые 2 дня были отдельные домики с теплым полом, нужно было ждать, пока нагреется комната, туалет, ванная и душ были не в комнате, приходилось выходить на холод и заходить в холодный туалет, хорошо, что была горячая вода. Во вторые 2 дня был общий домик с отдельными комнатами, там уже общее отопление - было тепло. Еда: завтраки и ужины входили в стоимость, обеды мы оплачивали сами, нас завозили в столовые. В первом доме Гид Аркадий готовил очень вкусно, спасибо! Хотелось бы, чтобы во втором доме готовили еду повкуснее, порции небольшие, еда не очень вкусная, на завтрак были жирные оладьи и горелые булочки, можно было бы предложить хлеб и колбасу как в первом доме. Не понравилась экскурсия в последний день в пещеры, ничего интересного и захватывающего там нет, можно даже время не терять. Все остальное очень понравилось, особенно завораживающие виды и красоты Горного Алтая! Запах горного воздуха, вкус травяного чая и звук разгоняющегося по степи ветра. Потрясающе!

  • Ч
    Чукилева
    17 октября 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    На Алтае была впервые, сейчас опишу + и -: + разнообразная программа + приемлемые условия проживания + везде была горячая вода и фен +
    читать дальше

    пешие прогулки не сложные + невероятно красивые виды - для действительного комфорта нужно делать минус один человек в машине. Сзади троем ехать очень неудобно и тесно, хотя мы все были худые - еда, то что готовит гид мне не понравилось. - при заселении в Околицу пришлось идти и самой договариваться чтобы переселили в домик у реки. . В итоге домики у реки были все свободные, без проблем заселили без доплат (цена на них одинаковая). Хотя этим должен был заниматься гид, а не я. - гид нам предложил платную экскурсию на гору, трансформатор. Но осадок остался, тк водитель сказал совсем другую сумму ежели собрал с нас гид - 3500. Можно было бы договориться за 2500-3000 (сказал сам водитель). Но гид сказал, что это же от фирмы. Но это нет так, это ведь доп экскурсия. Это было свободное время и мы могли на прямую заказать у джиперов.

    На Алтае была впервые, сейчас опишу + и -:На Алтае была впервые, сейчас опишу + и -:
  • Д
    Дарья
    12 октября 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Тур - супер! Отдельное спасибо гиду Аркадию и компании ребят с кем познакомились и сдружились Маршрут, тайминг и места - все отлично Обязательно отправлю к вам в тур родителей И отдельное пожелание) хочется тур для любителей ходить)) Алтай 💙
    Тур - супер! Отдельное спасибо гиду Аркадию и компании ребят с кем познакомились и сдружилисьТур - супер! Отдельное спасибо гиду Аркадию и компании ребят с кем познакомились и сдружилисьТур - супер! Отдельное спасибо гиду Аркадию и компании ребят с кем познакомились и сдружилисьТур - супер! Отдельное спасибо гиду Аркадию и компании ребят с кем познакомились и сдружилисьТур - супер! Отдельное спасибо гиду Аркадию и компании ребят с кем познакомились и сдружились
  • В
    Вышинская
    9 сентября 2024
    Алтай по максимуму: природа, история, загадки
    Первый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетили основные туристические места и
    читать дальше

    нам открылись фантастические виды. Помимо активных дней, по вечерам была баня, конная прогулка, катер, шашлыки — программа сбалансированная. Ели сытно, успевали отдохнуть. Дороги действительно длинные, перегоны по 3-5 часов, но остановки по пути были частые, перекусы/туалет/магазины и кофе в доступе. Ехать очень комфортно в автобусе. Из пожеланий — хотелось бы чуть больше экскурсионной части и рассказов об истории края, традиций и культуры. В автобусе на задних рядах очень плохо слышно. Проживание комфортное, но жесткие кровати, сломанные смесители и нестабильное отопление тоже встречались. В целом, тур однозначно рекомендуем и с удовольствием снова поедем в следующем году смотреть другие места!

    Первый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетилиПервый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетилиПервый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетилиПервый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетилиПервый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетилиПервый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетилиПервый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетили
  • А
    Анастасия
    9 сентября 2024
    Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
    Плюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. Рафтинг, поездки на "Урале","шишигах", моторной
    читать дальше

    лодке, делают тур разнообразным и экстремальным. Водители-проводники завозили нас в красивые места, которые не были заявлены в маршруте (помимо основной программы). Базы отдыха вполне приличные, где-то с условиями в номере, где-то без, но от Алтая не стоит ждать хорошего сервиса, регион только развивается. Единственный минус - это организация питания и закупки продуктов (готовили сами участники группы). Если бы этот вопрос решался в первый день и с чёткими границами, думаю, многих конфликтов пришлось бы избежать. В остальном всё было отлично. Однозначно рекомендую этот тур на Алтай!

    Плюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. РафтингПлюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. РафтингПлюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. РафтингПлюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. РафтингПлюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. РафтингПлюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. Рафтинг
  • А
    Алина
    20 июля 2024
    Алтай по максимуму: природа, история, загадки
    Это был мой первый опыт самостоятельного путешествия, и какой же он был удачный! Мотивирует съездить ещё куда-нибудь. Очень повезло с
    читать дальше

    тур группой, и гид Инна тоже замечательная! Лёгкая в общении, решает все проблемы, можно обратиться с многими вопросами. Маршрут был захватывающий, проживание с комфортом. Рекомендую!

  • О
    Оксана
    13 июля 2024
    Алтай по максимуму: природа, история, загадки
    Спасибо за организацию и проведение тура. Нашим гидом, водителем был Алексей. Ему отдельная признательность и благодарность. Мы увидели все главные
    читать дальше

    достопримечательности Алтая. Жили в благоустроенных домиках, были все условия в номере. Питание разнообразное. С погодой и компанией повезло. В машине восемь мест, передвигаться очень удобно. Группа небольшая, 7 человек, поэтому никого ждать подолгу не надо. Всё понравилось. Кто готов преодолевать большие расстояния, то смело пускайтесь в данное путешествие.

    Спасибо за организацию и проведение тура. Нашим гидом, водителем был Алексей. Ему отдельная признательность и благодарность

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
  2. Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
  3. Алтай по максимуму: природа, история, загадки
  4. Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
  5. Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Остров Патмос
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Марсианские горы
  9. Петроглифы
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в октябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "В июле" можно забронировать 5 авторских туров от 45 000 до 81 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «В июле», 71 ⭐ отзыв, цены от 45000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам